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TurkNet'ten taahhütsüz, 150GB AKK’li internet

TurkNet ülkemizde daha önce yapılmamış bir değişim ve agresif bir fiyatlandırma ile benzersiz bir internet hizmeti sunmaya hazırlanıyor. İşte heyecan verici detaylar:
3 yıl
81b
1
1075
Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ülkemizin en eski telekomünikasyon şirketlerinden biri olan TurkNet, kurulduğu 1996 yılından beri dönem dönem farklı hizmetler ile öne çıkmış ve adı tanınmış bir şirket. Yeni bir yenilenme hareketi başlatan şirket, “Özgür İletişim” adı altında heyecan verici bir paketi bugün itibariyle kullanıcılara sunmaya başladı.

Bundan böyle tek bir internet paketi satacak olan TurkNet, müşterilerine alt yapının imkan tanıdığı ölçüde maksimum hızı sunacak. Adil Kullanım Kotasını da tüm kullanıcılar için 150GB olarak açıklayan şirket, sunulan paketin için hiçbir kullanıcıdan taahhüt almayacak. İsteyen herkes bir ay kullanıp sonrasında başka bir internet hizmetini kullanabilecek.  

Taahhütsüz Özgür İletişim

TurkNet’in “Taahhütsüz Özgür İletişim” anlayışı ile yola çıktığı ve müşterilerine sunmaya başladığı paket kapsamında bulunulan bölgeye göre maksimum hızda 150GB Adil Kullanım Kotalı internet, 1000dk her yöne konuşma yer alıyor. Kullanıcıların mevcut modemleri ile hemen kullanmaya başlayabileceği iletişim hizmetinin her şey dahil fiyatı ise 59,99TL.

Tüm veriyi kendi veri merkezleri üzerinden dağıtan TurkNet, Türk Telekom’dan sadece bakır kablo ve bazı bölgelerde fiber alt yapısını kullanmak için ödeme yapıyor. Bu nedenle diğer sağlayıcıların kullanıcı başına ödediği yükleme ve indirme rakamlarına tabi değil. Bu da Adil Kullanım Kotasını 150GB gibi rekabetçi bir seviyede konumlandırmalarındaki en büyük etken.

10 Şehre daha Fiber Alt Yapısı 

Hali hazırda fiber alt yapı yatırımlarını da sürdüren TurkNet, önümüzdeki dönemde Denizli, Uşak, Tekirdağ gibi batı bölgelerde eve kadar fiber internet hizmeti sunmaya başlayacak. An itibariyle 200.000 abonesi bulunan şirket, kurumsal müşteriler ile birlikte bu sayıyı 250.000 seviyesine yaklaştırmış durumda. Bu da pazarın yaklaşık %2 gibi bir dilimine hükmetmek anlamına geliyor. Şirketin önümüzdeki birkaç yıl içindeki hedefi ise 500.000 abone sayısını aşmak olarak belirlenmiş.

24 ay boyunca bu fiyatı koruma garantisi veren TurkNet, abonelerine ortalama 12-13Mbps civarında hız sunabiliyor. Bölgeye göre ortalama hız VDSL ile 20Mbps’in üzerinde de sağlanabilmekte.

TurkNet'in bu odakta hazırladığı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: 

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engink 3 yıl
kaldırın şu AKK'yı.
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bluENight 3 yıl
tek avantajı taahhütsüz olması onur haricinde kullandığım tarifeyi tek geçerim


Vodafone SüperNet Telefonsuz Fiber/FiberHız-60
Limitsiz/64 Mbps'ye kadar hız
/ 240 GB AKN 69,90TL
tek avantajı taahhütsüz olması onur haricinde kullandığım tarifeyi tek geçerimVodafone SüperNet Telefonsuz Fiber/FiberHız-60Limitsiz/64 M...
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6 Yanıt Yanıtla +19
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DasheriM 3 yıl
Az önce başvurmak için aradık ama telefonda direkt kredi kartı bilgilerini istediği için işlemi iptal etmek zorunda kaldık. İnsan ister istemez güvenemiyor bu şekilde olunca.
Az önce başvurmak için aradık ama telefonda direkt kredi kartı bilgilerini istediği için işlemi iptal etmek zorunda kaldık. İnsan ister istemez güvenemiyor bu ...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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korhanbasbayram 1 ay
turk.net/...
Beni referans goster 1 ay ucretsiz internet kazan.
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cEMİL059 9 ay
Arkadaşlar uzun zamandır Türkneti kulanıyorum ilk aldığımda da memnun olduğumdan dolayı mesaj atmıştım forumda (ki ilk mesajımdı forumda başka hiçbir konuya mesaj atmamıştım o güne kadar. ) Ancak son 6 aydır artık memnuniyetsizliğimi dile etirmek için birkez daha mesaj atıyorum ki herkesin haberi olsun. Son 6 aydır ortalama 5 mb hız alıyorum. Hattı kontrol ettirdim hattımda hiçbir sorun yok. Arıza kaydı bırakıyorum düzeltme sonrası birkaç gün 20-30 mb lerde hız alıyorum sonra yine aynı. İnternetten online ingilizce kursu izlerken bir anda hızmı 3-4 mb te düşüyor ve ders kapanıyor. Artık çekilmez hale geldi. Sürekli kayıt bırakıyorum ama ciddi ilgilenen yok ve artık ben de başka firma ve başka tarife aramak zorunda kaldım. Kısacası interntte haberlere bakacaksanız sorun yok ama oyun ve video izleyecekseniz türknet biryerden sonra artık bu hizmeleri veremiyor. Rezalet ötesi. Kursu izleyemediğime mi yanayım. Alamadığım hizmet için her ay türknete fatura ödediğimime mi yanayım bilemedim.
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eric13 1 yıl
Vpnlere baglanamiyorum artik. Bende mi sorun var yoksa Turknet engelliyor mu ?
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ercan_elo_bil 1 yıl
Merhaba, TurknetDestek.
Statik IP almadan, IP port yönlendirmesi kullanmak istiyorum, benim modemin dynamic dns mevcut.
IP statik olmasa bile dns kullanılarak pc e erişebiliyordum.
Bu durumu tekrar yapmak istiyorum fakat olmuyor bu konuda yardımcı olmanızı rica ederiz.
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Axion2616 1 yıl
Merhaba Türknet yetkilisi size bir türlü ulaşamıyorum ve sizde bana ulaşamadığımız halde iptal işlemini kabul sayarak iptal ettiniz. Sorunlarım şunlar;
1--Aralik-Ocak faturası geçen hafta 2-3 gün ara ile geldi.Aralik için tarafima ödemeyi taahhüt ettiğiniz diğer internet sağlayıcı dan taahhüt bozma bedelini tam yansıtmadıniz....(59.90 - 20:49.90) olacaktı baba 57 civarı fatura yolladiniz.
2--Ocak faturası 75 civarı geldi niye açma kapama bedeli yansittiniz halbuki hiç kapama ve açma yapılmadı.
3-- Son birde telefon bağlanacaktı ama 5-6 aylık aboneniz olmama rağmen henüz bağlanmadı.
İşte bu sorunlar vardı.Fakat konuşamadım ulaşamadık .Bu nedenle en büyük sıkıntı 7/24 müşteri temsilcisi olmamasi İnternet hızınız ve kesinti hiç sorun olmuyor.Turkiye de bu konuda tek geçerim.Eger bana ulasabilirseniz anlatalım internet imi geri istiyorum.
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TurkNetDestek 1 yıl Axion2616
Merhaba, siz bu sorunlarınız için IVR sistemimiz üzerinden ve ya OİM üzerinden bir destek kaydı oluşturdunuz mu? Eğer oluşturmadıysanız bir destek kaydı açın. Arkadaşlarım o destek kaydınızı inceleyecekler ve size iki iş günü içerisinde geri dönüş yapacaklardır. Destek kaydınızın içerisine bu sorunlarınızı detaylıca ekledikten sonra kaydınızın numarasını bana PM olarak iletirseniz buradan takibini yaparım.
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Sr-sandal 1 yıl
Yok arkadaş yok turknet vs hepsi hikaye benım arkadaslarıma alın dedım adamlar aldı 40 mb hız ben de sonradan altım turknet 13 megabiti geçemedim en önemlisi de sorununuzu online sistemdnyazın döneceğiz size diyorlar hikaye ne dönen var ne arayan soran .. boşuna bir suru ugrastık cep telefonundan net bana yeter abi insan da olsan firma da olsan önce bir çizgin olacak
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qAddAr 1 yıl
Adama cevap verecek bir yetkili yok mu ? Defalarca sormuş ! Nerede bu türknet yetkilsi ? [:\-]
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ysakay 1 yıl
Arkadaşlar 3 aydır internet bağlantısı alamıyorum. Hatta mı bir sorun var sizce?
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TurkNetDestek 1 yıl ysakay
Merhaba, hizmetinizi kontrol edip size geri dönüş yapmak isterim. GSM numaranızı PM üzerinden iletir misiniz?
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ysakay 1 yıl
Arkadaşlar 3 aydır internet bağlantısı alamıyorum. Hatta mı bir sorun var sizce?
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