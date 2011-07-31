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Türk Telekom'dan retro tasarımlı kablosuz telefon; Sixty Retro dect

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,7b
1
36
Diğer Ev Elektroniği
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türk Telekom'dan retro tasarımlı kablosuz telefon; Sixty Retro dect
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Motorola Xoom ile tablet bilgisayar pazarına adım atan Türk Telekom, kullanıcılara sunduğu cihaz sayısını arttırıyor. Firma yaptığı açıklama ile 1960'lı yılların telefonlarını andıran, nostaljik tasarımı modern teknoloji ile buluşturan Sixty Retro Dect kablosuz ev telefonunu satışa sunuyor. Sagemcom tarafından üretilen telefon, retro dizaynının yanında dokunmatik olarak kullanılabilen ışıklı ekrana sahip. Hafızasında 150 isim ve numara saklayabilen telefon  Caller ID özelliği ile arayan numaraları gösterebiliyor, eller serbest kullanılabiliyor.
Dijital sekreter özelliği ile kaçırılan çağrıların dinlenmesine olanak tanıyan telefonda zil sesi olarak polifonik veya Hi-Fi sesler de kullanılabiliyor. Aynı zamanda enerji verimli olan düşük elektrik kullanımı ile çevre dostu profil sergileyen telefon, Türk Telefon tarafından 24 ay x 9.90TL bedel ile 1 Ağustos'tan itibaren satışa sunuluyor. Telefonla birlikte kullanıcılara her ay 3000 dakika şehiriçi ve şehirler arası ücretsiz konuşma süresi de veriliyor.
Türk Telekom'dan retro tasarımlı kablosuz telefon; Sixty Retro dect
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photo sir 8 yıl
vallaha güzelmiş, çok klas olmuş
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northernlights 8 yıl
Ismi neden Türkçe değil?
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Sebastian Shaw 8 yıl
bugun elime gecen ev telefonu faturasının zarfında bu aleti görüp buraya geldim ama en büyük eksikliği ahizede tuş olmaması o zaman telsiz olmasının ne anlamı var ayrıca telekom yıllardır kanımı sömürüyor ama yakında işe başlayınca kıyacam paraya uydu sistemine geçeceğim ev telefonu vs hersey iptal olacak yeter telekombıktık senden
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FrecoB 8 yıl northernlights
-ALA-

Ismi neden Türkçe değil?


Böyle daha kuğul oluyor(muş).
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sertacarslan 8 yıl
Telefon şık, bir arkadaşın söylediği gibi bazı evlerde:) güzel bir tamamlayıcı olabilir.
Parasına göre 3000 dakika da fena değil, tabi halen sabit telefonu da olan eş-dost kaldıysa:)
Ben kendi adıma TTnet'ten yediğim onca kazıktan sonra yakamı kurtarmışken tekrar yanaşmam yamacına.
Başka bir arkadaş da gözü kapalı negatif yorum yazıldığından bahsetmiş, peki bu insanlar böyle hissederek haksızlık mı ediyorlar Türk Telekom'a sizce?
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TaLeNDiL 8 yıl
Herkes sallamis ama zaten ttnet gorulen her yere otomatik negatif yazma potansiyeli olan bir grup olunca sorun olmuyor. Bu konsept bir tasarimdir ve fiyati tabi ki normal bir telefonun ustunde olacaktir. Kimse size zorla alin diye baski da yapmaz. Kapali gozlukler bir kenara birakilip adsldi, sabit ucretti (yukardaki yorumlarin hepsi konudan alakasiz bunun gibi yerlere gitmis) karistirmadan, duzgunce incelense, ayda 3000dk konusmayla bu telefonun 240 tlye gayet uygun oldugu gorulebilir.. Ama nerde.
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donanımcı123 8 yıl

TaLeNDiL

Herkes sallamis ama zaten ttnet gorulen her yere otomatik negatif yazma potansiyeli olan bir grup olunca sorun olmuyor. Bu konsept bir tasarimdir ve fiyati tabi ki normal bir telefonun ustunde olacaktir. Kimse size zorla alin diye baski da yapmaz. Kapali gozlukler bir kenara birakilip adsldi, sabit ucretti (yukardaki yorumlarin hepsi konudan alakasiz bunun gibi yerlere gitmis) karistirmadan, duzgunce incelense, ayda 3000dk konusmayla bu telefonun 240 tlye gayet uygun oldugu gorulebilir.. Ama nerde.


İyi işte sen al güzel kardeşim.
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ThunComb 8 yıl TaLeNDiL
TaLeNDiL

Herkes sallamis ama zaten ttnet gorulen her yere otomatik negatif yazma potansiyeli olan bir grup olunca sorun olmuyor. Bu konsept bir tasarimdir ve fiyati tabi ki normal bir telefonun ustunde olacaktir. Kimse size zorla alin diye baski da yapmaz. Kapali gozlukler bir kenara birakilip adsldi, sabit ucretti (yukardaki yorumlarin hepsi konudan alakasiz bunun gibi yerlere gitmis) karistirmadan, duzgunce incelense, ayda 3000dk konusmayla bu telefonun 240 tlye gayet uygun oldugu gorulebilir.. Ama nerde.


E tamam çok beğeniyorsan sen al
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mavizaman 8 yıl
yeni bir kazık daha iyi geliştiriyorlar kendilerini kazık üretiminde...
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alito 8 yıl
240 liraya full renkli ekranlı tele sekreterli ve bir ton özelliği olan iyi marka telsiz telefonlar var. bu ürün tamami ile para tuzağı.
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artcraft35 8 yıl
herkesin yapacağı gibi ttnet firması da nerde çok kişi varsa oraya daha çok yatırım yapıyor bunu kimse inkar etmesin. faturaya ilave edip sattığı cihazları ve hizmetleri de ben çok beğeniyorum alan illaki olacak bunları tivibu netdisk motorolo xoom notebook netbook satışa sunuyor ve burdan da para kazanıyor ayrıca şuanda ttnet olmasaydı gelceğimiz hız max 1 mbit olurdu kaldıki 2 mbiti beğenmiyorsunuz
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DH Misafiri 8 yıl
güzellll
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sgnr 8 yıl
Konsept tasarımı olan evlerde şık durabilirde o evler bizim evler değil kesinlikle :) bahsedildiği gibi önce alt yapı yapsana be adam.
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free4200 8 yıl
Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı :)
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