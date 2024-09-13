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    Turkcell, son 1 yılda 1,8 milyon yeni abone kazandı

    Turkcell, 2024’ün ikinci çeyreğine dair sonuçları açıkladı. Firma net abone sayısını 346 bin artırarak toplam abone sayısını 43,2 milyona yükseltti. Son 1 yılda ise 1.8 milyon abone kazanıldı.
    Turkcell, son 1 yılda 1,8 milyon yeni abone kazandı Tam Boyutta Gör
    Turkcell, 2024’ün ikinci çeyreğini etkileyici finansal ve operasyonel başarılarla kapattı. Son bir yılda 1,8 milyon yeni faturalı abone kazanan Turkcell, bu dönemde 346 bin net abone artışıyla Türkiye'deki toplam abone sayısını 43,2 milyona ulaştırdı. Şirket, 2024’ün ikinci çeyreğinde 34,9 milyar TL gelir elde ederken, FAVÖK 14,9 milyar TL'ye yükseldi. Turkcell, aynı zamanda net kârını 2,9 milyar TL olarak açıkladı.

    1 yılda 1.8 milyon abone

    Paycell ve Financell markalarıyla sunduğu teknoloji finansmanı (techfin) hizmetleri, Turkcell’in güçlü finansal performansına önemli katkılar sağladı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin müşterilerine odaklanarak yenilikçi çözümler üretmeye devam ettiğini belirtti. Koç, “Müşteri odaklı aksiyonlarımız, üstün servis kalitemiz ve sunduğumuz değer teklifleriyle yılın ikinci yarısını net 346 bin mobil abone kazanımı ile tamamladık. Faturalı abone bazımız bu çeyrekte net 477 bin artış gösterirken, son 1 yılda kazandığımız faturalı abone sayısı 1,8 milyon seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu.

    Turkcell, son 1 yılda 1,8 milyon yeni abone kazandı Tam Boyutta Gör
    Turkcell’in yalnızca telekom alanında değil, aynı zamanda veri merkezi işletmeciliği, yenilenebilir enerji, yapay zekâ ve siber güvenlik gibi alanlarda da stratejik yatırımlara odaklandığına dikkat çeken Koç, şirketin uçtan uca teknoloji sağlayıcısı olma misyonunu sürdüğünü belirtti.

    Turkcell, Ukrayna’daki varlıklarının satışını tamamladı

    Tukcell’in 2023 yılının sonunda duyurulan Ukrayna'daki varlıkların satışı süreci, 9 Eylül 2024 tarihinde tamamlandı ve ülkeye 524,3 milyon dolar döviz girişi sağlandı. Dr. Ali Taha Koç, Ukrayna'daki zorlu savaş koşullarına rağmen bu sürecin başarıyla tamamlanmış olmasından memnun olduğunu belirtti.

    Turkcell, 2024’ün ikinci çeyreğinde yenilikçi kampanyalar ve müşteri odaklı çözümlerle mobil abone kayıp oranını son 6 yılın en düşük seviyesine çekti. ‘Akıllı Fatura’ hizmeti ve ‘30. Yıl Katlama Kampanyası’ gibi cazip teklifler sayesinde mobil abone kayıp oranı yüzde 1,5’e geriledi. Turkcell’in fiber abone sayısı ise 42 bin artarak toplamda 2,4 milyon aboneye ulaştı. Sabit abonelerde kayıp oranı yüzde 1,2 ile 2006’dan bu yana en düşük seviyesine indi.

    Techfin faaliyetleri, Turkcell’in büyümesine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Financell’in gelirleri yıllık yüzde 33,9 artışla 947 milyon TL’ye ulaştı ve kredi portföyü 6,3 milyar TL’ye yükseldi. Ödeme çözümleri sunan Paycell’in geliri ise yüzde 15,8 arttı. Paycell, Türkiye’nin yerli ödeme yöntemi TROY ile entegrasyon sağlayarak, kullanıcılarına sanal kart hizmeti sunmaya da başladı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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