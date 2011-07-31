Türk Telekom'dan retro tasarımlı kablosuz telefon; Sixty Retro dect

Motorola Xoom ile tablet bilgisayar pazarına adım atan Türk Telekom, kullanıcılara sunduğu cihaz sayısını arttırıyor. Firma yaptığı açıklama ile 1960'lı yılların telefonlarını andıran, nostaljik tasarımı modern teknoloji ile buluşturan Sixty Retro Dect kablosuz ev telefonunu satışa sunuyor. Sagemcom tarafından üretilen telefon, retro dizaynının yanında dokunmatik olarak kullanılabilen ışıklı ekrana sahip. Hafızasında 150 isim ve numara saklayabilen telefon Caller ID özelliği ile arayan numaraları gösterebiliyor, eller serbest kullanılabiliyor.

Dijital sekreter özelliği ile kaçırılan çağrıların dinlenmesine olanak tanıyan telefonda zil sesi olarak polifonik veya Hi-Fi sesler de kullanılabiliyor. Aynı zamanda enerji verimli olan düşük elektrik kullanımı ile çevre dostu profil sergileyen telefon, Türk Telefon tarafından 24 ay x 9.90TL bedel ile 1 Ağustos'tan itibaren satışa sunuluyor. Telefonla birlikte kullanıcılara her ay 3000 dakika şehiriçi ve şehirler arası ücretsiz konuşma süresi de veriliyor.