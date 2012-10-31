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Türkiye, Brezilyalı Embraer ile yerli uçak üretecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda ülkemiz ile Brezilya arasında giderek artan işbirliği, geçen yıl uçak ticareti konusunda yapılan önemli anlaşmalarla doruğa çıkmıştı. 

Hükümetler arası yapılan anlaşma ile dünyanın üçüncü büyük uçak üreticisi Brezilyalı Embraer firmasından 8 milyon dolarlık uçak satın alan ülkemiz, yerli uçak üretmek için de hazırlıklara başladı.

Haber, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) tarafından düzenlenen Brezilya – Türkiye Ticaret Heyeti organizasyonundan geldi.

Brezilya Ticaret ve Yatırım Ajansı Apex Brasil Başkanı  Mauricia Borges ve Brezilya Dış Ticaret Müsteşarı Tatiana Lacerda Prazeres'in öncülüğünde 17 Brezilyalı iş adamı, Türk işadamları ile ticaret anlaşmaları yapmak üzere ülkemizde bulunuyor. Ülkemiz organizasyonda yerli uçak üretimi için Brezilyalı Embraer şirketi ile düğmeye basmış durumda.

Brezilya Dış Ticaret Müsteşarı Tatiana Lacerda Prazeres, yapılan anlaşma gereği 8 milyon dolarlık ilk uçağı Türkiye'de teslim ettkilerini, hedeflerinin bu sayıyı 40'a çıkarmak olduğunu, Türkiye'nin bu anlamda söz sahibi bir ülke konumunda bulunduğunu belirtti.

Brezilya Ticaret ve Yatırım Ajansı Apex Brasil Başkanı Mauricia Borges ise, iki ülke arasında şu an yüzde 1 olan ticaret oranını yüzde 15 seviyesine çıkarmak amacında olduklarını, Brezilya'da düzenlenecek olimpiyat oyunları ve dünya kupası nedeniyle başlattıkları kentsel dönüşüm projelerinde Türk şirketleri ile ortak olabileceklerini dile getirdi.  

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olağan_şüpheli 7 yıl en beğenilen
pöööf yerli bir yüksek teknoloji askeri ürün geliştiren devletler genelde büyük şirketlerden destek alırlar...haberden anladığım kadarıyla yerli ucak üretimi konusunda bize destek sağlayacak olanda brezilyalı şirket.. yerli ucak üretirken bir çok ülke motoru hazır alır ...zira ayrı bir kulvardır..ilk önce ucağı yapacaksın ucuracaksın adam gibi yabancı motorla sonra motor geliştirmeye başlıcaksın..her konuda olduğu gibi baltalı ilahlar buraya da doluşmuş...
pöööf yerli bir yüksek teknoloji askeri ürün geliştiren devletler genelde büyük şirketlerden destek alırlar...haberden anladığım kadarıyla yerli ucak üretimi k...
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Merc4eve 7 yıl
Ah ülkemin insanları zannediyorlar ki;
"Bir gün bir grup Fransız toplanıp " Hadi uçak yapalım ! " demiş, ardından 10 günde motoru, 5 günde kaportayı toparlamış. Sonrasında Airbus A380 adından bir alet yapmış"
Ah ülkemin insanları zannediyorlar ki;"Bir gün bir grup Fransız toplanıp " Hadi uçak yapalım ! " demiş, ardından 10 günde motoru, 5 günde kaportayı toparlam...
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Tristan Tzara 7 yıl
yavaş yavaş herşey gerçekleşiyor
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Volkanbaba 7 yıl
Görende uçak yapan her firma motoru kendisi yapıyor sanacak. Uçak motoru sektörü zaten birkaç firmanın elinde.
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M@rvelous 7 yıl
tamam herseyi gectim de bu haberin bu sitede ne isi var
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Ferrari 7 yıl
Ulan Ne Angutsunuz Üretiğimiz Herşeyi Küçümsüyorsunuz.Tank Üretiriz Tek RPG'de Patlar Dersiniz.Saldırı Helikopteri Yaparız AH-64 Alsaydık Keşke Dersiniz.Brezilya ile Ortak Uçak Yaparız.Başka Ülkeden Uçak Alsaydık Dersiniz.Ulan Bir İnsan Milletini Bu Kadarmı Küçümser?Hep Yurtdışından al Nereye Kadar?Yavaş Yavaş Yerli Hava,Kara,Deniz Araçları Üretiyoruz.Bunları Diğer Ülkelerle Ortak Üretmemizin Sebebi Gerekli Deneyime Sahip Olmamız.
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wustti 7 yıl Ferrari
Çift Çekirdekli
Ulan Ne Angutsunuz Üretiğimiz Herşeyi Küçümsüyorsunuz.Tank Üretiriz Tek RPG'de Patlar Dersiniz.Saldırı Helikopteri Yaparız AH-64 Alsaydık Keşke Dersiniz.Brezilya ile Ortak Uçak Yaparız.Başka Ülkeden Uçak Alsaydık Dersiniz.Ulan Bir İnsan Milletini Bu Kadarmı Küçümser?Hep Yurtdışından al Nereye Kadar?Yavaş Yavaş Yerli Hava,Kara,Deniz Araçları Üretiyoruz.Bunları Diğer Ülkelerle Ortak Üretmemizin Sebebi Gerekli Deneyime Sahip Olmamız.

:) elin yumruğunu yemeyen kendininkini balyoz sanırmış. tamam bu işler güzel işlerde böyle türkler şunu yaptı kendi üretimimiz şu teknolojiye sahibiz dersen ve buna inanırsan bi gün birinin yumruğunu yersin. ben yapılan işi küçümsemiyorum ama yanlış yansıtılıyor. zaten ortadoğu nun da en güçlü devletiydik süpergüçtük geldiğimiz noktaya bak uçağımız vuruldu da pilotumuzu çıkaramadık kendimiz şimdi gerçeklerle yüzleşin kendini bilmek de ilerlemişlik göstergesidir.
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Krone 7 yıl
Bir yerden başlamak lazımdı sonunda.
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Be Original 7 yıl
ilerde o da olur, kendi uçağımızı yaparız. merak etmeye gerek yok. uçak fabrikamız olursa bu saatten sonra çivi fabrikasına dönmeyiz.
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DH Misafiri 7 yıl
orkinos.avi
Bak kesin şöyle olur Tasarım Türklerden motor vb elektronik cihazlar yurt dışından ve sonrada %100 yerli derler

%100 Yerli uçak diye bir şey yoktur. Boeing'in en yeni modeli 787 Dreamliner'ın parçalarının nereden geldiğine bakabilirsin. Tabi ki tasarım Boeing'e aittir önemli olanda budur.
"Subcontracted assemblies included wing manufacture (Mitsubishi Heavy Industries, Japan, central wing box)[35] horizontal stabilizers (Alenia Aeronautica, Italy; Korea Aerospace Industries, South Korea);[36] fuselage sections (Global Aeronautica, Italy; Boeing, North Charleston, USA; Kawasaki Heavy Industries, Japan; Spirit AeroSystems, Wichita, USA; Korean Air, South Korea);[37][38][39] passenger doors (Latécoère, France); cargo doors, access doors, and crew escape door (Saab AB, Sweden); software development (HCL Enterprise India);[40] floor beams (TAL Manufacturing Solutions Limited, India);[41][42] wiring (Labinal, France);[43] wing-tips, flap support fairings, wheel well bulkhead, and longerons (Korean Air, South Korea);[44] landing gear (Messier-Dowty, UK/France);[45] and power distribution and management systems, air conditioning packs (Hamilton Sundstrand, Connecticut, USA).[43][46] Boeing is considering bringing construction of the 787-9 tail in house; the tail of the 787-8 is currently made by Alenia.[47]"
en.wikipedia.org/...
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Merc4eve 7 yıl
Kvothé
Sonucta bir yerden baslamak lazım ama cok cok gec kalınmıs bir hamle. Bu hamle için 10 yıl niye beklediniz?

Boeing - 1916
TR Kuruluş - 1923
Sen gelmiş 10 yıl neden beklediniz diyorsun. Gülsem mi ağlasam mı ! Maksat birilerine mok atmak olunca, insanda ne akıl kalıyor ne mantık ...
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SS-Obergruppenführer 7 yıl
Uçağın direksiyon simidi bizden.
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hollowman_ 7 yıl
olağan_şüpheli
pöööf yerli bir yüksek teknoloji askeri ürün geliştiren devletler genelde büyük şirketlerden destek alırlar...haberden anladığım kadarıyla yerli ucak üretimi konusunda bize destek sağlayacak olanda brezilyalı şirket.. yerli ucak üretirken bir çok ülke motoru hazır alır ...zira ayrı bir kulvardır..ilk önce ucağı yapacaksın ucuracaksın adam gibi yabancı motorla sonra motor geliştirmeye başlıcaksın..her konuda olduğu gibi baltalı ilahlar buraya da doluşmuş...

Türkiye 10 yıl önce askeri teçhizat ihtiyacını %12 seviyesinde yerli kaynaklardan karşılıyordu. bugün bu oran %55 e çıkarıldı. önümüzdeki 2 yıl içinde yerli tank Altay, yerli saldırı Helikopteri T129 Atak ve İHA 'larımızın seri üretime geçmesiyle bu oran %75 lere kadar yükselecek. Bu oran birçok gelişmiş ülkede de bulunmayan bir oran. Birde bu ürünlerin satışıyla en çok silah ihraç eden ülkeler sıralamasında 7. sıradan çok daha üst sıralara çıkacağız.
Türkiye geçmiş 10 yılda bu yerli üretim askeri teçhizatlarını üretirken bahsettiğiniz şekilde güney koreli ve italyan firmaların desteğini aldı. Sonuçta kendi silahını üretecek duruma geldi. Burda teçhizatın vidasına kadar yerli olması gerektiğini düşünen arkadaşlar, dünyadaki silah şirketlerini bir araştırsınlar kimin %100 yerli üretimi var? İllaki üretimlerinde silahlarının birkaç parçasını dışarıdan temin ediyorlar.
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hollowman_ 7 yıl
wustti
adamlardan uçak almışız. uçakların bazı basit parçalarını da burda üretmek için söz almışız anlaşılan yerli uçak filan diye milleti gaza getiriyorlar. yerli uçağı bırakın önce yerli bi motor yapın ki en azından arabayyı, uçağı, helikopteri yaparken koyacak bi motorumuz olsun daha tamamen türk yapımı bi motorumuz bile kullanım hakkı alınarak yerli üretim yapılmaz...

Şu an zaten yerli motor üretimimiz var. sadece marka oluşturmamız gerekiyor. 8 ay sonra yerli turboprop ve turbojet motorlarımızı üretmiş olacağız. Şu an dünyanın 7. silah ithalatçısı durumundayız. Kendi tankımızı, savaş helikopterimizi, insansız hava aracımızı, obüsümüzü üretebilen bir ülkeyiz. sadece brezilya ile deil bundan çok daha evvel güney kore ile yaptığımız ortak savaş uçağı projemiz var. şimdi tutup bunada %100 yerli deil deme. avrupada eurofighter için bile 8 ülke birleşiyor. F35 için bile kaç ülke ortak oldu. bu ortaklardan biride biziz. Biraz olaya geniş ufuktan bakın yahu.
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wustti 7 yıl hollowman_
hollowman_

wustti

adamlardan uçak almışız. uçakların bazı basit parçalarını da burda üretmek için söz almışız anlaşılan yerli uçak filan diye milleti gaza getiriyorlar. yerli uçağı bırakın önce yerli bi motor yapın ki en azından arabayyı, uçağı, helikopteri yaparken koyacak bi motorumuz olsun daha tamamen türk yapımı bi motorumuz bile kullanım hakkı alınarak yerli üretim yapılmaz...


Şu an zaten yerli motor üretimimiz var. sadece marka oluşturmamız gerekiyor. 8 ay sonra yerli turboprop ve turbojet motorlarımızı üretmiş olacağız. Şu an dünyanın 7. silah ithalatçısı durumundayız. Kendi tankımızı, savaş helikopterimizi, insansız hava aracımızı, obüsümüzü üretebilen bir ülkeyiz. sadece brezilya ile deil bundan çok daha evvel güney kore ile yaptığımız ortak savaş uçağı projemiz var. şimdi tutup bunada %100 yerli deil deme. avrupada eurofighter için bile 8 ülke birleşiyor. F35 için bile kaç ülke ortak oldu. bu ortaklardan biride biziz. Biraz olaya geniş ufuktan bakın yahu.

yerli motor üretimi başka yerli bi motora sahip olmak başka. konu uçak olduğu için millet ordan bakmış sadece. benim dediğim sırf uçak değil basit bi arabaya bile koyacak motorumuz yok diyorum. yerli üretim yapılıyor nasıl yapılıyor? bizimkiler gidiyor atıyorum reno ya megan ın motoruna bakıyorlar anlaşma yapılıyor motora bi iki ekleme-çıkarma yapılırsa yapılıyor yapılmazsa aynen üret koy. ha üret derken ürettiğin teknoloji de senin değil. onların fabrikaları da dışarıdan gelen teknoloji. şimdi biri yazmış bilmem ne jipi hindistana gitti. kimse Hintli demiyor. demez kareşim. şöyle anlatayım. şimdi sen türkiye olarak kebap ı buldun değil mi? elin fransızı fransada kebap salonu açsa ne diye satar biliyor musun? türkish kebap diye satar. olay budur kebapı yapan Fransız ama Türk bulmuş oraya ait. jipin motorunu şusunu busunu tasarlayan markasını oluşturan adamla anılıyor işte. bizim mühendislerimiz de oturup motoru tasarlayıp bi türk firması alıp tescilleyip bi yerlere koyarsa o zaman tamam derim. bugün zaten malzeme bilimi gelişmiş ülkemizde madenlerimiz var işlenip çıkarılıyor. yurtdışında eğitim almış adam gibi öğrenciler çıktığı zaman zaten kalan kısmı çok çok büyük oranda halledecektir. neyse kime anlatıyorum ki:)
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Müendiz42 7 yıl hollowman_
hollowman_

wustti

adamlardan uçak almışız. uçakların bazı basit parçalarını da burda üretmek için söz almışız anlaşılan yerli uçak filan diye milleti gaza getiriyorlar. yerli uçağı bırakın önce yerli bi motor yapın ki en azından arabayyı, uçağı, helikopteri yaparken koyacak bi motorumuz olsun daha tamamen türk yapımı bi motorumuz bile kullanım hakkı alınarak yerli üretim yapılmaz...


Şu an zaten yerli motor üretimimiz var. sadece marka oluşturmamız gerekiyor. 8 ay sonra yerli turboprop ve turbojet motorlarımızı üretmiş olacağız. Şu an dünyanın 7. silah ithalatçısı durumundayız. Kendi tankımızı, savaş helikopterimizi, insansız hava aracımızı, obüsümüzü üretebilen bir ülkeyiz. sadece brezilya ile deil bundan çok daha evvel güney kore ile yaptığımız ortak savaş uçağı projemiz var. şimdi tutup bunada %100 yerli deil deme. avrupada eurofighter için bile 8 ülke birleşiyor. F35 için bile kaç ülke ortak oldu. bu ortaklardan biride biziz. Biraz olaya geniş ufuktan bakın yahu.

kendi tankımız savaş helikopterimiz varda niye israilden amerikadan alıyoruz elde somut bişey yok hep hayali
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hollowman_ 7 yıl
orkinos.avi
Bak kesin şöyle olur Tasarım Türklerden motor vb elektronik cihazlar yurt dışından ve sonrada %100 yerli derler

Dünyada %100 yerli üretim yapan bir firma yok, illaki ürettiği ürünün birkaç parçasını başka bir ülkeden temin ediyor. ABD de apple ne kadar yerli? paneli, işlemcisi düne kadar samsungdan geliyordu. Heronuyla o kadar övünen israilin, heronunun en önemli teçhizatı olan kamerasını aselsandan aldığını biliyormusun? Önemli olan bir cihazı üretiyo olabilrmek, ona türk malı damgasını basabilmek ve bu şekilde pazarlamak.
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