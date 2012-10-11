Turkcell Superonline 1000Mbps hızı, Koç Üniversitesi öğrencileri tarafından test edildi

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Fiber hatlar üzerinden 1000Mbps hızında internet bağlantısı sunarak, dünya ile aynı anda fiber internet dönemini başlatan Turkcell Superonline'ın hizmeti, Koç Üniversitesi öğrencileri tarafından test edildi.
Turkcell Superonline, fiber internet hizmetinin farkını anlatmak amacıyla Fiber İnternet Deneyim Odası adını verdiği ve Turkcell Superonline Genel Müdürlük binasında her ay bir ünversiteyi misafir ettiği etkinlikleri başlattı. Bu ay ilk olarak Koç Üniversitesi öğrencileri 1000Mbps deneyimini yaşama imkanı buldu.
Fiber İnternet Deneyim Odası'nda Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin lisans öğrencileri, 1000Mbps internet hızını uygulamalı olarak test etti.
İlk olarak öğrencilere fiber internet uygulamaları ve altyapısı hakkında bir saatlik eğitim verildi. Ardından bu teorik bilgiler saniyede 1000mb hızlarında tecrübe edildi.
4 yıl gibi kısa bir sürede 1.5 milyar TL yatırım yaparak fiber internet altyapısı oluşturan Turkcell Superonline, şu anda İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa, Adana, Gaziantep, Mersin, Samsun ve Antalya olmak üzere 10 ilde evlere kadar fiber internet hizmeti sunuyor.
Fiber İnternet Deneyim Odası etkinlikleri gelecek ay Yıldız Teknik Üniversitesi'ni, Aralık ayında ise İstanbul Teknik Üniversitesi'ni misafir edecek. Etkinlikler bireysel ve kurumsal müşterilere de açılacak.
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Bu kadar yapiskan ve saygisiz satis elemanlari bu kadar umursamaz ve ukala musteri hizmetleri ile Turkiyenin en rezil calisanlarinin oldugu firma yarismasinda rakipsiz birinci olur
Bu dediklerimi yabana atmayin hiz miz kalitesine bisey demem ama sinirlerinizi bozmak istemiyorsaniz paranizla rezil olmak istemiyorsaniz cevirmeli baglanti kullanin ama superonlimedan uzak durun
20 daireli bir apartmana güzel bir dağıtımla aylık daire başı
50 liraya 50 mbit sınırsız net olur.
Hatta çoğu zaman herkez son sürat takılmayacağı için çok güzel hızlar alınır.
Upload hızı da aynı oranda olsa aslı dediğiniz gibi iyi bir ticarete dönüştürülür bu.Tabi bir de ip adresi sıkıntıları var.Çoklu internet her zaman sorundur.
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