iPhone 17 Pro işlemcisi Apple A19 Pro'nun performans skorları sızdırıldı

M4 seviyesinde tek çekirdek
Asya pazarından gelen sızıntılara göre iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde yer alması beklenen A19 Pro, Geekbench 6'nın tek çekirdek testinde 4.000 puanı aşarak Apple'ın yeni M4 işlemcisiyle aynı seviyeye ulaşacak. Çoklu çekirdek tarafında ise 10.000 puan civarında kalan A19 Pro, burada selefi A18 Pro'ya göre yaklaşık %15'lik bir performans artışı sunacak.
Kıyaslamak adına halihazırda mevcut olan A18 Pro'nun 3.400 ve 8.200 civarında skor elde ettiğini söyleyelim. M4 ise ortalama 3.800 ve 15.288 puana sahip. Dolayısıyla A19 Pro'nun tek çekirdek performansında yine büyük bir artış elde edilmiş. Aslına bakacak olursak bu skor artışı, hem litografi hem de işlemcide kullanılan performans çekirdeklerinin daha yüksek frekanslarda çalışmasından kaynaklanıyor. Ancak Apple, verimlilik hedefleri doğrultusunda çoklu çekirdek performansını sınırlı tutmayı tercih etmiş olabilir.
Buhar odası soğutma geliyor
Bu arada Apple, performans artışının termal yönetimini sağlamak için bu yıl ilk kez iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde buhar odacıklı (vapor chamber) soğutma sistemi kullanmayı planlıyor. Bu yeni soğutma çözümü sayesinde A19 Pro, uzun süreli yük altında daha dengeli bir performans sergileyebilir. Gelen son söylentilere göre hem A19 hem de A19 Pro TSMC’nin N3P adı verilen üçüncü nesil 3nm litografisini kullanacak.
Bir başka önemli sızıntı ise, önceki beklentilerin aksine iPhone 17 ailesinin tüm modelleri artık LTPO OLED ekranla gelecek olması. Daha önce A18 çipli ve 8 GB RAM’li baz modelde bu ekranın yer almayacağı söylenmişti, ancak yeni bilgiler Apple’ın bu konuda geri adım attığını gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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