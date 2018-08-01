Çinli hackerlar bu kez ''geleneksel posta'' üzerinden saldırdı

Çince bir metin ve CD
Son zamanlarda ülkedeki pek çok kamu kurumuna Çin'den geldiğine dair mühür taşıyan bir posta geldiğini belirten MS-ISAC hackerların geleneksel postayı kullanarak hedeflerine sızmayı planladığını bildiriyor. Kurumun açıklamasına göre söz konusu postada Çince bir metin ve CD yer alıyor. Postayı teslim alan kamu görevlilerinin içeriğini merak etmesi üzerine CD'yi bilgisayarlarına yerleştirmesini uman hackerlar CD'ye bir Microsoft Word dosyası yerleştirmiş. MS-ISAC'teki güvenlik araştırmacıları söz konusu dosyanın kötü niyetli Visual Basic komut dosyaları içerdiğini belirtiyor.
MS-ISAC postayı teslim alan kurumların CD'yi bilgisayara yerleştirip yerleştirmediği hakkında açıklama yapmasa da hem postanın geldiği adresin belirsiz olması hem de Çince açıklamaların bulunması kamu görevlilerini yeterince endişelendireceğinden CD'nin bilgisayarlara yerleştirilmediği düşünülüyor. Saldırıyı kimin ne amaçla düzenlediği belli olmasa da Çinli hackerların veri çalmak veya kazanç sağlamak gibi amaçlara ek olarak keşif amaçlı saldırıda bulunmuş olabileceği de ihtimaller arasında.
https://www.engadget.com/2018/07/30/chinese-physical-mail-hack/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle