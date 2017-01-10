Türk öğretim görevlisi evlerde enerji tasarrufu sağlayan priz geliştirdi

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmalarını yürüten Dr. Basri Kul, evlerde ve işletmelerde yılda milyonlarda lira tasarruf yapılmasını sağlayacak yenilikçi bir priz geliştirdiğini duyurdu.

Televizyon ve bilgisayar gibi elektronik cihazların uyku modunda (standby) dahi oldukça fazla enerji tüketmeye devam ettiğini dile getiren Kul, tasarladığı "İnternet Erişimli, Enerji Yönetimli IP Grup Priz" isimli priz ile elektrik tüketiminin kesilerek yılda milyonlarca lira tasarruf yapılabileceğini belirtti.

İçerisindeki mikro bilgisayar sayesinde internet bağlantısına sahip olan ürün ne kadar enerji tüketildiğini ölçebiliyor, yüksek akım yüzünden meydana gelebilecek arıza ve yanmaları tespit edebiliyor. "Elektrik sayacının internete bağlı hali" olarak nitelendirilen priz için şu an 4 adet patent alınmış durumda. Priz sayesinde ayrıca Wi-Fi üzerinden internete bağlanan bilgisayar ve cep telefonları ile istenilen elektrikli cihazı uzaktan açıp kapatabilmek de mümkün. Yapılan ölçüm ve testlere göre kullanım alanlarının yaygınlaşmasıyla ülke çapında yılda 2,5 milyar TL tasarruf edileceği ifade ediliyor.