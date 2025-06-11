Teknoloji dünyasında güç el değiştiriyor: Apple artık merkezde değil, kenarda

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Tam Boyutta Gör Apple’ın yıllık geliştirici konferansı WWDC 2025, şirketin yapay zeka alanındaki yeni adımlarını tanıtmak için büyük bir fırsattı. Ancak etkinliği dikkatle izleyenler için sahnedeki asıl yıldızın Apple değil, OpenAI olduğu çok açıktı. Tanıtılan birçok "Apple Intelligence" özelliği, kullanıcıları doğrudan OpenAI’ın ChatGPT modellerine yönlendiriyordu. Bu da Apple’ın yalnızca kendi teknolojisiyle değil, başka bir devin omzuna yaslanarak ilerlemek zorunda olduğunu açıkça gösterdi.

ChatGPT her yerde

Apple’ın yeni duyurduğu “Image Playground” ya da “Visual Intelligence” gibi araçlardan memnun kalmayan kullanıcılar, doğrudan ChatGPT desteğine geçiş yapabilecek. Yeni Kestirmeler (Shortcuts) uygulamasında ve en çok ses getiren entegrasyonlardan biri olan Xcode geliştirme ortamında da OpenAI’ın modelleri doğrudan entegre şekilde sunuluyor. Özellikle Xcode’daki ChatGPT entegrasyonu, etkinlikte en çok alkış alan duyurulardan biri oldu.

Bu gelişmeler, Apple’ın kendi yerel AI modellerine rağmen halen yeterince iddialı olmadığını gösteriyor. Etkinlikte vurgulanan “cihaz üzerinde çalışan modeller” yaklaşımı, veri gizliliğine olan bağlılığı öne çıkarsa da, pratikte kullanıcıların daha fazla yetenek için ChatGPT’ye yönelmesi gerekiyor.

Siri nerede?

Tam Boyutta Gör Apple’ın geçen yıl sözünü verdiği “kişiselleştirilmiş Siri” ise bu yıl neredeyse tamamen sessizdi. Yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, Siri’nin gelişiminin devam ettiğini ve “yüksek kalite standartlarına ulaşması için zamana ihtiyaç duyduklarını” belirtti. Ancak bu belirsiz zaman çizelgesi, Apple’ın AI yarışında geri kaldığını doğruluyor. Oysa rakipleri haftalık bazda yeni modeller, cihazlar ve deneyimler sunuyor. Federighi, AI destekli Siri için 2026’yı işaret etti.

Apple’dan yapay zekalı Siri sessizliği: Dev güncel 20 sa. önce eklendi

Bu sırada OpenAI, WWDC’den sadece iki gün önce ChatGPT’nin sesli yanıt sistemine daha doğal tonlama ve gerçekçi ifade kabiliyeti kazandıran güncellemelerini tanıttı. Siri, bu seviyeye bile ulaşabilmiş değil.

Altman ve Ive’dan yeni tehdit

Apple’ın bu kadar OpenAI’a bağımlı hale gelmesi, işin bir başka ironik boyutunu da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz ay, OpenAI CEO’su Sam Altman, Apple’ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive’ın kurduğu io adlı donanım girişimini yaklaşık 6.5 milyar dolara satın aldıklarını duyurdu. Amaç: Yeni bir AI cihazı geliştirmek. Altman’ın “20 yıldır bir sonraki büyük şeyi bekliyoruz” sözleri, doğrudan Apple’a yönelik bir meydan okumaydı.

Apple’ın gücünün sınırları

Apple, yıllardır teknolojik anlamda sarsılmaz görünüyordu. Firma daha önce de Google gibi şirketlerin arama motoru ve harita gibi servislerine bağımlı hale geldi ancak bu, kullanıcı nezdinde bir zayıflık izlenimi yaratmamıştı.

Yapay zeka ise farklı bir denklem sunuyor. Burada inovasyon yıllık değil, haftalık periyotlarla ilerliyor. Apple’ın klasik stratejisi — rakiplerini izleyip mükemmel zamanlamayla pazara girmek — bu kez işlemeyebilir. OpenAI ile kurulan bu yakın ilişki, şimdilik Apple’a kısa vadeli güç kazandırsa da, uzun vadede ciddi de bir risk taşıyor.

Apple halen dünyanın en zengin şirketlerinden biri olabilir, ancak WWDC 25 bize bir şeyi net olarak gösterdi: Teknoloji dünyasında güç dengeleri değişiyor ve Apple bu kez merkezde değil, kenarda duruyor.

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Apple tahtını kaybediyor mu? Güç dengesi değişiyor

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