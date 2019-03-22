Türk girişimcilerden NexDock 2 harici ekran aksesuarı

Samsung DeX veya Huawei EMUI Easy Projection gibi çözümlerin henüz piyasada olmadığı dönemlerde Windows 10 mobil ile gelen Continuum özelliği yeni fikirlerin de önünü açmıştı. O dönem Emre Koşmaz ve Yeliz Kayacan'ın ABD'de kurduğu Nex Computer yeni bir çözümle gelmişti.

NexDock 2 özellikleri ve fiyatı

NexDock adındaki dizüstü aksesuarı bir ekran görevi görüyordu. İlk etapta Continuum için duyurulan NexDock ayrıca uyumlu Android cihazlarına da bağlanabiliyordu. Girişim 3 yıl aradan sonra NexDock 2 aksesuarını bu kez Kickstarter üzerinde satışa sundu.

NexDock 2 yine aynı mantığa dayanıyor ancak bu kez gövdesi alüminyum alaşımdan imal edilmiş ve oldukça hafif. Ayrıca 13.3 inçlik ekran Full HD çözünürlük sunuyor. Dahili bataryası sayesinde şarj sıkıntısı çekmiyorsunuz.

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NexDock 2 için telefonunuzun harici ekrana görüntü veren bir masaüstü modunun olması gerekiyor. Samsung DeX ve Huawei EMUI Easy Projection buna en iyi örnek. Bu sayede aksesuarın ekranında özel bir ara yüz yansıtılıyor. USB Tip-C üzerinden gerekli bağlantıları kullanabiliyorsunuz. Diğer USB girişleri üzerinden de telefona aktarılacak şekilde çevre birimi bağlayabiliyorsunuz.

NexDock 2 ayrıca HDMI girişi ile standart bir harici ekran da olabiliyor. Raspberry Pi türevleri veya konsollar için taşınabilir bir harici ekran sahibi olabilirsiniz. Ayrıca sunucu sistemleri için de kullanılabiliyor. Girişim yakın zamanda USB Tip-C üzerinden bağlanarak bir bilgisayara dönüşen küçük modüller üretmeyi planlıyor.

229$ başlangıç fiyatına sahip olan NexDock 2 şimdiden istediği bağışı topladı ve üretim garantisini aldı. Aksesuar Eylül ayında dağıtıma başlayacak. İlk nesil yaklaşık 60 ülkede 3000 adetten fazla satmıştı.