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Turkcell, 4G LTE ortam testlerine bugün başladı

7 yıl
10,2b
1
108
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün kullandığımız 3G mobil veri aktarımı teknolojisinin sunduğu hızlardan kat kat fazlasını sunan ve gelecekte 1Gbps hıza ulaşması beklenen 4G LTE teknolojisi, Güney Kore, ABD, Japonya gibi ülkelerde belirli bölgeleri kapsama alanına almış durumda. Ülkemizde ise operatörlerimizin 4G LTE testleri devam etmekte ancak detaylı bilgi bulunmamaktaydı.

Turkcell bugün basın mensuplarının da katılımıyla önce iç mekanda 4G ile çevrimiçi oyun oynama testleri ardından dış mekanda basın otobüsü içerisinde yol alırken HD film indirme ve yükleme testleri gerçekleştirdi. 

Turkcell ve iş ortağı Ericsson, İstanbul'un Kartal ve Maltepe ilçeleri arasındaki 3.3km'lik alanda LTE şebekesi üzerinden verilebilecek servisleri test etti.

Turkcell ve Ericsson 2009 yılında laboratuvar ortamındaki LTE testlerinde 170Mbps hızına ulaşmıştı. Dış ortam testlerinde ise 570MB'lık upload işlemi hem de 1.4GB'lık download işlemi yapılırken aynı anda YouTube üzerinden HD video izlendi ve bu işlemler yaklaşık 6-7 dakikada gerçekleşti.

Turkcell denemeler esnasında 100Mbps'lik modemler kullandı. 4G LTE teknolojisi yaygın olarak 100Mbps modemlerle birlikte kullanılıyor. Ayrıca LTE teknolojisi 150Mbps-300Mbps hızlarına imkan tanırken LTE Advanced ile 600Mbps-1000Mbps seviyesine çıkılabilecek.

Diğer bölümde ise Turkcell Kartal Plaza'daki test merkezinden hareket halindeki otobüse LTE üzerinden bağlantı kuruldu ve aynı HD video izlenirken iki mekan arasında HD video konferans gerçekleştirildi.

3G hızlarında da 84Mbps'ye erişmek için çalışmalarına devam eden Turkcell, Steve Wozniak'ın Turkcell 3G hızının ABD'deki 4G'den daha hızlı olduğuna dair ifadelerine vurgu yapıyor. Ayrıca 3G alanında Turkcell ülkemizde 168Mbps hızına ulaşacak altyapıya sahip tek operatör olduğunu açıkladı.

Dünyada ticari hizmet veren 49 LTE şebekesi bulunuyorken 7.6 milyon da LTE abonesi var. Piyasada LTE şebekesini destekleyen 200'den fazla cep telefonu, tablet ve modem var. 

http://www.turkcellmedya.com/turkcell-4g-hiziyla-sokakta-test-yapti-bulten_2714.html Yorum Yaz
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Kunteper Canavarı 7 yıl en beğenilen Portraitclub
batucan57

turkcell 3G si amerika daki 4G den hızlı mı ? Ya güldürmeyin türkiye de en berbat operatör varsa buda turkcell dir hiç biryerde çekmiyor paragöz müşterisi için hiçbir ayrıcılık yapmayan operatör bide avea var o da öyle bakın vodafone ücretsiz internet verdi şuanda kullanıyorum devamlı böyle hediyeler veriyor çünkü müşteri memnuyeti en planda adamlarda turkcell gibi yada avea gibi davranmıyor neyse gereksiz bir operatör ışte

hocam selamlar. Turkcell hiç biryerde çekmiyor lafını size bu forumda yedirirler.
batucan57turkcell 3G si amerika daki 4G den hızlı mı ? Ya güldürmeyin türkiye de en berbat operatör varsa buda turkcell dir hiç biryerde...
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Silent Guardian 7 yıl
1GB internet paketleri ile 4G kullanmak gibi bir fantazim yok.
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Kunteper Canavarı 7 yıl Portraitclub
batucan57

kunteper canavarı



Gerçekler acı verir alışman zaman alıcak gibi görünüyor neyse alışırsın sonuçta arkanda turkcell var dimi :D

gerçeği gözümle gördüm.
ankarada okulun kantininde (yerin altında bile değil) avea çekmiyordu, artvinliyim artvinde köylerin çoğunda avea ve vodafone çekmezken turkcell full çekiyordu. köyde mesaj atmak için durağın altına geçiyorduk o derece. ben avea kullanıyordum 19 liraya manyak bir tarifesi vardı internet konuşma mesaj dahil. neyse artık bıkkınlık geldi çekmeme olayı yüzünden bende turkcell e geçtim. kimseyi korumam kimseyi savunmam, turkcell pahalı olabilir avea ucuz olabilir. avea öğrenci hattı turkcell kalite isteyenlerin hattı. saygılar.
batucan57kunteper canavarıGerçekler acı verir alışman zaman alıcak gibi görünüyor neyse alışırsın sonuçta arkanda ...
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thanatos13 6 yıl
turkcell yapiyorsa ayligi 500 tl den ilk cikisini yapar artik
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ogameci 6 yıl thanatos13
thanatos13

turkcell yapiyorsa ayligi 500 tl den ilk cikisini yapar artik


4G şuanda beni hiç bağlamıyor

3G bile 1gb kotalı

4G gelse ne yazar

2015 ten sonra bakarız 4G furyasına daha çok çok erken, kelek kıvamında daha

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Yukardaki frekans bilgilerine gore yeni ipad calimicak demekki :(
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veleciraptor 7 yıl
4 GB kota ile değil 4G, 20G bağlantısına da geçse Turkcell yine Turkcell yine Turkcell.
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ahmet izmirli 7 yıl
bu arada ben kendi bölgemdeki montajlardan ve yeniliklerden bahsediyorum bunu belirtmek isterim, ayrıca yanlış anlaşılmasın.....
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sis651 7 yıl
Ahmet hocam, Turkcell'in 3G baz istasyonları mesela tek radyolinkle backhaulda şebekeye bağlanıyorsa bu radyolinkin kapasitesi genelde ne oluyor? Bir de 155 mbit radyolinki mesela, donanımsal değişklik olmadan 300 Mbit kullanmak mümkün oluyor mu vs. Bir kaç şey sorayım dedim. :) Turkcell'e şu an 4G baz istasyonu kuruyor musunuz?
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ahmet izmirli 7 yıl
ben Türkiye de her 2 telefon şirketin'de de baz istasyon montaj bölümünde çalıştım, ve Turkcell in dışında bir 4g Lte çalışması yapıldığını duymadım, ama Vodafone da yakında başlar diye düşünüyorum, zira Todafone dünyanın en büyük Telekom firmalarından biri. 1996 yılından beri şahit olduğum bir diğer şey ise her zaman Turkcell'in yenilikçi oluşu olmuştur ve Turkcell artık pek fazla baz istasyonu yapmıyor. ben hiç bir firmadan yana değilim ama Türkiye teknoloji olarak diğer ülkelerden geri kaldı, çünkü Türk firmaları; Türk halkının yeni teknolojiye uygun fiyatta ve zamanında sahip olmasını istemiyor. Herkes alışmış kolay paraya ve Türk halkının hiç biride kalkıp Telekom firmalarını arayıp şikayette bulunmuyor ben 4g Lte veya Wcdma teknolojisi istiyorum, eğer veremiyorsanız hattımı iptal edin bende bu teknolojiyi veren firmaya geçeyim diye......eğer herkes kalkıp 4g isterse, 4g maksimum 3-6 ay içinde başlar ama Türkiye de kimse Oporöterleri arayıp ben 4g istiyorum kardeşim demez!!!!! sadece kalkar böyle forum ve donanım sitelerinde sitem de bulunur. oysa ben de bir çok ülkeye gittim montaj için ve gördüm ki diğer ülkelerde ki insanlar haklarını arayıp yeni teknolojilere uygun fiyatla sahip oluyorlar!!!!!!!!!!!!! Avea dan bahsetmiyorum bile, zira 5 aydır tık yok, hiç bir montaj yapmıyorlar Türk halkı için........
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serdarski 7 yıl
3 operatörden de birer tane faturalı hattım var. Üçü de birer tane 3G'li cihazda takılı. Bulunduğum noktada en iyi hangisi çekiyorsa onu kullanıyorum. 3 telefon cihazımı da aynı zamanda modem olarak kullanıyorum. Ayrıca 3 operatörden birer hattım olunca bulunduğum bölgede bir operatörün problemli olduğunu görünce o operatörü arayıp bildirim yapıyorum, yani şikayet ediyorum. 3 operatörden birer hat kullanmanın iyi tarafı bunlar. Zaten bir hattımda olsa 3 hattımda olsa toplamda 150-200 tl aylık fatura ödüyorum.
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hakan_edr 7 yıl
turkcell 4g de hangi frekansı kullanacak? 3g de 2100, edge de 1800, gprs de 900 mhz bantları kullanıldığına göre....
avrupa 800 mhz bandını 4g için boşaltıyo, 2013 itibariyle kullanacakmış.
avrupa şuanda 2600 frekansından 4g yi kulanıyomuş.
TURKCELL 4G 2600 OLABİLİRMİ BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLAR YAZABİLİRMİ
eğer 2600 kullanıyosa kapsama sorunu 3g den de kötü olacak
800 mhz bandını kullanmaları şuan imkansız sanırım analog tv yayınları yapılıyo.
800 frekansı en cok avea ya yarar. böylece 1800 de yapamadığını yani kapsama sorunlarını, 800 de çözer, ne kadar düşük frekans o kadar yüksek kapsama alanı ;)
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sis651 7 yıl
@hakan_edr
EDGE ve GPRS bantlarında bir fark yok, Turkcell ve Vodafone 900MHz, Avea ise 1800MHz kullanıyor. 3G'de hepsi 2100 MHz kullanıyor.
2600MHz kullanılıyor ama bizim operatörlerimiz bunu mu kullanacak ne kullanacak şimdilik bilemeyiz. 800 MHz bandında ne kullanılıyor bilmiyorum, analog TV frekanslarını bilgisayarda daha düşük görüyorum. Ama teknoloji olarak 900 ya da 1800MHz ile bile 4G sunabilen var.
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DH Misafiri 7 yıl
Klasik Turkcell kalitesi ile bu hizmeti verecekse ben almayayım arkadaş.Yok yok VIIN'dan ağzı yanan LTE'yi üfleyerek yer.
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Mellkor 7 yıl
Torrent mi kullaniyordu otobusteki deneme sirasinda
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DH Misafiri 7 yıl
250 mb 4G net sadece ve sadece 39 lira.TURKCELLE bağlan hayata (!)
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DH Misafiri 7 yıl
Reklamlari da aynen şöyle,
Türksel düşündü herkese 4g hızında internet ayda 60 tlye 200 mb,
herkes faydalansın diye... 200 mb
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sis651 7 yıl
Amerikan internet forumlarını takip ediyorum da, 4G muhabbetleri başladığında LTE ile bile paylaştıkları hız testleri 12 mbit civarı oluyordu en fazla. Öyle olunca da Turkcell 3G daha hızlı oluyordu tabii. Ama en son gördüğüm, adam cep telefonu ile 45mbps hız testi sonucuna ulaşmış! Turkcell için imkânsız şu an bu, 43,2 mi ne idi maks reklam yapabildiği hızı. :D
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jovanovic 7 yıl
Bu turkcell 100 mb kotaya 4g verdim diye ovunur...
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