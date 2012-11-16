Türk Telekom, Windows 8'li Acer Iconia W700 satışına başladı





Acer'ın Windows 8 ekosistemine sunduğu ilk tablet modellerinden birisi olan Iconia W700 modeli ülkemizde Türk Telekom tarafından satışa sunuldu.





Kampanya boyunca aboneler, Iconia W700 modeline 36 ay taahhütte aylık 53.90TL, 24 ay taahhütte aylık 73.90TL ödemelerle sahip olabilecek.





Kampanya kapsamında satışa sunulacak modelin özelliklerini ise 11.6 inçlik Full HD IPS ekran, Ivy Bridge tabanlı Intel Core i3 işlemci, 4GB RAM, 64GB bellek, 4850mAh batarya, 5MP arka kamera, HD ön kamera, 1080p video kaydı, 6 saniyede açılış ve 1.5 saniyede uyku modundan çıkışı sağlayan Instant On ve 2.5 saniyede internete bağlanmayı sağlayan Always Connect şeklinde saymak mümkün.





Kampanya için Türk Telekom, bayi ve ofislerinden, 4441444 müşteri hizmetlerinden veya www.turktelekom.com.tr adresinden bilgi alınabilir.

http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/News/Archive/Windows-8-Acer-Tablet-Turk-Telekom-Ile-Turkiye-de