TurkNet AKK’yi tamamen kaldırdı!

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TurkNet, aktif altyapısının bulunduğu bölgelerde AKK’yi (Adil kullanım kotası) kaldırmıştı. Bu hizmetten az sayıda kullanıcı yararlanıyordu. TurkNet bugün müjdeli haberi verdi. Bundan böyle Türkiye’deki tüm TurkNet müşterileri AKK/AKN olmadan tamamen sınırsız internet deneyimi yaşayacak. Sadece hali hazırdaki müşterilere değil yeni abonelere de AKK uygulanmayacak.

Özgür internet sloganıyla yola çıkan TurkNet yakın zamandaabonelik için taahhüt şartını da kaldırmıştı. Böylelikle kullanıcılar TurkNet’i herhangi bir taahhüt ve AKK olmadan diledikleri gibi kullanabilecekler.

TurkNet, "Bir dönemi kapatıyoruz!" sloganı ile AKK'siz interneti duyurdu. TurkNet'in tek tarifesi üzerinden işleyecek olan yeni dönem de yine aynı kurallar ve aynı fiyat geçerli olacak.

100 Mbps'ye kadar sınırsız internet yalın kullanım ücretiyle beraber 59.99 TL aylık ücreti ile kullanıcılara sunulacak. Turknet, kullanıcı deneyimini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Firma, AKK'yi tamamen kaldıran ilk operatör oldu. Diğer firmaların da TurkNet'i örnek almasını istiyoruz.

Ayrıntılı bilgi için TurkNet'in sitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://turk.net/