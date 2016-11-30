Türk araştırmacılar 30 bin dolarlık tıbbi aleti yerli imkanlarla ürettiler

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz ve beraberindeki ekip, ameliyatlarda neşter görevi üstlenen ve 30 bin dolara ithal edilen "plazma koter" isimli tıbbi aleti yerli imkanlarla ürettiklerini açıkladılar.

Cerrahi müdahalelerle keski amacıyla kullanılan tıbbi aleti geliştirmek için 1,5 yıldır yoğun mesai harcayan ekip, projenin tamamlanmasıyla birlikte -destek görmeyip rafa kalkan diğer projelerinin aksine- TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandılar. Yerli imkanlarla geliştirilen plazma koterin üniversitenin Deney Hayvanları ve Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki hayvanlar üzerinde denendiğini ve sonuçların oldukça başarılı olduğunu ifade eden Öksüz, aletin ticarileşmeye hazır olduğunu bildirdi.

30 bin dolara yurt dışından temin edilen aleti üçte bir fiyata yerli imkanlarla üretilmesi, dışarıya bağımlığın azaltılması konusunda da büyük önem taşıyor. Diğer taraftan plazma teknolojisi ile kanamayı kısa süre içerisinde durduran ve yaraların iyileşmesi sağlayan "argon plazma koagülasyon" isimli cihazı da üreten ekip, bunun özellikle terörle mücadelede yaralanan güvenlik güçlerinin kan kayıplarının azaltılmasında kullanılabileceğini dile getiriyorlar.