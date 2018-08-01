Turkcell Kopilot, sürücülerin en büyük yardımcısı olmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör

Turkcell, ilk olarak Dünya Mobil Kongresi GSMA’de görücüye çıkardığı yeni ürünü Turkcell Kopilot ile otomobilde sürüş deneyimine yeni bir boyut kazandırmayı amaçlıyor. Sahip olduğu özellikleri ve sürücülere sağladığı bilgi akışıyla akıllı ve güvenli bir sürüş sağlamayı hedefleyen Turkcell Kopilot, akıllı telefonlara yüklenen uygulamasıyla eş zamanlı olarak çalışıyor.

Pek çok bilgiye tek ekrandan ulaşılıyor

Otomobillerde bulunan araç sistem kontrol soketi OBD2’ye bağlanan Turkcell Kopilot cihazının içerisinde IoT Sim kartı bulunuyor. Cihaz, akıllı telefonlara indirilen uygulamayla eşleşmesinden itibaren sürücüye anlık bilgi akışı sağlıyor. Bu bilgiler arasında kullanım detayları ve seyahat istatistikleri, sürüş profili ve skoru, otomobil profili ve araç güvenliğiyle ilgili istatistikler yer alıyor.

Turkcell Kopilot, otomobilin kullanıldığı süre boyunca sürüş mesafesi, süresi, sürüşün başladığı ve bittiği yerlerin lokasyon bilgisini ve rotanın harita üzerinden gösterimini sağlıyor. Aynı aracı birden fazla kişinin takip edebilmesine imkan veren cihaz aracılığıyla birden fazla araç da tek uygulamadan takip edilebiliyor. Sürücünün direksiyondaki sürüş dinamiklerini (ani ve sert dönüşler, yüksek sürat vb.) de takip eden Turkcell Kopilot, bu verileri analiz ederek sürüşün ne kadar güvenli olduğuna dair bir skor vererek kullanıcıya sunuyor.

Kaza anında tanımlı kişilere SMS gönderiyor

Bağlı olduğu OBD üzerinden gelen belirli arıza kodlarını da sürücüye ileten uygulama, motor arızaları, yağ sıcaklığı ve akü şarj durumu gibi bilgileri kısa sürede ileterek sürücünün olası bazı teknik sorunlardan erken haberdar olmasını sağlıyor. Uzun süre direksiyonda kalındığı zaman sürücüyü yorgunluk alarmıyla uyaran Turkcell Kopilot, olası bir kaza anında uygulamada tanımlı kişilere SMS göndererek bilgi verebiliyor.

Turkcell Kopilot, aracın farklı bir sürücü veya vale tarafından kullanıldığı durumlarda da devreye giriyor. Özellikle ebeveynler için önem taşıyan bu özellik sayesinde aileler çocukları belirlenen bölgenin dışına çıktığında ve hız aşımı yaptığında anında bilgilendiriliyor. Vale modunda ise aracın nereye, hangi güzergahtan, ne kadar sürede ve ne kadar süratle götürüldüğü bilgisine ulaşılabiliyor.

Kullanıcılarına daha güvenli bir seyahat sunmayı amaçlayan Turkcell Kopilot uygulamasına ilerleyen zamanlarda yeni özelliklerin ekleneceği ve sunduğu avantajların genişletileceği söyleniyor.