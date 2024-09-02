Turkcell Superonline tüm fiberlilerin hızını Eylül ayında 1.000 Mbps'ye yükseltti

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Tam Boyutta Gör Turkcell, 30. yıl dönümü kapsamında müşterilerine hediyeler vermeye devam ediyor. Turkcell bu defa tüm Superonline fiber internet müşterilerinin hızını 1.000 Mbps’ye yükseltti.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre 1-30 Eylül tarihleri arasında Turkcell Superonline aboneleri, herhangi bir başvuru yapmadan ve tarifeleri değişmeden 1000 Mbps’ye varan yüksek hızlı internet deneyimi yaşayacak. Yaklaşık 2,3 milyon Turkcell Superonline abonesi, bir ay boyunca altyapının sunduğu en yüksek hızdan ücretsiz olarak faydalanacak.

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Hızı yükseltmek için işlem yapmak gerekmiyor

Hız yükseltme için Turkcell Superonline fiber abonelerinin herhangi bir işlem yapması gerekmeyecek. İnternet hızı 1 ay süreyle, ücretsiz şekilde tarife değişmeden altyapının desteklemesi durumunda 1000 Mbps’ye kadar otomatik olarak yükselecek.

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