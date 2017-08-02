Çift kameralı Asus ZenFone 4 ortaya çıktı

Asus, 17 Ağustos tarihinde ZenFone 4'ü duyuracak. Şirket, Tayvan'da gerçekleşecek olan lansman etkinliği için medya davetiylerini gönderdi. Davetiyeyle birlikte, çift kamera teknolojisini gösteren bir promosyon resmi de ortaya çıkmış durumda. Lansman öncesinde Asus, yakında çıkacak olan ZenFone 4'ün yeni bir teaser görüntüsünü paylaştı.

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Yeni teaser, zaten bilinen bazı bilgileri teyit ediyor. Ünlü aktör Gong Yoo'nun telefonu tuttuğunu görüyoruz ve elinde cam gövdeli parlak siyah ZenFone 4 var. Ancak cihazı sadece arka yüzü görülecek şekilde tutuyor. Böylece yaklaşmakta olan ZenFone 4'ün çift kamera ile birlikte geleceğini ve yanında bir LED flaş olacağını görüyoruz. Cihazla ilgili bundan başka hiçbir ayrıntı yok.

ZenFone 4 serisinde toplam 5 telefon olacak

ZenFone 4 serisiyle ilgili raporlar Asus'un ZenFone 4 (ZE554KL), ZenFone 4 Max (ZC554KL), ZenFone 4 Pro (Z01GD), ZenFone 4 Selfie (Z01M) ve son olarak ZenFone 4V (V520KL/A006) olmak üzere toplam beş cihaz çıkarmaya hazırlandığını gösteriyor. Bu beş telefondan biri olan ZenFone 4 Max zaten Temmuz başında Rusya'da duyuruldu. 17 Ağustos'ta hangi akıllı telefonların tanıtılacağına dair herhangi bir bilgi yok.

Her ne olursa olsun sonuç olarak piyasada beş farklı varyant görmeyi bekliyoruz. Bunun yanında Asus'un 21 Eylül tarihli Roma etkinliğine yönelik davetiyeleri, şirketin Avrupa'da ayrı bir lansman planladığını ortaya koymuştu. Dolayısıyla Asya dışındaki ülkelerdeki tüketicilerin Zenfone 4'e kavuşabilmeleri için biraz daha fazla beklemeleri gerekecek.

https://www.facebook.com/asusclub.tw/photos/a.180775920793.127855.177612180793/10154859671190794/?type=3&theater