Turkcell SUPERBOX'la evlere özel 4.5G hızında internet geliyor

Turkcell, evlere 4.5G hızında internet götürmek için geliştirdiği yeni ürününün ön satışına başladı. Türkiye’de bir mobil operatör tarafından sunulmasıyla ilk olan ve SUPERBOX adını taşıyan inovatif cihaz, fiber erişimi olmayan ve ADSL’den beklediği performansı alamayan evler için benzersiz bir çözüm sunuyor.

WTTH (Wireless to the home) teknolojisi kullanılarak geliştirilen SUPERBOX, içinde bulunan SIM kart sayesinde, başka herhangi bir internet şebekesine ihtiyaç duymadan bulunduğu yerdeki 4.5G baz istasyonuna bağlanıp, internet hizmeti sunabiliyor.

Kablodan bağımsız olarak evlere havadan 4.5G hızında internet sağlayacak SUPERBOX ile Türkiye’nin her yerinde tüm evler 4.5G hızında internete kavuşabilecek. 4.5G teknolojisi ile çalışan ve kabloya ihtiyaç duymayan, elektrik prizi olan her yere taşınabilen SUPERBOX ile ev internetinde yeni bir dönem başlayacak.

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Bu yeni teknoloji sayesinde, bulunduğu bölgede fiber interneti bulunmayan ve yalnızca ADSL hızıyla yetinmek zorunda olan aynı zamanda sabit internetini yazlığına da taşımak isteyen evler, kablolardan bağımsız, 4.5G hızında ev internetine kavuşacak. Mevcut sabit ürünlerle hız ve deneyim beklentisini karşılayamayan kullanıcılar, başka herhangi bir internet şebekesine ihtiyaç duymadan SIM kart takılı SUPERBOX cihazı üzerinden bulunduğu yerdeki 4.5G baz istasyonuna bağlanıp, 4.5G hızında internet hizmeti alabilecek.

SUPERBOX’ın ön satışına başlandı

Türkiye’nin her yerinde hizmete sunulacak SUPERBOX’a öncelikle Turkcell Platinum müşterileri Platinum uygulaması üzerinden ön başvuruda bulunabiliyor. Talepte bulunan müşterilerin adreslerine Turkcell özel hizmet ekipleri giderek kurulum için uygunluğu tespit edecek. Ardından kurulum yapılarak internet kullanımı aynı anda aktif hale getirilecek. Turkcell ayrıca, SUPERBOX sahibi olacak ilk 500 Platinum müşterisine tablet de hediye edecek.

SUPERBOX ile sunulacak yüksek hız ve kapasiteler sayesinde evlerde kullanıcı deneyimi bir üst aşamaya geçecek. Böylece kullanıcılar interneti bağladıkları cihazlarından, TV+, fizy, BiP, Dergilik ve lifebox gibi Turkcell servislerini de rahatça kullanabilecek. SUPERBOX’ta sunulan paketlerin ücretleri ise 50GB 139TL, 100GB 199TL, 200GB 249TL olacak.