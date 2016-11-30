Razer'dan yepyeni oyuncu kulaklıkları: Kraken V2 ve ManO’War 7.1

Ekipmanlarıyla sektörde söz sahibi markalar arasında yer alan ve yüksek oyun deneyimi vadeden Razer’ın yeni Razer Kraken Pro V2, Razer Kraken 7.1 V2 ve ManO’War 7.1 oyuncu kulaklıkları ülkemizde de satışa sunuluyor.

Doğrudan eSporculara hitap eden Kraken Pro V2, bol ödüllü orijinal Kraken tasarımına eklenmiş geniş güncellemelerle geliyor. Razer Kraken 7.1 V2'de ise belirli bir oyuncuya göre özel ayarlanmış pozisyonel ses tanımayı sağlayan, tamamen ayarlanabilir gelişmiş bir 7.1 sanal çevresel ses motoru yer alıyor. "Piyasadaki en iyi kablosuz oyuncu ekipmanı" olarak nitelendirilen ManO’War’ın yine 7.1 sanal çevresel ses motoru taşıyan modeli ManO’War 7.1 ise "2016’nın en iyi konsol oyun ekipmanları" arasında gösteriliyor.

Benzer diğer tüm ürünlerden daha dayanıklı ve esnek olan tamamen yeni bir birleşik alüminyum iskeletle yapılandırılan Razer Kraken V2 kulaklıklar için düşme, bükülme, ağırlık yükleme, özensiz kullanım gibi durumlara karşı özel test uygulandı. Hem dijital hem de analog olan ManO’War 7.1’in paket içeriğinde bulunan dijitalden analoğa dönüştürücü USB (DAC), kulaklığın hem PC hem Mac platformlarında hızlı ve çarpıcı ses performansı vermesini sağlıyor. Katıksız analog bağlantı (3.5 mm ses jakı) ise Xbox One, PlayStation 4 ve diğer platformlarla universal uyumluluk getiriyor.

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