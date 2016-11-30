CNN, YouTube fenomeni Casey Neistat'ı 25 milyon dolara transfer etti

İmza attığı işler ve çektiği birbirinden ilginç videolarla YouTube’da yaklaşık 5.9 milyon aboneye ulaşan Casey Neistat, kısa süre önce yayınladığı açıklamayla artık vlog çekmenin albenisini yitirdiğini ve radikal bir kararla bundan böyle sadece kendi projeleri üzerinde yoğunlaşacağını duyurmuştu.

Wall Street Journal’da yer alan habere göre YouTube fenomeni sürpriz bir anlaşmayla 25 milyon dolar karşılığında televizyon dünyasının en büyük isimlerinden CNN’e transfer oldu. Edinilen bilgilere göre Casey Neistat'ın mobil video paylaşım uygulaması Beme’i satın alan CNN, dolaylı olarak Neistat ve 11 kişilik ekibini de bünyesine kattı. Açıklamaya göre Beme ise yakın zamanda yayın hayatına tamamen son verecek.

Kulislerde konuşulanlara göre CNN kendi içerisinde kuracağı yeni medya şirketini, uygulamanın kurucuları Casey Neistat ve Matt Hackett’e emanet etmek istiyor. Haberlerden ziyade güncel konular üzerinde ilgi çekici videoların yer alacağı kanalın önümüzdeki yılın yaz aylarında hayata geçirilmesi düşünülüyor. Bakalım ünlü YouTube fenomeni ne gibi sürprizlerle karşımıza olacak…

http://www.wsj.com/articles/cnn-buys-casey-neistats-video-app-beme-1480353128