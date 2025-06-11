Teknoloji dünyasında güç el değiştiriyor: Apple artık merkezde değil, kenarda

ChatGPT her yerde
Apple’ın yeni duyurduğu “Image Playground” ya da “Visual Intelligence” gibi araçlardan memnun kalmayan kullanıcılar, doğrudan ChatGPT desteğine geçiş yapabilecek. Yeni Kestirmeler (Shortcuts) uygulamasında ve en çok ses getiren entegrasyonlardan biri olan Xcode geliştirme ortamında da OpenAI’ın modelleri doğrudan entegre şekilde sunuluyor. Özellikle Xcode’daki ChatGPT entegrasyonu, etkinlikte en çok alkış alan duyurulardan biri oldu.
Bu gelişmeler, Apple’ın kendi yerel AI modellerine rağmen halen yeterince iddialı olmadığını gösteriyor. Etkinlikte vurgulanan “cihaz üzerinde çalışan modeller” yaklaşımı, veri gizliliğine olan bağlılığı öne çıkarsa da, pratikte kullanıcıların daha fazla yetenek için ChatGPT’ye yönelmesi gerekiyor.
Siri nerede?
Bu sırada OpenAI, WWDC’den sadece iki gün önce ChatGPT’nin sesli yanıt sistemine daha doğal tonlama ve gerçekçi ifade kabiliyeti kazandıran güncellemelerini tanıttı. Siri, bu seviyeye bile ulaşabilmiş değil.
Altman ve Ive’dan yeni tehdit
Apple’ın bu kadar OpenAI’a bağımlı hale gelmesi, işin bir başka ironik boyutunu da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz ay, OpenAI CEO’su Sam Altman, Apple’ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive’ın kurduğu io adlı donanım girişimini yaklaşık 6.5 milyar dolara satın aldıklarını duyurdu. Amaç: Yeni bir AI cihazı geliştirmek. Altman’ın “20 yıldır bir sonraki büyük şeyi bekliyoruz” sözleri, doğrudan Apple’a yönelik bir meydan okumaydı.
Apple’ın gücünün sınırları
Apple, yıllardır teknolojik anlamda sarsılmaz görünüyordu. Firma daha önce de Google gibi şirketlerin arama motoru ve harita gibi servislerine bağımlı hale geldi ancak bu, kullanıcı nezdinde bir zayıflık izlenimi yaratmamıştı.
Yapay zeka ise farklı bir denklem sunuyor. Burada inovasyon yıllık değil, haftalık periyotlarla ilerliyor. Apple’ın klasik stratejisi — rakiplerini izleyip mükemmel zamanlamayla pazara girmek — bu kez işlemeyebilir. OpenAI ile kurulan bu yakın ilişki, şimdilik Apple’a kısa vadeli güç kazandırsa da, uzun vadede ciddi de bir risk taşıyor.
Apple halen dünyanın en zengin şirketlerinden biri olabilir, ancak WWDC 25 bize bir şeyi net olarak gösterdi: Teknoloji dünyasında güç dengeleri değişiyor ve Apple bu kez merkezde değil, kenarda duruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.