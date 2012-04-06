Turkcell, 4G LTE ortam testlerine bugün başladı

Bugün kullandığımız 3G mobil veri aktarımı teknolojisinin sunduğu hızlardan kat kat fazlasını sunan ve gelecekte 1Gbps hıza ulaşması beklenen 4G LTE teknolojisi, Güney Kore, ABD, Japonya gibi ülkelerde belirli bölgeleri kapsama alanına almış durumda. Ülkemizde ise operatörlerimizin 4G LTE testleri devam etmekte ancak detaylı bilgi bulunmamaktaydı.





Turkcell bugün basın mensuplarının da katılımıyla önce iç mekanda 4G ile çevrimiçi oyun oynama testleri ardından dış mekanda basın otobüsü içerisinde yol alırken HD film indirme ve yükleme testleri gerçekleştirdi.





Turkcell ve iş ortağı Ericsson, İstanbul'un Kartal ve Maltepe ilçeleri arasındaki 3.3km'lik alanda LTE şebekesi üzerinden verilebilecek servisleri test etti.





Turkcell ve Ericsson 2009 yılında laboratuvar ortamındaki LTE testlerinde 170Mbps hızına ulaşmıştı. Dış ortam testlerinde ise 570MB'lık upload işlemi hem de 1.4GB'lık download işlemi yapılırken aynı anda YouTube üzerinden HD video izlendi ve bu işlemler yaklaşık 6-7 dakikada gerçekleşti.





Turkcell denemeler esnasında 100Mbps'lik modemler kullandı. 4G LTE teknolojisi yaygın olarak 100Mbps modemlerle birlikte kullanılıyor. Ayrıca LTE teknolojisi 150Mbps-300Mbps hızlarına imkan tanırken LTE Advanced ile 600Mbps-1000Mbps seviyesine çıkılabilecek.





Diğer bölümde ise Turkcell Kartal Plaza'daki test merkezinden hareket halindeki otobüse LTE üzerinden bağlantı kuruldu ve aynı HD video izlenirken iki mekan arasında HD video konferans gerçekleştirildi.





3G hızlarında da 84Mbps'ye erişmek için çalışmalarına devam eden Turkcell, Steve Wozniak'ın Turkcell 3G hızının ABD'deki 4G'den daha hızlı olduğuna dair ifadelerine vurgu yapıyor. Ayrıca 3G alanında Turkcell ülkemizde 168Mbps hızına ulaşacak altyapıya sahip tek operatör olduğunu açıkladı.





Dünyada ticari hizmet veren 49 LTE şebekesi bulunuyorken 7.6 milyon da LTE abonesi var. Piyasada LTE şebekesini destekleyen 200'den fazla cep telefonu, tablet ve modem var.