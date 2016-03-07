TurkNet'ten taahhütsüz, 150GB AKK’li internet

Ülkemizin en eski telekomünikasyon şirketlerinden biri olan TurkNet, kurulduğu 1996 yılından beri dönem dönem farklı hizmetler ile öne çıkmış ve adı tanınmış bir şirket. Yeni bir yenilenme hareketi başlatan şirket, “Özgür İletişim” adı altında heyecan verici bir paketi bugün itibariyle kullanıcılara sunmaya başladı.

Bundan böyle tek bir internet paketi satacak olan TurkNet, müşterilerine alt yapının imkan tanıdığı ölçüde maksimum hızı sunacak. Adil Kullanım Kotasını da tüm kullanıcılar için 150GB olarak açıklayan şirket, sunulan paketin için hiçbir kullanıcıdan taahhüt almayacak. İsteyen herkes bir ay kullanıp sonrasında başka bir internet hizmetini kullanabilecek.

Taahhütsüz Özgür İletişim

TurkNet’in “Taahhütsüz Özgür İletişim” anlayışı ile yola çıktığı ve müşterilerine sunmaya başladığı paket kapsamında bulunulan bölgeye göre maksimum hızda 150GB Adil Kullanım Kotalı internet, 1000dk her yöne konuşma yer alıyor. Kullanıcıların mevcut modemleri ile hemen kullanmaya başlayabileceği iletişim hizmetinin her şey dahil fiyatı ise 59,99TL.

Tüm veriyi kendi veri merkezleri üzerinden dağıtan TurkNet, Türk Telekom’dan sadece bakır kablo ve bazı bölgelerde fiber alt yapısını kullanmak için ödeme yapıyor. Bu nedenle diğer sağlayıcıların kullanıcı başına ödediği yükleme ve indirme rakamlarına tabi değil. Bu da Adil Kullanım Kotasını 150GB gibi rekabetçi bir seviyede konumlandırmalarındaki en büyük etken.

10 Şehre daha Fiber Alt Yapısı

Hali hazırda fiber alt yapı yatırımlarını da sürdüren TurkNet, önümüzdeki dönemde Denizli, Uşak, Tekirdağ gibi batı bölgelerde eve kadar fiber internet hizmeti sunmaya başlayacak. An itibariyle 200.000 abonesi bulunan şirket, kurumsal müşteriler ile birlikte bu sayıyı 250.000 seviyesine yaklaştırmış durumda. Bu da pazarın yaklaşık %2 gibi bir dilimine hükmetmek anlamına geliyor. Şirketin önümüzdeki birkaç yıl içindeki hedefi ise 500.000 abone sayısını aşmak olarak belirlenmiş.

24 ay boyunca bu fiyatı koruma garantisi veren TurkNet, abonelerine ortalama 12-13Mbps civarında hız sunabiliyor. Bölgeye göre ortalama hız VDSL ile 20Mbps’in üzerinde de sağlanabilmekte.

TurkNet'in bu odakta hazırladığı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: