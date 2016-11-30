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CNN, YouTube fenomeni Casey Neistat'ı 25 milyon dolara transfer etti

Özellikle vlog tarzı günlüklerle ve sıra dışı ürün incelemeleriyle YouTube’un en ünlü isimleri arasında yer alan Casey Neistat, 25 milyon dolar karşılığında televizyon devi CNN’in ekibine katıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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15
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İmza attığı işler ve çektiği birbirinden ilginç videolarla YouTube’da yaklaşık 5.9 milyon aboneye ulaşan Casey Neistat, kısa süre önce yayınladığı açıklamayla artık vlog çekmenin albenisini yitirdiğini ve radikal bir kararla bundan böyle sadece kendi projeleri üzerinde yoğunlaşacağını duyurmuştu.
Wall Street Journal’da yer alan habere göre YouTube fenomeni sürpriz bir anlaşmayla 25 milyon dolar karşılığında televizyon dünyasının en büyük isimlerinden CNN’e transfer oldu. Edinilen bilgilere göre Casey Neistat'ın mobil video paylaşım uygulaması Beme’i satın alan CNN, dolaylı olarak Neistat ve 11 kişilik ekibini de bünyesine kattı. Açıklamaya göre Beme ise yakın zamanda yayın hayatına tamamen son verecek.
Kulislerde konuşulanlara göre CNN kendi içerisinde kuracağı yeni medya şirketini, uygulamanın kurucuları Casey Neistat ve Matt Hackett’e emanet etmek istiyor. Haberlerden ziyade güncel konular üzerinde ilgi çekici videoların yer alacağı kanalın önümüzdeki yılın yaz aylarında hayata geçirilmesi düşünülüyor. Bakalım ünlü YouTube fenomeni ne gibi sürprizlerle karşımıza olacak…

http://www.wsj.com/articles/cnn-buys-casey-neistats-video-app-beme-1480353128 Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 2 yıl en beğenilen
voleyi sağlam vurmuş suratsız
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Taklitçi karşıtı 2 yıl
Kanalı çok kötü izleyecek hiçbirşey yok insanlar şu vlogların nesinden keyif alıyorlar anlayamıyorum
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aylakbilgin 2 yıl
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pspoor 2 yıl
Bu adam sürekli Hillary ye oy verin diye propaganda yapiyordu, Clinton News Network e gitmis. Adamlar parayi nasil yalan dolanla sögüsleyecegini biliyor tabi...
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esmerbuyucu 2 yıl
İşini hakkıyla yapıyorsa bilemem. Fakat bu Youtube çevresince gelişen vlogların bu kadar çok ilgi görmesini bir türlü anlayamıyorum. Medya ünlüsü olsalar hadi neyse sıradan vatandaş tipler gününü paylaşıyor milyonlarca izleniyor. İlginç.
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ZaferBiryol 2 yıl
idris usta bu adamdan daha iyi :)
youtube.com/...
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Moulder 2 yıl
Cnn kar ediyor ki böyle bir transfer yapmış. Bizim TRT faturalara ek vergi koysun milletten kelkinsin. Milletin bu kadar kanı emilmez. Halen daha deprem vergisi ötv ödüyoruz bi düzeltme yok.
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2K 2 yıl
Videolarının birkaç tanesini izledim ve milletin niye izlediğini anlamadım ve gereksiz buldum fakat adam yolunu bulmuş, yaptığı işte başarılı olmuş.
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12 Angry Men 2 yıl
Ömürlük para 25 milyon dolara neler yapılır neler.
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Batumatu 2 yıl
Bu adama laf edenler gidip kız tavlama yok oyun oynayıp öpme yok slime yapma izleyicileridir. Bu adamın kanalı gibi kanal bulunmuyor YouTubeda. Her günlük vlog çekiyordu ve vlogunda çektiği sahneleri görseniz oturur ağlarsınız. Kesinlikle hak ediyordu. New York'un en bilindik filmcilerinden zaten kendisi suratsız falan diye laf atanlar şu adamın tırnağı olamazlar ve olamayacaklar.
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fatalrhymex 2 yıl
Ula habu tipini öptüğüm 25 milyon dolar mı yapıyor
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cngzmls 2 yıl
Vlog ney la?
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alemburda34 2 yıl cngzmls
cngzmls

Vlog ney la?

tr.wikipedia.org/...
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