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Kamu kurumlarının veri merkezleri birleştiriliyor

Kamu hizmetlerinden daha etkin ve verimli şekilde yararlanılabilmesi için kurumlar arasında bilgi paylaşımını sağlayacak, dijital verilerin tek adreste toplanacağı ortak bir merkez kuruluyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi projesi kapsamında kamu hizmetlerinin daha etkin biçimde sunulabilmesi amacıyla dijital verilerin tek merkezde toplanması hedefleniyor.
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 25. toplantısında alınan karara göre kamu kurumlarının veri merkezlerinin birleştirilmesine, bu kapsamda gerekli hukuki, idari ve teknik yapılanmanın oluşturulmasına ve Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezinin kurulmasına karar verildi. Böylelikle kurumlar arasında hızlı, kolay ve güvenli bilgi paylaşımı sağlanırken, yatırım maliyetlerinin ise düşürülmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.
Konuyla ilgili fizibilite ihalesi yapan Haberleşme Genel Müdürlüğü, ihaleye katılan 4 firmadan 19 Ocak Perşembe gününe kadar teknik ve mali tekliflerini istedi. Şu an için ortak veri merkezinin önündeki en önemli problem ise siber saldırılar. Zira verilerin tek merkezde toplanması, yaşanacak muhtemel hack girişimiyle çok daha geniş çaplı hasarlara ve bilgi hırsızlıklarına sebebiyet verebilir. Açıklamaya göre ihalenin önümüzdeki şubat ayında sonuca bağlanarak çalışmalara başlanacağı ifade ediliyor.

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profecco 2 yıl en beğenilen
Hackerlar bunu beğendi :) Artık tüm kimlik bilgileri daha önce olduğu gibi tek bir yerden çalınabilir.
1 Yanıt Yanıtla +49
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profecco 2 yıl joven
Orijinalden alıntı: joven
Uzman yorumları birer birer gelmeye başladı
her haberde olduğu üzere
hurriyet.com.tr/...
cumhuriyet.com.tr/...
forum.donanimhaber.com/...
Her şeyin en iyisini biliyorlar değil mi? Amerika kandıramaz, Fettullah kandıramaz, kekolar kandıramaz, Işid kandıramaz, İsrail kandıramaz. Ben yazmaya utandım ama kandırılmaktan utanmayan var !
Orijinalden alıntı: jovenUzman yorumları birer birer gelmeye başladıher haberde olduğu üzerehurriyet.com.tr/...cu...
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umut_baris 2 yıl profecco
profecco
Hackerlar bunu beğendi :) Artık tüm kimlik bilgileri daha önce olduğu gibi tek bir yerden çalınabilir.

Ayrıca fişlemenin de tek elden ve daha hızlı yapılacağına da işarettir bu. Kabul edilemez!
profeccoHackerlar bunu beğendi :) Artık tüm kimlik bilgileri daha önce olduğu gibi tek bir yerden çalınabilir.Ayrıca fişlemenin...
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lawbreaker 2 yıl
çok yanlış uygulama olur bence
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astegon 2 yıl
Bu işlerde çalışmış uzman olarak diyebilirim ki DOĞRU KARAR. Sonuna kadar destekliyorum.
Geç bile kalındı.
Ama birden çok veri merkezi olmalı ve sürekli replikasyon yapmalı sistemler.
Her kurumda, her birimde sunucu sistemlerine kaynak ayrılmamalı. Dönen dolapları bir bilseniz dudağınız uçuklar. Sığ IT sektöründe kimse bir şeyden anlamadığı için boşuna paralar ödeniyordu.
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Kerim5100 2 yıl
Hacker lar artık daha az uğraşacak :D
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SEO-Uzmanı 2 yıl
BACKUP yedekle diye bir bilişim kavramı var !
bu açıdan tek bir merkezde her şeyi toplamak pekte mantıklı olmayacaktır !
onun için en az 2 farklı merkez olmalı !
hatta avrupa ülkelerindeki gibi HDD silen elektromanyetik şok dalgalarında etkilenmesin diye ! yerin kilometrelerce altında ki ; eski demir veya bakır madenleri içinde olması gerekir bu tarz veri depolama ve arşivleme merkezlerinin yoksa !
güneş sistemi içinde ileride bir olağan bir güneş patlaması sürecinde
tüm dijital veriler X-Ray den 20 kere geçirilen cep telefonu belleği
nasıl silinmeye başlıyor ise tüm dijital veriler böyle siline bilinir !
sonra bilirkişi raporunda güneş sisteminde meydana gelen olağan güneş patlamaları sebebi neticesinde hdd ve flash bellekler içinde bulunan tüm veriler okunmaz hale gelmiştir diye rapor tutan bilir kişi heyeti raporu yazanlar çok olur ! bir iş yapılacak ise tam yapılsın ! (nokta)
başta sony gibi sağlam firmalar boş yere dijital verileri saklamak için
optik yazıcıları boşu boşuna üretmiyor !
millet sanıyor ki blue-ray ps3 oyunları için miş :)
hadi oradan git yat uyu :)
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kadirirdem 2 yıl
hackerlara iyilik yapmış olurlar bence tek adreste hepsi...
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QuexSeeL 2 yıl
Bütün yumurtalarını aynı sepete koyma diye bir deyim vardır.
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emiLL 2 yıl
Arkadaşlar Zero Days belgeselini izleyin . Dışarıya hiç bir network çıkışı olmayan en korunaklı sistemin bile nasıl bir yolla hacklandiğini görebilirsiniz. Güvenlik zaafiyeti dediğiniz şey amerikanın bir aylık çalışmasına bakar. En kral güvenliği sağlasan ne olur . Ayrıca hırsız içerdeyse kapı kilit tutmuyor böylede bir gerçek var . Veri merkezi toplanmış ayrılmış bi fark yok bence
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interwap 2 yıl
Geç kalınmış bir olay. Her kurumun yoğunluğu farklı zamanlarda denk geliyor. Böylece epey bir tasarruf olacaktır.
Geç kalındığı için yanlış hamle. Rusya gibi örnek alınıp arm işlemcilere geçiş yapılmalı. Kendi arm işlemcisini tasarlama işi şu aşamada zor. Öncelikle referans alınacak 2 modelle başlanmalı. Biri masaüstü, diğeri sununu için. Hazır ARM destekli Pardusta geliştiriliyorken zamanı.
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ozbey08 2 yıl
bu veri merkezini beyaz yakalı hackerlar ordusuyla korursanız iyi bir gelişme aslında. ama bu kişilerin maaşları 15000tl den aşağı olmamalıdırdi,yanlış yollara sapmasınlar,başkaları tarafından satın alınmasınlar.
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alex59 2 yıl
Tek kişinin ağzına bakan ülkede herşeyin tek çatı altında olması beni şaşırtmadı.
Eminim ki ilerde başkanlık için daha çok kolaylıklar sağlanacaktır.
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Türkiye Gündemi, veri merkezi ve
6 etiket daha kamu kurumları bilgi paylaşımı türkiye kamu entegre veri merkezi Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan
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