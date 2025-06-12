Eski iPhone'larda kullanılamayacak iOS 26 özellikleri

Tam Boyutta Gör iPhone’ların yeni yazılımı iOS 26, Liquid Glass olarak adlandırılan yeni tasarımla birlikte Apple Intelligence tabanlı birkaç yeni özellik getiriyor. Apple’ın eleştirilen cam tasarımı “Liquid Glass”, iOS 26 çalıştırabilen tüm iPhone'larda mevcut olsa da, bazı özellikler güncellemeyi destekleyen eski iPhone’larda kullanılamayacak.

iOS 26'nın önemli yenilikleri Türkiye'de kullanılamayacak 1 gün önce eklendi

Ekran görüntüsünde Görsel Zeka kullanımı (iPhone 15 Pro ve daha yeni model)

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz yıl görsel zekayı iPhone 16 serisi için özel bir kamera özelliği olarak tanıttı. iOS 26 ile bu yapay zeka özelliği sistem genelinde daha fazla yerde kullanılıyor. Örneğin; bir ekran görüntüsü aldığınızda çektiğiniz şeyin içeriğini analiz etmesi için görsel zekayı kullanabiliyorsunuz. Sosyal medyada gördüğünüz ve markasını, modelini merak ettiğiniz bir ürünü bulmanız artık daha kolay. Ancak, Visual intelligence yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modeller için sunulduğundan, daha eski modele sahipseniz ekran görüntüsü aldığınızda yapay zekanın kısayolunu göremeyeceksiniz.

Mesajlar, FaceTime, Telefon'da canlı çeviri (iPhone 15 Pro ve daha yeni model)

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 ile iletişim uygulamalarına canlı çeviri özelliğini entegre etti. Mesajlar uygulamasında bir yabancıyla sohbet ediyorsanız mesajlar istediğiniz dile otomatik olarak çeviriliyor. FaceTime aramalarında konuşma dilinizde yazıya dökülüyor. Telefon görüşmesi sırasında çeviri konuşma süresince yüksek sesle iletiliyor. Live Translation özelliği, şu anda Türkçe kullanılamıyor. Başka dilde çeviri için de iPhone 15 Pro ve üstü bir cihaza sahip olmanız gerekiyor.

Kilit ekranında 3 boyutlu efekti (iPhone 12 ve daha yeni model)

Tam Boyutta Gör iOS 26, kilit ekranınıza eklediğiniz herhangi bir fotoğrafa üç boyutlu efekti uygulayabiliyor. Telefonu hareket ettiğinizde hoş bir görüntü elde ediliyor. Bu, iOS 7 güncellemesiyle gelen 3D Parallax efektini andırıyor, geliştirilmiş sürümü denilebiliyor. Ancak, bu özellik te iOS 26 güncellemesini alan her iPhone’da kullanılamıyor. iPhone 12 ve daha yeni modele sahipseniz bu efekti görebilirsiniz.

Yapay zeka destekli Kestirmeler eylemleri (iPhone 15 Pro ve daha yeni model)

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 güncellemesiyle Kestirmeler uygulamasına yapay zeka destekli yeni eylemler ekledi. Örneğin; eylemler kullanarak görüntü oluşturabiliyor, metni özetleyebiliyor ve daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Ancak, iPhone 15 Pro ve daha yeni bir telefona sahip değilseniz Kestirmeler’in yeni Apple Intelligence destekli eylemlerini kullanamayacaksınız.

Anımsatıcı önerileri ve organizasyon (iPhone 15 Pro ve daha yeni model)

Tam Boyutta Gör iOS 26 ile Anımsatıcılar uygulaması, mesajlarınıza, e-postalarınıza vs. bakarak yeni görevler veya market ürünleri oluşturmayı önerebiliyor. Ayrıca yapay zekadan yardım alarak bir görev listesini otomatik olarak farklı bölümlere ayırabiliyor. Anımsatıcıların yapay zeka destekli yeni özellikleri de iPhone 15 Pro ve üstü cihaz gerektiriyor.

Mesajlar uygulamasında arka plan oluşturma ve anket önerisi (iPhone 15 Pro ve üstü)

Tam Boyutta Gör Mesajlar uygulaması iOS 26 güncellemesiyle anket ve arka plan oluşturma özelliği kazandı. Herhangi bir iPhone modelinde Mesajlar anketi oluşturabilmenize rağmen, cihazınız yapay zekayı destekliyorsa Apple Intelligence aracılığıyla kolayca taslak haline getirilebilen anket önerileri görebiliyorsunuz. Arka Planlar için, Apple'ın herkese yönelik stok görsellerinden seçim yapmanın yanı sıra, daha yeni iPhone'lar yerleşik Image Playground entegrasyonunu kullanarak özel arka planlar da oluşturabiliyor.

Apple, WWDC25 etkinliği sırasında Apple Intelligence Türkçe dil desteğinin bu yıl içinde geleceğini söyledi. Ancak, hangi özellikler kullanılabilecek belli değil. Canlı Çeviri dışında Call Screening ve Hold Assist gibi günlük hayatta fayda sağlayacak iOS 26 özellikleri için şu anda Türkçe dil desteği yok, ileride kullanılabilecek mi belli değil. Şu net ki; mesajlardan Apple Cash gönderme ve Apple Cüzdan’dan sipariş takibi Türkiye'de mümkün olmayacak.

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Eski iPhone'larda kullanılamayacak iOS 26 özellikleri

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