Turkcell Superonline'dan Joker Hız Alanı kampanyası





Fiber altyapısı ile müşterilerine 1000Mbps hızına kadar internet bağlantısı ulaştıran Turkcell Superonline, adil kullanım kotasını aşarak hız düşüşü yaşayan müşterilerine yönelik olarak yeni bir kampanya başlattı.





Kampanya kapsamında 25GB, 50GB ve 100GB ek kota satın alarak, kotanızı aşsanız bile eski hızınıza geri dönmenizi sağlayabiliyorsunuz. Aylık olarak sunulan paketler 25GB 10TL, 50GB 15TL, 100GB 20TL olarak fiyatlandırılmış durumda. Ayrıca paketleri ihtiyaç duyduğunuz anda kullanıp, ihtiyacınız yokken kullanmayabiliyorsunuz.





Kampanyadan Kotasını Aşmayan Internet Kampanyası, Propaket ve 1000 Mbps aboneleri faydalanamıyor. Kullanılmayan Joker Hız Alanı kotaları bir sonraki aya devretmiyor. Kampanyaya bu adresten başvurabiliyorsunuz.

http://www.superonline.net/baglan/fiber-internet/hemen-basvur