Turkcell’in ‘Merhaba Umut’ uygulaması UNESCO’da ilham öyküsü oldu

Turkcell’in başta Suriyeli mülteciler olmak üzere anadili Arapça olan bireylere yardımcı olmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Merhaba Umut’ uygulaması, dünyanın en iyi uygulamalarından biri seçildi. UNESCO’nun (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) düzenlediği ‘Dijital Dünyada Okur-Yazarlık’ kampanyasına 60 ülkeden gelen 130 başvuru geldi. Dünyanın en iyi 14 uygulaması listesinde, Türkiye’den sadece Turkcell’in Merhaba Umut projesi yer aldı.

UNESCO önümüzdeki aylarda internet sitesinde ve etkinliklerinde bu 14 başarılı örneğin hikayeleriyle, dijital teknolojilerin her eğitim seviyesinden insanın hayatını nasıl kolaylaştırabileceğini tüm dünyaya anlatacak. Turkcell’in hikayesi de dahil olmak üzere tüm hikayelerin ayrıntıları, sonbaharda UNESCO’nun sayfasına eklenecek.

Dijital okur-yazarlık için örnek uygulama

Turkcell’in Merhaba Umut uygulaması; mülteciler veya eğitime odaklanmanın yanı sıra dijital dünyanın farklı okur-yazarlık ve eğitim düzeylerindeki insanların hayatını kolaylaştırması açısından da ayrı bir öneme sahip. Dünyada bir ilk olan uygulama sayesinde, anadili Arapça olan kullanıcılar, Türkçede en çok kullanılan kelime ve ifadeleri hem sesli hem de yazılı olarak öğrenebiliyor. Uygulama dil öğrenimi özelliğinin yanı sıra Türkçe-Arapça ve Arapça-Türkçe anında sesli çeviri özelliği de sunuyor.

Merhaba Umut’un ‘Faydalı Bilgiler’ bölümünde Türkiye’de günlük yaşamda ihtiyaç duyulan resmi işlemler, sağlık, eğitim, seyahat, barınma ve destek hizmetleri gibi birçok farklı konuda önemli bilgilere kolayca ulaşılabiliyor. ‘Yakınımdaki Yerler’ ile kullanıcıya en yakın resmi kurum, hastane, eczane, banka, cami, polis merkezi, otobüs durağı gibi önemli yerler isim, adres ve uzaklıklarına göre gösteriliyor ve harita üzerinden yol tarifi veriliyor.

Uygulama ile Turkcell’in Arapça Çağrı Merkezi’ne tek tıkla ulaşmak mümkün oluyor. Farklı eğitim düzeylerindeki Suriyeli mültecilerin kullanımına olanak sağlayan Merhaba Umut uygulamasına yeni eklenen video eğitim özelliği, okur-yazarlık düzeyi daha düşük olan mültecilere büyük kolaylık sağlıyor.

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