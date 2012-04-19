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Turkcell, TVPlus platformunu resmi olarak tanıttı

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell, TVPlus platformunu resmi olarak tanıttı
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Tivibu ve Digiturk Play gibi iddialı oyuncuların olduğu IPTV sektörüne Turkcell de TVPlus platformu ile katıldı.

Daha önce mobil ve web olarak ayrı çevrimiçi TV hizmeti sunan Turkcell, bunları tek çatı altında toplayarak film kiralama servisini de ekledi ve böylece TVPlus platformu ortaya çıktı. 

TVPlus ile canlı yayını durdurup oynatmak, herhangi bir programı başa sarmak, bir ekranda izlenmeye  başlanan yayını bir başka ekranda kaldığı yerden izlemeye devam etmek (örneğin cepten başlayıp bilgisayardan devam etmek), kaçırılan dizinin son bölümünü bir hafta boyunca herhangi bir zamanda izlemek mümkün.

Turkcell TVPlus servisinden tüm Turkcell ve Turkcell Superonline müşterileri yararlanabiliyor. TVPlus hizmetine Turkcell aboneleri, Turkcell telefon numaraları ve Süper Şifreleri ile, Turkcell Superonline müşterileri, Müşteri Numarası ve Şifresi ile giriş yapabiliyor.

Turkcell TV+ uygulaması üzerinden servis kullanılırken veri ücreti alınmıyor. Turkcell Superonline Fiber İnternet kullanıcılarının kotasından sayılmıyor. Ancak Turkcell Superonline ADSL kullanıcılarının mevcut kotasından kullanılıyor ve kotalı kullanıcıların limitsiz pakete geçmeleri tavsiye ediliyor.

www.turkcelltvplus.com adresinden TVPlus paketlerini satın almak ve izlemeye başlamak mümkün. iPhone ve iPad kullanıcıları, App Store'dan, Android cihaz kullanıcıları ise Turkcell'in mobil uygulama dükkânı T-Market'ten TVPlus uygulamasını indirebiliyor, uygulama içinden istediği pakete abone olabiliyor.

Turkcell TVPlus paketleri şu şekilde fiyatlandırılmış:

Başlangıç Paketi:  Webde 42 kanal, cepte TRT1, dizi tekrarları, pakete özel ücretsiz filmler. Başlangıç Paketi Turkcell ve Turkcell Superonline abonelerine Mayıs sonuna kadar ücretsiz. Sonrasında ise 1.90TL aylık ödemesi bulunuyor.

Standard Paket: 42 kanal, dizi tekrarları, pakete özel tanımlanmış ücretsiz filmler. Ayda 5,90 TL, günlük 1 TL. Cepten, tabletten, bilgisayardan izlenebiliyor.

Sinema Paketi: 42 kanal, dizi tekrarları, pakete özel tanımlanmış yüzlerce film. Ayda 9,90 TL. Cepten, tabletten, bilgisaylardan izlenebiliyor.

Lig TV Paketi: 42 kanal, dizi tekrarları, pakete özel tanımlanmış ücretsiz filmler ve LigTV kanalları. Ayda 14,90 TL, günlük satın alma ücreti ise 5,90 TL. LigTV yayınları ve Süper Final maçları cep telefonları ve tabletlerden izlenebiliyor. Ancak WiFi değil sadece 3G bağlantısı kullanılabiliyor. Kalite de bağlantı hızına göre değişiyor.

Kirala-Seyret kategorisinde ise en güncel filmler HD kalitesinde 2TL - 4TL arasında değişen fiyatlarla kiralanabiliyor ve 48 saat içerisinde cebinden, bilgisayarından, tabletinden izlenebiliyor.

TVPlus üzerinde bir de Sosyal TV özelliği bulunuyor. Bununla kullanıcılar Facebook ve Twitter hesaplarını kullanarak cepten, tabletten ya da bilgisiyardan film ya da televizyon izlerken aynı ekran üzerinden yorumlarını ya da izlediği yayın bilgisini paylaşabiliyor, arkadaşlarının ne izlediğini görebiliyor, canlı Twitter akışı üzerinden o anda izlediği program ile ilgili sosyal medyada yapılan tüm yorumlara ulaşabiliyor, o an en çok neyin izlendiğinden anlık olarak haberdar olabiliyor.

Gnctrkcll'liler herhangi bir paket aldıklarında her hafta bir filmi ücretsiz izleyebiliyor. Turkcell Platinum ve Gold müşterileri de Standart veya üstü paketlerden birine üye olmaları durumunda her hafta bir filmi ücretsiz izleyebiliyor.

Yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de kirala-seyret platformlarının arttığını görüyoruz. Megaupload gibi paylaşım sitelerinin giderek piyasadan çekildiği bir dönemde bu hizmetlerin artması internet kullanıcılarını da bu tarafa kanalize edecektir ve korsan paylaşım oranını düşürecektir.

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Húrin 7 yıl en beğenilen
30 mb mobil interneti ( hemide ilk 25 kb ücretsiz) parayla satan Turkcell den şaşırtıcı bi fiyatlandırma doğrusu.
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woodnight2 5 yıl
turkcelle laf yok candır türkcelli kötülüyen arkadasımı kan emici avea yı denemesini istiyorum 1ay bilemedin iki ay sonunda ağlıya ağlıya türkcell numaranı taşırsın sen gitde 4gb kotalı avea tivibu cep den izle
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neoorog 7 yıl
iphone kullanicisi kesinlikle turkcell tercih etmeli bence.

numaram aveada tasiyacagim turkcell'e bu hizmet yok avea'da.
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montiszhish 7 yıl
Çünkü 3G kontrolünü yapan server değil, bizzat aletinizdeki uygulamanın kendisi. iPade o an yayın wifiden geldiği için yayın başlamıyor.
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qwerty38 7 yıl
Oyle abartiyolarki soyle durdurun ikeri sarin izliyemediniz dizileri izleyin maclari kacirmayin diye sonrada 60saat ile sinirliyor arkadaslar turkcelle mail atalim bu ne ya hicbirseye ses cikarmadikca resmen enayi yerine koyuolar insanlari
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qwerty38 7 yıl
60 saat ne ya bu turkcell bir isi beceremiyor sirf bunun icin dun hattimi turkcell faturaliya tasidim gunde 12 saat calisiyiruz dukkanda tv izliyelim dedik 60saat kime yeterki.gunde 2 saat bir iside duzgun yap be turkcell zaten 60saat aylik maclarlq biter...
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smyrna 7 yıl
App store'dan uygulamayi indirip calistirmayi denedim fakat islem basarisiz hatasi veriyor. Hattim kontorlu, acaba faturali hat zorunlulugu mu var?

Bilgisayar'da yayinlari cok rahat izliyorum. Telefona da uygulayabilsem harika olacak.
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DH Misafiri 7 yıl
Evo 3D de "video yüklenirken hata olüştu" mesajı alıyorum
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-tayfun- 7 yıl
Maçlarda denedim tamam gösteriyor 3g ile izlenebiliyor ama 55 saniyeden az zamanda gelmiyor görüntü.55 saniye bence çok fazla ama yinede izlenebilir tabi
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hkas 7 yıl
Androide de uyumlu denidi ama her android sürümü olmuyor heralde.Vodafone smart tab var,bu cihaza uyumlu değil mesajı geliyor.
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emregök 7 yıl
3g ile pcden kota gitmemesi iyi.
vodem almıştım daha yeni olmasa turkcell alırdım
vodafon da tv cıkarsa iyi olur , )
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Leon007 7 yıl
Kotadan gidiyor mu ? Gitmiyor mu ?
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hkas 7 yıl Leon007
Leon007

Kotadan gidiyor mu ? Gitmiyor mu ?

Kesinlikle gitmiyor ben cep ten denedim.Günlük 1 tl denemek için aldım,sorunsuz çalışıyor.
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