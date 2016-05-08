Turkcell’de tüm iletişim hizmetleri için tek fatura dönemi

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Entegre telekomünikasyon sektöründe 2018 yılı sonuna kadar liderliğe yükselme hedefi koyan Turkcell, bir süredir devam eden hazırlıklarını tamamlayarak mobil ve sabit hizmetlerini tek çatıda topladı ve yeni lanse ettiği Dört Dörtlük Paketlerle müşterilerini tek fatura ile tanıştıran ilk gerçek entegre telekom şirketi oldu. Sektör için devrim niteliği taşıyan yeni dönemi Kuşadası’nda bir araya geldiği gazetecilere anlatan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Artık tüm sabit ve mobil hizmetlerimizi tek hizmet noktasından sunabileceğiz. Müşterilerimiz hem hizmeti satın alırken, hem faturalarını öderken Turkcell farkını görecek. Tek çatı ve tek fatura bizi entegre telekomda liderlik hedefine bir adım daha yaklaştıracak” dedi.

Kısa bir süre öncesine kadar Turkcell Grubu’nda mobil hizmetlerin ayrı, sabit hizmetlerin ayrı noktalardan verildiğini, bu hizmetlerin çağrı merkezlerinin ayrı telefon numaraları olduğunu hatırlatan Erkan, şu anda bu hizmetlerin tamamını tek çatıda entegre ettiklerini ve bunların karşılığında müşteriye tek fatura sunduklarını söyledi.

Hizmetlerin tek çatıda sunulması ile ilgili tüm altyapı çalışmalarının Türk mühendisler tarafından gerçekleştirildiğini, bu iş için toplamda 400’e yakın kişinin gece gündüz demeden 100 bin saatten fazla çalıştığını ve Türkiye’nin Turkcell’i olarak bununla gurur duyduklarını ifade eden Erkan, yeni dönemin müşteriye nasıl yansıyacağını şöyle anlattı:

Takip derdi tek faturayla bitiyor

Hizmetlerin yanı sıra Dört Dörtlük Paketler’de faturaların da birleştirildiğini ve gerçek entegre hizmetin Turkcell tarafından verildiğini ifade eden Murat Erkan, “Hem ev hem de mobil internetinizin hizmet bedelleri tek faturada gelecek, ayrı ayrı fatura takip etmek zorunda kalmayacaksınız. Turkcell’de tek fatura dönemi resmen başladı” diye konuştu. Tek fatura gelebilmesi için en az iki hizmetin alınıyor olması gerektiğini sözlerine ekleyen Erkan şöyle konuştu: “Turkcell’den sadece mobil hizmet aldığınızı düşünelim. Evinizin internetini de Dört Dörtlük Paketler’e taşıdığınızda size mobil için ayrı, sabit için ayrı fatura gelmeyecek. Bu iki hizmeti tek faturada ödeyeceksiniz.”

Maliyetler düştü, müşteri kazandı

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, hizmetlerin entegre olmasının Turkcell’deki maliyetleri aşağı çektiğini ifade ederek, “Aradaki bu fark, yeni tarifeler hazırlarken bize daha uygun fiyat sunma avantajı sağladı. Bu sayede yeni dönemde müşterilerimize yüzde 30’u aşan oranlarda tasarruf sağlayan fiyatlarla hizmet sunacağız. Sadece 79 liraya hem sabit internet hem mobil konuşma ve mobil internet hizmeti verebilecek duruma geldik. 79 liralık paketimizde 50 Mbps hızda ev interneti, cepten 500 dakika konuşma ve 4 GB cepten interneti BiP ve Akıllı Depo servisleriyle birlikte sunuyoruz. Data ve ses ihtiyacı arttıkça paketler yükseliyor. Örneğin 149 liralık paketimizde 50 Mbps hızında sınırsız ev internetinin yanı sıra, 20 GB cepten internet, Turkcell TV Plus, BiP, Akıllı Depo ve fizy için de toplam 20 GB olmak üzere toplamda 40 GB cepten internet, 1000 dakika da cepten konuşma veriyoruz. Yeni dönemde Dört Dörtlük Paketlerimiz’de her müşteriye hitap edecek tarifelerimiz var” dedi.

“Arkadaşıma aktarıyorum efendim” demek yok

“Müşterilerimiz Türkiye’nin tamamındaki mağazalarımızda sabit ve mobil tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Örneğin evinize sabit internet (Fiber/Adsl/Vdsl) almak için de, mobil hizmet için de mağazalarımıza girdiğinizde ilk temas kurduğunuz kişi size tüm hizmetleri verecek. Diyelim ki mobil hattınızı Turkcell’e taşımak istediniz. Bu işiniz hemen yapılacak. Ardından da evinize internet bağlatmak istiyorsunuz. Sizi başkasına yönlendirmeden internetiniz bağlanana kadar geçen süre boyunca sizi internetsiz bırakmamak için cep telefonu hattınıza hediye internet yüklenecek. Aynı örneği çağrı merkezi için vermek de mümkün. Eskiden sabit internet için ayrı, mobil hizmetler için ayrı numaraları aramak zorunda kalınıyordu. Artık sadece 0532 532 00 00’yi arayarak hem mobil hem de sabit hattınızla ilgili hizmet alabileceksiniz. Mobil hattınızla ilgili bir şey sormak istiyorsunuz. Karşınıza çıkan arkadaşım bu talebinizi karşılayacak. Sizin ayrıca evinizdeki sabit fiberinizle ilgili de sorunuz olduğunu kabul edelim. Sizi başkasına aktarmadan bunu da çözecek. Bunun için hem sahada hem de çağrı merkezinde görev yapan 27 bin çalışanımıza özel olarak eğitim verdik. ‘Artık ‘sizi arkadaşıma aktarıyorum efendim’ cümlesini duymayacaksınız.”