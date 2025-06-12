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    iOS 26 güncellemesi iPhone'lara ne zaman gelecek? İşte beklenen çıkış tarihi

    Apple, WWDC25 etkinliğinden sonra iOS 26 developer betayı yayınladı. Daha stabil olması beklenen iOS 26 public beta da Temmuz ayında çıkacak. Peki, iOS 26 final sürümü ne zaman gelecek?

    ios 26 ne zaman gelecek beklenen çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Apple, Liquid Glass olarak adlandırdığı yeni tasarım ve birkaç yeni özellikle iOS 26’yı tanıttı. Geliştiriciler ve yenilikleri şimdiden deneyimlemek isteyemler için iOS 26 developer beta yayınlandı. Betayı yükleyenler olduğu gibi final sürümü beklemeyi tercih edenler de var. Apple, iOS 26’nın sonbaharda geleceğini açıklasa da bir zaman dilimi paylaşmadı ancak iOS 26 çıkış tarihine ilişkin tahminler var.

    iOS 26 Eylül ortasında yayınlanabilir

    Son üç büyük iOS sürümünün çıkış tarihini hatırlayalım. Apple, iOS 18’i 16 Eylül’de, iOS 17’yi 18 Eylül’de, iOS 16’yı 12 Eylül’de yayınladı. Çıkış tarihleri, yeni iPhone’ların tanıtımından bir hafta sonrasına denk geliyor. Apple, bu yıl isimlendirmede sürpriz yapsa da yazılımlarının çıkış tarihine ilişkin bir değişiklik yapması beklenmiyor. iOS 26, iPhone 17 tanıtımından kısa bir süre sonra Eylül ortasında gelecektir.

    iOS 26 public beta Temmuz'da

    Apple her yıl yaptığı gibi iOS 26'nın herkese açık beta sürümünü sunacak. iOS 26 public beta, Temmuz ayında yayınlanacak. Bu beta sürümü, beta.apple.com adresinden kaydolan herkese açık olacak.

    iOS 26 ilk betasını kesinlikle yüklemeyin!

    Tüm beta yazılımları gibi, iOS 26'nın da beta sürümü çeşitli hatalar ve performans sorunları içeriyor. iOS 26’nın ilk betasını yükleyenlerin de geri bildirimleri bu yönde; geçmiş iOS sürümünün betasına göre takılmalar çok daha fazla yaşanıyor, yeni cam tasarım dışında görsel sorunlar var. Pilin hızlı tükendiğini söyleyen kullanıcılar olduğu gibi iOS 18.5 sürümüyle aynı olduğunu paylaşanlar var.

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