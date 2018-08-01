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Çinli hackerlar bu kez ''geleneksel posta'' üzerinden saldırdı

Kötü amaçlı yazılımları karşı tarafın bilgisayarına yerleştirmek için farklı yolları deneyen Çinli hackerlar bu kez ilginç bir yöntem kullandı. Kötü amaçlı yazılımları geleneksel posta ile yolladılar
9 ay
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Çinli hackerlar bu kez ''geleneksel posta'' üzerinden saldırdı
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Günümüzde hackerlar saldırdıkları hedefin kötü amaçlı yazılımı cihazına yüklemesi için sahte web sitelerini veya e-postaları kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de, güvenlikten sorumlu bir devlet kuruluşu olan MS-ISAC(Multi-State Information Sharing and Analysis Center) tarafından eyaletlere ve şehir yönetimlerine gönderilen uyarı metni ise Çinli hackerların bu kez basit fakat şaşırtıcı bir sosyal mühendislik yöntemini kullandığını gösteriyor.


Çince bir metin ve CD 

Son zamanlarda ülkedeki pek çok kamu kurumuna Çin'den geldiğine dair mühür taşıyan bir posta geldiğini belirten MS-ISAC hackerların geleneksel postayı kullanarak hedeflerine sızmayı planladığını bildiriyor. Kurumun açıklamasına göre söz konusu postada Çince bir metin ve CD yer alıyor. Postayı teslim alan kamu görevlilerinin içeriğini merak etmesi üzerine CD'yi bilgisayarlarına yerleştirmesini uman hackerlar CD'ye bir Microsoft Word dosyası yerleştirmiş. MS-ISAC'teki güvenlik araştırmacıları söz konusu dosyanın kötü niyetli Visual Basic komut dosyaları içerdiğini belirtiyor.


MS-ISAC postayı teslim alan kurumların CD'yi bilgisayara yerleştirip yerleştirmediği hakkında açıklama yapmasa da hem postanın geldiği adresin belirsiz olması hem de Çince açıklamaların bulunması kamu görevlilerini yeterince endişelendireceğinden CD'nin bilgisayarlara yerleştirilmediği düşünülüyor. Saldırıyı kimin ne amaçla düzenlediği belli olmasa da Çinli hackerların veri çalmak veya kazanç sağlamak gibi amaçlara ek olarak keşif amaçlı saldırıda bulunmuş olabileceği de ihtimaller arasında.


https://www.engadget.com/2018/07/30/chinese-physical-mail-hack/ Yorum Yaz
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Omisis046 9 ay
Birdahakine posta güverciniyle saldırsınlar.
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Sordinocelal 9 ay
🤣🤣🤣
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