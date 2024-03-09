Türk akademisyenler Antarktika'daki kirliliği araştıracak

Türkiye, kutup projeleri kapsamında yaptığı çalışmalarla bir yandan Antarktika'daki kirliliğin sebeplerine ışık tutacak diğer yandan Antarktika Antlaşması'nda "danışman ülke" olma şansını artıracak.
TÜBİTAK'ın "KUTUP-1001" isimli çağrısı kapsamında desteklemeye karar verdiği projeler arasında "İnorganik ve Organik Kirleticilerin Antarktika Bölgesindeki Penguen/Fok Dışkısı ve Okyanus Suyu Örneklerinde Eser Seviyelerde Yüksek Doğruluk ve Duyarlılıkla Tayinleri" de bulunuyor.
Proje yürütücüsü Yıldız Teknik Üniversitesinde görevli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Bakırdere, çalışmanın detaylarını anlattı.
Dünyanın geçmişiyle ilgili gizemlerin çözülebileceği tek yer olan kutupların, yıllardır bilim insanlarının ilgisini çektiğini belirten Bakırdere, birçok araştırma projesinin bu noktalarda titizlikle yürütüldüğünü söyledi.
Bakırdere, stratejik açıdan önemli araştırmaların, ülkelerin bilim kulvarındaki uluslararası rekabet alanlarından biri haline geldiğini ifade etti.
Son yıllarda Türkiye kaynaklı birçok araştırmanın da Antarktika'da uygulandığını ve bu çalışmaların saygın dergilerde kaleme alındığını dile getiren Bakırdere, "Araştırma ekibimiz, kutup çalışmaları konusunda çok heyecanlı. Başarıyla tamamladığımız KUTUP-1001 kapsamında etki faktörü yüksek, uluslararası saygın dergilerde 12 bilimsel çalışma yayınladık." diye konuştu.
Bakırdere, kutup bölgelerinin dünyanın iklimi ve ekolojisi açısından büyük öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, nüfus bakımından kalabalık kıtalardan uzakta bulunmasına rağmen kutuplarda çeşitli kirleticilerin tespit edildiğini bildirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.