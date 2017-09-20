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TurkNet AKK’yi tamamen kaldırdı!

Daha önce taahhüdü kaldırarak büyük ses getiren TurkNet, "Bir dönemi kapatıyoruz" sloganı ile AKK'yi Türkiye'nin her yerinde tamamen kaldırdığını duyurdu. Üstelik eski fiyatlar aynen devam ediyor.
1 yıl
18,1b
1
295
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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TurkNet AKK’yi tamamen kaldırdı!
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TurkNet, aktif altyapısının bulunduğu bölgelerde AKK’yi (Adil kullanım kotası) kaldırmıştı. Bu hizmetten az sayıda kullanıcı yararlanıyordu. TurkNet bugün müjdeli haberi verdi. Bundan böyle Türkiye’deki tüm TurkNet müşterileri AKK/AKN olmadan tamamen sınırsız internet deneyimi yaşayacak. Sadece hali hazırdaki müşterilere değil yeni abonelere de AKK uygulanmayacak.
Özgür internet sloganıyla yola çıkan TurkNet yakın zamandaabonelik için taahhüt şartını da kaldırmıştı. Böylelikle kullanıcılar TurkNet’i herhangi bir taahhüt ve AKK olmadan diledikleri gibi kullanabilecekler.
TurkNet, "Bir dönemi kapatıyoruz!" sloganı ile AKK'siz interneti duyurdu. TurkNet'in tek tarifesi üzerinden işleyecek olan yeni dönem de yine aynı kurallar ve aynı fiyat geçerli olacak.

100 Mbps'ye kadar sınırsız internet yalın kullanım ücretiyle beraber 59.99 TL aylık ücreti ile  kullanıcılara sunulacak. Turknet, kullanıcı deneyimini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Firma, AKK'yi tamamen kaldıran ilk operatör oldu. Diğer firmaların da TurkNet'i örnek almasını istiyoruz.

Ayrıntılı bilgi için TurkNet'in sitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://turk.net/ Yorum Yaz
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NitroNos 1 yıl en beğenilen
Evet arkadaşlar Bomba patladı artık diğer İSS'ler Rekabet kurumunamı başvurur yoksa abone kayıplarından dolayı ağlarlar mı KOTA uygulayan Türksat , Türkcell Süperonline ve Vodafone düşünsün.
Türknet kullanıyorum artık Türkiye'de inovasyon'u yarattı.
Diğer firmalar şirketini düşünürken Türknet müşterileri düşünerek her türlü fedakarlığı yaptı.
Evet arkadaşlar Bomba patladı artık diğer İSS'ler Rekabet kurumunamı başvurur yoksa abone kayıplarından dolayı ağlarlar mı KOTA uygulayan Türksat , Türkcell Süp...
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2 Yanıt Yanıtla +203
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Exterminio 1 yıl kucukyenici
Kardeş sen ciddi misin? Zaten tek fiyat var ve adamlar tek fiyata alabileceğin en yüksek hızda internet veriyor, bu fiyat da diğer bütün operatörlerden daha düşük
Kardeş sen ciddi misin? Zaten tek fiyat var ve adamlar tek fiyata alabileceğin en yüksek hızda internet veriyor, bu fiyat da diğer bütün operatörlerden daha dü...
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1 Yanıt Yanıtla +87
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usmcsas 1 yıl
Bu şartlarda bu canavar ISS lere karşı böyle tavrını koyan, müşteri odaklı çalışan firma. Helal olsun TürkNet. İyi ki geçmişim.
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DH Misafiri 10 ay
AKN yok diye 2 ay önce turknet e geçtim ama çok pişman oldum. Vaat edilen kesintisiz hizmeti bit türlü alamadım. Hız düşümü istedim ama onu bile gerçekleştiremediler. Kendi altyapılarında olmayan müşteriye kesinlikle hizmet vermiyorlar. Hiç ilgilenmiyorlar. Destek kaydı açıyorsunuz ama çözüm yok. Aktif altyapıda değilseniz kesinlikle bulaşmayın. VAE işini pek beceremiyorlar.
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ahmet8989 1 yıl
Hadi hayirli olsun hocam
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Onurg9 1 yıl
Ben taahhütsüz olduğu için bayağı memnunum. modeminiz varsa kaybedecek hiçbir şeyiniz yok.
Hatta direkt ihtimali sıfırlamak gerekirse aşağıdaki benim linkim. bu link üzerinden ilerlerseniz ilk ay fatura da ödemiyorsunuz.
turk.net/...
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alemburda34 1 yıl
Turknet yeni abone oldum kablo cekilmis not ile adim yazilmis kablo birakilmis kutunun basina ancak bana tahsis edilen telefon numarasini aradigimda hicbir ses gelmeden birden kapaniyor yani dit dit yada mesgul sesi bile yok benim bildigim bu sekilde olmamasi gerekir. Elektrikciyi cagirip kutudan baglantiyi yaptiracagim ancak telefon calmazsa elektrikci nasil test edecek?[>:]
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ahmet8989 1 yıl alemburda34
alemburda34
Turknet yeni abone oldum kablo cekilmis not ile adim yazilmis kablo birakilmis kutunun basina ancak bana tahsis edilen telefon numarasini aradigimda hicbir ses gelmeden birden kapaniyor yani dit dit yada mesgul sesi bile yok benim bildigim bu sekilde olmamasi gerekir. Elektrikciyi cagirip kutudan baglantiyi yaptiracagim ancak telefon calmazsa elektrikci nasil test edecek?[>:]

Hocam onlarin bi cihazi oluyor onunla yapoyorlar siz elektrikciyi cagirin
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Seckin_Dost 1 yıl
Mrb. Uzun Zamandır Turknet Kullanıyorum.Çok memnunum.Turknete Referans kodu ile üye olursanız 1 ay ücretsiz faydalanabileceğinizi biliyormuydunuz?
Referans kodu ile üyelik için: turk.net/...
Müşteri temsilcisini arayarak üyelik de referans kodunuz: RBC10CK93TBB
Turknet Müşteri temsilcisine sorabilirsniz.Saygılar
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forgot 1 yıl
ttnet altyapısını kullandıgınız yerlerde, şikayetler için siz mi geliyorsunuz yoksa ttnet yetkililerini mi yönlendiriyorsunuz?
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TurkNetDestek 1 yıl forgot
Merhaba, TurkNet kullanıcılarının bütün şikayetleri ile biz ilgileniyoruz.
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Festigkeitt 1 yıl
Ben şuan vodafone ev interneti kullanıyorum. TurkNet'e geçmek istiyorum ve sormak istediğim şu;
Vodafone ev interneti üyeliğimi iptal ettirmeden TurkNet bağlattırmam mümkün mü? Yani bir evde 2 internet sağlayıcısı birden mümkün mü? (TurkNet'i 1 ay kadar kullanıcam ve beğenirsem geçicem bu süre zarfında vodafone üyeliğimi iptal ettirmek istemiyorum)
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TurkNetDestek 1 yıl Festigkeitt
Merhaba, eğer bulunmuş olduğunuz bölgenizde boş port varsa ve ev içi ankastrenizde iki tane internet hizmeti bağlayabileceğiniz boş yer varsa ikinci hizmetinizi açtırabilirsiniz.
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RoIF 1 yıl
bu kargo parasını ödememenın bir yolu yok mudur? arkadaşlar 2 seçenek var birinde ücretsiz gözüküyor
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Illusive Man 1 yıl
bu zamana kadar iyiydi ama internet bugün sabahtan beri internet felç oldu kaç kere aradım teknik servisi halledemediler inşallah işleri ayarlamaya koyarlar yavaş yavaş da altından kalkarlar vazgeçmeyip
edit: müşteri hizmetleri o kadar yoğunki 30 dk bekledim hala sıra gelmedi artık saat 8 den beri.
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TurkNetDestek 1 yıl Illusive Man
Merhaba, şuan kullanmış olduğunuz internet hizmetimizde bir sorun yaşıyor musunuz?
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DH Misafiri 1 yıl
AKK tüm ülkede tüm operatörlerce belirlenen bir süre sonunda kaldırılması BTK kararı olduğunu biliyor musunuz ? ISS hiç biri bu konuda itiraz hakkı yok. Burada önemli olan müşteri memnuniyeti olacak. Siz kullandığınız devrenin dışında sunuma dikkat edeceksiniz.Ve kullandığınız dönemde size sunulan destek hizmetlerine...Turk net in abone sayısına bakın neden ilk o uygulamaya başladığını daha iyi anlarsınız.
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Dr. Boone 1 yıl DH Misafiri
Bu düzenlemenin arkasından dolanmak için da aşım ücretli kotalı tarifeleri hortlattılar. Bu iss zihniyeti hiçbir zaman makul fiyata sınırsız internet vermez. Turknet ve netspeed bu düzene karşı gelerek çok büyük bir adım attı.
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