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Türk mühendislerden melez İHA

Nurus'un üretim şirketi Numaş bünyesinde çalışan Türk mühendisler hem döner kanatlı hem de sabit kanatlı olarak uçabilen yeni bir melez İHA çözümü geliştirdi.
12 ay (Son Güncelleme: 12 ay)
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Savunma Sanayi
Ekrem71
Haber Editörü
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Türk mühendislerden melez İHA

İnsansız hava araçları konusunda son yıllarda büyük mesafe kat eden mühendislerimiz yeni gelişmelere imza atmaya devam ediyor. Son olarak Türk mühendislerden melez tabir edilen yeni bir İHA projesi geldi.

Melez İHA nedir?

Geleneksel insansız hava araçlarında sabit kanatlı ya da döner kanatlı olarak iki kategoride üretiliyor. Dünyada dikey iniş kalkış yapıp düz uçuşa geçebilen araçlar bulunuyor ancak bunların hepsi bulundukları hacimde sabit kalıyor ve düz uçuşa geçecekleri büyüklük neyse onun gerektirdiği alanlara girebiliyor.

Türk mühendisler bu kısıtlamaları göz önüne alarak sabit ya da döner kanatlı İHA'ların avantajlarını tek bir platformda birleştiren "değişken hacimli İHA" yani melez hava aracı geliştirdi.

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Mühendisler Nurus'un üretim şirketi Numaş bünyesinde çalışıyor. Yüksek teknolojisi, malzeme bilgisi, tasarım yetenekleri ve otomasyon sistemiyle mobilya üretiminde yenilikçi ürünlere imza atan Numaş, sahip olduğu olanaklarla farklı alanlarda sıra dışı çözümler üzerinde çalışıyor.

Araç, bir askeri harekat konseptinde ortaya çıkan ihtiyaca yönelik geliştirildi. Düz uçuşla başlayan takip, sokak arasında araç asılı duramadığı için devam ettirilemiyordu. Asılı durmak için gönderilen hava aracı ise kısa sürede geri dönmek durumunda kalıyor, farklı ekiplerin bölgeye kanalize edilmesi gerekiyordu.

Yapılan çalışmada, tüm bu kısıtlılıklar dikkate alınarak kırsal alanda başlayan takibin tek bir hava aracıyla meskun mahalde de sürdürülebilmesi üzerinde duruldu. Sonuçta ortaya, uzun menzilli, yüksek irtifa seyrüsefer hareket kabiliyetiyle birlikte kısıtlı alanlarda hızlı manevra ve kolay iniş-kalkış imkanı olan bir ürün çıktı. Böylece askeri operasyonlar sırasında kırsalda başlayan takibin, kentsel alanlarda sürdürülebilme olanağı elde edildi.

Değişken hacimli İHA modeli döner kanatlı İHA gibi havada asılı kalabilirken, sabit kanatlı bir İHA gibi uzun menzil ve yüksek irtifada seyir yapabiliyor. Bu sayede dar alan ve kısa menzil gerektiren görevlerde hava aracı gerekli manevraları yapıp havada asılı kalabiliyor. Dar alanda başlayıp kırsal alanda devam eden görevleri de başka bir platforma ihtiyaç duymadan yerine getirebiliyor.

Yeni proje ayrıca hassas kargo taşıma, 5G mobil veri sistemleri gibi pek çok yeni kullanım alanının da ortaya çıkmasıyla küçük hacimli, uzun uçuş süresine sahip, özelleştirilebilir İHA ihtiyacına yanıt verebilecek. Ayrıca yapay zeka entegrasyonu ile aracın kendi yolunu çizebilmesi veya başka araçları yardıma çağırması gibi konular da mümkün olacak. Melez İHA’ların 4-6 ay içerisinde üretime geçmesi bekleniyor.

 

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-muhendisler-melez-iha-gelistirdi/1161450 Yorum Yaz
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CoreXXX 12 ay
ülkemizde geçmişte okumaya ünüversiteye önem verilmiş olsa. devlet yeni buluşlara destek verse. bugün ülkemiz 10 kat ilerdeydi türk insanı zeki ve hırslıdır bakın biraz fırsat bulup kısıtlı imkanlar ile neler yapıyorlar. cerndeki araştırma üssü bizde olsa bizim mühendisleri düşünemiyorum helal olsun çocuklar
1 Yanıt Yanıtla
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burakk, 12 ay CoreXXX
Ben açıkçası Türk milletinin düşük bir oranda zeki ve yarı yarıya hırslı olduğunu düşünüyorum.
Hem zeki hem hırslı olup, sayısal alanlarla ilgilenip, tasarım tutkusuna sahip olanlar da Türkiye'deki devlet kösteğindense başka ülkelerdeki çoktan düzenini kurmuş arge firmaları falan filan.
Kendi adıma hala gitmedim ama gideceğim gibi.
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Artunç 12 ay
Devamının gelmesi dileğiyle..
Daha yolumuz uzun kat edecek çok mesafe var.
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Witcher3 12 ay
Bize parasıyla iha vermeyen israile en büyük kapak hayırlı olsun
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mekjet.com 12 ay
Ülkemiz mühendisleri ile gurur duyuyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz.Yakın bir gelecekte tüm hava raçları insansız olacak pilotlar yerlerini teknolojiye veya robotlara bırakacaklar
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Bay Robot 12 ay
Kesinlikle verimsiz olucaktır. Ayrıca o ne arkadaş öyle sanki bozuk droneların kanatlarını koparıp birleştirmişler gibi dengeli uçacağı bilw şüpheli...
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s_mail 12 ay
mühendisin işi gücü yok mu. bunu 18 yaşındaki veletler bile yapar.
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smart1978 12 ay
Parcalar yerli mi ? Kullanilan yazilimlar kodlarina kadar yerli mi yoksa gavurlarin yaptigi acik kaynak kodlarla mi ? Belki de yerelestirilmistir ecnebi emeklerden :)
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