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Türk Telekom'dan AKN'ye takılanlara ek kota paketi

Türk Telekom, AKN limitini yükseltmek isteyen kullanıcılarına özel tekrarlayan ve tek seferlik ek kota paketlerini tanıttı. Haberimizden paket detaylarına ulaşabilirsiniz.
1 yıl
7,7b
1
28
Diğer
Emre Karakullukçu
Yazar
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Türk Telekom, tarifelerine ek olarak AKN limitini artırmak isteyen kullanıcıları için yeni kota paketlerini tanıttı. Mevcut tarifenin AKN limitine eklenen kota paketlerinin, tekrarlayan ve tek seferlik olarak iki farklı çeşidi mevcut. Tekrarlayan ve tek seferlik kota paketleri aynı fiyat üzerinden satışa sunuluyor, aralarındaki tek fark ise tekrarlayan paketlerin her ay otomatik olarak yenilenmesi.

AKN’nin tamamen kaldırılmasının gündemde olduğu bu dönemlerde servis sağlayıcılarının farklı stratejiler izlediğini görüyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun aldığı karar doğrultusunda 02:00 ile 08:00 saatleri arasındaki internet kullanımının kotaya yansıtılmamasına karar verilmişti. Bu düzenleme internet kullanıcılarını biraz rahatlatmış olsa da, tarifeleri yenilenmeden önce kota limitine ulaşan hala birçok kullanıcı mevcut. Türk Telekom’un ek kota paketleri, adil kullanım kotasıyla kısıtlanan internet kullanıcılarının tarifelerini kendilerine göre ayarlayabilmelerine katkı sağlayacaktır.

Paketler, yalnızca bir SMS üzerinden satın alınabiliyor. Tercih edilen paketin ek AKN miktarını yazarak 6606’ya SMS gönderilmesi yeterli (örneğin “EK50GB”). Eğer tek seferlik paket tercih ediliyorsa, SMS sonuna “TEK” kelimesinin de eklenmesi gerekiyor (“EK50GB TEK” gibi).


https://bireysel.turktelekom.com.tr/evde-internet/web/kampanyalar/sayfalar/ek-akn-paketleri.aspx Yorum Yaz
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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Şaka gibi... Modern sömürgecilik... AKN para verince yükselebiliyorsa demek ki o sınırlara kadar altyapı yeterli. Ama amaç hız vermek değil, haraç kesmek. Başka firma yapsa neyse, ama bütün altyapıyı elinde bulunduran firma yapıyor. Az durun şu taahhütüm bitsin, başka firmaya geçmezsem şerefsizim. Tüm çevremdekileri de başka firmalara yönlendiriyorum anasını satiym
Şaka gibi... Modern sömürgecilik... AKN para verince yükselebiliyorsa demek ki o sınırlara kadar altyapı yeterli. Ama amaç hız vermek değil, haraç kesmek. Başka...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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idris 1 yıl
Geçen bir mail gelmişti. Şuraya koyayım da bu kan emicilere para kaptırmasınlar.

Ha bu arada taahhüt yok. Hattınızın desteklediği en yüksek hız tek fiyat.
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Geçen bir mail gelmişti. Şuraya koyayım da bu kan emicilere para kaptırmasınlar.Ha bu arada taahhüt yok. Hattınızın desteklediği en yüksek hız tek fi...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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draqpit42 1 yıl
Kullanmış olduğum HİPERNET LİMİTSİZ 35MBPS hıza kadar 100GB AKN paketi ücreti 93TL
Aynı tarifenin 150GB AKN olan paketi 110TL
Şimdi soruyorum daha önceden 150GB AKN olan pakete 2 yıllık taahhüt veren arkadaşlar varsa ki vardır mutlaka neden 5TL fazladan ödeme yapıyorlar her ay ?
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UA57 1 yıl draqpit42
draqpit42
Kullanmış olduğum HİPERNET LİMİTSİZ 35MBPS hıza kadar 100GB AKN paketi ücreti 93TL
Aynı tarifenin 150GB AKN olan paketi 110TL
Şimdi soruyorum daha önceden 150GB AKN olan pakete 2 yıllık taahhüt veren arkadaşlar varsa ki vardır mutlaka neden 5TL fazladan ödeme yapıyorlar her ay ?
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bu fiyat sözleşmesiz fiyat....sözleşmesiz fiyatlara takılmamak lazım
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ahmetbmyo 1 yıl
türknetin durumu bölgeye göre değişiyor beninm burada net rezalet ayda 6 7 gün net gidiyor kayıt bırakıyorum 7 gün sonra yapılıyor arkadaşlar yanlış kayıt açmış diyorlar 4 kez yanlış kayıt açma işlemi oldu biz yanlış kayıt açan arkadaşla ilgili gerekeni yaptık diyorlar bence bilerek kesiyorlar neti yüksek akn vericez diye net 7 gün kesiliyor ayda onun için türkneti tavsiye etmeye korkuyorum .
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DH Misafiri 1 yıl
TürkNet'in gözünü seveyim.
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DH Misafiri 1 yıl
Turknet'te kendi altyapıları olan yerde. AKM yok, her ay ger yöne 1000 dk arayabilir telefon var, yılda 4 defa 50 GB hediye ek kota var, kendi şebekesi olmayan yerlerde. 180 GB AKM var, hız türk telden daha iyi ve üstelik taahhüt yok.
Tüm bunlar varken bir insan niye bu Arap şirketine para kaptırsin?
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tanriseven 1 yıl
En azından seçenek olması çok iyi oldu.
Turk.net maalesef her yerde hizmet vermiyor. Başvurumu "sadece fiber hattınız var" diyerek iptal etmişlerdi...
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KARA* 1 yıl
En azından isteyen alabilecek ve kotanın tekrar gelme durumu yok şimdilik...
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OverClocK1ng 1 yıl
18 lira 100GB. Normal 50 GB da 60 lira. Etti 77 lira. Ben Türknet de 60 liraya 150 GB kullanıyorum. Yılda 4 kez 50 GB da hediye. Ayrıca taaahhüt yok. Herşeyden önemlisi buna geçmemin nedeni, Donanımhaber'de Türknet'in sahibinin videosunu izlemiş olmam. Adam tüm Dünya'da internet sınırsız olsun istiyor. İnsanlar bilgiye ulaşsın istiyor.
Ben film indiriyorum. Olabilir. Evet, korsan. Ama zaten Sinemia'm var. Zaten her gün 1 tane filmi sinemada bedava izleyebiliyorum. Sinemaya destek oluyorum. 9 aylık parayı zaten peşin vermişim. İndirsem ne. Sinemada olmayan filmi indiriyorum. Türknet'den gerek ping süresi, gerek hız gerek hizmet çok memnunum...
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ErrorVerenHesapMakinası 1 yıl
Bende türknete geçiceğim ama biraz gelişmesi lazım şirketin.En azından her şehire 1 şube yapmalılar.Kayıtlar bu kadar zor olmamalı.
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kadirirdem 1 yıl
Türknet'e geçin kafanız rahat etsin.Ben geçtim kafam rahat 71 Mbps hız alıyorum 150 gb akn ile 60 tl ödüyorum ayrıca Taahhüt yok.
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idris 1 yıl
Geçen bir mail gelmişti. Şuraya koyayım da bu kan emicilere para kaptırmasınlar.

Ha bu arada taahhüt yok. Hattınızın desteklediği en yüksek hız tek fiyat.
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kadirirdem 1 yıl idris
Ben kullanıyorum 71 mbps geliyor.Tek kelime ile harika...
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mavizaman 1 yıl idris
turknet önce saha ekibini oluştursun sonra tavsiye edin milleti durduk yere rezil etmeyin internet bağlatacağız diye.
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