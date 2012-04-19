Turkcell, TVPlus platformunu resmi olarak tanıttı

Tivibu ve Digiturk Play gibi iddialı oyuncuların olduğu IPTV sektörüne Turkcell de TVPlus platformu ile katıldı.





Daha önce mobil ve web olarak ayrı çevrimiçi TV hizmeti sunan Turkcell, bunları tek çatı altında toplayarak film kiralama servisini de ekledi ve böylece TVPlus platformu ortaya çıktı.





TVPlus ile canlı yayını durdurup oynatmak, herhangi bir programı başa sarmak, bir ekranda izlenmeye başlanan yayını bir başka ekranda kaldığı yerden izlemeye devam etmek (örneğin cepten başlayıp bilgisayardan devam etmek), kaçırılan dizinin son bölümünü bir hafta boyunca herhangi bir zamanda izlemek mümkün.





Turkcell TVPlus servisinden tüm Turkcell ve Turkcell Superonline müşterileri yararlanabiliyor. TVPlus hizmetine Turkcell aboneleri, Turkcell telefon numaraları ve Süper Şifreleri ile, Turkcell Superonline müşterileri, Müşteri Numarası ve Şifresi ile giriş yapabiliyor.





Turkcell TV+ uygulaması üzerinden servis kullanılırken veri ücreti alınmıyor. Turkcell Superonline Fiber İnternet kullanıcılarının kotasından sayılmıyor. Ancak Turkcell Superonline ADSL kullanıcılarının mevcut kotasından kullanılıyor ve kotalı kullanıcıların limitsiz pakete geçmeleri tavsiye ediliyor.





www.turkcelltvplus.com adresinden TVPlus paketlerini satın almak ve izlemeye başlamak mümkün. iPhone ve iPad kullanıcıları, App Store'dan, Android cihaz kullanıcıları ise Turkcell'in mobil uygulama dükkânı T-Market'ten TVPlus uygulamasını indirebiliyor, uygulama içinden istediği pakete abone olabiliyor.





Turkcell TVPlus paketleri şu şekilde fiyatlandırılmış:





Başlangıç Paketi: Webde 42 kanal, cepte TRT1, dizi tekrarları, pakete özel ücretsiz filmler. Başlangıç Paketi Turkcell ve Turkcell Superonline abonelerine Mayıs sonuna kadar ücretsiz. Sonrasında ise 1.90TL aylık ödemesi bulunuyor.





Standard Paket: 42 kanal, dizi tekrarları, pakete özel tanımlanmış ücretsiz filmler. Ayda 5,90 TL, günlük 1 TL. Cepten, tabletten, bilgisayardan izlenebiliyor.





Sinema Paketi: 42 kanal, dizi tekrarları, pakete özel tanımlanmış yüzlerce film. Ayda 9,90 TL. Cepten, tabletten, bilgisaylardan izlenebiliyor.





Lig TV Paketi: 42 kanal, dizi tekrarları, pakete özel tanımlanmış ücretsiz filmler ve LigTV kanalları. Ayda 14,90 TL, günlük satın alma ücreti ise 5,90 TL. LigTV yayınları ve Süper Final maçları cep telefonları ve tabletlerden izlenebiliyor. Ancak WiFi değil sadece 3G bağlantısı kullanılabiliyor. Kalite de bağlantı hızına göre değişiyor.





Kirala-Seyret kategorisinde ise en güncel filmler HD kalitesinde 2TL - 4TL arasında değişen fiyatlarla kiralanabiliyor ve 48 saat içerisinde cebinden, bilgisayarından, tabletinden izlenebiliyor.





TVPlus üzerinde bir de Sosyal TV özelliği bulunuyor. Bununla kullanıcılar Facebook ve Twitter hesaplarını kullanarak cepten, tabletten ya da bilgisiyardan film ya da televizyon izlerken aynı ekran üzerinden yorumlarını ya da izlediği yayın bilgisini paylaşabiliyor, arkadaşlarının ne izlediğini görebiliyor, canlı Twitter akışı üzerinden o anda izlediği program ile ilgili sosyal medyada yapılan tüm yorumlara ulaşabiliyor, o an en çok neyin izlendiğinden anlık olarak haberdar olabiliyor.





Gnctrkcll'liler herhangi bir paket aldıklarında her hafta bir filmi ücretsiz izleyebiliyor. Turkcell Platinum ve Gold müşterileri de Standart veya üstü paketlerden birine üye olmaları durumunda her hafta bir filmi ücretsiz izleyebiliyor.





Yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de kirala-seyret platformlarının arttığını görüyoruz. Megaupload gibi paylaşım sitelerinin giderek piyasadan çekildiği bir dönemde bu hizmetlerin artması internet kullanıcılarını da bu tarafa kanalize edecektir ve korsan paylaşım oranını düşürecektir.