Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Robot süpürge seçerken nelere dikkat edilmeli? İşte 7 önemli madde

    Robot süpürge seçimi yaparken hangi özelliklere dikkat etmelisiniz? Hangi özellik, hangi işe yarayacak? Madde madde anlatıyoruz.                                    
    Robot süpürge seçerken nelere dikkat edilmeli? Tam Boyutta Gör
    Robot süpürgeler kısa sürede yaygınlaşarak popüler ev elektroniği ürünleri arasına girmeyi başardı. Robot süpürgeler hayatı kolaylaştırıyor ancak satın alım aşamasında çeşitli zorluklar yaşatıyor. Pazarda çok sayıda marka ve model bulunduğu için ve modellerin fiyatları arasındaki fark çok olduğu için müşteriler hangi robot süpürge araştırırken kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Bu içeriğimizde, robot süpürge satın alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsediyoruz. Dikkat etmeniz gereken özelliklerden bahsediyoruz.

    Robot süpürgeler, parmağınızı kıpırdatmadan tüm evi otomatik olarak temizliyor. Zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor. Süpürgedeki teknoloji seviyesi arttıkça, temizleme performansı ve temizleme yeteneği bir o kadar artıyor. Ancak hangi teknolojik özelliklere ihtiyaç duyacağınız hakkında kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. İşinizi kolaylaştırmak adına robot süpürge alırken göz önünde bulundurmanız ve ürünleri birbiriyle kıyaslarken akılda tutmanız gereken 7 özelliği sıralıyoruz.

    Robot süpürge seçerken nelere dikkat edilmeli? Tam Boyutta Gör

    Robot süpürge alırken dikkat edilmesi gereken 7 özellik

    1. Navigasyon Teknolojisi:
      Robot süpürge seçiminde en önemli kriterlerden birisi navigasyon teknolojisidir. Pazardaki mevcut süpürgeler SLAM/ESLAM olarak bilinen jiroskop haritalandırma ve navigasyon teknolojisine, LDS veya LİDAR olarak bilinen lazer teknolojisine veya kamera tabanlı navigasyon teknolojine sahiptir. Bazı modellerde bu özelliklerden birden fazlası bulunabilir. Lazer teknolojisi mevcut en ileri teknolojidir. Kamera teknolojisinin loş ışıkta engelleri tanıma ve mesafeleri algılama sorunları yaşadığı dikkate alındığında, bu teknolojiye sahip robotlarda ekstra bir ışık gücü olup olmadığına dikkat edilmelidir. SLAM/ESLAM modelleri ise “çarp ve tespit et” yaklaşımında çalıştığı için, bazı bölgelerin temizlenememesine sebep olur. 
    2. Engel Tespiti:
      Robot süpürge kıyaslamalarında dikkat edilecek konulardan birisi de engel tespitidir. Yapay zekaya sahip bazı robot süpürge modelleri terlik, priz, top gibi bazı nesneleri algılayarak etrafından dolaşabilir. Ayrıca, bazı robot modellerinde merdivenleri algılama yeteneği de vardır. Robot, merdiven kenarlarından kaçınabilir. Hem robotunuz düşmelere karşı kendisini korur hem de verilen görevin sürekliliğini sağlamış olur. Eğer, evinizde oda girişlerinde eşikler bulunuyorsa, robotlarda eşik atlama özelliğine de dikkat etmeniz gerekir. Bazı robotlar 10 mm hatta 20 mm yükseklikteki eşiklerden rahatlıkla geçebilir. Bazıları ise sadece düz zeminlerde çalışmaya programlanmıştır. Halı, kilim gibi zeminden hafif yükseltilerin üstüne çıkabilir ancak eşiklerden geçemez.  
    3. Temizleme Modları:
      Robot süpürgeler, bir takım akıllı özelliklere de sahip. Bu özelliklerden birisi de farklı ihtiyaçlar için farklı temizlik modlarının sunulması. Evinizi süpürebilir, paspaslayabilir, hem süpürüp hem paspaslamayı aynı anda yapabilirsiniz. 

      Bazı robot süpürge modelleri, oda içerisindeki sert zemin ve halıyı ayırt edebilecek sensörlere sahiptir. Halı üstünde emiş gücünü artırır, paspaslama özelliğini ise sadece sert zeminde devreye alır. Tüm bu ayarlar robotunuzun akıllı yönetim uygulamalarından isteğinize göre ayarlanabilir. Bazı modellerde ise daha fazla alanı temizlemek için ekstra temizlik modlarına sahiptir. Bu modlar sayesinde duvar kenarlarını veya erişilmesi zor alanları da temizleme imkanlarına sahip olurlar. 
    4. Akıllı Özellikler:
      Teknolojik gelişmeler sayesinde akıllı süpürgeler, uygulama kontrolü, sesli komutlar ve planlama gibi özelliklerle daha da akıllı hale geliyor. Uygulama, otomatik süpürgenizi izlemek ve yönetmek için tek noktadan kontrol merkezi görevi görür. Sesli asistanlar diğer bir faktördür. Bu, yaşlılar ve engelli bireyler de dahil olmak üzere uygulamayla zorluk yaşayanların robot süpürgeleri zahmetsizce kullanmasını mümkün kılıyor. Eller serbest deneyimi için, temizleme oturumlarını programınıza uyacak şekilde önceden ayarlayabilirsiniz.
    5. Emiş Gücü:
      Robot süpürgenin emiş gücü, zemini temizlemedeki gücünü ve verimliliğini belirler. Pascal (Pa) cinsinden ölçülen Pa değeri ne kadar yüksekse o kadar fazla kir toplayabilir. Farklı zemin kaplama türleri, farklı emiş seviyeleri gerektirir; sert zeminler ve fayanslar, peluş halılara kıyasla genellikle daha az emişe ihtiyaç duyar. Bu, 3.000-5.000Pa'lık pazar ortalamasından önemli ölçüde daha yüksektir ve bu da onu en inatçı kir lekeleriyle bile başa çıkma konusunda usta kılar.
    6. Paspas:
      Temizleme deneyimini geliştirmek için, kir, toz ve ince parçacıkları tek seferde temizleyerek temizleme işlemini kolaylaştıran paspas özelliğine sahip otomatik bir süpürgeyi tercih etmeyi düşünün. Bu sadece zamandan tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda paspaslamak alerjiyi tetikleyebilecek küçük parçacıkların toplanmasına da yardımcı olur.
      Paspaslı robot süpürgelerinde de göz önünde bulundurulması gereken çeşitli özellikler bulunuyor.   Paspaslarını kendi kendine temizleyebilme özelliği olan süpürgeler olduğu gibi paspaslama işlemini yaparken sert zemin ve halı gibi zeminleri algılayabilen, sert zemin için paspas fonksiyonunu otomatik olarak devreye sokabilen robot süpürgeler gibi. 
    7. Gürültü Seviyesi:
      Dikkate alınması gereken bir sonraki özellik, genellikle ürün özelliklerinde belirtilen gürültü seviyesidir. Daha sessiz bir robot süpürge, özellikle ince duvarlı evler, bebekler veya evcil hayvanlar için gerekli olan huzurlu ve sakin bir yaşam ortamını destekler. Robot süpürgenizi gece çalışacak şekilde programlamanın rahatlığını hayal edin, böylece her zaman temiz bir zemine uyanabilirsiniz. Aramızdaki home ofis çalışanlar için daha az gürültülü bir robot süpürge, çevrimiçi iş toplantılarının sorunsuz geçmesini ve konsantrasyonun bozulmadan kalmasını sağlar.

    Robot süpürge tavsiyesi

    Yukarıdaki bilgiler, robot süpürge seçimi yapmanız için yeterli olmadıysa, tüm önemli özelliklerin uygun fiyata bir arada sunulduğu Dreame robot süpürgelere göz atabilirsiniz.

    DreameBot L10s Pro

    DreameBot L10s Pro, robot süpürge ve paspas özelliklerini birleştirirken, minimalist şarj istasyonu ile yer tasarrufu da sağlıyor. Süpürürken sunduğu dört emme seviyesi ve paspaslama yaparken kullandığı üç ayrı su kullanım seviyesi ile ahşap, fayans, halı, kilim ve diğer zemin kaplamaları için uyarlanabilir temizlik olanaklarını bir araya getiriyor.

    5.300 PA emiş gücüne ulaşabilen DreameBot L10s Pro, bu gücüyle evdeki tüm alanları mükemmel seviyede temizleyebiliyor. DreameBot L10s Pro’nun paspas yapmak için kullandığı teknolojiler de benzersiz. Paspaslama için çift başlıklı döner paspas özelliği kulanan L10s Pro, fayans, parke gibi sert zeminlerden halı kaplı zeminlere geçişinde ise paspaslarını 7 milimetre kadar yükseltebiliyor.

    Robot süpürge seçerken nelere dikkat edilmeli? Tam Boyutta Gör
    Küçük ve orta büyüklükteki evler için ideal çözüm sunan L10s Pro, akıllı LİDAR navigasyon sistemi sayesinde 5-10 dakika içerisinde evin haritalamasını hızlı şekilde bitirebiliyor. Temizlik rotasını optimize ediyor. Üç boyutlu yapısal ışıklandırma ve LİDAR navigasyonu birleştiren DreameBot L10sPro, evi süpürürken karşısına çıkabilecek olan engelleri doğru bir şekilde tespit ediyor, masa ve sandalye gibi büyük nesnelerden kaçınıyor. Ayrıca, sahip olduğu sensörler L10s Pro’nun bir yerlere sıkışıp işleri yarım bırakmasının önüne geçiyor. L10s Pro, merdivenleri de algılayarak, düşmelere karşı kendisini koruyabiliyor.

    Dreame L10s Pro’yu, Dreame Türkiye yetkili satıcılarından satın almak için tıklayın:

    Dreame L10s Pro

    DreameBot D10s

    DreameBot D10s, etkili, erişilebilir robot temizliği evinize getiriyor. DreameBot D10s, pratik özelleştirebilme olanakları, 5.000 Pa emiş gücü ve 5.200 mAh batarya kapasitesini, LDS navigasyon ve paspaslama özelliği ile birleştiren güçlü bir robot süpürge olarak dikkat çekiyor. Özelleştirilebilen özelliklerin başında ise paspaslama için gerekli olan su akış kontrolünü tam 30 farklı seviyede ayarlayabilmek geliyor. Bunun yanında, evinizdeki alanları zeminlerine göre işaretleyip temizlik için farklı görevler atayabiliyorsunuz. 

    D10s, 5.200 mAh bataryası ile 280 dakikaya kadar uçtan uca, kesintisiz bir temizlik olanağı sunarken, şarjı azaldığında, şarj istasyonuna geri dönerek kendisini şar ediyor. Şarjı tamamlanınca, temizliğe kaldığı yerden devam edebiliyor.

    Robot süpürge seçerken nelere dikkat edilmeli? Tam Boyutta Gör
    DreameBot D10s, sahip olduğu çok yönlü, kılsız kauçuk fırça sayesinde, halının derinliklerine inerek alttaki tozları silkerek temizliyor, sert zeminlerdeki kiri alıyor ve saçların dolaşmasını önleyerek evinize kapsamlı bir temizlik sağlıyor.  Hassas bir tampona sahip olan D10s tespit ettiği nesnelerden ustaca kaçınırken, evde etkili bir şekilde dolaşmaya ve temizlemeye devam ediyor.

    Ayrıca, Siri, Alexa ve Google Asistan gibi akıllı asistanlarla entegrasyonu, sesli komutlarla robotunuzu kolayca yönetmenize olanak sağlıyor. 

    D10s’in sunduğu en güzel özelliklerden birisi ise canlı video yayını. Temizlik yaparken, canlı video özelliği ile evinizde neler olup bittiğini izleyebiliyorsunuz. Bu özellik, evde evcil hayvanı olan ve evden uzaklaştığında dahi bir gözlerini hayvan dostlarının üzerinde tutmak isteyen kullanıcılar için ideal. 

    Dreame L10s’yi, Dreame Türkiye yetkili satıcılarından satın almak için tıklayın:

    Dreame D10s

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vestel cka-xxl 9614 te kurutmalı çamaşır makinesi kullanıcı yorumları ton balığı ile ayran içilir mi benexol ve apikobal arasındaki fark telefonu kılıfsız kullanmak modemi router olarak kullanma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    vivo-Y16
    vivo-Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 NX.ADDEY.00H
    Acer Aspire 3 NX.ADDEY.00H
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız