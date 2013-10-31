Turkcell sözleşmeli iPhone 5S ve 5C fiyatlarını açıkladı





Apple'ın iPhone 5S ve 5C modellerinin satışı için ülkemizde geri sayım devam ederken, pek çok operatör ve perakende zinciri gece 00.01 itibariyle cihazların satışına başlayacağını duyurdu. Operatör tarafında ida kontratlı satışlar belli olmaya başladı.





Turkcell'den yapılan duyuruda iPhone 5S modelinin peşin fiyatları 16GB versiyonu 2279TL, 32GB versiyonu 2599TL, 64GB versiyonu 2799TL olarak belirlenmiş. 3 ay boyunca 1GB internet, Turkcell TV standart paket ve müzik hizmetinden aylık 15 şarkı bedava olacak.





Kontratlı olarak ise Turkcell 24 ay taahhütler belirlemiş durumda. Üst seviye paketlerle sunulan iPhone 5S aylık ödemesi 16GB için 171 TL?, 32 GB için 187 TL,? 64GB için 196 TL?'den başlıyor. En yüksek ödeme ise 16GB için 238 TL?, 32 GB için 254 TL,? 64GB için 263 TL? şeklinde.





İnternet paketlerine baktığımızda ise ?16GB için 119 TL?, 32GB için 135 TL?, 64GB için 144 TL?'den başlayan aylık ödemeler mevcut.





iPhone 5C modeli için ise peşin fiyat olarak 16GB versiyonuna 1899TL, 32GB versiyonuna 2199TL belirlenmiş. 3 ay boyunca 500MB internet, Turkcell TV standart paket ve müzik hizmetinden aylık 15 şarkı bedava olacak.





iPhone 5C paketleri ise tüm tarife gruplarına hitap ediyor. 24 ay taahhütlerle Phone 5C aylık ödemeler, 16GB için 118 TL?, 32 GB için 132 TL'den başlıyor ve 220TL/234TL seviyesine kadar çıkıyor. İnternet paketi olarak ?16GB için 101 TL?, 32GB için 115 TL başlangıç ödemeleri mevcut. Aboneler her iki modeli 1 Kasım itibariyle Turkcell İletişim Merkezleri'nden satın alabilecek.

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/akilli-cep-telefonlari/genel.aspx#