Kamu kurumlarının veri merkezleri birleştiriliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi projesi kapsamında kamu hizmetlerinin daha etkin biçimde sunulabilmesi amacıyla dijital verilerin tek merkezde toplanması hedefleniyor.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 25. toplantısında alınan karara göre kamu kurumlarının veri merkezlerinin birleştirilmesine, bu kapsamda gerekli hukuki, idari ve teknik yapılanmanın oluşturulmasına ve Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezinin kurulmasına karar verildi. Böylelikle kurumlar arasında hızlı, kolay ve güvenli bilgi paylaşımı sağlanırken, yatırım maliyetlerinin ise düşürülmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Konuyla ilgili fizibilite ihalesi yapan Haberleşme Genel Müdürlüğü, ihaleye katılan 4 firmadan 19 Ocak Perşembe gününe kadar teknik ve mali tekliflerini istedi. Şu an için ortak veri merkezinin önündeki en önemli problem ise siber saldırılar. Zira verilerin tek merkezde toplanması, yaşanacak muhtemel hack girişimiyle çok daha geniş çaplı hasarlara ve bilgi hırsızlıklarına sebebiyet verebilir. Açıklamaya göre ihalenin önümüzdeki şubat ayında sonuca bağlanarak çalışmalara başlanacağı ifade ediliyor.