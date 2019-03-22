Intel de hile yapanların peşine düşüyor

Denuvo’nun oyunlarda hile yapanların önüne geçmek amacıyla duyurduğu Anti-Cheat çözümünün ardından Intel de farklı bir çalışma içerisinde olduğunu duyurdu. Firma bunun için yapay zekadan faydalanacak.

Sesli ifadelerden tanıyacak

GDC 2019 etkinliğinde yapılan açıklamaya göre Intel hile yapanları tespit edebilmek amacıyla Spirit AI adındaki yapay zekâ teknolojileri geliştiren firma ile iş birliği yaptı. Projenin kapsamı oyun kodları ile ilgili değil. Daha çok sohbet ile ilgili.

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"Denuvo şimdi de hile yapanları engelleyecek"

Spirit AI firması hali hazırda metin tabanlı sohbetlerde hile yapıldığına dair ifadeleri tespit etmeye çalışan Ally adında bir yapay zekâ aracı geliştirmiş durumda. Intel ise sesli sohbetlerde de ifade tespiti yapılabileceğini düşünüyor.

Çok oyunculu oyunlarda sesli sohbetler önem taşıyor. Bunun için entegre veya harici pek çok çözüm var. Intel de bu bakımdan sesli sohbet üzerinden gitmeyi tercih etmiş. Firma oyuncuların sohbetlerini takip ederek hile konusunda birbirleri ile iletişim içerisinde olan oyuncuları tespit etmeyi amaçlıyor.

Denuvo Anti-Cheat yazılımı yanında Intel’in projesi çok daha ütopik görünüyor. Bu tür bir yazılımın olgunlaşması ve kullanıma sunulması yıllar alabilir. Ayrıca oyuncuların sürekli konuşmalarını takip etmek kişisel verilerin gizliliği konusunda eleştirilerin hedefi olabilir. Bu bakımdan Intel’in çalışmalarının konsept aşamasında kalması olası.