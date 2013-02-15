Turkcell Superonline'dan Joker Hız Alanı kampanyası

Haber Editörü
Fiber altyapısı ile müşterilerine 1000Mbps hızına kadar internet bağlantısı ulaştıran Turkcell Superonline, adil kullanım kotasını aşarak hız düşüşü yaşayan müşterilerine yönelik olarak yeni bir kampanya başlattı.
Kampanya kapsamında 25GB, 50GB ve 100GB ek kota satın alarak, kotanızı aşsanız bile eski hızınıza geri dönmenizi sağlayabiliyorsunuz. Aylık olarak sunulan paketler 25GB 10TL, 50GB 15TL, 100GB 20TL olarak fiyatlandırılmış durumda. Ayrıca paketleri ihtiyaç duyduğunuz anda kullanıp, ihtiyacınız yokken kullanmayabiliyorsunuz.
Kampanyadan Kotasını Aşmayan Internet Kampanyası, Propaket ve 1000 Mbps aboneleri faydalanamıyor. Kullanılmayan Joker Hız Alanı kotaları bir sonraki aya devretmiyor. Kampanyaya bu adresten başvurabiliyorsunuz.
http://www.superonline.net/baglan/fiber-internet/hemen-basvur Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ortalama 50 mbit fiber internetin kampayalar haric U.S.A fiyatı bile 59$ yani 109 lira civarı. Bizden yüksek upload hızlarının olduğunu ve akkleri çok yüksek olduğunun farkındayım ama akk denen kavram orada da var. Hatta akk denen kavramları bulmak için çok uğraşmanız gerekiyor çünkü genelde bilgilendirme yok konu ile ilgili. Ancak bildiğim kadarıyla dünyada fiber internetlerde ortalama 300 gb ortalama akkler mevcut. İstisnalar hariç. Tabiki bizdeki miktarlar komik ama sadece bize kazık diye bir durum yok.
Açıkçası bu paketi destekliyorum neden derseniz upload zorunluluğumdan dolayı propaket kullanıyordum. 20 mbit tam sınırsız 200 tl idi. Şimdi ise o ay kullandığım kadarı kadar ödeyip daha yüksek bir hıza sahip olabileceğim. İnternette upload en değerli şeydir. Yüksek upload hızları ve stabil bağlantılar ile evinizden server işletebilir herhangi bir kanal yayını yapıp bunun üzerinden güzel paralar kazanabilirsiniz. Upload kotasının da olması gayet mantıklı bir şey sadece yüksek pakatlere geçtiğinizinde download akkniz ile yükselmemesi kötüydü sonunda ona da bir çözüm gelmiş.
Süperonline'ı Turkcell satın aldığından beri çok sevmiyorum ama Türkiye'deki en iyi internet sağlayıcısı kendileri. Daha iyisi yok çıkana kadar da kullanmaya istesek de istemesek de devam edeceğiz.
Ttnettin rezil hızlarından ve dengesiz altyapısından kurtaran bir firmayı bu kadar yermek de bence hoş değil. Akk'den bende memnun değilim ama var ve her internet sağlayıcısında var.
Hakkınızı aramak güzel de mantık çerçevesinde aramak lazım. Kimse kanınızı emmiyor kimse süperonline kullanın demiyor. Gerçekten memnun değilseniz buyrun ttnetin 8mbit'e kadar ya da 16 mbit'e kadar paketlerine fiber parası verin. Sonra ayda 25-50 gb anca indirirsiniz :D Bulabilirseniz ttnetin fiber pakerlerini "e kadar" sistemi ile kullanın gene aynı paraya. Arayıp hızım düşük derseniz biz size "'e kadar" dedik derler :D
Polemik oluşsun diye yazmıyorum ama lütfen doları euro yu TL ye çeviripte hesap yapmayalım.Dolar bazında o rakam o ülkeye o ekonomiye göre.Sizin yazdığınız çevrim sonucu bizim paritemize göre TL karşılığı.Sonuç olarak adamların ortalama gelirlerine göre o rakam normalken, Türkiye için 109 TL de halihazırda olan ücretlerde oldukça yüksek.
Çevrim yapmak sağlıklı değil.Demek istediğim bu.
Yaziniza sonuna kadar katiliyorum,durumu cok net ozetlemissiniz.
8 mbit Adsl baglantiya 49 Tl oduyordum ayrica kullanmadigim telefona da 21 tl fatura geliyordu.Toplamda her ay 8 mbitlik ve 50 gb lik kota icin telefon ucreti dahil 70 tl odedim.
Bu ay telefonumuda Superinline tasidim ve 24 ay taahutlu 25 mbit hiz ve 100 gb kota ile ayda sadece 49 tl oduyorum ve su ana kadar da cok memnunum(İlk uc ayda 50 mbit hiz ve 250 gb kota kampanyasi da var ayrica)
Daha iyisi varsa soyleyin gecelim veya siz olsaniz hangisini alirsiniz?Bundan daha iyisi cikana kadar en iyisi Superinline hem fiyatta hem hiz da
Ttnet istedigi kadar Turkiyemin her yerini Fiberle dosedim diye reklam versin İzmirin en merkezi yerleri olan Mitatpasa caddesi ve uckuyularda altyapilari yok.Gecmek istesemde zaten gecemiyecektim.TT netin Adsline her ay 70 tl verecektim
Ah Türkiye vah Türkiye...
Uploadda kota olduğu sürece dosya indirmesende 5 günde gönderiler açık olursa kotan doluyor.
faizsiz kazanç derler, karpayı koyarlar...
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