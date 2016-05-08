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Turkcell’de tüm iletişim hizmetleri için tek fatura dönemi

Turkcell, fiberden gsm hizmetlerine ve katma değerli servislere kadar tüm hizmetlerini tek paketten satmaya başladı. Ayrıca destek de tek noktadan verilecek. İşte detaylar:
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell’de tüm iletişim hizmetleri için tek fatura dönemi
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Entegre telekomünikasyon sektöründe 2018 yılı sonuna kadar liderliğe yükselme hedefi koyan Turkcell, bir süredir devam eden hazırlıklarını tamamlayarak mobil ve sabit hizmetlerini tek çatıda topladı ve yeni lanse ettiği Dört Dörtlük Paketlerle müşterilerini tek fatura ile tanıştıran ilk gerçek entegre telekom şirketi oldu. Sektör için devrim niteliği taşıyan yeni dönemi Kuşadası’nda bir araya geldiği gazetecilere anlatan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Artık tüm sabit ve mobil hizmetlerimizi tek hizmet noktasından sunabileceğiz. Müşterilerimiz hem hizmeti satın alırken, hem faturalarını öderken Turkcell farkını görecek. Tek çatı ve tek fatura bizi entegre telekomda liderlik hedefine bir adım daha yaklaştıracak” dedi.

Kısa bir süre öncesine kadar Turkcell Grubu’nda mobil hizmetlerin ayrı, sabit hizmetlerin ayrı noktalardan verildiğini, bu hizmetlerin çağrı merkezlerinin ayrı telefon numaraları olduğunu hatırlatan Erkan, şu anda bu hizmetlerin tamamını tek çatıda entegre ettiklerini ve bunların karşılığında müşteriye tek fatura sunduklarını söyledi.

Hizmetlerin tek çatıda sunulması ile ilgili tüm altyapı çalışmalarının Türk mühendisler tarafından gerçekleştirildiğini, bu iş için toplamda 400’e yakın kişinin gece gündüz demeden 100 bin saatten fazla çalıştığını ve Türkiye’nin Turkcell’i olarak bununla gurur duyduklarını ifade eden Erkan, yeni dönemin müşteriye nasıl yansıyacağını şöyle anlattı:

Takip derdi tek faturayla bitiyor

Hizmetlerin yanı sıra Dört Dörtlük Paketler’de faturaların da birleştirildiğini ve gerçek entegre hizmetin Turkcell tarafından verildiğini ifade eden Murat Erkan, “Hem ev hem de mobil internetinizin hizmet bedelleri tek faturada gelecek, ayrı ayrı fatura takip etmek zorunda kalmayacaksınız. Turkcell’de tek fatura dönemi resmen başladı” diye konuştu. Tek fatura gelebilmesi için en az iki hizmetin alınıyor olması gerektiğini sözlerine ekleyen Erkan şöyle konuştu: “Turkcell’den sadece mobil hizmet aldığınızı düşünelim. Evinizin internetini de Dört Dörtlük Paketler’e taşıdığınızda size mobil için ayrı, sabit için ayrı fatura gelmeyecek. Bu iki hizmeti tek faturada ödeyeceksiniz.”

Maliyetler düştü, müşteri kazandı

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, hizmetlerin entegre olmasının Turkcell’deki maliyetleri aşağı çektiğini ifade ederek, “Aradaki bu fark, yeni tarifeler hazırlarken bize daha uygun fiyat sunma avantajı sağladı. Bu sayede yeni dönemde müşterilerimize yüzde 30’u aşan oranlarda tasarruf sağlayan fiyatlarla hizmet sunacağız.  Sadece 79 liraya hem sabit internet hem mobil konuşma ve mobil internet hizmeti verebilecek duruma geldik. 79 liralık paketimizde 50 Mbps hızda ev interneti, cepten 500 dakika konuşma ve 4 GB cepten interneti BiP ve Akıllı Depo servisleriyle birlikte sunuyoruz. Data ve ses ihtiyacı arttıkça paketler yükseliyor. Örneğin 149 liralık paketimizde 50 Mbps hızında sınırsız ev internetinin yanı sıra, 20 GB cepten internet, Turkcell TV Plus, BiP, Akıllı Depo ve fizy için de toplam 20 GB olmak üzere toplamda 40 GB cepten internet, 1000 dakika da cepten konuşma veriyoruz. Yeni dönemde Dört Dörtlük Paketlerimiz’de her müşteriye hitap edecek tarifelerimiz var” dedi.

 “Arkadaşıma aktarıyorum efendim” demek yok

“Müşterilerimiz Türkiye’nin tamamındaki mağazalarımızda sabit ve mobil tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek.  Örneğin evinize sabit internet (Fiber/Adsl/Vdsl) almak için de, mobil hizmet için de mağazalarımıza girdiğinizde ilk temas kurduğunuz kişi size tüm hizmetleri verecek. Diyelim ki mobil hattınızı Turkcell’e taşımak istediniz. Bu işiniz hemen yapılacak. Ardından da evinize internet bağlatmak istiyorsunuz. Sizi başkasına yönlendirmeden internetiniz bağlanana kadar geçen süre boyunca sizi internetsiz bırakmamak için cep telefonu hattınıza hediye internet yüklenecek. Aynı örneği çağrı merkezi için vermek de mümkün. Eskiden sabit internet için ayrı, mobil hizmetler için ayrı numaraları aramak zorunda kalınıyordu. Artık sadece 0532 532 00 00’yi arayarak hem mobil hem de sabit hattınızla ilgili hizmet alabileceksiniz. Mobil hattınızla ilgili bir şey sormak istiyorsunuz. Karşınıza çıkan arkadaşım bu talebinizi karşılayacak. Sizin ayrıca evinizdeki sabit fiberinizle ilgili de sorunuz olduğunu kabul edelim. Sizi başkasına aktarmadan bunu da çözecek. Bunun için hem sahada hem de çağrı merkezinde görev yapan 27 bin çalışanımıza özel olarak eğitim verdik. ‘Artık ‘sizi arkadaşıma aktarıyorum efendim’ cümlesini duymayacaksınız.”


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ergenius 3 yıl en beğenilen
Turkcell bu kafayla daha çok kaybeder . Eskiden burnundan kıl aldırmayan Turkcell şimdi üniversitelerde ücretsiz yemekler , promosyonlarla milleti çekmeye çalışıyor . Ama yemezler ! 600 bin kayıp yıl sonuna doğru 1milyonu bulur
Turkcell bu kafayla daha çok kaybeder . Eskiden burnundan kıl aldırmayan Turkcell şimdi üniversitelerde ücretsiz yemekler , promosyonlarla milleti çekmeye çalış...
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MegaWolt38 3 yıl
AKK denen rezaleti kaldırsınlar mesela o zaman Turkcell e aferin diyeyim diye düşündüm ama yok olmaz. Tecavüzcülere katkı yok.
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DH Misafiri 3 yıl
"Maliyetler düştü, müşteri kazandı" yazmamak elde değil. Bizler okadar salakmıyız arkadaş? sadece konuşma süresi 500dk sms ve internet yok. 30tl ye çıkarılmış. ama başka aboneden geliersen 19tl 500dk. 1000sms 1gb intenet. Bu millet düşmanlığından başka bir şey değildir, yani sahtekarlığa teşviktir. diğer aboneye geç tekrar gel.
Satılan tek şey konuşma süresi, yani neyin maliyetinden bahsediyorsunuz? ANADOLU da biz Türkler buna boz eşeği boyayıp boyayıp satmak deriz. Aksini diyen varsa buyursun anlatsın. Sadece (kanunen) altyapı TÜRK telekom dadır. (Bu ayrı muamma, TÜRK olmayana herşeyin teslim edilmiş olması, hemde kanuna rağmen) baz istasyonları arasında iletişim bu hatlardan olmak zorunda, bunun içinde telekom para alır. bunadada BİRİM tarife değil, süredir. şu kadar "saniye" dir. dakika bile diyemezsiniz, kullanılmayanın parasını almak gasp yada dolandırıcılıktır. Heleki bu sadece tek eldeyse. gsm şirketlerine gelince maliyetiniz ne ki? kendiniz dahi kaç tane tarife!!?? diye bir şey uyduruyorsunuz?
Site sorumlusu: şu sağ taraftaki embesil formunu kaldırın artık, bunu bana dayatıp durmayın, siz para kazanacaksınız diye ben elin gavurunu zengin etmek zorunda değilim. Hiç bir yerde aboneliğim yok, niyetimde yok. Tepeye basit bir button koyun isteyen seçer, her sayfayı kaydırdığımda akraba olmak zorunda kalmıyalım. kullaklarınız hiç çınlamıyor mu?
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canmania 3 yıl
4.5G Türk Telekom'un mobil internetini adam etti , Turkcell'in fiyatlarını adam etti bi' Vodafone a yaramadı ne internet hızı ne tarifeler bir ayı geçti hala yenilik yok Vodafone'da.
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enders07 3 yıl
tek fatura da 250 tl girsinde bize görelim o zaman
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wolf silver 3 yıl
Galiba Şu ülkede TURKCELL,VESTEL VE TÜRK TELEKOM dan daha çok nefret edilen bir şirket yok... Türk Telekomda kamu mega paketi kullanırken 42 tl olan faturam yavaş yavaş 56 tl ye kadar yükseldi. Üstelik paketlerimi hiç bir şekilde aşmadiğim şekilde. O günden beri şu faturalı hatlara lanet ettim..
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waltran 3 yıl
geçsinler bu ayakları bu superonline kapattırana kadar canımdan bezdim. son faturada modem parasını geri gönderdiğim halde geçirmişler daha uğraşıyoruz bakalım...
müşteri hizmetleri aynı çöpün farklı rengi...
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ergenius 3 yıl en beğenilen
Turkcell bu kafayla daha çok kaybeder . Eskiden burnundan kıl aldırmayan Turkcell şimdi üniversitelerde ücretsiz yemekler , promosyonlarla milleti çekmeye çalışıyor . Ama yemezler ! 600 bin kayıp yıl sonuna doğru 1milyonu bulur
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cansev07 3 yıl
150 liralık paket iyiymiş aslında diğerlerinin yanında
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