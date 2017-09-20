Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli otobüsten menzil rekoru: Tek şarjla 1770 kilometre

Proterra'nın Catalyst E2 Max isimli elektrikli otobüsü 660kWh'lık bataryasıyla tam dolumda 1770 kilometre yol almayı başararak alanında yeni bir rekora imza attı.
1 yıl
10,4b
1
29
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz aylarda İtalya'daki bir Tesla sahibi, Model S P100D model elektrikli otomobille elektrikli otomobiller için bir menzil rekoruna imza atmış ve 100kWh'lık batarya kapasitesine sahip olan araçla 1078 kilometre yol almayı başarmıştı. Elektrikli otobüsler üzerine çalışan Amerikan şirketi Proterra ise yeni elektrikli otobüsüyle bu rekoru gölgede bıraktı. Şirketin Catalyst E2 Max adını verdiği ve 660kWh batarya kapasitesine sahip olan otobüsü, tek bir şarjla 1771 kilometrelik(1101 mil) mesafeyi aşmayı başardı.


Günlük Kullanım İçin Yeterli 

Şirket, Indiana eyaletinde gerçekleştirdiği testin sonucu bir dünya rekoru olarak paylaşırken toplu taşıma araçlarının da menzil sorununa takılmadan elektrikli motorlarla çalışabileceğini ispat etmiş oldu. Tabi test boyuna Catalyst E2 Max, günlük hayattaki otobüslerin aksine dur-kalk yapmaksızın yolculuğa devam etmesi, otobüsün gerçek hayat koşullarında 1770 kilometreden daha az yol alabileceği anlamına geliyor. Yine de elde edilen sonuç son derece önemli zira 1770 kilometre normal bir otobüsün bir günde katettiği mesafeden bir hayli fazla.


Otobüsle ilgili merak edilen en önemli nokta ise 660kWh'lık bataryayı doldurmak için gereken şarj süresinin ne kadar olduğu. Proterra bu konuda bir açıklama yapmadı ancak tek bir dolum ile bir günlük sürüş için yeterli olan Catalyst E2 Max'in geceden sabaha kadar tamamen şarj olabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte Proterra'nın elektrikli araçların bataryalarını hızlıca şarj edebilecek yeni teknolojiler üzerinde de çalıştığı biliniyor. Yaklaşık 12 metre uzunluğundaki ilk E2 serisi otobüsün bu yılın sonlarına doğru Los Angeles'ta hizmete sunulması bekleniyor.

Proterra'nın rekoru açıkladığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz:
 

https://www.engadget.com/2017/09/19/electric-bus-travels-record-1101-miles-on-one-charge/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
myhotyro 1 yıl en beğenilen mhmtfrt.
mhmtfrt.

1770 km güzel değer olsa da gün içinde ihtiyacı olmayan pili taşıması eksi bir özellik değil mi aslında ?

Değil.
mhmtfrt.1770 km güzel değer olsa da gün içinde ihtiyacı olmayan pili taşıması eksi bir özellik değil mi aslında ?Değil....
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 ay
peki bu otobüsün içi devlet otobüs konseptinde mi yoksa tur otobüsü konseptinde mi ????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snomask 1 yıl
Bu otobüsün her tarafı pil sanırım. Çarpışma anında bu pillerin durumu ne oluyor acaba
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frostburn 1 yıl snomask
snomask
Bu otobüsün her tarafı pil sanırım. Çarpışma anında bu pillerin durumu ne oluyor acaba

şarj oluyor sanırım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 1 yıl
Şuanda İstanbul - Iğdır ya da Iğdır - denizli mesafesinde otobüsle neredeyse tam bir günde varıyorlar gidecekleri yere. Buna o mesafe içindeki molalar (yarım saatlik dört mola veriliyor genelde) ve yolcu alma, indirme gibi olaylar da dahil. Mesafe ise sanırım 1600 kilometre civarı oluyor. Yani sanırım tam o mesafelere uygun bir otobüs olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stradale 1 yıl
şehirlerarasına bu otobüs nasıl kullanılacak? Diyelim İstanbul'dan Trabzon'a gitti, molalarla birlikte bataryayı bitirdi, ee kaç saatte dolacak o batarya? Firma 12 saat otobüsün şarj olmasını mı bekleyecek? Saçmalık..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 1 yıl
şarj süresi nasıl kim bilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaman06 1 yıl
Asıl önemli olan altyapının yeterli olup olmadığı. Elektrikli otomobiller yaygınlaştığında belki de 20 tane Nükleer santral kurmamız gerekebilir. Sonra da kimse çevrecilikten bahsetmesin.
Ama Yenilenebilir enerji var diyenler de hayal kurmasın. Nerde olduğunuzu unutmayın ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Menzili süpermiş tüm elektrikli cihazların menzili bu şekilde artması lazım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunusdgn 1 yıl
model s p100d manasi su: Tesla markasinin S model otomobili P performans 100kw D dual motor. 75 nerden cikiyor bende Model X p100D var ve ayni batarya 100kw lutfen dikkatli arastirin! Ayrica italyadaki arac p modeli degil yani daha fazla yol kat ediyor performans lar daha az yol kat ediyor! Mesut cevik e selamlar baya bi vurdumduymaz editorler calisiyor burada! twitter.com/...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frostburn 1 yıl
en önemli soruyu kimse sormamış.
0-100 km kaç sn'de çıkıyor ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 1 yıl frostburn
frostburn
en önemli soruyu kimse sormamış.
0-100 km kaç sn'de çıkıyor ?

Niye sorulacak ! Cadde arabası mı ! Yoksa formula e aracı mı ! Aşağı yukarı yaklaşık 20 ton civarındaki bir otobüs 0-100 kaç saniyede kalkıyor diye düşünmek fazla ütopik bir durum bence .

Asıl sorulması gereken soru araç ne kadar güvenli gibi farklı sorular olmalı ,
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sonurakar 1 yıl
Kimse sormamış? 660 kWh batarya kaç saatte doluyor?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 1 yıl sonurakar
sonurakar

Kimse sormamış? 660 kWh batarya kaç saatte doluyor?

Şehiriçi ise 1700 km günlük hayli hayli yeterli, gece de şarj olur,
Şehirler arası ise 1700 km ile menziline çok rahat ulaşır, bir daha yola çıkmadan şarj olur...

Bugün o kadar hızlı şarjlar var ki, gece şarjı veya şehirlerarası yola çıkmadan önce beklenen sürede yapılacak şarj hayli hayli yeterli olacaktır.

Asıl soru güvenlik olmalı bence, hiçbir şey insan hayatından daha değerli değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10412 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
elektrikli otobüs, proterra ve
4 etiket daha Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Galeri: iOS 10'dan iOS 11'e geçişte arayüzde neler değişti? 1 yıl Apple hücresel veri ile indirme limitini arttırdı 1 yıl Karşınızda dünyanın en büyük elektrikli aracı: e-Dumper 1 yıl Intel Core i9-7980XE benchmark testine girdi: fiyatına değiyor mu? 1 yıl iOS 11 güncellemesi ile birlikte App Store'un sevilen özelliği kaldırıldı 1 yıl İlk elektrikli karavanlar gün yüzüne çıkmaya başladı 1 yıl Meizu’dan 100$’lık M6 akıllı telefon 1 yıl Araştırmacılar diş çürümesini engelleyecek bir aşı geliştiriyor 1 yıl Fujitsu’dan dünyanın ilk giyilebilir anlık sesli çeviri cihazı 1 yıl Neffos X1 Max'ı kutusundan çıkarıyoruz "Kutu güzel, telefon güzel" 1 yıl Engelli araçları için yerli otonom sistem geliştirildi 1 yıl NASA'nın yönetici adayı Mars'taki iklim değişikliğini araştırmak istiyor 1 yıl Rusya’dan alınan S-400 füzeleri Akıncı Üssü’ne yerleştirilecek 1 yıl Twitter şeffaflık raporu: Türkiye, hesap erişimine engelde ilk sırada 1 yıl Google Home'a küçük kardeş geliyor: Google Home Mini sızdı 1 yıl Tomb Raider filminden ilk fragman yayınlandı 1 yıl Twitter’a popüler makaleler sayfası eklendi 1 yıl Çift ekranlı YotaPhone 3 resmen tanıtıldı 1 yıl TurkNet AKK’yi tamamen kaldırdı! 1 yıl iOS 11 güncellemesi ile gelen hatalar neler? 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Elektrikli otobüsten menzil rekoru: Tek şarjla 1770 kilometre Sonraki Sektörün ilk uzun mesafeli kablosuz şarj cihazı Pi oldu 1 yıl Müzik dinlemek isterken kişisel bilgilerinizi kaptırmayın 1 yıl Color’un göğüs ve over kanserine yönelik DNA testi 99$’a indi 1 yıl iPhone X ekonominin tüm kurallarını alt üst ediyor 1 yıl Huawei Mate 10 fiyat konusunda iPhone X’i geride bırakacak 1 yıl Yapay zeka enerji sektöründe 200 milyar dolar tasarruf sağlayabilir 1 yıl DonanımHaber Sıcak Fırsatlar takipçileri esprilere konu oluyor 1 yıl BMW marka otomobillerde anahtar dönemi sona erebilir 1 yıl Moto Z2 Play modeli 2299TL’den piyasaya çıkıyor 1 yıl Nvidia Fısıltı Modu "Dizüstüler için sessizlik" 1 yıl Gmail artık telefon numarası ve adresleri de linke dönüştürecek 1 yıl Porsche Mission E hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı 1 yıl Intel'den yapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım 1 yıl Mi Mix 2'nin beyaz seramik varyantı büyüledi 1 yıl iOS 11 güncellemesini yaptıktan sonra hangi uygulamaları kullanamayacaksınız? 1 yıl Safari’nin takip önleme özelliği reklam ağlarını üzdü 1 yıl Nuada akıllı eldivenler ile hiç olmadığı kadar güçlüsünüz 1 yıl Play Store'daki uygulamalar bazı bölgelerde indirme boyutuyla listelenecek 1 yıl Android telefonda iPhone X ekran deneyimi yaşamak mümkün 1 yıl Dizel otomobiller Avrupa'da her yıl 5000 erken ölüme neden oluyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim