Türk Telekom'dan AKN'ye takılanlara ek kota paketi

Türk Telekom, tarifelerine ek olarak AKN limitini artırmak isteyen kullanıcıları için yeni kota paketlerini tanıttı. Mevcut tarifenin AKN limitine eklenen kota paketlerinin, tekrarlayan ve tek seferlik olarak iki farklı çeşidi mevcut. Tekrarlayan ve tek seferlik kota paketleri aynı fiyat üzerinden satışa sunuluyor, aralarındaki tek fark ise tekrarlayan paketlerin her ay otomatik olarak yenilenmesi.

AKN’nin tamamen kaldırılmasının gündemde olduğu bu dönemlerde servis sağlayıcılarının farklı stratejiler izlediğini görüyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun aldığı karar doğrultusunda 02:00 ile 08:00 saatleri arasındaki internet kullanımının kotaya yansıtılmamasına karar verilmişti. Bu düzenleme internet kullanıcılarını biraz rahatlatmış olsa da, tarifeleri yenilenmeden önce kota limitine ulaşan hala birçok kullanıcı mevcut. Türk Telekom’un ek kota paketleri, adil kullanım kotasıyla kısıtlanan internet kullanıcılarının tarifelerini kendilerine göre ayarlayabilmelerine katkı sağlayacaktır.

Paketler, yalnızca bir SMS üzerinden satın alınabiliyor. Tercih edilen paketin ek AKN miktarını yazarak 6606’ya SMS gönderilmesi yeterli (örneğin “EK50GB”). Eğer tek seferlik paket tercih ediliyorsa, SMS sonuna “TEK” kelimesinin de eklenmesi gerekiyor (“EK50GB TEK” gibi).

https://bireysel.turktelekom.com.tr/evde-internet/web/kampanyalar/sayfalar/ek-akn-paketleri.aspx