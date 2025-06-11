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    iPhone 17 Pro işlemcisi Apple A19 Pro'nun performans skorları sızdırıldı

    Bu yıl çıkacak iPhone 17 serisine güç vermesi beklenen Apple A19 çipi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Apple A19 Pro'ya ait Geekbench skorları sızdırıldı. İşte detaylar...

    iPhone 17 Pro işlemcisi Apple A19 Pro'nun performansı sızdı! Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bir süredir iPhone 17 serisi için A19 ve A19 Pro çipleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Son olarak iPhone 17 Pro modellerinde kullanılması beklenen A19 Pro'ya ait performans verileri ortaya çıktı. TSMC'Nin 3nm litografisini temel alacak işlemci, yine tek çekirdek geleneğini bozmayacak.

    M4 seviyesinde tek çekirdek

    Asya pazarından gelen sızıntılara göre iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde yer alması beklenen A19 Pro, Geekbench 6'nın tek çekirdek testinde 4.000 puanı aşarak Apple'ın yeni M4 işlemcisiyle aynı seviyeye ulaşacak. Çoklu çekirdek tarafında ise 10.000 puan civarında kalan A19 Pro, burada selefi A18 Pro'ya göre yaklaşık %15'lik bir performans artışı sunacak.

    Kıyaslamak adına halihazırda mevcut olan A18 Pro'nun 3.400 ve 8.200 civarında skor elde ettiğini söyleyelim. M4 ise ortalama 3.800 ve 15.288 puana sahip. Dolayısıyla A19 Pro'nun tek çekirdek performansında yine büyük bir artış elde edilmiş. Aslına bakacak olursak bu skor artışı, hem litografi hem de işlemcide kullanılan performans çekirdeklerinin daha yüksek frekanslarda çalışmasından kaynaklanıyor. Ancak Apple, verimlilik hedefleri doğrultusunda çoklu çekirdek performansını sınırlı tutmayı tercih etmiş olabilir. 

    Buhar odası soğutma geliyor

    Bu arada Apple, performans artışının termal yönetimini sağlamak için bu yıl ilk kez iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde buhar odacıklı (vapor chamber) soğutma sistemi kullanmayı planlıyor. Bu yeni soğutma çözümü sayesinde A19 Pro, uzun süreli yük altında daha dengeli bir performans sergileyebilir. Gelen son söylentilere göre hem A19 hem de A19 Pro TSMC’nin N3P adı verilen üçüncü nesil 3nm litografisini kullanacak.

    Bir başka önemli sızıntı ise, önceki beklentilerin aksine iPhone 17 ailesinin tüm modelleri artık LTPO OLED ekranla gelecek olması. Daha önce A18 çipli ve 8 GB RAM’li baz modelde bu ekranın yer almayacağı söylenmişti, ancak yeni bilgiler Apple’ın bu konuda geri adım attığını gösteriyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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