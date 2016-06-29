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Türkiye DDOS saldırılarına en çok kaynak olan üçüncü ülke

CDN hizmeti sunan Akamai’nin küresel ölçekli olarak yayınladığı raporda Türkiye adına son derece ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Tablolar ülkemiz adına pek de parlak görünmüyor.
2 yıl
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Güvenlik
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye DDOS saldırılarına en çok kaynak olan üçüncü ülke
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Dünyanın en büyük CDN (Content Delivery Network – İçerik Dağıtım Ağı) hizmeti sunan şirketlerinden biri olan Akamai, dünyadaki internet bağlantı hızları, güvenlik gibi birçok önemli konuda çarpıcı rakamların yer aldığı güncel verileri paylaştı.
Akamai’nin 2016 yılı birinci çeyrek verilerinden elde ettiği sonuçlara göre özellikle ülkemizden çıkan DDOS saldırılarının sayısının korkutucu boyutlara ulaştığı görülüyor. 2016 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre Türkiye, dünyadaki DDOS saldırılarının çıkış kaynağı %10.24’ünün yapıldığı ülke konumunda. Yani ülkemizdeki makinelerden farklı noktalara DDOS saldırıları gerçekleştiriliyormuş. Bu durum zombi bilgisayar sayısının fazla oluşuyla da açıklanabilir. 2015 yılı son çeyreğinde ise aynı rakam ülkemiz için %21.99 seviyesinde gerçekleşmişti.


Bu rakam ile Çin’in ve ABD’nin ardından Türkiye dünya genelinde üçüncü sıraya yerleşmiş oluyor. Bizden sonra ise Brezilya ve Güney Kore geliyor. Aşağıdaki tablodan ülkelerin bu noktadaki durumu görülebilir.

Türkiye DDOS saldırılarına en çok kaynak olan üçüncü ülke
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Akamai, yılın ilk çeyreğinde bir günde 100bps’i aşan DDOS saldırılarını da kategorilere ayırarak listelemiş. Mesela 21 Şubat tarihinde yazılım ve teknoloji şirketlerine yönelik DDOS saldırıları 289 Gbps seviyesine ulaşmış. 12 Martta ise medya ve eğlence sektörünü hedef alan 230Gbps’lik bir saldırı gözlemlenmiş. 15, 18 ve 29 Ocak tarihlerinde ise finansal hizmetler saldırılardan etkilenmiş.

Türkiye DDOS saldırılarına en çok kaynak olan üçüncü ülke
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DDOS saldırıları ile yüzdesel olarak en çok hedeflenen sektörlerin de paylaşıldığı Akamai raporlarında oyun kategorisinin %50’nin üzerinde bir paya sahip olduğu görülüyor. İkinci sırada ise yazılım ve teknoloji yer almış. Aşağıdaki tablodan detaylı olarak sonuçlar görülebilir.

Türkiye DDOS saldırılarına en çok kaynak olan üçüncü ülke
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Bot Trafiği

Akamai’nin rakamlarına göre web trafiğinin %30’luk dilimini botlar oluşturuyor. Bu botların %50’si arama motorları ve diğer benzeri servisler için yazılmış ve veri toplama amacı güdüyor. %23’ü ise performans ölçümü, problem takibi gibi konuları içeren araçlardan oluşuyor. SEO ve ticari analiz amaçları ile oluşturulmuş botların oranı %15 olurken, sosyal medya, haberler ve RSS’ler için hizmet sunan botların oranı %5 düzeyinde.

Dünya genelinde CDN hizmetleri sunan Akamai ülkemizde de faaliyet gösteriyor. Şirketin güncel rakamlara göre internetteki trafiğin %40'a yakınını taşıdığı iddia ediliyor. 

https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/akamai-q1-2016-state-of-the-internet-security-report.pdf Yorum Yaz
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Like a Sir 2 yıl en beğenilen
çünkü güvenlik adına hiçbirşey bilmiyoruz. Orjinal oyun almak kerizlik orjinal yazılım kullanmak salaklık olarak görülüyor. Daha antivirüsü bile crackli kullanıp hatta ve hatta onu da kasıyor diye kapatıyoruz . ve daha bir sürü saçma salak işler ....
çünkü güvenlik adına hiçbirşey bilmiyoruz. Orjinal oyun almak kerizlik orjinal yazılım kullanmak salaklık olarak görülüyor. Daha antivirüsü bile crackli kullanı...
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cherkesomer 2 yıl
sürekli bize gelen saldırılara karşılık verdiğimiz için 3. sıraya yerleşmiş olmayalım sakın_? sanki bu sıralamada sonlarda olmamız iyi bişeymiş gibi yazmışsınız da başta çinle amerika var. nufuslarını göz önüne alırsak kafa kafayayız diyebiliriz. onlar sürekli diğer ülkelere hatta kısa süre önce yoğun olarak ülkemize saldırıda bulunsunlar biz izleyelim öylemi_? bence oran artmalı ve dünya öyle kafasına göre türkiyeye siber saldırı yapılmayacağını bilmeli! daha geçenlerde uğradığımız saldırıyı birçok ülke bizim kadar başırılı birşekilde atlatamaz ve karşılık veremez tüm dünyadan ülkemize saldırı yapılmış savunma ve karşı saldırı mekanizmamız devreye çabuk girmiş şimdiyse dışarı yapılan saldırılarda 3.sıradayız diye sonumuz parlak görünmüyormuş! amerika ve çin batsın ozaman_?
sürekli bize gelen saldırılara karşılık verdiğimiz için 3. sıraya yerleşmiş olmayalım sakın_? sanki bu sıralamada sonlarda olmamız iyi bişeymiş gibi yazmışsınız...
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BekirTemel 2 yıl
dünyanın 3. süper gücü.

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KillForYou! 2 yıl ahmet.
Cehaletimizin resmidir.
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DH Misafiri 2 yıl
Acaba şurada ki yorumlarda DDOS saldırısı yapmanın ve DDOS saldırısı almanın zararı hakkında en ufak bilgisi olan var mı merak ediyorum ? Kış aylarında Rus kaynaklı DDOS saldırısı aldığımızda nic.tr'nin servis veremediği,önemli kuruluşların susturulduğuna şahit olduk.Lakin bazı arkadaşlar burada ooo saldırıda 3.sıradayız diyoz,merak etmeyin saldırı yemek konusunda'da 3.sıradayız.
Daha bir çok önemli kuruluşların network altyapısın da ne bir loadbalancer nede bir firewall hizmeti mevcut.Gün gelir blackout'a düştüğümüzde görürsünüz ne olacağını :)
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dost1984 2 yıl
A.F.Y.D
Teknik Lise yerine İmam Hatip açmaya devam ederlerse böyle olur

sana bide klise açsınlar
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alemburda34 2 yıl
Her zaman internet trafigi kendin izleyeceksin gerekirse gereksiz gordugun baglantilari engelleyeceksin
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atilasat 2 yıl
crackli programlardan oluyor burası net. yukarıda biri yazmış ddos ataklarına en çok karşılık veren 3. ülkeyiz diye. o 3. lük onu anlatmiyor maalesef. dünyadaki zombi bilgisayarların sıralaması olarak düşün. nüfus/zombi bilgisayar seklinde tablo olsa birinci gözükürdük.
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BekirTemel 2 yıl
dünyanın 3. süper gücü.

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umut_baris 2 yıl
Edbılok pılas nedir bilmeyen bir sürü insan var.

Reklamla virüs bulaştıran çok kişi var hala.

Korsan yazılım, işletim sistemi kullananlar da cabası.

Adam boşuna kırmıyor o yazılımı.


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A.F.Y.D 2 yıl
Teknik Lise yerine İmam Hatip açmaya devam ederlerse böyle olur
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GenkaNuank 2 yıl
İşte torrentin gucu
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umut_baris 2 yıl GenkaNuank
GenkaNuank

İşte torrentin gucu

Torrent ve DDOS?
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0quz28 2 yıl
ortalığı karıştırmak istemiyorum ama durum bu ne kadar kötü olay varsa dünya genelinde ilk 5 deyiz lütfen artık bir şekilde bir yerinden tutup düzen getirilmesi gerekiyor
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