Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell’de AKK kalkıyor, “gerçek limitsiz internet” geliyor!

Turkcell Superonline müşterilerine müjde! 1 Ocak itibariyle AKK'li paketler kota, ek fiyat, ek paket gibi kafa karıştırıcı uygulamalar olmadan limitsiz internete dönüştürülecek.
6 ay
54b
1
231
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Turkcell’de AKK kalkıyor, “gerçek limitsiz internet” geliyor!
Tam Boyutta Gör

BTK’nın aldığı karara göre 1 Ocak 2019 itibariyle internet paketlerindeki AKK (Adil Kullanım Kotası) kalkacak, tüm paketler AKK’siz internete dönüşecek. Turkcell, bugün yaptığı açıklama ile AKK’yi kaldıracağını ve kota, ek paket gibi uygulamalara gidilmeden gerçek limitsiz internet deneyimi sunacağının müjdesini verdi.

Tüm Turkcell Superonline fiber ve DSL internet kullanıcılarının AKK’li paketleri, kota, ek fiyat ve ek paket gibi kafa karıştırıcı uygulamalar olmadan limitsiz internete dönüştürülecek. Kullanıcıların AKK’siz pakete geçişi otomatik olarak yapılacak. 1 Ocak itibariyle tüm kullanıcılar, paketlerindeki ana hız düşmeden internete bağlanmaya devam edecek.

Bazı internet servis sağlayıcı firmalar AKK'yi kaldırıp limitsiz internet sunmak yerine kullanıcıların tarifelerini kotalı internete dönüştürdü. Bu firmalar ek paketler ile kullanıcıların hızlarını düşürmeye devam ediyor. Turkcell, bu tarz bir uygulamaya gitmeyecek. Kullanıcının internet hızını düşürmeden limitsiz internet deneyimi sunacak.

Ortak fiber altyapı çağrısı

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, bu çözümün nihai bir çözüm olmadığını, internete erişim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Erkan sözlerini şöyle sürdürdü: ”Hem var olan müşterilerimiz hem de Turkcell’e yeni gelecek müşterilerimiz bu dönemle birlikte gerçek limitsiz internetin keyfini sürecekler. Türkiye’nin Turkcell’i olarak müşterilerimizin hayatlarını her alanda kolaylaştırmak için çabalıyoruz, onları dinliyoruz ve onların talepleri doğrultusunda paketler hazırlıyoruz. Bu geçiş sürecinde de yine müşterilerimizin limitsiz tarifelere geçişlerini gerçekleştireceğiz fakat bu çözümlerin nihai çözüm olmadığını da her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizdeki internete erişim maliyetlerinin düşürülmesi ve yüksek hızda internetin tüm Türkiye’ye en kısa sürede yayılabilmesi için ortak fiber altyapı kurgusunun bir an önce hayata geçmesi gerekiyor.“


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-E3B006F18 6 ay en beğenilen
ttnet'e taahhüt verenler
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
3 Yanıt Yanıtla +232
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HakanG22 6 ay
TT dışında düşük hızda ek paket vereceğini söyleyen iss olmadı. Bu işin karı falan yok. Tarife 50 Mbps ise 50 Mbps olacak hız düşmeyecek AKN bu yüzden kalkıyor. Çakallığa gerek yok
TT dışında düşük hızda ek paket vereceğini söyleyen iss olmadı. Bu işin karı falan yok. Tarife 50 Mbps ise 50 Mbps olacak hız düşmeyecek AKN bu yüzden kalkıyor...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +100
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cocainbar 6 ay
Ensar vakfi destekcisi atak yapmis lol
Araplar turkleri opmeye devam ediyor, bakalim ne zamana kadar.
Yanıtla +63
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
marowak 5 ay
arkadaşlar 100 gb sınırsız 24mbps hız 94,90 tl olan paketi ben internette bulamadım.. bilen varsa link verebilirmi? birde bu superonlınede gece 2den sabah 8 e kadar internet kotanızdan yemiyor demişlerdi fakat telefona mesaj geldi kotanızın %80 ini kullandınız dıye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
500gb sana yetiyorsa iyi de benim minimum kullanımım 480gb - Genelleme yapma kardeşim herkesin kendine göre kullanımı var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StG 44 5 ay
arkadaşlar dördünüzün mesajını gördüm taahhütle ilgili o yüzden yazıyorum. taahhüt bitmeden iptal edebilirsiniz cayma bedeli vs. ödemeden. aşağıdaki linkteki konuyu inceleyebilirsiniz bununla ilgili.
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StG 44 5 ay
arkadaşlar dördünüzün mesajını gördüm taahhütle ilgili o yüzden yazıyorum. taahhüt bitmeden iptal edebilirsiniz cayma bedeli vs. ödemeden. aşağıdaki linkteki konuyu inceleyebilirsiniz bununla ilgili.
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StG 44 5 ay
arkadaşlar dördünüzün mesajını gördüm taahhütle ilgili o yüzden yazıyorum. taahhüt bitmeden iptal edebilirsiniz cayma bedeli vs. ödemeden. aşağıdaki linkteki konuyu inceleyebilirsiniz bununla ilgili.
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StG 44 5 ay
arkadaşlar dördünüzün mesajını gördüm taahhütle ilgili o yüzden yazıyorum. taahhüt bitmeden iptal edebilirsiniz cayma bedeli vs. ödemeden. aşağıdaki linkteki konuyu inceleyebilirsiniz bununla ilgili.
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kosovalii 5 ay
Şuan şark kurnazlığı yapıyorlar. Taahhüt olmasa 1dk daha durmazdım maksimum 24mbps hız veririm ne demek..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ccguven 5 ay
SO 25 mbps 50 gb akkli + tvplus + sinema belgesel cep paket 64 lira. 2020 ikinci aya kadar kimse fiyatımı arttıramaz. Sonrası için fatura iki kat artacak gibi duruyor. Bu bile fazla geliyor. Millet 120 150 geziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vega 5 ay
Turksat bizim mahalleye fiber döşedi binaya da kutu yerleştirmişler.Turksat altyapısını kullanarak Superonline'dan fiber internet kullanabilir miyim?
Sanırım firmalar arasında altyapıyı ortak kullanmak için anlaşma yapılmıştı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakkosucu 5 ay Vega
Superonline kullanamazsiniz ama vodafone kullanabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 5 ay
İyi güzel de Turcell/Superonline'ın altyapısı çok ufak bir alanla sınırlı. Yıllardır yakınımızdan bile geçmediler.
TTnet fiber döşeyecekti onları da Suudiler batırıp kaçınca çalışmaları yarım kaldı. Fiber olmayan yerler için tek seçenek Turknet.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
john mclane 5 ay Umutcan
Sudiler olsa yine iyi, lübnanlı bir adam tüydü gitti..
Telekom çalışanı bir yakınımın anlattıklarını siz bir bilseniz yemin ediyorum Telekom’u çatır çatır yemişler diye üzülürsünüz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leocorte 5 ay
Bende kalkasa da olur kalkmasada 500GB kotam var zaten. Bana dahi yetiyorsa amcalara, teyzelere hayli hayli yeter. Yani zaten herkese 300 verseler sorun yine olmazdı. Çok büyütüyorlar.
Ülke yapısı destekliyor işte. Kalksın bitsin bu saçmalık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akbell 5 ay
Yavaş gelsin. 100 liraya 25 mbps internet satar bunlar!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 5 ay
Şu an Superonline 25MB/s 50GB kotalı tarife kullanıyorum. Kota dolunca hız 16MB/s'ya düşüyor. Şimdi 50MB/s hızında kotalı tarifeye geçsem acaba aynı fiyattan 50MB/s hız kotasız olarak otomatik geçiş yapar mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
54039 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
turkcell, superonline ve
11 etiket daha turkcell superonline akk akn kota limit internet Diğer Internet Yusuf Akbaş Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Samsung'un gizli Galaxy S10'u deşifre oldu: Altı kamera, 5G desteği ve 6.7 inç ekran 6 ay Turkcell 2. el ve cep telefonu kiralama işine giriyor 6 ay Google’ın Dijital Denge uygulaması kısıtlı sayıda Android Pie cihazı için yayınlandı 6 ay Apple, yapay zeka teknolojileri üreten Silk Labs'ı satın aldı 6 ay Meizu Note 9'un AnTuTu puanı ve teknik özellikleri ortaya çıktı 6 ay Enis ile birlikte geçen 1 Yılda neler oldu? 6 ay Şıklığı ile göz kamaştıran Honor 10 Lite resmen tanıtıldı 6 ay Assassin's Creed Rebellion indirmeye sunuldu 6 ay Roccat Renga Boost oyuncu kulaklıkları duyuruldu 6 ay Microsoft ve Google’dan önemli iş birliği 6 ay Deezer'ın Apple Watch uygulaması güncellendi 6 ay Alcatel 5V satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Kış lastiği fiyatlarındaki artış cep yakıyor 6 ay Netflix iOS uygulamasının kontrolleri güncellendi 6 ay Android Pie işletim sistemindeki adaptif parlaklık özelliği, makine öğrenimini kullanıyor 6 ay Yeni nesil Apple Watch cilt kanserinden koruyacak 6 ay Çinliler katı hal pillerinde seri üretime geçiyor 6 ay Dünyanın ilk tam vücut taraması yapabilen medikal cihazı tanıtıldı: EXPLORER 6 ay Cooler Master MP750 Soft RGB fare matı duyuruldu 6 ay Nubia Red Magic Mars Geekbench’te görüntülendi 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Turkcell’de AKK kalkıyor, “gerçek limitsiz internet” geliyor! Sonraki Su taşkınlarının Mars yüzeyinde kanyonlar oluşturduğu keşfedildi 6 ay Samsung mobil bölümü krizin eşiğinde 6 ay Bixby 3.0 sürümü katlanabilir telefon ile gelecek 6 ay Yeni Spectacles gözlükler daha pahalı olacak 6 ay Çin’deki bellek fiyatıyla oynama soruşturmasında milyar dolarlık cezalar yolda 6 ay 2019 Seat Leon kamuflajlı görüntülendi 6 ay Looney Tunes World of Mayhem Android kayıtları başladı 6 ay Hem güneş enerjisini depolayan hem de binaları havalandıran çatı sistemi 6 ay Once Upon A Deadpool için ilk fragman yayımlandı 6 ay Xiaomi, Hindistan'da aynı anda 500 Mi Store açarak rekor kırdı 6 ay NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na turist taşımayı planlıyor 6 ay Bitcoin’deki çöküş diğer sektörlerde domino etkisi yarattı 6 ay 3D yazıcılar hava kalitesini düşürüyor 6 ay Scythe, Katana 5 işlemci soğutucusunu duyurdu 6 ay Monster'da Bu Hafta - Hitman 6 ay Elon Musk, devasa uzay gemisi BFR'nin yeni ismini açıkladı 6 ay LG Türkiye'den 7 TL'ye amiral gemisi telefon 6 ay G.Skill kristal LED tasarımlı bellek kitlerini duyurdu 6 ay Volkswagen CEO'su itiraf etti: Waymo'nun birkaç yıl gerisindeyiz 6 ay Lexus'un son reklam filminin senaryosunu yapay zeka yazdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim