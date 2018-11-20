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LG Türkiye'den 7 TL'ye amiral gemisi telefon

Black Friday'e özel bir kampanya düzenleyen LG Türkiye, amiral gemisi telefonunu 7 TL'ye satacağını duyurdu. Önümüzdeki Cuma günü 7 adet LG G7 ThinQ’ yu sadece 7 TL’ den satın almak mümkün olacak.
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG Türkiye, Black Friday'e özel bir kampanya gerçekleştireceğini duyurdu. Şirket G777 adlı kampanya kapsamında 7 adet LG G7 ThinQ marka telefonu sadece 7 TL fiyat etiketi ile satacak. Söz konusu kampanyanın 23 Kasım sabah 10:00'da başlayıp aynı gün 22:00 da sona ereceği açıklandı.
Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk Android tabanlı uydu telefonu Thuraya X5-Touch satışa çıkıyor"
Kampanya boyunca saat tam 10:00'da, 12:00'da, 14:00'da, 16:00'da, 18:00'da, 20:00'da, 22:00'da kullanıcılar 1 adet G7 ThinQ yu 7 TL den satın alabilecekler. Kampanya www.lgozelmusterim.com sitesi için geçerli olacak ve bu sayfadaki saat baz alınacak.

7 TL'lik satışa hediye yok

Bununla birlikte şirket Black Friday kampanyası dahilinde verilen HBS-780 veya Hızlı Şarj Özelliğine sahip Araç Şarj Kiti hediyelerinin 7 TL'lik satışta verilmeyeceğini söylüyor. Amiral gemisi telefonu satın almayı başaranlara ise ürün en geç 7 iş günü içerisinde kargo yolu ile teslim edilecek.

https://www.lgozelmusterim.com/G777/ Yorum Yaz
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dr20mouse 6 ay en beğenilen
Birileri script yazar alır boşuna uğraşmayın
2 Yanıt Yanıtla +84
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mutercim 6 ay
Bırakın Allah aşkına. O saatlerde millet hücum eder, site kitlenir, on beş dakika sonra belki açılır belki açılmaz. Üstüne para verseler değmez o sinir harbine.
Bırakın Allah aşkına. O saatlerde millet hücum eder, site kitlenir, on beş dakika sonra belki açılır belki açılmaz. Üstüne para verseler değmez o sinir harbine....
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1 Yanıt Yanıtla +72
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a_y_k_u_t 6 ay
Ölücüleri iyice yazılım müh yapacak bunlar bu gidişle :)
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F@ruk 5 ay
Telefon sağ salim elime ulaştı şükür.
Malesef bizim millette kedinin uzanamadığı ciğere mundar demesi gibi hemen bir kötüleme, yalanlama, iftira atma huyu var hatta şikayetvar.com'a bu kampanya ile ilgili şikayetler girilmiş gerçekten komik ama burası donanımhaber olduğu için bunların olması normal neyse bazı arkadaşlara paylaştığım fotoğraflar iyi gelir umarım.
İyi forumlar.
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umit d 5 ay
onun maliyeti 7 tlden fazla kandırmayın milleti
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Hayabusa71 5 ay
LG G7 ThinQ ilk çıktığı zamanlar "kazandıran Quiz ile 7 adet LG G7" diye bir etkinlik yapmışlardı. Detayına araştırıp bakabilirsiniz. Videoyu izledik, quiz'i çözdük ve çekilişe katıldık 28 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacaktı hala daha açıklanacak. Bundan önce bunun bir benzerini V30 plus için yapmışlardı ve onun da sonucunu hala açıklayacaklar!!!
lgdestek.net/...
Burada meramımızı dile getirelim dedik mesaj attık 10 mesaj attıysak 1'ini yayınladılar ve en nihayetinde mesaj atmamızı engellemişler ve de eski mesajları da silmişler.
Kendim G3 kullanıyorum, 1 yıl sonrasında ise hanıma G4 almıştım anca her iki telefonda yaşadığımız bitmeyen kronik sorunlar ve LG'nin müşterilerine yaşattıklarını düşününce bir insan bir markadan ancak bu kadar soğur, ancak böylesine nefret eder diye düşünüyorum. Telefonlar bozulur bozulmaz LG'yi bir daha görmemek üzere hayatımdan çıkarmaya karar verdim.
...
Bu düşüncelerle zaten bu Black Friday 7 TL etkinliğinin de patlayacağını biliyordum ve LG beni hiç yanıltmadı ve yine benzer rezaleti tekrarladı. Ben artık epey bu marka ve faaliyetleri ile ilgili deneyim sahibi olduğum için hiç zahmet edip de bu etkinliğe katılmaya çabalamadım iyi ki de denememişim yok yere yine sinirlenecekmişim.
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tembeler 5 ay
yıllar sonra şunu belirtmek için foruma giriş yaptım;
Koskoca LG yine kendisini rezil etmeyi başardı. O heryerinden çakmalık akan facebookta dolandırma amaçlı açılan sahte banka hesaplarına benzeyen lgözelmüsterim sitesinin akıbeti baştan belliydi.
sadece dh usulu muhahaha diyorum.
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C.CEMİL 5 ay
yahu ben n11 de yüzlerce alt limitsiz kupondan bir tane dahi alamadım ,siz 7 tl.ye telefon alma hayali mi kurdunuz :)
piyango bileti alın daha iyi ,çıkma ihtimali çok daha yüksek
gerçi n11 de bütün kuponları alanların oyunları burada sökmedi galiba :)
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McLaren64 5 ay
Kampanya ertelenmiş. Yahu adam gibi çekiliş yapın, herkes bilgilerini, numarasını, mail adresini, ev ya da iş adresini verir, siz de çekiliş yapar telefonu adresine gönderirsiniz. Bunu yapmak, düşünmek bu kadar mı zor?
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TMoE 5 ay
Ne bekliyordunuz ki? Böyle olacağı %1000 belliydi. Hiç siteye girmeyi bile denemedim tüm gün, acaba kim aldı diye bakayım dedim; kimse alamamış

Çekiliş falan yapar insan. Günü saati vs. verirsen o iş olmaz. Akıl var, mantık var.
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Yazılımcı Online 5 ay
Böyle saçma kampanya yapacaklarına yapsınlar %50 indirim. 10bin tane satsın mis gibi. 20 bin bile satsa zarar etmez fıstık gibi de reklam yapar.
Hatta saniyeleri tutturanlara sadece 7 TL olur bunun haricindeki 1 saat içinde de %50 indirim ve sınırlı stok. Böyle 7 tane yapınca gerçekten hak ederek alacak adam olmuyor maalesef. Nerede kurnaz var, script yazan var hazırda bekliyor. Önlemler alınsa da bir şekilde aşılabiliyor bunlar.
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tembeler 5 ay Yazılımcı Online
adam haklı beyler
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InvisibleLord 5 ay
Puhhh yazıklar olsun koskoca(!) LG, 7 cihaz veremedi demek
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aod7 5 ay
dh sayesinde büyük ''R'' geldi lg den geçmişş olsun benim gibi bekleyen sazanlara
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