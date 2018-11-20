LG Türkiye'den 7 TL'ye amiral gemisi telefon

LG Türkiye, Black Friday'e özel bir kampanya gerçekleştireceğini duyurdu. Şirket G777 adlı kampanya kapsamında 7 adet LG G7 ThinQ marka telefonu sadece 7 TL fiyat etiketi ile satacak. Söz konusu kampanyanın 23 Kasım sabah 10:00'da başlayıp aynı gün 22:00 da sona ereceği açıklandı.

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10:00'da, 12:00'da, 14:00'da, 16:00'da, 18:00'da, 20:00'da, 22:00'da kullanıcılar 1 adet G7 ThinQ yu 7 TL den satın alabilecekler. Kampanya www.lgozelmusterim.com sitesi için geçerli olacak ve bu sayfadaki saat baz alınacak. Kampanya boyunca saat tam'da,'da,'da,'da,'da,'da,'da kullanıcılar 1 adet G7 ThinQ yu 7 TL den satın alabilecekler. Kampanyasitesi için geçerli olacak ve bu sayfadakibaz alınacak.

7 TL'lik satışa hediye yok

Bununla birlikte şirket Black Friday kampanyası dahilinde verilen HBS-780 veya Hızlı Şarj Özelliğine sahip Araç Şarj Kiti hediyelerinin 7 TL'lik satışta verilmeyeceğini söylüyor. Amiral gemisi telefonu satın almayı başaranlara ise ürün en geç 7 iş günü içerisinde kargo yolu ile teslim edilecek.

https://www.lgozelmusterim.com/G777/