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Türk girişimcilerden NexDock 2 harici ekran aksesuarı

Harici ekranlara bağlanarak masa üstü deneyimi sunan bir Android telefonunuz varsa NexDock 2 dizüstü aksesuarı tam da bunun için geliştirildi. NexDock 2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Türk girişimcilerden NexDock 2 harici ekran aksesuarı

Samsung DeX veya Huawei EMUI Easy Projection gibi çözümlerin henüz piyasada olmadığı dönemlerde Windows 10 mobil ile gelen Continuum özelliği yeni fikirlerin de önünü açmıştı. O dönem Emre Koşmaz ve Yeliz Kayacan'ın ABD'de kurduğu Nex Computer yeni bir çözümle gelmişti.

NexDock 2 özellikleri ve fiyatı

NexDock adındaki dizüstü aksesuarı bir ekran görevi görüyordu. İlk etapta Continuum için duyurulan NexDock ayrıca uyumlu Android cihazlarına da bağlanabiliyordu. Girişim 3 yıl aradan sonra NexDock 2 aksesuarını bu kez Kickstarter üzerinde satışa sundu.

NexDock 2 yine aynı mantığa dayanıyor ancak bu kez gövdesi alüminyum alaşımdan imal edilmiş ve oldukça hafif. Ayrıca 13.3 inçlik ekran Full HD çözünürlük sunuyor. Dahili bataryası sayesinde şarj sıkıntısı çekmiyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Intel de hile yapanların peşine düşüyor"

NexDock 2 için telefonunuzun harici ekrana görüntü veren bir masaüstü modunun olması gerekiyor. Samsung DeX ve Huawei EMUI Easy Projection buna en iyi örnek. Bu sayede aksesuarın ekranında özel bir ara yüz yansıtılıyor. USB Tip-C üzerinden gerekli bağlantıları kullanabiliyorsunuz. Diğer USB girişleri üzerinden de telefona aktarılacak şekilde çevre birimi bağlayabiliyorsunuz.

NexDock 2 ayrıca HDMI girişi ile standart bir harici ekran da olabiliyor. Raspberry Pi türevleri veya konsollar için taşınabilir bir harici ekran sahibi olabilirsiniz. Ayrıca sunucu sistemleri için de kullanılabiliyor. Girişim yakın zamanda USB Tip-C üzerinden bağlanarak bir bilgisayara dönüşen küçük modüller üretmeyi planlıyor.

229$ başlangıç fiyatına sahip olan NexDock 2 şimdiden istediği bağışı topladı ve üretim garantisini aldı. Aksesuar Eylül ayında dağıtıma başlayacak. İlk nesil yaklaşık 60 ülkede 3000 adetten fazla satmıştı.

 

https://www.slashgear.com/nexdock-2-offers-a-better-lapdock-for-samsung-and-huawei-phones-22570748/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AirSupport 2 ay
Ben anlamadım ya bahsedilen ürün hangisi burada? Kablo mu? Masada duran telefon mu?
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smart1978 2 ay
100$ anca eder...
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Biyturs_OnSr 2 ay
Fiyat çok yüksek. Telefon dışarıda kaldığı zaman kullanışsız oluyor bence. Miracast ile bağlayalım desek telefonun bataryası bitecek. HP de Lap Dock ile birebir aynı konsepti uyguladı. Hatta daha da kötüsü HP'de USB, HDMI, 3.5mm gibi çıkışlar da yoktu. En iyi çözümü bence Razer getirdi ama nedense piyasaya sürmediler.
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