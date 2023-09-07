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    Anlık Bildirim

    Vodafone Pay'in limiti 30 bin TL'ye yükseltildi

    Sanal ve fiziksel Vodafone Pay Kart'ın limiti 1.250 TL'den 30.000 TL'ye yükseltildi. Ayrıca Vodafone Pay'e yeni özellikler eklendi.                              
    Vodafone Pay'in limiti 30 bin TL'ye yükseltildi Tam Boyutta Gör
    Vodafone’un dijital ödeme platformu Vodafone Pay’in limiti yükseltildi ve yeni özellikler eklendi. Vodafone’dan yapılan açıklamaya göre sanal ve fiziksel Vodafone Pay Kart'ın kullanım limitini 1250 TL'den 30 bin TL'ye yükseltildi.

    Limit artırma işlemini gerçekleştirmek için uygulama içinde kayıtlı bir kartın bulunması gerektiği belirtiliyor. Kayıtlı kart bilgileri doğrulandığında, fiziksel ya da sanal Vodafone Pay Kart'ın günlük/aylık yükleme ve harcama limiti 30 bin TL'ye yükseltiliyor, ATM'den nakit para çekme limiti ise 1000 TL oluyor.

    Otomatik bakiye yükleme özelliği geldi

    Vodafone Pay Kart’a otomatik bakiye yükleme talimatı verilebiliyor. Müşterilerin Vodafone Pay Kart’ındaki bakiye belirli tutarın altına düştüğünde, müşterinin uygulamaya tanımlı banka veya kredi kartı aracılığıyla Vodafone Pay Kart’a otomatik olarak yükleme yapılıyor.

    İstanbulkart eklendi

    Ayrıca Vodafone Pay uygulamasına İstanbulkart entegrasyonu sağlandı. Kullanıcılar İstanbulkart’ını Vodafone Pay’e ekleyerek bakiye yükleme işlemi yapabiliyor.

    İstanbulkart bakiyesi yükleyenlere 70 TL hediye

    İstanbulkart’ın eklenmesi şerefine bakiye yükleme kampanyası başladı. Eylül sonuna kadar İstanbulkart'ına Vodafone Pay Kart ile toplam 150 TL ve üzeri bakiye yükleyen Freezone'lu gençler 70 TL kazanacak. Diğer kullanıcılar ise 50 TL kazanacak. Kazanılan tutar, müşterilerin Vodafone Pay Kartlarına yüklenecek.

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

    “12 yaş üstü herkesin operatörden ve banka müşterisi olup olmamaktan bağımsız olarak kullanabildiği Vodafone Pay, oyun içi satın almaya kadar pek çok alanda hayatı kolaylaştırıyor. Vodafone'un Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı ivmelendirdik. Bu çerçevede, Vodafone Pay uygulamamıza üç yeni özellik ekledik. Vodafone Pay Kart'ın kullanılabilir kart limitini yükselttik. Diğer yandan, müşterilerimiz Vodafone Pay uygulamasına İstanbul şehir içi toplu ulaşım kartı ekleyebilecek ve bu kartlarına bakiye yükleyebilecekler. Ayrıca, Vodafone Pay Kart'a otomatik bakiye yükleme talimatı verebilecekler.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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