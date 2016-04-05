Türkiye 4.5G'de pahalı mı yoksa ucuz mu? Dünyadaki fiyatlar ile karşılaştırdık

ABD

İngiltere (Kişi başına GSYİH = 39.604$)

İngiltere'nin en çok kullanılan operatörlerinden birisi olan O2, 2GB data kullanımı için 16.50£ (66 TL), 4GB data için 19.00 (76 TL), 8GB data için 24£ (96 TL), 16GB data içinse 29 (116 TL)£'lik bir fiyat belirlemiş. Bu tarifeler için müşterilerinden 12 aylık kontrat talep eden şirket, tarifelerin tümünde sınırsız konuşma ve mesajlaşma olanağı sunuyor.

Türkiye'de olduğu gibi İngiltere'de de popüler operatörlerden birisi olan Vodafone'un tüm paketleri sınırsız konuşma ve mesajlaşma içeriyor. 2GB data kullanımı için 15.30£ (61 TL) ücret isteyen Vodafone; 4GB data için 19.80£ (79 TL), 6GB data için 24.30£ (97 TL), 10GB data için 27.20£ (109), 20GB data içinse 40£'lik (160 TL) bir fiyat politikası uyguluyor.

Sınırsız konuşma ve mesajlaşma imkanı da sunan all-you-can-eat tarifelerinin sınırsız data kullanımı yalnızca akıllı telefonlar üzerinde geçerli. Cep telefonunuzu bilgisayarınız veya tabletleriniz için modem olarak kullanmak istediğinizde kotanızın 30GB'lık kısmını kullanabiliyorsunuz. Three'nin all-you-can-eat tarifesinin ücretiyse 30£ (120 TL) olarak belirlenmiş.

Avustralya

Avustralya'nın en popüler operatörü Telstra, 500MB data içeren paketi için 35 Avustralya Doları (75 TL), 5GB data içeren paketi için 50 Avustralya Doları (106 TL), 10GB data içeren paketi içinse 70 Avustralya Doları (150 TL) talep ediyor. Telstra yalnızca 10GB'lık paketinde sınırsız konuşma olanağı sunuyor.(1 Avustralya Doları = 2.1 Türk Lirası)

En çok kullanıcıya sahip ikinci operatör olan Optus, tüm paketlerinde kullanıcılarına sınırsız konuşma ve mesajlaşma imkanı sunuyor. 1.5GB'lık paket için 30 Avustralya Doları (64 TL) isteyen şirket, 6GB'lık paket için 40 (85 TL), 9GB'lık paket içinse 50 (106 TL) Avustralya Doları istiyor.

Almanya

Almanya'nın en çok kullanıcı sayısına sahip mobil operatörü O2, tüm tarifelerinde sınırsız konuşma ve mesajlaşma olanağı sunuyor. 1GB'lık LTE paketi için 24.99 (80 TL) euro isteyen şirket; 3GB için 34.99 (113 TL), 5GB için 44.99 (145 TL), 10GB içinse 74.99 euroluk (242 TL) fiyat politikası uyguluyor.

O2'de olduğu gibi tüm paketlerinde sınırsız konuşma ve mesajlaşma özelliğine sahip olan T-Mobile, 1GB data için 26.95 euro (87), 3GB data için 35.95 euro (116 TL), 6GB data içinse 44.95 (145 TL) euro talep ediyor.

Bulgaristan (Kişi başına GSYİH = 7.243$) (@mladenbmw)

Telenor:

500dk 500mb(3G): 15.99 lev (26TL)

1000DK 1GB(4G): 20.99 lev (35TL)

2000DK 2GB(4G): 25.99 lev (43TL)

Sınırsız konuşma + Sınırsız mesaj + 5GB(4G): 30.99 lev (51TL)

Sınırsız konuşma + Sınırsız mesaj + 10GB(4G): 40.99 lev (67TL)

Sınırsız konuşma + Sınırsız mesaj + 15GB(4G): 60.99 lev (100TL)

*Paketlerin hepsi Facebook ve WhatsApp için sınırsız data kullanımı içeriyor.

Çin (GSYİH = 5.184)(@Amore)

3GB LTE = 100 RMB (44 TL)

4GB LTE =130 RMB (59 TL)

6GB LTE = 180 RMB (77 TL)

11GB LTE = 280 RMB (122 TL)

Fransa (Kişi başına GSYİH = 44.404$)

8GB 4G LTE + Sınırsız konuşma ve mesajlaşma: 40 Euro (129 TL)

Rusya (Kişi başına GSYİH = 13.236$)(@RedrumFurror)

Beeline:



300dk 100sms 2gb, 12.5tl

550dk 300sms 5gb, 20.5tl

1000dk 500sms 7gb, 33tl

2000dk 1000sms 10gb, 50tl

3000dk 3000sms 15gb, 75tl



Megafon:



300dk 100sms 2gb, 12.5tl

550dk 300sms 5gb, 20.5tl

1000dk 1000sms 7gb, 33tl

2000dk 2000sms 10gb, 50tl

5000dk 5000sms 20gb, 95.5tl



MTS (Vk ve Facebook girmek bedava):



250dk 250sms 2gb, 12.5tl

500dk 500sms 3gb, 18.5tl

400dk 400sms 10gb, 20.5tl (Sabah 7'den gece 1'e kadar internetiniz oluyor ama aylık 10gb)

1100dk 1100sms 5gb, 37.5tl

Sonuç:

Avrupa, ABD ve Avustralya'daki 4G ücretleri kur farkı da göz önünde bulundurulduğunda her ne kadar pahalı görünüyor olsalar da bu ülkelerdeki alım gücünü de unutmamak gerek. Örneğin Fransa'da asgari ücret net 1466 Euro iken bu rakamın Türkiye'de 1300 TL olduğu görülüyor. (2016 yılı rakamlarına göre)

Kişi başına düşen milli gelirin Türkiye'ye yakın olduğu Bulgaristan ve Rusya gibi ülkelerdeyse Türkiye'den daha ucuz bir fiyatlandırmanın uygulandığını görebiliyoruz. Kişi başına GSYİH'de Türkiye'nin altında bulunan Çin'deyse fiyatlandırmalar biraz daha fazla.





Ayrıca Bkz. "4.5G başlıyor: İşte operatör tarifeleri" Sonuç olarak Türkiye'nin 4.5G ücretlendirmelerinin, bütçe de göz önüne alındığında gelişmiş ülkelerden çok da farklı olmadığını; ancak kişi başına düşen milli gelirde Türkiye'ye yakın konumlarda bulunan Bulgaristan ve Rusya gibi ülkelerden daha pahalı olduğu görülebiliyor. Bakalım operatörler gelecek dönemlerde herhangi bir değişikliğe gidecekler mi. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un tarifeleri için aşağıdaki habere göz atabilirsiniz:

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1 Nisan 2016 ile birlikte hayatımıza giren 4.5G (LTE-Advanced) bugünlerde operatörlerin uyguladığı fiyatlandırmalar ve kotalarla çok büyük bir tartışma konusu haline geldi. Peki yurtdışındaki LTE-Advanced fiyatlandırmaları ve kotaları ne durumda? ABD, İngiltere, Avustralya, Fransa ve Almanya'daki durumu sizler için derledik:Kullanıcılarına ABD, Meksika ve Kanada'yla olan görüşmelerinde sınırsız konuşma süresi ve mesajlaşma olanağı sunan AT&T; 300 MB 4G kullanımı için 20 dolar (56 TL), 2GB kullanım için 30 dolar (85 TL), 5GB kullanım için 50 dolar (141TL), 15 GB kullanım için 100 dolar (283TL), 20GB kullanım içinse 140 (394 TL) dolar istiyor. Oldukça pahalı bir tarife uygulayan operatör 50GB data içinse 375 dolarlık (1062 TL) bir fiyat biçmiş.ABD'nin en çok kullanıcıya sahip operatörü Verizon aylık paketlerinde tıpkı AT&T gibi sınırsız konuşma ve mesajlaşma imkanı sunuyor. 1GB'lık data kullanımı için 30 dolar isteyen operatör; 3GB için 45 dolar (127 TL), 6GB için 60 dolar (170 TL), 12GB için 80 dolar (226 TL), 18GB içinse 100 dolar (283TL) fiyat politikası uyguluyor.ABD'nin üçüncü en popüler operatörü olan T-Mobile aylık paketlerinde aynen diğer operatörler gibi sınırsız konuşma ve mesajlaşma olanağı sunuyor. T-Mobile'ın LTE fiyatlandırmalarıysa şöyle: 3GB data için 40 dolar (113 TL) , 5GB data için 50 dolar (141 TL), 10GB data içinse 60 dolar (170 TL). T-Mobile, AT&T'nin aksine Kanada ve Meksika'yla olan konuşmalar için fazladan 5 dolar talep ediyor.Kullanıcı sayısı bakımından Vodafone ve O2'nin gerisinde kalan Three, "All-you-can-eat" isimli sınırsız data kullanım olanağı sunuyor. All-you-can-eat tarifelerine sahip olan kullanıcılar bir ay boyunca akıllı telefonlarından yaklaşık 1000GB data kullanabiliyorlar.Aslen bir Fransız firması olmasına rağmen dünyanın birçok ülkesinde hizmet veren Orange, Fransa'da da en çok kullanılan operatör konumunda. Paketlerinde sınırsız konuşma ve mesajlaşma imkanı sunan Orange'ın 4G kullanımı için belirlediği fiyatlar ise şöyle:1GB 4G LTE + Sınırsız konuşma ve mesajlaşma: 25 Euro (80 TL)4GB 4G LTE + Sınırsız konuşma ve mesajlaşma: 35 Euro (113 TL)