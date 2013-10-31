Turkcell sözleşmeli iPhone 5S ve 5C fiyatlarını açıkladı

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Apple'ın iPhone 5S ve 5C modellerinin satışı için ülkemizde geri sayım devam ederken, pek çok operatör ve perakende zinciri gece 00.01 itibariyle cihazların satışına başlayacağını duyurdu. Operatör tarafında ida kontratlı satışlar belli olmaya başladı.
Turkcell'den yapılan duyuruda iPhone 5S modelinin peşin fiyatları 16GB versiyonu 2279TL, 32GB versiyonu 2599TL, 64GB versiyonu 2799TL olarak belirlenmiş. 3 ay boyunca 1GB internet, Turkcell TV standart paket ve müzik hizmetinden aylık 15 şarkı bedava olacak.
Kontratlı olarak ise Turkcell 24 ay taahhütler belirlemiş durumda. Üst seviye paketlerle sunulan iPhone 5S aylık ödemesi 16GB için 171 TL?, 32 GB için 187 TL,? 64GB için 196 TL?'den başlıyor. En yüksek ödeme ise 16GB için 238 TL?, 32 GB için 254 TL,? 64GB için 263 TL? şeklinde.
İnternet paketlerine baktığımızda ise ?16GB için 119 TL?, 32GB için 135 TL?, 64GB için 144 TL?'den başlayan aylık ödemeler mevcut.
iPhone 5C modeli için ise peşin fiyat olarak 16GB versiyonuna 1899TL, 32GB versiyonuna 2199TL belirlenmiş. 3 ay boyunca 500MB internet, Turkcell TV standart paket ve müzik hizmetinden aylık 15 şarkı bedava olacak.
iPhone 5C paketleri ise tüm tarife gruplarına hitap ediyor. 24 ay taahhütlerle Phone 5C aylık ödemeler, 16GB için 118 TL?, 32 GB için 132 TL'den başlıyor ve 220TL/234TL seviyesine kadar çıkıyor. İnternet paketi olarak ?16GB için 101 TL?, 32GB için 115 TL başlangıç ödemeleri mevcut. Aboneler her iki modeli 1 Kasım itibariyle Turkcell İletişim Merkezleri'nden satın alabilecek.
http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/akilli-cep-telefonlari/genel.aspx# Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Allahtan ucuzmuş
diğerinden ucuz anlamında
niye 2150 e satiyosun diye. kaziklama sona erdi artik
Parası olup , bu cihazı alanların böyle olmadığı ortada
Biz de para yok ama uygun olsa keşke alsak diyoruz
Yurt dışı fiyatı ve TR daki vergiler falan derken , yine de teknoloji çılgınlığı hız kesmiyor ve alanlar hem akıllı hemde parası çok olan insanlar. ( küçük bir kısım da genç ama zengin aile sahibi )
Türkiyede Aldığınız Herşeye Fabrika Çıkış Ücreti Hesaplanarak %117 vergi gelir. çok iyi hatırlıyorum. Htc one x burada 2.300 dü. iş için yurt dışına gittim pasaport kaydı ile 1050 liraya mal oldu bana. ülkenin vergisi ayrı sorun zaten bide bu operatörlerin yaptırımları ayrı. yurt dışında alış fiyatının yarısına veriyorlar 2 yıl onlardan ayrılmasın diye bizde 1.5 kat daha fazla paraya veriyorlar nede olsa mecburlar diye
3 ay boyunca 1GB internet, Turkcell TV standart paket ve müzik hizmetinden aylık 15 şarkı bedava olacak.
Türkiyede
normal fiyatı 2000. kontratlı 2.700.
Bizdeki itelemasyon nedir yani. bir icraat olmadığı halde neden her zaman en pahalıyı biz kullanıyoruz. birde dalga geçerler peşin fiyatına alana ilk 3 ay 250mb internet ücretsiz diye. inanın çok merak ediyorum
Amerikada 700$ 5S 16GB. 1400 yapıyor. Kayıt için 250 verelim, 1650 eder. Kayıt pasaport hakkı olmayan için söyledim. 2150 lira pahalı açıkcası. Zaten 2.000 de olsa almam o ayrı. Bir telefona 2.000 lira vermem. Almışken 32gbdan aşağı kesmez, ciddi para.
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