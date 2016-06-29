Türkiye DDOS saldırılarına en çok kaynak olan üçüncü ülke

Bu rakam ile Çin’in ve ABD’nin ardından Türkiye dünya genelinde üçüncü sıraya yerleşmiş oluyor. Bizden sonra ise Brezilya ve Güney Kore geliyor. Aşağıdaki tablodan ülkelerin bu noktadaki durumu görülebilir.
Akamai, yılın ilk çeyreğinde bir günde 100bps’i aşan DDOS saldırılarını da kategorilere ayırarak listelemiş. Mesela 21 Şubat tarihinde yazılım ve teknoloji şirketlerine yönelik DDOS saldırıları 289 Gbps seviyesine ulaşmış. 12 Martta ise medya ve eğlence sektörünü hedef alan 230Gbps’lik bir saldırı gözlemlenmiş. 15, 18 ve 29 Ocak tarihlerinde ise finansal hizmetler saldırılardan etkilenmiş.
DDOS saldırıları ile yüzdesel olarak en çok hedeflenen sektörlerin de paylaşıldığı Akamai raporlarında oyun kategorisinin %50’nin üzerinde bir paya sahip olduğu görülüyor. İkinci sırada ise yazılım ve teknoloji yer almış. Aşağıdaki tablodan detaylı olarak sonuçlar görülebilir.
Bot Trafiği
Akamai’nin rakamlarına göre web trafiğinin %30’luk dilimini botlar oluşturuyor. Bu botların %50’si arama motorları ve diğer benzeri servisler için yazılmış ve veri toplama amacı güdüyor. %23’ü ise performans ölçümü, problem takibi gibi konuları içeren araçlardan oluşuyor. SEO ve ticari analiz amaçları ile oluşturulmuş botların oranı %15 olurken, sosyal medya, haberler ve RSS’ler için hizmet sunan botların oranı %5 düzeyinde.
https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/akamai-q1-2016-state-of-the-internet-security-report.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha bir çok önemli kuruluşların network altyapısın da ne bir loadbalancer nede bir firewall hizmeti mevcut.Gün gelir blackout'a düştüğümüzde görürsünüz ne olacağını :)
sana bide klise açsınlar
Reklamla virüs bulaştıran çok kişi var hala.
Korsan yazılım, işletim sistemi kullananlar da cabası.
Adam boşuna kırmıyor o yazılımı.
Torrent ve DDOS?
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