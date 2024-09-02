Turkcell Superonline tüm fiberlilerin hızını Eylül ayında 1.000 Mbps'ye yükseltti

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre 1-30 Eylül tarihleri arasında Turkcell Superonline aboneleri, herhangi bir başvuru yapmadan ve tarifeleri değişmeden 1000 Mbps’ye varan yüksek hızlı internet deneyimi yaşayacak. Yaklaşık 2,3 milyon Turkcell Superonline abonesi, bir ay boyunca altyapının sunduğu en yüksek hızdan ücretsiz olarak faydalanacak.
Hızı yükseltmek için işlem yapmak gerekmiyor
Hız yükseltme için Turkcell Superonline fiber abonelerinin herhangi bir işlem yapması gerekmeyecek. İnternet hızı 1 ay süreyle, ücretsiz şekilde tarife değişmeden altyapının desteklemesi durumunda 1000 Mbps’ye kadar otomatik olarak yükselecek.
İnternet hızınızı test etmek için: İnternet Hız Testi AracıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
201 Kişi Okuyor (34 Üye, 167 Misafir) 23 Masaüstü 178 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
5772 kez okundu.
23 kişi, toplam 27 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
turkcell, fiber internet ve