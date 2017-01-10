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Türk öğretim görevlisi evlerde enerji tasarrufu sağlayan priz geliştirdi

Kapatıldığında dahi enerji tüketmeye devam eden bilgisayar, televizyon gibi cihazların uyku modunda enerji tüketimini azaltarak yılda 2,5 milyar lira tasarruf sağlayan priz geliştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
12,4b
1
57
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türk öğretim görevlisi evlerde enerji tasarrufu sağlayan priz geliştirdi
 
Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmalarını yürüten Dr. Basri Kul, evlerde ve işletmelerde yılda milyonlarda lira tasarruf yapılmasını sağlayacak yenilikçi bir priz geliştirdiğini duyurdu.
Televizyon ve bilgisayar gibi elektronik cihazların uyku modunda (standby) dahi oldukça fazla enerji tüketmeye devam ettiğini dile getiren Kul, tasarladığı "İnternet Erişimli, Enerji Yönetimli IP Grup Priz" isimli priz ile elektrik tüketiminin kesilerek yılda milyonlarca lira tasarruf yapılabileceğini belirtti.
İçerisindeki mikro bilgisayar sayesinde internet bağlantısına sahip olan ürün ne kadar enerji tüketildiğini ölçebiliyor, yüksek akım yüzünden meydana gelebilecek arıza ve yanmaları tespit edebiliyor. "Elektrik sayacının internete bağlı hali" olarak nitelendirilen priz için şu an 4 adet patent alınmış durumda. Priz sayesinde ayrıca Wi-Fi üzerinden internete bağlanan bilgisayar ve cep telefonları ile istenilen elektrikli cihazı uzaktan açıp kapatabilmek de mümkün. Yapılan ölçüm ve testlere göre kullanım alanlarının yaygınlaşmasıyla ülke çapında yılda 2,5 milyar TL tasarruf edileceği ifade ediliyor.

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REV0 2 yıl
tp-link.com/...
Gecmezse sorun yok, ortada urun var zaten.
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CoreXXX 2 yıl REV0
REV0


Biyturs_OnSr


REV0

tp-link.com/...

Gecmezse sorun yok, ortada urun var zaten.



Aynen sorun yok, HİÇbir şey üretmesin bu ülke


Priz ureterek ekonomiyi kurtaracak donemi coktan gectik bebegim.

Uretmeyin demedik, uretilsin, para disari kacmasin elbette. Lakin farkindaysan, priz ureterek ampul ureterek kicimizda patlayan 1usd=4tl'yi duzeltmemiz kisa donemde imkansiz.

Satacak kurum, yapacak kopru yol tunel de kalmadigina gore, priz ampul yapmanin disinda bir seyler yapmak lazim diyorum ben.

Mikroteknoloji mesela.

Dunyanin arabasi uretiliyor Turkiye'de ama 1 araba yapamadik, cadillac'in sasesini getirdik, secimden once araba diye yutturduk millete.

Batarya teknolojisini gelistirsek ne olurdu mesela ? Priz yaparak batarya teknolojisine teori destegi verilir mi sence ?

Ispanya'dan Portekiz'den insanlar geliyordu ameliyat olmaya, tip alaninda bi halt yapamadik su ana kadar.

7 milyonluk isvicre ulkesinin bir bolgesini, sadece ve sadece biyoteknoloji icin ayirdi, sadece o is yapilacak orada.

Havacilik yok, biyotech yok, mikroteknoloji yok, biyoloji, fizik yok, astronomi yok, matematik yok, yok da yok.

Birisi cikip wifi ile calisan priz yapiyor alkislamamizi mi bekliyorsun ? Adamlar Pluton'a uydu yollarken, 10'lu priz gibi dahiyane bir projeyi mi konusmamiz gerekiyor ?

Haberinin olmasi bile uluslararasi bilim dunyasina hakarettir, bunu mu layik goruyorsunuz bu millete ?

10'lu priz.

Dis mihraklar, feto bizi engelledi, 2023'de lozan kalkinca dunyanin hakimi olacaz falan deyin de pastanin uzerindeki cikolata suslemesi olsun bari.



ne üretecektik ve icat edecektik uzay aracı yada robotmu. sen bunları bekliyor olabilirsin ama ortada bir gerçek var. hiçbirşey üretemeyen bir ülkemiz vardır ve senin gibiler birden bire ülke uçsun istiyor. bende isteyebilirim ama mantık almıyor o yüzden bi yerlerden başlamak lazım. bugün priz olur yarın elektronik mandal olur öbür gün leğen olur. niye küçümsüyorsun onu merak ettim?
REV0Biyturs_OnSrREV0tp-link.com/...Gecmezse s...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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REV0 2 yıl CoreXXX
CoreXXX
REV0


Biyturs_OnSr


REV0

tp-link.com/...

Gecmezse sorun yok, ortada urun var zaten.



Aynen sorun yok, HİÇbir şey üretmesin bu ülke


Priz ureterek ekonomiyi kurtaracak donemi coktan gectik bebegim.

Uretmeyin demedik, uretilsin, para disari kacmasin elbette. Lakin farkindaysan, priz ureterek ampul ureterek kicimizda patlayan 1usd=4tl'yi duzeltmemiz kisa donemde imkansiz.

Satacak kurum, yapacak kopru yol tunel de kalmadigina gore, priz ampul yapmanin disinda bir seyler yapmak lazim diyorum ben.

Mikroteknoloji mesela.

Dunyanin arabasi uretiliyor Turkiye'de ama 1 araba yapamadik, cadillac'in sasesini getirdik, secimden once araba diye yutturduk millete.

Batarya teknolojisini gelistirsek ne olurdu mesela ? Priz yaparak batarya teknolojisine teori destegi verilir mi sence ?

Ispanya'dan Portekiz'den insanlar geliyordu ameliyat olmaya, tip alaninda bi halt yapamadik su ana kadar.

7 milyonluk isvicre ulkesinin bir bolgesini, sadece ve sadece biyoteknoloji icin ayirdi, sadece o is yapilacak orada.

Havacilik yok, biyotech yok, mikroteknoloji yok, biyoloji, fizik yok, astronomi yok, matematik yok, yok da yok.

Birisi cikip wifi ile calisan priz yapiyor alkislamamizi mi bekliyorsun ? Adamlar Pluton'a uydu yollarken, 10'lu priz gibi dahiyane bir projeyi mi konusmamiz gerekiyor ?

Haberinin olmasi bile uluslararasi bilim dunyasina hakarettir, bunu mu layik goruyorsunuz bu millete ?

10'lu priz.

Dis mihraklar, feto bizi engelledi, 2023'de lozan kalkinca dunyanin hakimi olacaz falan deyin de pastanin uzerindeki cikolata suslemesi olsun bari.



ne üretecektik ve icat edecektik uzay aracı yada robotmu. sen bunları bekliyor olabilirsin ama ortada bir gerçek var. hiçbirşey üretemeyen bir ülkemiz vardır ve senin gibiler birden bire ülke uçsun istiyor. bende isteyebilirim ama mantık almıyor o yüzden bi yerlerden başlamak lazım. bugün priz olur yarın elektronik mandal olur öbür gün leğen olur. niye küçümsüyorsun onu merak ettim?

2002'den beri tek basina olan bir iktidar var. Hadi onu da gectim, Turkiye dun kurulmadi, 100 yillik ulke. Hadi bunlari da gectim, ITU, Turkiye'den eski bir kurum.
Evet bu ulkenin ucmasi lazim bu sartlar altinda.
Priz falan yaparak da bir yerlerden baslanmaz, universitedeki cocuga assingment olarak araba motoru yaptiriyorlar, yemisim prizini.
Eger bir ulke 100 senedir bir motor, bir araba, bir ucak yapamamissa, "benim gibi tipler" yuzunden degil, oturdugu yerden paraya yemeye alismis bir kesim oldugu icin uretememistir.
Zannedersin ki Guney Kore priz ureterek su noktaya geldi. 50'li yillara kadar ekonomisi Turkiye'den beterdi. Cin desen 90'li yillara kadar esamesi okunmuyordu, bu ulkeler legen ureterek mi geldiler simdiki yerlerine ?
Azimle, kasarak, yirtarak geldiler.
Her secim oncesi, "yerli araba, yerli ucak, yerli astronot" hohohohoh" diyerek gelmediler.
Guney Koreli Hyundai kac yildir var, legen mi yapiyordu bunlar ? 1947'de kurulmus, 1970'li yillarda araba yapmaya baslamislar, legen mi uretmisler onceden ?
Legen yapmak icin de makine yapmak lazim, istiyorsan buharli makine yapalim 1ci endustri devriminden kalma ? Zevk mi aliyorsunuz sacma sapan cevap vermekten ?
Bu ulkeyi legen falan kesmez, ara sanayi ureten binlerce fabrika var, sadece yedek parca yapiyorlar. Oylesi daha garanti cunku, hazir proje elde, sok makinaya gerisini kesim makinasi hallediyor zaten.
Aynisi universite icin de gecerli, denenmemis, sifirdan bir sey yaratan adam yok ulkede.
Tunel diyorsun muhendisi Japonya'dan geliyor, kopru diyorsun mimari Isvicre'den geliyor, havalimani diyorsun tasarimcisi italyan.
Ne halta yariyor bu kadar universite? Her ile universite acinca icinden mimar muhendis mi cikiyor ?
Elin gavuru hazirliyor projeyi, turk de geliyor eline verilen kullanma kilavuzuyla bina dikiyor, onu ben de yaparim, IKEA'dan mobilya montaji yapiyorsun sanki.
10'luk prizi bize gelisme diye yutturacaksiniz ya ona guluyorum sadece.
Referandum gelmeden "Yerli Prizimi Yapiyoruz, AK PArti" diyin de bir ise yarasin.
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Bluflame 2 yıl
sorulması gereken soru: niye elektrik çok pahalı bu ülkede ?
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0z0z 2 yıl
Priz neyse
Adamın peruğu şahane
Peruk pahalı yani adam ne yapsın mucit olmayıp
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10ff 2 yıl
Önce doğudaki kaçak elektriğe çözüm bulun.
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Glitz 2 yıl
Çinde 5 lira.
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murdocklawless 2 yıl
ben evde zaten kullanıyorum.
gearbest.com/...
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guvenkab 2 yıl
İyi yapmış güzelde yapmış tebrik ettim tabi ki de yapılması lazım dahada geliştirilmeli.
ama
Ben elektrik elektronik mühendisiyim buna benzer bir projeyi arkadaşlar yaptı bitirme için keza benim ekibimin yaptığı çok daha fena bir projeydi sonuç biz geçtik mezun olduk onlarda oldu alakasız işlerde çalışıyoruz şuan... Devletin ciddi anlamda desteklemesi lazım projeleri yoksa aha anca bu priz grubu yapılır millette alkışlar birşey yapılmış gibi. Rev0'nun dediği gibi pil teknolojisini geliştirelim dünyada yeni çığır açalım var mı arge desteği... fosss...
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snomask 2 yıl
fiyatlar bu kadar yükselirken yapılacak en iyi şey tasarruf zaten
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Strawberry Fields Forever 2 yıl
Blok konusu.
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Kerim5100 2 yıl
Geldiğimiz nokta bu arkadaşlar...
Prizle ülkeyi kurtaracağız.
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apodur 2 yıl Kerim5100
Kerim5100

Geldiğimiz nokta bu arkadaşlar...

Prizle ülkeyi kurtaracağız.

bit git işine be
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Strawberry Fields Forever 2 yıl Kerim5100
Kerim5100
Geldiğimiz nokta bu arkadaşlar...
Prizle ülkeyi kurtaracağız.

Blok
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emre1393 2 yıl
Boşuna uğraşmış, damat bakan sayesinde +3 saat dilimine geçip %6 elektrik israfı yaptık,
onu geçtim hadi dolar 3 ayda 3 liradan 4 liraya çıktı,
hadi onu da geçtim yine damat bakan sayesinde tüm kayıp kaçak bedelini dağıtım ücreti diye halka yüklediler, 100 liralık faturanın 50 lirası dağıtım bedeli oldu, elektriği VIP taksi ile dağıtıyorlar sanki.
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