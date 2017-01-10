Türk öğretim görevlisi evlerde enerji tasarrufu sağlayan priz geliştirdi

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Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmalarını yürüten Dr. Basri Kul, evlerde ve işletmelerde yılda milyonlarda lira tasarruf yapılmasını sağlayacak yenilikçi bir priz geliştirdiğini duyurdu.
Televizyon ve bilgisayar gibi elektronik cihazların uyku modunda (standby) dahi oldukça fazla enerji tüketmeye devam ettiğini dile getiren Kul, tasarladığı "İnternet Erişimli, Enerji Yönetimli IP Grup Priz" isimli priz ile elektrik tüketiminin kesilerek yılda milyonlarca lira tasarruf yapılabileceğini belirtti.
İçerisindeki mikro bilgisayar sayesinde internet bağlantısına sahip olan ürün ne kadar enerji tüketildiğini ölçebiliyor, yüksek akım yüzünden meydana gelebilecek arıza ve yanmaları tespit edebiliyor. "Elektrik sayacının internete bağlı hali" olarak nitelendirilen priz için şu an 4 adet patent alınmış durumda. Priz sayesinde ayrıca Wi-Fi üzerinden internete bağlanan bilgisayar ve cep telefonları ile istenilen elektrikli cihazı uzaktan açıp kapatabilmek de mümkün. Yapılan ölçüm ve testlere göre kullanım alanlarının yaygınlaşmasıyla ülke çapında yılda 2,5 milyar TL tasarruf edileceği ifade ediliyor.
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Gecmezse sorun yok, ortada urun var zaten.
ne üretecektik ve icat edecektik uzay aracı yada robotmu. sen bunları bekliyor olabilirsin ama ortada bir gerçek var. hiçbirşey üretemeyen bir ülkemiz vardır ve senin gibiler birden bire ülke uçsun istiyor. bende isteyebilirim ama mantık almıyor o yüzden bi yerlerden başlamak lazım. bugün priz olur yarın elektronik mandal olur öbür gün leğen olur. niye küçümsüyorsun onu merak ettim?
2002'den beri tek basina olan bir iktidar var. Hadi onu da gectim, Turkiye dun kurulmadi, 100 yillik ulke. Hadi bunlari da gectim, ITU, Turkiye'den eski bir kurum.
Evet bu ulkenin ucmasi lazim bu sartlar altinda.
Priz falan yaparak da bir yerlerden baslanmaz, universitedeki cocuga assingment olarak araba motoru yaptiriyorlar, yemisim prizini.
Eger bir ulke 100 senedir bir motor, bir araba, bir ucak yapamamissa, "benim gibi tipler" yuzunden degil, oturdugu yerden paraya yemeye alismis bir kesim oldugu icin uretememistir.
Zannedersin ki Guney Kore priz ureterek su noktaya geldi. 50'li yillara kadar ekonomisi Turkiye'den beterdi. Cin desen 90'li yillara kadar esamesi okunmuyordu, bu ulkeler legen ureterek mi geldiler simdiki yerlerine ?
Azimle, kasarak, yirtarak geldiler.
Her secim oncesi, "yerli araba, yerli ucak, yerli astronot" hohohohoh" diyerek gelmediler.
Guney Koreli Hyundai kac yildir var, legen mi yapiyordu bunlar ? 1947'de kurulmus, 1970'li yillarda araba yapmaya baslamislar, legen mi uretmisler onceden ?
Legen yapmak icin de makine yapmak lazim, istiyorsan buharli makine yapalim 1ci endustri devriminden kalma ? Zevk mi aliyorsunuz sacma sapan cevap vermekten ?
Bu ulkeyi legen falan kesmez, ara sanayi ureten binlerce fabrika var, sadece yedek parca yapiyorlar. Oylesi daha garanti cunku, hazir proje elde, sok makinaya gerisini kesim makinasi hallediyor zaten.
Aynisi universite icin de gecerli, denenmemis, sifirdan bir sey yaratan adam yok ulkede.
Tunel diyorsun muhendisi Japonya'dan geliyor, kopru diyorsun mimari Isvicre'den geliyor, havalimani diyorsun tasarimcisi italyan.
Ne halta yariyor bu kadar universite? Her ile universite acinca icinden mimar muhendis mi cikiyor ?
Elin gavuru hazirliyor projeyi, turk de geliyor eline verilen kullanma kilavuzuyla bina dikiyor, onu ben de yaparim, IKEA'dan mobilya montaji yapiyorsun sanki.
10'luk prizi bize gelisme diye yutturacaksiniz ya ona guluyorum sadece.
Referandum gelmeden "Yerli Prizimi Yapiyoruz, AK PArti" diyin de bir ise yarasin.