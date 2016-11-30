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Türk araştırmacılar 30 bin dolarlık tıbbi aleti yerli imkanlarla ürettiler

Süleyman Demirel Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, ameliyatlarda neşter amacıyla kullanılan ve 30 bin dolara ithal edilen tıbbı aleti tamamen yerli imkanlarla üretmeyi başardılar.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz ve beraberindeki ekip, ameliyatlarda neşter görevi üstlenen ve 30 bin dolara ithal edilen "plazma koter" isimli tıbbi aleti yerli imkanlarla ürettiklerini açıkladılar.
Cerrahi müdahalelerle keski amacıyla kullanılan tıbbi aleti geliştirmek için 1,5 yıldır yoğun mesai harcayan ekip, projenin tamamlanmasıyla birlikte -destek görmeyip rafa kalkan diğer projelerinin aksine- TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandılar. Yerli imkanlarla geliştirilen plazma koterin üniversitenin Deney Hayvanları ve Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki hayvanlar üzerinde denendiğini ve sonuçların oldukça başarılı olduğunu ifade eden Öksüz, aletin ticarileşmeye hazır olduğunu bildirdi.
30 bin dolara yurt dışından temin edilen aleti üçte bir fiyata yerli imkanlarla üretilmesi, dışarıya bağımlığın azaltılması konusunda da büyük önem taşıyor. Diğer taraftan plazma teknolojisi ile kanamayı kısa süre içerisinde durduran ve yaraların iyileşmesi sağlayan "argon plazma koagülasyon" isimli cihazı da üreten ekip, bunun özellikle terörle mücadelede yaralanan güvenlik güçlerinin kan kayıplarının azaltılmasında kullanılabileceğini dile getiriyorlar.

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hsanlukk 2 yıl en beğenilen
İhtiyacımız olanı üretmek ister taklit olsun ister sıfırdan bence gayet güzel bir gelişme.
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Ters Adam 2 yıl Guhong01
Guhong01
Açıkçası "ithal edilen bir şeyin üretilmesi" bana gelişme gibi gelmiyor. Türkiye' den neden mucit çıkmıyor, neden hep başkalarının ürettiği şeyleri taklit etmeye çalışıyoruz? Bu durum gerçekten çok üzücü, 1000 yıl önce Müslümanlar pek çok bilim ve teknolojiye imza atarken neden şuan bu kadar gerideyiz? Neden kendimizi güncellemiyoruz, neden hala Türkiye'nin %50 si 200 yıl önceki kültürümüze dönmek istiyor? Çok yazık, bu beyinler boşa harcanıyor

Olani taklit etmekte buyul basaridir illa yeni bir icat olmasi gerekmez.
Keske otomobili ucagida taklit edebilsek.
Sen olani yapacak kapasitede degilsen yeni birseyi hic yapamazsin.
Bu dedigin bir binanin en ust katina merdivenle degil ziplayarak cikmaya calismaktan farksiz.
Guhong01Açıkçası "ithal edilen bir şeyin üretilmesi" bana gelişme gibi gelmiyor. Türkiye' den neden mucit çıkmıyor, neden hep başkalarının üre...
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BekirTemel 2 yıl
böyle böyle gelişecek ülke, işte bu
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mavizaman 2 yıl
bravo! bunları duymak istiyoruz.
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muhamnet 2 yıl
Bunun motoru nereden alınmış onu söyleyin?!!!
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Siyah Nur 2 yıl
İstemezükkkkk! Millet Mars'a çıkıyor biz hala 30 bin doların derdindeyiz !!! Tayyip istifa, hükümet istifa !!!
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arel.gr 2 yıl
haber editoru urunu takip etsin 2 yil sonra kullanildigi adres ile ilgili bi haber daha gorelim
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trakyAli-1986 2 yıl
Çinliler kopya çeke çeke taklit yapa yapa daha iyisini yapmayı öğrendi.

Gün gelir taklit diye laf attığınız bu aletin eksikliğini yanlışını görüp daha iyisini yapan Türk araştırmacı da çıkar.
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Bluflame 2 yıl
ortada ticari bir ürün yok, bir firmanın buna sahiplenmesi lazım, yoksa masada kalır bu başarı.
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idombayci 2 yıl
Tebrikler. Yanlız şu çim bakım aracınıda(sanki zor birşeymiş gibi) el atsalar.
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eskisehir.net/...
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kadirirdem 2 yıl
güzel gelişme böyle böyle gelişeceğiz...
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BekirTemel 2 yıl
böyle böyle gelişecek ülke, işte bu
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gxhero 2 yıl
"Yerli imkanlar ile üretildi" ne güzel bir kelimedir yav her yerde kullansınlar "%100 yerli" yada "yerli ufo, uçak, telefon" gibi kelimeler duyunca uyuz oluyorum kanım çekiliyor ve bedava olsa almam bak adam yerli imkanla "yapmış" ürünü koymuş ortaya, kopyalamış olsun ilerde orijinal üründen kat kat iyisini de çıkara bilir demektir ki bu harika biraz arge yeter gidip çinden telefon alıp üzerine "emocan" yazınca yerli milli olmaz!
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