CNN, YouTube fenomeni Casey Neistat'ı 25 milyon dolara transfer etti

Haber Editörü
İmza attığı işler ve çektiği birbirinden ilginç videolarla YouTube’da yaklaşık 5.9 milyon aboneye ulaşan Casey Neistat, kısa süre önce yayınladığı açıklamayla artık vlog çekmenin albenisini yitirdiğini ve radikal bir kararla bundan böyle sadece kendi projeleri üzerinde yoğunlaşacağını duyurmuştu.
Wall Street Journal’da yer alan habere göre YouTube fenomeni sürpriz bir anlaşmayla 25 milyon dolar karşılığında televizyon dünyasının en büyük isimlerinden CNN’e transfer oldu. Edinilen bilgilere göre Casey Neistat'ın mobil video paylaşım uygulaması Beme’i satın alan CNN, dolaylı olarak Neistat ve 11 kişilik ekibini de bünyesine kattı. Açıklamaya göre Beme ise yakın zamanda yayın hayatına tamamen son verecek.
Kulislerde konuşulanlara göre CNN kendi içerisinde kuracağı yeni medya şirketini, uygulamanın kurucuları Casey Neistat ve Matt Hackett’e emanet etmek istiyor. Haberlerden ziyade güncel konular üzerinde ilgi çekici videoların yer alacağı kanalın önümüzdeki yılın yaz aylarında hayata geçirilmesi düşünülüyor. Bakalım ünlü YouTube fenomeni ne gibi sürprizlerle karşımıza olacak…
http://www.wsj.com/articles/cnn-buys-casey-neistats-video-app-beme-1480353128 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ParaTube Sistemi nedir neye yarıyor?
Bu sistemin en güzel tarafı ister yurtdışı affiliate (satış ortaklığı) ister Xticaret affiliate istersen de kendi ürün ve hizmetlerini pazarlamada kullanabilecek olman. Yani ParaTube sistemi sadece biz satış ortaklarına değil ürün ve hizmetlerini müşterilerle buluşturmaya çalışan firmalara da inanılmaz bir yöntem sağlıyor. Bence youtube dan para kazanma konusunda en etkili sistem. Hem bu videoları Google da ilk sayfaya getirmeyi sağladığı için reklamlarla da para kazanma yolunu seçebilirsin illa bişey satman da gerekmez. Videoları ilk izlediğimde ne kadar basit bir yöntemmiş buna mı para verdim diye düşündüm bir an ancak oldukça karmaşık bir işi Musa Bey öyle güzel ve basite indirgeyerek anlatmıştı ki bunu ancak tüm videoları izleyip bitirdiğimde anlayabilmiştim. Heyecanla ilk videomu youtube a yükledikten sonra 15 dakikada google ilk sayfada olduğunu gördüğümde heycandan yerimde duramadım gecenin bir yarısı. Eğitimi izlediğinizde kafanızda öyle şimşekler çakacak ki ParaTube Resmi Satış sayfasında belirtildiği kadar iddialı bir yöntem olduğunu hemen farkedeceksiniz. Ben gerçekten de Musa Beye 2015 in başlarında bizi böyle bir metotla tanıştırdığı için yeniden teşekkür etmek istiyorum. ParaTube sayesinde şu anda clickbankta da istediğim ürünlerin reklamlarını ücretsiz yapabiliyorum :). Çok gecikmeden bu seti indirimli fiyattan almanı öneririm çünki kısa bir süre sonra 149 tl ye dah asonra da 249 tl den satışı devam edeceği söylendi ki aynı programı yurtdışında almak için 249 dolar ödemek zorunda kalıyorsun üstleik de bu kadar destek almadan. Hiç zaman kaybetmeden bu yılın en iyi eğitim setine hemen BURDAN İNDİRİMLİ SAHİP OL.
tinyurl.com/...
youtube.com/...
tr.wikipedia.org/...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3748 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
youtube, youtuber ve