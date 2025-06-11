iPhone 17 Pro işlemcisi Apple A19 Pro'nun performans skorları sızdırıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın bir süredir iPhone 17 serisi için A19 ve A19 Pro çipleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Son olarak iPhone 17 Pro modellerinde kullanılması beklenen A19 Pro'ya ait performans verileri ortaya çıktı. TSMC'Nin 3nm litografisini temel alacak işlemci, yine tek çekirdek geleneğini bozmayacak.

M4 seviyesinde tek çekirdek

Asya pazarından gelen sızıntılara göre iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde yer alması beklenen A19 Pro, Geekbench 6'nın tek çekirdek testinde 4.000 puanı aşarak Apple'ın yeni M4 işlemcisiyle aynı seviyeye ulaşacak. Çoklu çekirdek tarafında ise 10.000 puan civarında kalan A19 Pro, burada selefi A18 Pro'ya göre yaklaşık %15'lik bir performans artışı sunacak.

Kıyaslamak adına halihazırda mevcut olan A18 Pro'nun 3.400 ve 8.200 civarında skor elde ettiğini söyleyelim. M4 ise ortalama 3.800 ve 15.288 puana sahip. Dolayısıyla A19 Pro'nun tek çekirdek performansında yine büyük bir artış elde edilmiş. Aslına bakacak olursak bu skor artışı, hem litografi hem de işlemcide kullanılan performans çekirdeklerinin daha yüksek frekanslarda çalışmasından kaynaklanıyor. Ancak Apple, verimlilik hedefleri doğrultusunda çoklu çekirdek performansını sınırlı tutmayı tercih etmiş olabilir.

Buhar odası soğutma geliyor

Bu arada Apple, performans artışının termal yönetimini sağlamak için bu yıl ilk kez iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde buhar odacıklı (vapor chamber) soğutma sistemi kullanmayı planlıyor. Bu yeni soğutma çözümü sayesinde A19 Pro, uzun süreli yük altında daha dengeli bir performans sergileyebilir. Gelen son söylentilere göre hem A19 hem de A19 Pro TSMC’nin N3P adı verilen üçüncü nesil 3nm litografisini kullanacak.

Nvidia'nın ilk işlemcisi N1X test edildi: Apple'a rakip mi? 12 sa. önce eklendi

Bir başka önemli sızıntı ise, önceki beklentilerin aksine iPhone 17 ailesinin tüm modelleri artık LTPO OLED ekranla gelecek olması. Daha önce A18 çipli ve 8 GB RAM’li baz modelde bu ekranın yer almayacağı söylenmişti, ancak yeni bilgiler Apple’ın bu konuda geri adım attığını gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

iPhone 17 Pro işlemcisi Apple A19 Pro'nun performansı sızdı!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: