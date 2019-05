Turkcell’de AKK kalkıyor, “gerçek limitsiz internet” geliyor!

Tam Boyutta Gör

BTK’nın aldığı karara göre 1 Ocak 2019 itibariyle internet paketlerindeki AKK (Adil Kullanım Kotası) kalkacak, tüm paketler AKK’siz internete dönüşecek. Turkcell, bugün yaptığı açıklama ile AKK’yi kaldıracağını ve kota, ek paket gibi uygulamalara gidilmeden gerçek limitsiz internet deneyimi sunacağının müjdesini verdi.

Tüm Turkcell Superonline fiber ve DSL internet kullanıcılarının AKK’li paketleri, kota, ek fiyat ve ek paket gibi kafa karıştırıcı uygulamalar olmadan limitsiz internete dönüştürülecek. Kullanıcıların AKK’siz pakete geçişi otomatik olarak yapılacak. 1 Ocak itibariyle tüm kullanıcılar, paketlerindeki ana hız düşmeden internete bağlanmaya devam edecek.

Bazı internet servis sağlayıcı firmalar AKK'yi kaldırıp limitsiz internet sunmak yerine kullanıcıların tarifelerini kotalı internete dönüştürdü. Bu firmalar ek paketler ile kullanıcıların hızlarını düşürmeye devam ediyor. Turkcell, bu tarz bir uygulamaya gitmeyecek. Kullanıcının internet hızını düşürmeden limitsiz internet deneyimi sunacak.

Ortak fiber altyapı çağrısı

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, bu çözümün nihai bir çözüm olmadığını, internete erişim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Erkan sözlerini şöyle sürdürdü: ”Hem var olan müşterilerimiz hem de Turkcell’e yeni gelecek müşterilerimiz bu dönemle birlikte gerçek limitsiz internetin keyfini sürecekler. Türkiye’nin Turkcell’i olarak müşterilerimizin hayatlarını her alanda kolaylaştırmak için çabalıyoruz, onları dinliyoruz ve onların talepleri doğrultusunda paketler hazırlıyoruz. Bu geçiş sürecinde de yine müşterilerimizin limitsiz tarifelere geçişlerini gerçekleştireceğiz fakat bu çözümlerin nihai çözüm olmadığını da her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizdeki internete erişim maliyetlerinin düşürülmesi ve yüksek hızda internetin tüm Türkiye’ye en kısa sürede yayılabilmesi için ortak fiber altyapı kurgusunun bir an önce hayata geçmesi gerekiyor.“