Türkiye, Brezilyalı Embraer ile yerli uçak üretecek





Son yıllarda ülkemiz ile Brezilya arasında giderek artan işbirliği, geçen yıl uçak ticareti konusunda yapılan önemli anlaşmalarla doruğa çıkmıştı.





Hükümetler arası yapılan anlaşma ile dünyanın üçüncü büyük uçak üreticisi Brezilyalı Embraer firmasından 8 milyon dolarlık uçak satın alan ülkemiz, yerli uçak üretmek için de hazırlıklara başladı.





Haber, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) tarafından düzenlenen Brezilya – Türkiye Ticaret Heyeti organizasyonundan geldi.





Brezilya Ticaret ve Yatırım Ajansı Apex Brasil Başkanı Mauricia Borges ve Brezilya Dış Ticaret Müsteşarı Tatiana Lacerda Prazeres'in öncülüğünde 17 Brezilyalı iş adamı, Türk işadamları ile ticaret anlaşmaları yapmak üzere ülkemizde bulunuyor. Ülkemiz organizasyonda yerli uçak üretimi için Brezilyalı Embraer şirketi ile düğmeye basmış durumda.





Brezilya Dış Ticaret Müsteşarı Tatiana Lacerda Prazeres, yapılan anlaşma gereği 8 milyon dolarlık ilk uçağı Türkiye'de teslim ettkilerini, hedeflerinin bu sayıyı 40'a çıkarmak olduğunu, Türkiye'nin bu anlamda söz sahibi bir ülke konumunda bulunduğunu belirtti.





Brezilya Ticaret ve Yatırım Ajansı Apex Brasil Başkanı Mauricia Borges ise, iki ülke arasında şu an yüzde 1 olan ticaret oranını yüzde 15 seviyesine çıkarmak amacında olduklarını, Brezilya'da düzenlenecek olimpiyat oyunları ve dünya kupası nedeniyle başlattıkları kentsel dönüşüm projelerinde Türk şirketleri ile ortak olabileceklerini dile getirdi.