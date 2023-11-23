Taahhütsüz interneti tercih etmek için 5 neden

Tam Boyutta Gör Bağımsız hız testi platformu Speedtest’in Ekim ayı raporuna göre Türkiye’nin sabit internetle ortalama indirme hızı 38,12 Mbps olarak belirlendi. Türkiye, indirme hızı bakımından dünyada 109’uncu sırada yer alıyor.

Türkiye’deki internet hızı ve internet kalitesi dünya standartlarının gerisinde kalıyor. Düşük internet hızlarına yüksek ücretler ödüyoruz. Ayrıca firmalar tarafından uzun taahhüt süreleri isteniyor Hal böyle olunca yeni internet bağlatmayı veya kullandığı firmayı değiştirmeyi düşünen kullanıcıların karar vermesi epey zor oluyor. Bu içeriğimizde taahhütlü ve taahhütsüz internet arasında tercih yapmakta zorlanan kullanıcılar için taahhütsüz internetin avantajlarını anlatıyoruz.

1. İstediğin zaman iptal edebilme

Taahhütsüz kullanıcılar, aboneliğini dilediği zaman zahmetsiz bir şekilde iptal edebiliyor. İnternet hızını beğenmeme, hizmetten memnun kalmama, adres değişikliği gibi durumlarda hizmetinizi iptal edebilirsiniz.

Taahhütlü internet kullanıcıları ise aboneliğini iptal etmek istediğinde cayma bedeli ödemek zorunda kalıyor. Yüksek cayma bedellerini ödemek veya memnun olmadığı interneti 12 ay, 24 ay gibi uzun süreler boyunca kullanmak zorunda kalıyor.

2. TurkNet’ten 12 Ay Sabit Fiyat Avantajı

Pek çok kullanıcı, ödeyeceği tutarın sabitlenmesi için taahhütlü interneti tercih edebiliyor ancak TurkNet’te taahhütsüz internet için de 12 ay sabit fiyat avantajı sunuluyor. Taahhüt vermeye gerek olmadan 12 aylık faturayı ayda 299,90 yerine 279,90 TL üzerinden ödeyebiliyorsunuz üstelik ister peşin ister kartınıza taksit imkanları da mevcut. Bu süreçte gelen zamlardan etkilenmiyorsunuz. Aboneliğinizi iptal etmek istediğinizde, kullanmadığınız ayların ücreti tarafınıza iade ediliyor. Böylece hem taahhütsüz internetin avantajları hem de taahhütlü internetin ekonomik avantajı bir arada sunuluyor.

Kampanya hakkında bilgi için: TurkNet’ten 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı

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3. Kısıtlama Yok

Taahhütlü internette üst pakete geçmek istediğinizde aradaki farkı ödeyerek geçebilirken, alt pakete geçmek istediğinizde buna izin verilmiyor. Taahhütsüz internette ise dilediğiniz gibi paket, hız, kota, kampanya değişikliği yapabilirsiniz.

Taahhütsüz internet avantajları nelerdir? Kanayan yara taahhüt! 2 hf. önce eklendi

4. Deneme imkanı

Operatör ve internet paketi tercihi yaparken kafanız karıştıysa, evinizde ne kadar hız alacağınızdan emin olamıyorsanız, internet kalitesinin beklentileri karşılayıp karşılamayacağını merak ediyorsanız taahhütsüz internete abonelik başlatarak interneti deneme imkanı elde edebilirsiniz. 12 ay, 24 ay gibi uzun taahhütlere sahip interneti “deneme amaçlı” kullanamazsınız ancak TurkNet gibi firmalarda deneme amacıyla 1 aylık taahhütsüz abonelik başlatabilirsiniz.

5. Özgür İnternet

Bulunduğunuz adreste fiber veya VDSL gibi teknolojiler bulunmadığı için düşük hızdaki internet hizmetine uzun süreler taahhüt vermiş olabilirsiniz. Zamanla adresinize yeni altyapı kurulumları yapılabilir ve daha yüksek hızlar sunulabilir. Yüksek hız elde etme imkanınız olduğu halde taahhüt süresiniz dolmadığı için düşük hızlı interneti kullanmak zorunda kalırsınız. Taahhütsüz internette ise adresinize daha yüksek hız sunan yeni bir seçenek çıktığı durumda aboneliğinizi dilediğiniz zaman sonlandırarak daha iyi bağlantıya geçiş yapabilmeniz mümkün.

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