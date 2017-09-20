Elektrikli otobüsten menzil rekoru: Tek şarjla 1770 kilometre

Geçtiğimiz aylarda İtalya'daki bir Tesla sahibi, Model S P100D model elektrikli otomobille elektrikli otomobiller için bir menzil rekoruna imza atmış ve 100kWh'lık batarya kapasitesine sahip olan araçla 1078 kilometre yol almayı başarmıştı. Elektrikli otobüsler üzerine çalışan Amerikan şirketi Proterra ise yeni elektrikli otobüsüyle bu rekoru gölgede bıraktı. Şirketin Catalyst E2 Max adını verdiği ve 660kWh batarya kapasitesine sahip olan otobüsü, tek bir şarjla 1771 kilometrelik(1101 mil) mesafeyi aşmayı başardı.





Günlük Kullanım İçin Yeterli

Şirket, Indiana eyaletinde gerçekleştirdiği testin sonucu bir dünya rekoru olarak paylaşırken toplu taşıma araçlarının da menzil sorununa takılmadan elektrikli motorlarla çalışabileceğini ispat etmiş oldu. Tabi test boyuna Catalyst E2 Max, günlük hayattaki otobüslerin aksine dur-kalk yapmaksızın yolculuğa devam etmesi, otobüsün gerçek hayat koşullarında 1770 kilometreden daha az yol alabileceği anlamına geliyor. Yine de elde edilen sonuç son derece önemli zira 1770 kilometre normal bir otobüsün bir günde katettiği mesafeden bir hayli fazla.





Otobüsle ilgili merak edilen en önemli nokta ise 660kWh'lık bataryayı doldurmak için gereken şarj süresinin ne kadar olduğu. Proterra bu konuda bir açıklama yapmadı ancak tek bir dolum ile bir günlük sürüş için yeterli olan Catalyst E2 Max'in geceden sabaha kadar tamamen şarj olabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte Proterra'nın elektrikli araçların bataryalarını hızlıca şarj edebilecek yeni teknolojiler üzerinde de çalıştığı biliniyor. Yaklaşık 12 metre uzunluğundaki ilk E2 serisi otobüsün bu yılın sonlarına doğru Los Angeles'ta hizmete sunulması bekleniyor.

Proterra'nın rekoru açıkladığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz: