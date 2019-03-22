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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel de hile yapanların peşine düşüyor

Oyunlarda hile yapılmasını engellemek isteyen Intel ütopik bir fikirden yola çıkıyor. Hile yapanları sesli sohbetteki konuşmalarından yapay zekâ yoluyla tespit etmeyi planlıyor.
2 ay
3,3b
1
15
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Denuvo’nun oyunlarda hile yapanların önüne geçmek amacıyla duyurduğu Anti-Cheat çözümünün ardından Intel de farklı bir çalışma içerisinde olduğunu duyurdu. Firma bunun için yapay zekadan faydalanacak.

Sesli ifadelerden tanıyacak

GDC 2019 etkinliğinde yapılan açıklamaya göre Intel hile yapanları tespit edebilmek amacıyla Spirit AI adındaki yapay zekâ teknolojileri geliştiren firma ile iş birliği yaptı. Projenin kapsamı oyun kodları ile ilgili değil. Daha çok sohbet ile ilgili.

Ayrıca Bkz. "Denuvo şimdi de hile yapanları engelleyecek"

Spirit AI firması hali hazırda metin tabanlı sohbetlerde hile yapıldığına dair ifadeleri tespit etmeye çalışan Ally adında bir yapay zekâ aracı geliştirmiş durumda. Intel ise sesli sohbetlerde de ifade tespiti yapılabileceğini düşünüyor.

Çok oyunculu oyunlarda sesli sohbetler önem taşıyor. Bunun için entegre veya harici pek çok çözüm var. Intel de bu bakımdan sesli sohbet üzerinden gitmeyi tercih etmiş. Firma oyuncuların sohbetlerini takip ederek hile konusunda birbirleri ile iletişim içerisinde olan oyuncuları tespit etmeyi amaçlıyor.

Denuvo Anti-Cheat yazılımı yanında Intel’in projesi çok daha ütopik görünüyor. Bu tür bir yazılımın olgunlaşması ve kullanıma sunulması yıllar alabilir. Ayrıca oyuncuların sürekli konuşmalarını takip etmek kişisel verilerin gizliliği konusunda eleştirilerin hedefi olabilir. Bu bakımdan Intel’in çalışmalarının konsept aşamasında kalması olası.

 

https://www.slashgear.com/intels-ai-cop-will-tackle-toxic-gamers-21570621/ Yorum Yaz
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merfarukkk 2 ay en beğenilen
intel canım benim zaten 10 tane güvenlik açığı arka kapı koymuşsun işlemcilerine, cia abin için bu kadar kasma kendini :d
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DH Misafiri 1 ay
intel yetmedi mi casusluk yapip bilgilerimizi aldiğin. Firmalar iyice kudurdu. Bu yaptiklari resmen insanlarin özel hayatlarini illegal olarak takip etmek.
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dark_prince60 1 ay
Hilekarın kralı kendisi zaten. Arka kapılar açık kalmış ceyran yapıyor. :)
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joven 1 ay
Oyunlarda hile yapanları oyuncu olarak görmem beceriksiz
tayfası der geçerim intelin yaptığı iki yüzlülük kendi işlemci
rezaletleri ortada
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bluedevil866 2 ay
amd almak icin bir sebep daha...
amd biraz yavastan aliyor. su laptop piyasasina giremedi! sacma sapan cpular var. 6/12 cpu cikarmak cok mu zor!!! cikar 1000 eurodan yarin aninda bobregimi satip alayim.... saka yaptim. aylik maasimin %40 yapiyor bir nevi. alamanya coh gotu...
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DH Misafiri 2 ay
'Gardaş gapının arhasından vur' diyecek yapay zeka anlayacak mı? :D
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pUnduli 2 ay
Ondan sonra bu Androidlerde falan AI ayağına milletin metriklerini işlem gücü harcatıp millete toplatacaklar deyince komplo teorisyeni oluyoruz.
Intel'e gelince bundan sonra kesinlikle kullanmam, AMD dururken bile bile lades istediği kadar hızlı olsun.
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wolferto 2 ay
nedense kisisel verilerin korunmasinda intel nvidia qualqoom apple gbi buyuk firmalara amd kadar guvenemiyorum hepsinin bi adi gecti bu konuda bi amd nin gecmedi yillardir iyi is de kotu iste ortaya koysalar inselerde ciksalarda cizgilerini bozmadilar
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khytr89 2 ay
Kendisi hileci önce açıklarının peşine düşsün. Şu an intel işlemcili laptopumu iade için dava açmaya hazırlanıyorum. Kendimi güvende hissetmiyorum
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Spider_hip 2 ay
Gıcıklığına kalkıp Ryzen 3 kullanıcılarını da banlayabilirler :)
-Bu oyun nasıl bu kadar akıcı nasıl bu kadar yüksek fps alıyor, bu mümkün değil kesin hile var amq, ha ryzen 3 kullanıyorlarmış, olsun banlayın :D
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The.Mafia 2 ay
Hile engelleme tamam zaten herkes destekler hileyi engellemeyi ancak bütün konuşmaları dinlemek nedir başka yolu olmalı
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