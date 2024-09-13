Turkcell, son 1 yılda 1,8 milyon yeni abone kazandı

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Tam Boyutta Gör Turkcell, 2024’ün ikinci çeyreğini etkileyici finansal ve operasyonel başarılarla kapattı. Son bir yılda 1,8 milyon yeni faturalı abone kazanan Turkcell, bu dönemde 346 bin net abone artışıyla Türkiye'deki toplam abone sayısını 43,2 milyona ulaştırdı. Şirket, 2024’ün ikinci çeyreğinde 34,9 milyar TL gelir elde ederken, FAVÖK 14,9 milyar TL'ye yükseldi. Turkcell, aynı zamanda net kârını 2,9 milyar TL olarak açıkladı.

1 yılda 1.8 milyon abone

Paycell ve Financell markalarıyla sunduğu teknoloji finansmanı (techfin) hizmetleri, Turkcell’in güçlü finansal performansına önemli katkılar sağladı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin müşterilerine odaklanarak yenilikçi çözümler üretmeye devam ettiğini belirtti. Koç, “Müşteri odaklı aksiyonlarımız, üstün servis kalitemiz ve sunduğumuz değer teklifleriyle yılın ikinci yarısını net 346 bin mobil abone kazanımı ile tamamladık. Faturalı abone bazımız bu çeyrekte net 477 bin artış gösterirken, son 1 yılda kazandığımız faturalı abone sayısı 1,8 milyon seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu.

Tam Boyutta Gör Turkcell’in yalnızca telekom alanında değil, aynı zamanda veri merkezi işletmeciliği, yenilenebilir enerji, yapay zekâ ve siber güvenlik gibi alanlarda da stratejik yatırımlara odaklandığına dikkat çeken Koç, şirketin uçtan uca teknoloji sağlayıcısı olma misyonunu sürdüğünü belirtti.

Turkcell, Ukrayna’daki varlıklarının satışını tamamladı

Tukcell’in 2023 yılının sonunda duyurulan Ukrayna'daki varlıkların satışı süreci, 9 Eylül 2024 tarihinde tamamlandı ve ülkeye 524,3 milyon dolar döviz girişi sağlandı. Dr. Ali Taha Koç, Ukrayna'daki zorlu savaş koşullarına rağmen bu sürecin başarıyla tamamlanmış olmasından memnun olduğunu belirtti.

Turkcell, 2024’ün ikinci çeyreğinde yenilikçi kampanyalar ve müşteri odaklı çözümlerle mobil abone kayıp oranını son 6 yılın en düşük seviyesine çekti. ‘Akıllı Fatura’ hizmeti ve ‘30. Yıl Katlama Kampanyası’ gibi cazip teklifler sayesinde mobil abone kayıp oranı yüzde 1,5’e geriledi. Turkcell’in fiber abone sayısı ise 42 bin artarak toplamda 2,4 milyon aboneye ulaştı. Sabit abonelerde kayıp oranı yüzde 1,2 ile 2006’dan bu yana en düşük seviyesine indi.

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Techfin faaliyetleri, Turkcell’in büyümesine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Financell’in gelirleri yıllık yüzde 33,9 artışla 947 milyon TL’ye ulaştı ve kredi portföyü 6,3 milyar TL’ye yükseldi. Ödeme çözümleri sunan Paycell’in geliri ise yüzde 15,8 arttı. Paycell, Türkiye’nin yerli ödeme yöntemi TROY ile entegrasyon sağlayarak, kullanıcılarına sanal kart hizmeti sunmaya da başladı.

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