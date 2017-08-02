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Turkcell SUPERBOX'la evlere özel 4.5G hızında internet geliyor

Turkcell, fiber erişim bölgesinde olmayan evlere 4.5G hızında internet götürmek için geliştirdiği SUPERBOX adlı yeni ürününün ön satışına başladı. Paket ücretleri haberimizde...
1 yıl
22,4b
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137
Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Turkcell, evlere 4.5G hızında internet götürmek için geliştirdiği yeni ürününün ön satışına başladı. Türkiye’de bir mobil operatör tarafından sunulmasıyla ilk olan ve SUPERBOX adını taşıyan inovatif cihaz, fiber erişimi olmayan ve ADSL’den beklediği performansı alamayan evler için benzersiz bir çözüm sunuyor.
WTTH (Wireless to the home) teknolojisi kullanılarak geliştirilen SUPERBOX, içinde bulunan SIM kart sayesinde, başka herhangi bir internet şebekesine ihtiyaç duymadan bulunduğu yerdeki 4.5G baz istasyonuna bağlanıp, internet hizmeti sunabiliyor.
Kablodan bağımsız olarak evlere havadan 4.5G hızında internet sağlayacak SUPERBOX ile Türkiye’nin her yerinde tüm evler 4.5G hızında internete kavuşabilecek. 4.5G teknolojisi ile çalışan ve kabloya ihtiyaç duymayan, elektrik prizi olan her yere taşınabilen SUPERBOX ile ev internetinde yeni bir dönem başlayacak.
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Bu yeni teknoloji sayesinde, bulunduğu bölgede fiber interneti bulunmayan ve yalnızca ADSL hızıyla yetinmek zorunda olan aynı zamanda sabit internetini yazlığına da taşımak isteyen evler, kablolardan bağımsız, 4.5G hızında ev internetine kavuşacak. Mevcut sabit ürünlerle hız ve deneyim beklentisini karşılayamayan kullanıcılar, başka herhangi bir internet şebekesine ihtiyaç duymadan SIM kart takılı SUPERBOX cihazı üzerinden bulunduğu yerdeki 4.5G baz istasyonuna bağlanıp, 4.5G hızında internet hizmeti alabilecek.

SUPERBOX’ın ön satışına başlandı

Türkiye’nin her yerinde hizmete sunulacak SUPERBOX’a öncelikle Turkcell Platinum müşterileri Platinum uygulaması üzerinden ön başvuruda bulunabiliyor. Talepte bulunan müşterilerin adreslerine Turkcell özel hizmet ekipleri giderek kurulum için uygunluğu tespit edecek. Ardından kurulum yapılarak internet kullanımı aynı anda aktif hale getirilecek. Turkcell ayrıca, SUPERBOX sahibi olacak ilk 500 Platinum müşterisine tablet de hediye edecek.
SUPERBOX ile sunulacak yüksek hız ve kapasiteler sayesinde evlerde kullanıcı deneyimi bir üst aşamaya geçecek. Böylece kullanıcılar interneti bağladıkları cihazlarından, TV+, fizy, BiP, Dergilik ve lifebox gibi Turkcell servislerini de rahatça kullanabilecek. SUPERBOX’ta sunulan paketlerin ücretleri ise 50GB 139TL, 100GB 199TL, 200GB 249TL olacak.

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NCL 1 yıl en beğenilen
2 böbrek fiyatı
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theJuDGe_41 1 yıl
Hey yavrum fiyatlara bak, sanki CIA internetine bağlanıyoruz
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myhotyro 1 yıl
"KABLODAN BAĞIMSIZ OLARAK EVLERE HAVADAN 4.5G HIZINDA İNTERNET SAĞLAYACAK SUPERBOX ILE TÜRKİYE’NIN HER YERİNDE TÜM EVLER 4.5G HIZINDA INTERNETE KAVUŞABİLECEK." demişsiniz. Türkiyenin her yerinde, her evde 4.5G varmı ki? Neyin kafasını yaşıyorsunuz?
"KABLODAN BAĞIMSIZ OLARAK EVLERE HAVADAN 4.5G HIZINDA İNTERNET SAĞLAYACAK SUPERBOX ILE TÜRKİYE’NIN HER YERİNDE TÜM EVLER 4.5G HIZINDA INTERNETE KAVUŞABİLECEK." ...
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kaptan341 3 ay
hizmet güzel ancak fiyat 150 tl olsa yok satar bu turkcell hizmeti.
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imanpowerxd 4 ay
arkadaşlar ne kadar ölücüsünüz siz ya? türkiyede her yerde internet mi varda kullanabiliyoruz. ben istabulda yaşadığım halde ne dsl ne fiber alt yapım var 1 yıldır türk telekom kablo çekecekte kullanıcam daha. gittim kıydım paraya aldım superboxu paşalar gibi de internetim var 200 mbps indirme hızı 40 mbps upload hızına ulaşıyorum. 279 tl ödüyorum turkcelle sonuna kadar helal olsun böyle bir hizmet verdikleri için. kullanamadığınız şeyi kötülemeye çalışmayın.
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melart 4 ay
Uploaddan dolayı almayı düşündüm fakat benim evde max 25 mbit çekiyor.Antalyada şehir merkezindeyim fakat nedense dl max 28 gördüm up ise 45
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yagmursuz 4 ay
şunu önermişler başka bir yerde, üstte verilen 2.link 1 amper veriyor alttakinde 2 amper
bu kablolar ile kullanmak cihaza zarar vermiyordur umarım, ben de almayı düşünüyorum.
tr.aliexpress.com/...
edit: link eklendi
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gecem1903 5 ay
Girişimciler dünya masraf edip prizden cihaz ile internet için altyapı oluşturuyor Turkcell bu avantajını kullanıp fiber altyapı ve belediyeler ile uğraşmak yerine sadece internet için 1 adet fazladan baz istasyonu ile dünya kadar bölgeye bu cihaz ile internet verebilir keşke uygulasalar
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Fulton 5 ay
VINN'dan farkı ne?
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Jazzalyn 5 ay Fulton
Çekim gücü daha iyi ve sınırsız paketleri var.
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sithcem 5 ay
4.5G Sınırsız Paketidir. Hız testlerim aşağıdadır.
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HHsungur 5 ay sithcem
Ne kadar ödüyorsunuz hocam?
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Diamondx 4 ay sithcem
Bügün bende aldım full sınırsız 279TL'lik paketi pazartesi keşif için gelecekler.Fakat iyimi yaptım kötümü yaptım emin değilim.Sen memnunmusun hocam?
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Guest-C3C676FE9 3 ay sithcem
Merhaba,
Bu servis sağlayıcı ile vpn kullanabiliyor musunuz ? Mesala purevpn çalışıyor mu ?
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hizliomer 6 ay
En bol radyasyonu en pahalıya nasıl yemek istersiniz? Cevap yukarıda :)
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burakkosucu 6 ay hizliomer
SAR değerleri yüksek değil. Kullanmış olduğunuz telefonun sar degeri daha yüksektir hatta
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chqlr 6 ay
wınn kampanyası için alt yapı olan port olmayan adres lazım pm den yardımcı olabilicek var mı?
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Slifer45 1 yıl
bunu kullanan arkadaşlar bir speed test yapsa fena olmaz. bir download ve uploadlara baksak keşke
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