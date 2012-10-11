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Turkcell Superonline 1000Mbps hızı, Koç Üniversitesi öğrencileri tarafından test edildi

6 yıl
4,6b
1
59
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Fiber hatlar üzerinden 1000Mbps hızında internet bağlantısı sunarak, dünya ile aynı anda fiber internet dönemini başlatan Turkcell Superonline'ın hizmeti, Koç Üniversitesi öğrencileri tarafından test edildi.

Turkcell Superonline, fiber internet hizmetinin farkını anlatmak amacıyla Fiber İnternet Deneyim Odası adını verdiği  ve Turkcell Superonline Genel Müdürlük binasında her ay bir ünversiteyi misafir ettiği etkinlikleri başlattı. Bu ay ilk olarak Koç Üniversitesi öğrencileri 1000Mbps deneyimini yaşama imkanı buldu.
Fiber İnternet Deneyim Odası'nda Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin lisans öğrencileri, 1000Mbps internet hızını uygulamalı olarak test etti.
İlk olarak öğrencilere fiber internet uygulamaları ve altyapısı hakkında bir saatlik eğitim verildi. Ardından bu teorik bilgiler saniyede 1000mb hızlarında tecrübe edildi. 
4 yıl gibi kısa bir sürede 1.5 milyar TL yatırım yaparak fiber internet altyapısı oluşturan Turkcell Superonline, şu anda İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa, Adana, Gaziantep, Mersin, Samsun ve Antalya olmak üzere 10 ilde evlere kadar fiber internet hizmeti sunuyor.
Fiber İnternet Deneyim Odası etkinlikleri gelecek ay Yıldız Teknik Üniversitesi'ni, Aralık ayında ise İstanbul Teknik Üniversitesi'ni misafir edecek. Etkinlikler bireysel ve kurumsal müşterilere de açılacak. 

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ALAK_ 6 yıl en beğenilen
4 dakika sonra AKK'yi aşan gençlerin araştırması yarım kaldı.
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trtunski 3 yıl
Yine goz boyuyolar hahah 😂 istanbul sislide 1 mbit hiz verip 16mbit parasi alan adamlar 1000mbit hiz yapmis. Bize faydasi ne bunun acaba. Evim hilton otelin karsisinda hizim 0.70 mbit. Taahhut var iptal etmiolar. Bunlarin hepsi masal. Geçiniz.
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Bowser Zeki 6 yıl
Bunu 1 ay kullananların psikolojisi ne oluyor acaba ._o
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mabovski 6 yıl
20 mbit olup da torrentde 800-900 çekenler var bunda durum ne acaba
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YGA 6 yıl
1000Mbps interneti kullandıktan , 10-20 gün sonra ne yapacaksın?
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keremvekerem 6 yıl
Akli olan superonlinedan uzak durur sakin sakin ha telefon numranizi bile kaptirmayin derim kaza ile falan bulastiysaniz gecmis olsun gidin bence tanik koruma programina dahil olup tum gecmisinizi sildirin derim

Bu kadar yapiskan ve saygisiz satis elemanlari bu kadar umursamaz ve ukala musteri hizmetleri ile Turkiyenin en rezil calisanlarinin oldugu firma yarismasinda rakipsiz birinci olur

Bu dediklerimi yabana atmayin hiz miz kalitesine bisey demem ama sinirlerinizi bozmak istemiyorsaniz paranizla rezil olmak istemiyorsaniz cevirmeli baglanti kullanin ama superonlimedan uzak durun
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utkanizmit 6 yıl
gerçekten vaat edilen hız varsa 1000 lira çok diil.
20 daireli bir apartmana güzel bir dağıtımla aylık daire başı
50 liraya 50 mbit sınırsız net olur.
Hatta çoğu zaman herkez son sürat takılmayacağı için çok güzel hızlar alınır.
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Bilgisayar Bağımlısı 3 yıl utkanizmit
utkanizmit

gerçekten vaat edilen hız varsa 1000 lira çok diil.
20 daireli bir apartmana güzel bir dağıtımla aylık daire başı
50 liraya 50 mbit sınırsız net olur.
Hatta çoğu zaman herkez son sürat takılmayacağı için çok güzel hızlar alınır.

Upload hızı da aynı oranda olsa aslı dediğiniz gibi iyi bir ticarete dönüştürülür bu.Tabi bir de ip adresi sıkıntıları var.Çoklu internet her zaman sorundur.
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kahraman0991 6 yıl
BIzim eve gelmez
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DH Misafiri 6 yıl
Hayır. 20, 50 ve 100 Mbit fiber paketlerinde upload hızı 5 mbit. 1 Gbit olan pakette ise 25 Mbit ilk hizmete sunulduğunda 1 Gbit'e bile "Hız Alanı" adı altında 4 TB kota uygulamışlardı ;) Sonra buda kaldırıldı. 999 TL gibi bir fiyata alınan hizmet dört dörtlükte olsa bu ülkede iletişim bu şekilde gelişemez.
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alican09turk 6 yıl
Fiberin yayılmasına evet daha var. Her yerde hizmet verilmiyor. Ama sıfırdan fiber omurga kurmak da kolay değil. Üstelik Turkcell Superonline sırtını Türk Telekom'a dayayıp kolaya kaçmıyor. Kendi altyapısını kuruyor ki bu da ciddi rekabete yol açar. Ayrıca yerel yönetimler sağolsun fiber döşemek için kazı yapılması konusunda çok sıkıntı yaratıyor diye biliyorum. Elini taşın altına koyuyor Turkcell Superonline. Takdir etmek gerek. 1000 mbit şu an sadece Türkiye için değil pek çok ülke için yüksek bir hız. Bu hızın da fahiş fiyatlara satılması şu an normal bence.
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In God We Trust 6 yıl
2 senedir apartmanlara hat çekmelerini bekliyoruz lan artık çekin be biz de 100m görelim bir okulda görüyorum o da arada sırada.
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Narthyard 6 yıl
Koç test ediyor yine, ulan kıskandım valla. Ama bu şirketler hep gösteriyor elletmiyor. Hala 8 mbiti en yüksek hız zannetmek zorunda kalıyorum çünkü fiber alt yapı yok oturduğum yerde.
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MattPegasus 6 yıl
Bizim bölümde PC bile yok adamlar 1000 mbit net kullanmışlar.Keşke özele gitseydim.
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Tekno moomce 6 yıl
akk yani bildiğimiz adil kulanımına takılmışlarmı arkadaşlar bilmek isteriz dogrusu bide testleri ıdm falan koyarsanız seviniriz yok akk takılmışlarsa uzun sürer testler
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