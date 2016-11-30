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Razer'dan yepyeni oyuncu kulaklıkları: Kraken V2 ve ManO’War 7.1

Razer’ın oyun içi ses ve takım iletişiminde önemli geliştirmeler barındıran, yüksek performans vadeden yeni kulaklıkları "Kraken 7.1 V2", "Kraken Pro V2" ve "ManO’War 7.1" oyuncularla buluştu.
2 yıl
1,6b
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2
Çevre Birimleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Ekipmanlarıyla sektörde söz sahibi markalar arasında yer alan ve yüksek oyun deneyimi vadeden Razer’ın yeni Razer Kraken Pro V2, Razer Kraken 7.1 V2 ve ManO’War 7.1 oyuncu kulaklıkları ülkemizde de satışa sunuluyor.
Doğrudan eSporculara hitap eden Kraken Pro V2, bol ödüllü orijinal Kraken tasarımına eklenmiş geniş güncellemelerle geliyor. Razer Kraken 7.1 V2'de ise belirli bir oyuncuya göre özel ayarlanmış pozisyonel ses tanımayı sağlayan, tamamen ayarlanabilir gelişmiş bir 7.1 sanal çevresel ses motoru yer alıyor. "Piyasadaki en iyi kablosuz oyuncu ekipmanı" olarak nitelendirilen ManO’War’ın yine 7.1 sanal çevresel ses motoru taşıyan modeli ManO’War 7.1 ise "2016’nın en iyi konsol oyun ekipmanları" arasında gösteriliyor.
Benzer diğer tüm ürünlerden daha dayanıklı ve esnek olan tamamen yeni bir birleşik alüminyum iskeletle yapılandırılan Razer Kraken V2 kulaklıklar için düşme, bükülme, ağırlık yükleme, özensiz kullanım gibi durumlara karşı özel test uygulandı. Hem dijital hem de analog olan ManO’War 7.1’in paket içeriğinde bulunan dijitalden analoğa dönüştürücü USB (DAC), kulaklığın hem PC hem Mac platformlarında hızlı ve çarpıcı ses performansı vermesini sağlıyor. Katıksız analog bağlantı (3.5 mm ses jakı) ise Xbox One, PlayStation 4 ve diğer platformlarla universal uyumluluk getiriyor.
Razer’ın bu üç yeni modeli hakkında bilgi almak ve hangi kulaklığın size uygun olduğuna karar verebilmek için buradaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Aşırı pahalı Kraken'e devam.
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hector_1990 2 yıl
ürün güzel duruyor ama bende daha önce kraken 7.1 vardı ergonomisi hiç iyi değildi bunda iyileştirmeler var 50 mm sürücüleri var iyi güzel ama piyasada buna benzer sürü ile ürün var
razer deadadder mouse var elimde alınabilecek fps için sayılı ürünlerden biri
ama fiyatları razerın hep yüksek kalıyor buda öyle olucak turtle beach modelleri var her fiyata göre yada şuan hyperx cloud 2 çok yaygın ve güzel ürün bu ürün 150 usd gibi olursa astro a40 gibi ürünler var o fiyat segmentinde
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