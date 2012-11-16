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Türk Telekom, Windows 8'li Acer Iconia W700 satışına başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,1b
1
70
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer'ın Windows 8 ekosistemine sunduğu ilk tablet modellerinden birisi olan Iconia W700 modeli ülkemizde Türk Telekom tarafından satışa sunuldu.

Kampanya boyunca aboneler, Iconia W700 modeline 36 ay taahhütte aylık 53.90TL, 24 ay taahhütte aylık 73.90TL ödemelerle sahip olabilecek.

Kampanya kapsamında satışa sunulacak modelin özelliklerini ise 11.6 inçlik Full HD IPS ekran, Ivy Bridge tabanlı Intel Core i3 işlemci, 4GB RAM, 64GB bellek, 4850mAh batarya, 5MP arka kamera, HD ön kamera, 1080p video kaydı, 6 saniyede açılış ve 1.5 saniyede uyku modundan çıkışı sağlayan Instant On ve 2.5 saniyede internete bağlanmayı sağlayan Always Connect şeklinde saymak mümkün.

Kampanya için Türk Telekom, bayi ve ofislerinden, 4441444 müşteri hizmetlerinden veya www.turktelekom.com.tr adresinden bilgi alınabilir.

http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/News/Archive/Windows-8-Acer-Tablet-Turk-Telekom-Ile-Turkiye-de Yorum Yaz
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DraGonS 7 yıl en beğenilen
80*24=1917 TL . Oha. Taahütten kazanmaları gerekirken cihazada kar koymamayı ne zaman öğrenecekler bizim bu ülkenin operatörleri?
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Mene 7 yıl hakanxml
hakanxml

Mene

Arkadaşlar sanırsam bu tableti ipad, note, transformer ya da başka markaların tabletleri ile karıştırıyorsunuz. Cihaz bildiğiniz tabletlere göre kat ve kat performansı farkı olan ve de GERÇEK pc deneyimini yaşatan bir tablet. Amerika satış fiyatı 800$ bu cihazın. Amerikadaki %8 vergiyi de ekleyince 1555 TL gibi bir rakam çıkıyor ortaya ki bu peşin fiyat. adam 24 ay taksitle buranın da vergilendirmesini hesaba katarsak, 1917 TL'ye satıyor ki daha dünyada doğru düzgün piyasa çıkmış bir alet değil. i5 işlemcili model olsaydı dk düşünmez alırdım. Yine de tebrik ediyorum TT'yi. Kırk yılın başında adam akıllı bir ürün getirdi ve güzel bir fiyatlandırma yaptı.

Tebrik ederim elbetteki uygun! Yalnız gerçek taksitli fiyatını hatalı yazmış arkadaşlar 24 ay taksitli aylık taksit tutarı 73,90 TL= 1773 Lira toplam bu kadar. 1900 değil yani.
i3 kötü mü şu an benim laptop i3 ve oyun oynamıyorum eve tama onun haricinde bana sorarsanız 3-4 sene daha beni götürür performans sorunu yaşamıyorum oyun oyanacaklarda i5 ve i7'li modellere yönelebilir.

evet anasayfa haberinde 79,90 TL yazıyor ama TT'nin sitesinde 73,90. Fiyat daha da bir uygunlaştı, totalde 1773 TL yapıyor. Cidden çok iyi. Düşünüyorum da Amerika'daki fiyat birebir gelse + %18 KDV + dolar kuru 1700 TL yapıyor peşin. 24 ay vade farkı sadece 73 TL ve yurtdışı fiyatına alınmış oluyor neredeyse. bir kez daha tebrik ediyorum TT'yi. Yalnız i5 ve 128gb ssd'li versiyonu olsa kesin alırdım.

Bu arada, acaba ürünün kutu içeriğinden docking station ve bluetooth keyboard çıkıyor mu?
hakanxmlMeneArkadaşlar sanırsam bu tableti ipad, note, transformer ya da başka markaların tabletleri ile kar...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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mutercim 7 yıl
Adama tablet formunda dizüstü PC veriyorsun o fiyata ipad4 alınır diyor yahu. Ben bu Türk halkının koyun psikolojisini...
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar ben tabletimden yazıyorum yazıyı. tabletin performansına diyecek kesinlikle hiç bir şey yok. bu cihaza yalnızca tablet demek de olmaz tabi :)
birde verdikleri kılıf hakikaten daha iyi bence. kılıf olmadan yanınızda kullanamazsınız bu cihazı. öyle reklamlardaki gibi sürekli elde tutulmuyor. çantada taşımak ya da başka bir yerlerde kullanmak için yanında verdikleri kılıf harika. ben şantiyede proje okuma ve Office dosyalarını kullanmak için aldım cihazı. ev içinde beyaz renkte klavye ve Mouse aldım. oldukça iyi iş görüyorlar. kamera gece çekimlerinde iyi değil. fakat çok hızlı ve çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Office ve proje veya iş için kullanmayacak olan arkadaşlara tavsiye etmem tabi ki. çünkü biraz kalın ve ağar. oyun için değil iş hayatı için yapılmış bir cihaz. üniversiteli arkadaşlara tavsiye etmem. cihazın en büyük artısını unutuyordum az kalsın, Windows 8 olması ve tabi ki klasik Windows programlarının kurulabilmesi :)
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mehmetoz1979 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar ben tabletimden yazıyorum yazıyı. tabletin performansına diyecek kesinlikle hiç bir şey yok. bu cihaza yalnızca tablet demek de olmaz tabi :)
birde verdikleri kılıf hakikaten daha iyi bence. kılıf olmadan yanınızda kullanamazsınız bu cihazı. öyle reklamlardaki gibi sürekli elde tutulmuyor. çantada taşımak ya da başka bir yerlerde kullanmak için yanında verdikleri kılıf harika. ben şantiyede proje okuma ve Office dosyalarını kullanmak için aldım cihazı. ev içinde beyaz renkte klavye ve Mouse aldım. oldukça iyi iş görüyorlar. kamera gece çekimlerinde iyi değil. fakat çok hızlı ve çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Office ve proje veya iş için kullanmayacak olan arkadaşlara tavsiye etmem tabi ki. çünkü biraz kalın ve ağar. oyun için değil iş hayatı için yapılmış bir cihaz. üniversiteli arkadaşlara tavsiye etmem. cihazın en büyük artısını unutuyordum az kalsın, Windows 8 olması ve tabi ki klasik Windows programlarının kurulabilmesi :)


hocam ttnetten aldıysanız eğer kutudan dock station ve klavye çıktımı sizde.
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cengo1965 6 yıl
HEPSİ YALAN ARKADAŞLAR. BU TABLET NE TÜRKİYEDE VAR NEDEN TELEKOM VERİYOR. 2 AYDIR UĞRAŞMAMA RAĞMEN TABLETİN TÜKENDİĞİ DIŞINDA NİÇBİR BİLGİYE ULAŞAMADIM. TAYLANTAYLAN ADLI KULLANICI NASIL VE HANGİ İLİŞKİLERLE ULAŞTI VE ALDI AÇIKLARSA SEVİNİRİM. EN SON TELEKOMDAN ARAYARAK STOKLARIN TÜKENDİĞİNİ SÖYLEDİLER. BANA İKİ AYDIR YOK DERLEKEN NASIL TÜKETTİLER., ANLAMADIM. BU İŞTE BİR ÇAKALLIK VAR AMA ÇÖZÜNCE PAYLAŞIRIM. HİÇ AĞZINIZ SULANMASIN SANIRIM SADECE BEEEELLİ KİŞİLERE VERİYORLAR.
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hakanxml 6 yıl
cengo1965

HEPSİ YALAN ARKADAŞLAR. BU TABLET NE TÜRKİYEDE VAR NEDEN TELEKOM VERİYOR. 2 AYDIR UĞRAŞMAMA RAĞMEN TABLETİN TÜKENDİĞİ DIŞINDA NİÇBİR BİLGİYE ULAŞAMADIM. TAYLANTAYLAN ADLI KULLANICI NASIL VE HANGİ İLİŞKİLERLE ULAŞTI VE ALDI AÇIKLARSA SEVİNİRİM. EN SON TELEKOMDAN ARAYARAK STOKLARIN TÜKENDİĞİNİ SÖYLEDİLER. BANA İKİ AYDIR YOK DERLEKEN NASIL TÜKETTİLER., ANLAMADIM. BU İŞTE BİR ÇAKALLIK VAR AMA ÇÖZÜNCE PAYLAŞIRIM. HİÇ AĞZINIZ SULANMASIN SANIRIM SADECE BEEEELLİ KİŞİLERE VERİYORLAR.

Bence bu telekomun kurnaz bi taktiği :) önce atom işlemcili modeli piyasaya sürdü bunu satacak aradan birkaç ay sonra W700 sürülecek şimdi bunu verseler atom işlemciyi pek satamazlar gerçi onunda klavye ve batarya avantajı var ama bizim millet ona bakmaz işlemci gücüne bakar adamlar bunun farkında. Siz w510 bulabildiyseniz bravo ben onuda bulamadım :)
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domate5 6 yıl
Acer'in en begendigim urunlerinden birisi
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar, Acer Türkiye'ye daha düşük seviye olan bir i3 işlemciyle girdi. Öyle her yerde yazıldığı gibi 1.8ghz falan değil 1.4ghz olan İşlemci Modeli i3-2365M ile girdi.
acer.com.tr/...
bu sitede zaten özellikler bölgelere göre değişir ibaresiyle detaylı özellikler mevcut. Fakat diğer ülkelerde mesela yine,
us.acer.com/...
Bizde HD3000 , yazılanlanlar HD4000.. İnceleyip aksini gören bilgilendirirse sevinirim. Site bilgileri bu yönde..
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king58 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar, Acer Türkiye'ye daha düşük seviye olan bir i3 işlemciyle girdi. Öyle her yerde yazıldığı gibi 1.8ghz falan değil 1.4ghz olan İşlemci Modeli i3-2365M ile girdi.

acer.com.tr/...

bu sitede zaten özellikler bölgelere göre değişir ibaresiyle detaylı özellikler mevcut. Fakat diğer ülkelerde mesela yine,

us.acer.com/...

Bizde HD3000 , yazılanlanlar HD4000.. İnceleyip aksini gören bilgilendirirse sevinirim. Site bilgileri bu yönde..

arkadasim, bende uzun zamandir bu tableti inceliyorum, bunun iki modeli var kisaca 1. si i3 islemcili 64gb ssd ve hd3000 grafik, 2. side yani benim bekledigim modeli i5 islemci 128gb ss ve hd4000 grafik karti. Urunlerin amerika cikisli kutularinda hem dockning hemde bluethooth klavye mevcut, Ben Danimarka da yasiyorum, buradaki modellerde sadece docking le birlikte satiyorlar, fiyat olarakta I5 li model digerinin 1,5 kati fazla, yani i3 lu model eger 1800tl ise Turkiye de i5 li model yaklasik olarak 2400 tl ye geleck.
Satin alan arkadasin kisa degerlendirmesini okudum, tabletin agirligindan bahsetmis, yaklasik 950gr. Emin olun bu agirlik su anki teknoloji ile ulasilabilecek bence en dusugu, eger gercek bir windows 8 deneyimi yasamak ve butun windows programlarini kullanabileceginiz bir tablet istiyorsaniz simdilik mecburen en dusuk i3 islemcili bir tablet almak zorundasiniz, Diger firmalarin 500-600gr gelen windows 8 tabletleri var ama ya bir cogu atom islemcili veyada Tegra 3 islemcili. Bunlarada sadece windows 8 marketteki uygulamalari yukleyebiliyorsunuz. Yani Windows programlari bunlarda calismiyor.Bana gore bircok eksik noktasi olmasina ragmen Su anda piyasadaki en yi windows 8 tablet w700 dur.
Saygilarimla
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DH Misafiri 6 yıl
Fiyat ne kadar ucuzlayacak arkadaşlar ?
800 USD + KDV 1700 civarı ediyor..
vade farkınıda ilave edersen 2000 eder.
basit hesap...
paramız pul.
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Litminov 7 yıl
Özellikler çok güzel ancak TTnet fazlasıyla abartmış. Bir laf vardır ama burada söylemek doğru olmaz.
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domandro 7 yıl
Dün Fulya Mediamarktta biraz inceledim.
Fiyat 1799 TL. Kutu içeriğinde stand/docking station yok. Maliyeti düşürmek için yurtdışındaki paketten stand ve bt klavye çıkarılmış anlaşılan. Buna rağmen salt tablet için 1799 TL yüksek bir fiyat. (Amazon.com fiyatı bu mode için 788 USD)
Taytaylan'ın olumlu ve olumsuz tespitleri çok yerinde, güzel bir değerlendirme yapmış.
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DH Misafiri 7 yıl
acer.com.tr/...
Türkiye'de satılan bu. MM incelemesi yapan arkadaşlar haksız mıyım? İşlemci Türü Core i3 İşlemci Modeli i3-2365M İşlemci Hızı 1,40 GHz İşlemci Çekirdeği Grafik Denetleyici Modeli HD 3000
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taytaylan 7 yıl
Türktelekoma o kadar bk attıktan sonra gidip paşa paşa aldım acer w700 ü arkadaşlar :)))
Neyse tablet hakkında sorularınız varsa elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım.Win 8 li Tablet gerçekten de android ve ios lu tabletlerle karşılaştırınca müthiş bir deneyim sunuyor.
Daha alalı 12 saat olmadı ancak şimdilik artıları ve ekssileri şunlar:
Artıları:
Tablette windows kullanıyor olmak çok başka ve keyifli
Ekran full HD çözünürlük ile muhteşem,özellikle filmlerde ve oyunlarda şölen yaşıyorsunuz
Tablette e-book ve çizgi roman ya da dergi okumayaı seviyorsanız bu tablet gerçekten harika bir okuma deneyimi sunuyor, heleki windows platformunda bulunan programlarla.
Dolby surround ses simule edebiliyor.Tabiiki 2+1 değil ancak mevcut yazılımla bu hissi veriyor
Ekran dokunmatik hassasiyeti çok iyi
Herhangi bir mouse ya da klavyeyi takar takmaz çalışıyor.Mouse ve klavye ile kullanınca alet direk olarak laptop hissi veriyor
Tasarım olarak dikkat çekiyor bariz bir kaliteli görünümü var.
Kutudan deri bir kılıf çıkıyor ve çok işlevsel.

Eksileri:
Tüm tanıtım videolarında izlediğiniz o Dock aparatı mallesef Türkiyede tabletle birlikte verilmiyor.Onun yerine yukarıda bahsettiğim orjinal kılıf veriliyor
Tablet gerçekten ağır ( 1kg) elde tutarak kullanımda en fazla 10 dakika sonra dizinize ya da masaya koymak zorunda kalıyorsunuz
Windos tabletlere özel uygulama dükkanı çok ama çok cılız.örneğin oyun kategorisinde şu an 20 küsür uygulama var sadece.Ama ilerde gelişecektir.
Windows 8 ile gelen mail programında POP mailleri kuramıyorsunuz.( ben Thunderbird yükledim)
Ekran hd olduğundan default ayarlarda browser üzerindeki geri tuşları, adres çubuğu vs çok minik gözüküyor,dokunmakta ve doğru yeri tıklamakla zorluk çekiyorsunuz.Ancak ayarlardan yazı boyurunu %150 yapınca sorun çözülüyor
Ses biraz daaha güçlü olabilirdi.
İnsan kutuya bir mini HDMI kablosu koyar
Şarj cihazı nerdeyse bir laptıpunki kadar büyük

Şimdilik dikkatimi çekenler bunlar.Kullandıkça deneyimlerimi yazarım

Teknik Özellikler:
Intel® Core i3-2365M processor (3 MB L3 cache, 1.40 GHz, DDR3 1333MHz, 17 W)
(11.6") IPS FULL HD LED - 16:9 Full HD 1920 x 1080 - Active Matrix TFT Colour LCD
4 GB DDR3 SDRAM

Operating System Windows 8 Single Language
Processor & Chipset
Processor Manufacturer Intel
Processor Type Core i3
Processor Model i3-2365M
Processor Speed 1.40 GHz
Processor Core Dual-core (2 Core)
Cache 3 MB
64-bit Processing Yes
Hyper-Threading Yes
Chipset Manufacturer Intel
Chipset Model HM77 Express
Memory
Standard Memory 4 GB
Memory Technology DDR3 SDRAM
Memory Card Reader Yes
Memory Card Supported microSD
Storage
Solid State Drive Capacity 64 GB
Solid State Drive Interface Serial ATA/300
Optical Drive Type No
Display & Graphics
Display Screen Type Active Matrix TFT Colour LCD
Display Screen Technology CineCrystal
Aspect Ratio 16:9
Screen Mode Full HD
Screen Resolution 1920 x 1080
Backlight Technology LED
Touchscreen Yes
Multi-touch Screen Yes
Graphics Controller Manufacturer Intel
Graphics Controller Model HD 3000
Graphics Memory Technology DDR3 SDRAM
Graphics Memory Accessibility Shared
TV Card No
Network & Communication
Wi-Fi Yes
Wi-Fi Manufacturer Atheros
Wi-Fi Model MD222
Wi-Fi Standard IEEE 802.11 a/g/n
Bluetooth Yes
Bluetooth Standard Bluetooth 4.0
Interfaces/Ports
HDMI Yes
Input Devices
Keyboard Yes
Pointing Device Type TouchPad
Built-in Devices
Microphone Yes
Finger Print Reader No
Software
Operating System Windows 8 Single Language
Operating System Architecture 64-bit
Battery Information
Number of Cells 3-cell
Battery Chemistry Lithium Polymer (Li-Polymer)
Battery Capacity 4850 mAh
Power Description
Maximum Power Supply Wattage 65 W
Physical Characteristics
Form Factor Slate
Height 11.9 mm
Width 295.0 mm
Depth 191.0 mm



Bu arada tabletin modeli şu linktekinin aynısıdır:

acer.com.my/...
3 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 7 yıl
bu ürünü inceleyen arkadaşlar işlemci ve ekran kartı bilgisi dahil ayrıntılı yazsın lütfen. Acer Türkiye sitesinde özellikle işlemci alt seviye model olanı çünkü. Mediamarkt'te inceleyip bilgilendirenlere şimdiden teşekkürler
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=IDoNotKnow= 7 yıl
Arkadaşlar bu cihazın birde 128g lik modeli var: O modelde i5 işlemci(1./ ghz) ve hd4000 gpu var bu cihazda ise hd3000. Acaba diğer modelde gelir mi türkiye ye
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nurettinaz 7 yıl
Sadece 3g destekli ürünler için söylemek istediğim bir kaç şey var. Eğer 3gli bir ürün almak istiyorsanız kesinlikle operatörlerin ttnet avea tt vodafone gibi kampanyaları kesinlikle daha ucuza geliyor. Evet 24 ay kısa bir zaman değil ama en az 300 lira gibi bir fark oluyor ve cebinizden para hemen çıkmadığından bence iki kat daha fazla fayda sağlamış oluyor. 3gli ürünü eğer paket kampanyası olmadan alırsanız ve paketi sonradan alacak olursanız vay halinize derim bence çok küçük bir araştırma ve 4 işlem matematiği ile dediklerimi test edebilir haklı olduğumu görebilirsiniz.
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