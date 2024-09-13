Turkcell, son 1 yılda 1,8 milyon yeni abone kazandı

1 yılda 1.8 milyon abone
Paycell ve Financell markalarıyla sunduğu teknoloji finansmanı (techfin) hizmetleri, Turkcell’in güçlü finansal performansına önemli katkılar sağladı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin müşterilerine odaklanarak yenilikçi çözümler üretmeye devam ettiğini belirtti. Koç, “Müşteri odaklı aksiyonlarımız, üstün servis kalitemiz ve sunduğumuz değer teklifleriyle yılın ikinci yarısını net 346 bin mobil abone kazanımı ile tamamladık. Faturalı abone bazımız bu çeyrekte net 477 bin artış gösterirken, son 1 yılda kazandığımız faturalı abone sayısı 1,8 milyon seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu.
Turkcell, Ukrayna’daki varlıklarının satışını tamamladı
Tukcell’in 2023 yılının sonunda duyurulan Ukrayna'daki varlıkların satışı süreci, 9 Eylül 2024 tarihinde tamamlandı ve ülkeye 524,3 milyon dolar döviz girişi sağlandı. Dr. Ali Taha Koç, Ukrayna'daki zorlu savaş koşullarına rağmen bu sürecin başarıyla tamamlanmış olmasından memnun olduğunu belirtti.
Turkcell, 2024’ün ikinci çeyreğinde yenilikçi kampanyalar ve müşteri odaklı çözümlerle mobil abone kayıp oranını son 6 yılın en düşük seviyesine çekti. ‘Akıllı Fatura’ hizmeti ve ‘30. Yıl Katlama Kampanyası’ gibi cazip teklifler sayesinde mobil abone kayıp oranı yüzde 1,5’e geriledi. Turkcell’in fiber abone sayısı ise 42 bin artarak toplamda 2,4 milyon aboneye ulaştı. Sabit abonelerde kayıp oranı yüzde 1,2 ile 2006’dan bu yana en düşük seviyesine indi.
Techfin faaliyetleri, Turkcell’in büyümesine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Financell’in gelirleri yıllık yüzde 33,9 artışla 947 milyon TL’ye ulaştı ve kredi portföyü 6,3 milyar TL’ye yükseldi. Ödeme çözümleri sunan Paycell’in geliri ise yüzde 15,8 arttı. Paycell, Türkiye’nin yerli ödeme yöntemi TROY ile entegrasyon sağlayarak, kullanıcılarına sanal kart hizmeti sunmaya da başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.