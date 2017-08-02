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Çift kameralı Asus ZenFone 4 ortaya çıktı

Asus yaklaşık iki hafta sonra tanıtılacak ZenFone 4'ün teaser görüntüsünü yayınladı. Şirket tarafından paylaşılan resmi basın görseli cihazın çift kamera teknolojisiyle geleceğini gösteriyor.
1 yıl
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12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Asus, 17 Ağustos tarihinde ZenFone 4'ü duyuracak. Şirket, Tayvan'da gerçekleşecek olan lansman etkinliği için medya davetiylerini gönderdi. Davetiyeyle birlikte, çift kamera teknolojisini gösteren bir promosyon resmi de ortaya çıkmış durumda. Lansman öncesinde Asus, yakında çıkacak olan ZenFone 4'ün yeni bir teaser görüntüsünü paylaştı.
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Yeni teaser, zaten bilinen bazı bilgileri teyit ediyor. Ünlü aktör Gong Yoo'nun telefonu tuttuğunu görüyoruz ve elinde cam gövdeli parlak siyah ZenFone 4 var. Ancak cihazı sadece arka yüzü görülecek şekilde tutuyor. Böylece yaklaşmakta olan ZenFone 4'ün çift kamera ile birlikte geleceğini ve yanında bir LED flaş olacağını görüyoruz. Cihazla ilgili bundan başka hiçbir ayrıntı yok.

ZenFone 4 serisinde toplam 5 telefon olacak

ZenFone 4 serisiyle ilgili raporlar Asus'un ZenFone 4 (ZE554KL), ZenFone 4 Max (ZC554KL), ZenFone 4 Pro (Z01GD), ZenFone 4 Selfie (Z01M) ve son olarak ZenFone 4V (V520KL/A006) olmak üzere toplam beş cihaz çıkarmaya hazırlandığını gösteriyor. Bu beş telefondan biri olan ZenFone 4 Max zaten Temmuz başında Rusya'da duyuruldu. 17 Ağustos'ta hangi akıllı telefonların tanıtılacağına dair herhangi bir bilgi yok.
Her ne olursa olsun sonuç olarak piyasada beş farklı varyant görmeyi bekliyoruz. Bunun yanında Asus'un 21 Eylül tarihli Roma etkinliğine yönelik davetiyeleri, şirketin Avrupa'da ayrı bir lansman planladığını ortaya koymuştu. Dolayısıyla Asya dışındaki ülkelerdeki tüketicilerin Zenfone 4'e kavuşabilmeleri için biraz daha fazla beklemeleri gerekecek.

https://www.facebook.com/asusclub.tw/photos/a.180775920793.127855.177612180793/10154859671190794/?type=3&theater Yorum Yaz
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koçari 1 yıl en beğenilen
resimdeki yüz tanıdık geldi. Ya koreli bir oyuncu ya da bütün koreliler bir birine benzediği için bana öyle geldi.
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CR7_35 1 yıl
XA2 çıktı bakalım fiyatı ne kadar olcak Zenfone4 'ün en yakın rakibi.
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Astforum 1 yıl
Iphone kullanmıyorum, phone cu da değilim ama çift kamera ile ne kadar güzel çekimler yapıyor cihaz öyle... Sırf bu yüzden iphone alabilirim.
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cosica 1 yıl
telefonu mındar etmeden ülkemize getirip satarlarsa ne mutlu bize. yoksa pek âdetleri değil zamanında telefon getirmek.
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Whippoorwill 1 yıl
Tasarımı umarım kendine özgüdür. Genellikle Samsung tasarımlarına özeniyorlar.
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St Batuhan 1 yıl
Asus ve Güney Koreli bir oyuncu ne alaka anlayamadım. Asus zaten Tayvanlı, eh telefon duyurusu Tayvan'da yapılıyor ama resimdeki G. Koreli?
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fuujitsu 1 yıl
Yaw aynı telefonun niye 4 varyantını çıkartıp milletin aklını bulandırıyorsunuz? Madem çıkartacaksınız farklı farklı isimlerle çıkartın.
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NorthShield 1 yıl
2 Hafta sonra tanıtılır 2 sene sonrada ülkemize gelir. Asusun anlam veremediğim zihniyeti...
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Nevfel 1 yıl
Zenfone 2 de yediğimiz kazıktan sonra birdaha asla asus telefon almam. Hele o dandik kamerasını tüm editörler para almışcasına övdüler. 64 bit işlemci diye ortalığı ayağa kaldırıp sistemi 32 bit çıktı.
Kesinlikle almam aldırmam. Xiaomi alın rahat edin.
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cosica 1 yıl
seneye ülkemize gelir artık.
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OverClocK1ng 1 yıl
Bu Goblin naarıyor bu reklamda yaw..
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