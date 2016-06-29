Türkiye DDOS saldırılarına en çok kaynak olan üçüncü ülke

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Dünyanın en büyük CDN (Content Delivery Network – İçerik Dağıtım Ağı) hizmeti sunan şirketlerinden biri olan Akamai, dünyadaki internet bağlantı hızları, güvenlik gibi birçok önemli konuda çarpıcı rakamların yer aldığı güncel verileri paylaştı.

Akamai’nin 2016 yılı birinci çeyrek verilerinden elde ettiği sonuçlara göre özellikle ülkemizden çıkan DDOS saldırılarının sayısının korkutucu boyutlara ulaştığı görülüyor. 2016 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre Türkiye, dünyadaki DDOS saldırılarının çıkış kaynağı %10.24’ünün yapıldığı ülke konumunda. Yani ülkemizdeki makinelerden farklı noktalara DDOS saldırıları gerçekleştiriliyormuş. Bu durum zombi bilgisayar sayısının fazla oluşuyla da açıklanabilir. 2015 yılı son çeyreğinde ise aynı rakam ülkemiz için %21.99 seviyesinde gerçekleşmişti.





Bu rakam ile Çin’in ve ABD’nin ardından Türkiye dünya genelinde üçüncü sıraya yerleşmiş oluyor. Bizden sonra ise Brezilya ve Güney Kore geliyor. Aşağıdaki tablodan ülkelerin bu noktadaki durumu görülebilir.

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Akamai, yılın ilk çeyreğinde bir günde 100bps’i aşan DDOS saldırılarını da kategorilere ayırarak listelemiş. Mesela 21 Şubat tarihinde yazılım ve teknoloji şirketlerine yönelik DDOS saldırıları 289 Gbps seviyesine ulaşmış. 12 Martta ise medya ve eğlence sektörünü hedef alan 230Gbps’lik bir saldırı gözlemlenmiş. 15, 18 ve 29 Ocak tarihlerinde ise finansal hizmetler saldırılardan etkilenmiş.

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DDOS saldırıları ile yüzdesel olarak en çok hedeflenen sektörlerin de paylaşıldığı Akamai raporlarında oyun kategorisinin %50’nin üzerinde bir paya sahip olduğu görülüyor. İkinci sırada ise yazılım ve teknoloji yer almış. Aşağıdaki tablodan detaylı olarak sonuçlar görülebilir.

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Bot Trafiği

Akamai’nin rakamlarına göre web trafiğinin %30’luk dilimini botlar oluşturuyor. Bu botların %50’si arama motorları ve diğer benzeri servisler için yazılmış ve veri toplama amacı güdüyor. %23’ü ise performans ölçümü, problem takibi gibi konuları içeren araçlardan oluşuyor. SEO ve ticari analiz amaçları ile oluşturulmuş botların oranı %15 olurken, sosyal medya, haberler ve RSS’ler için hizmet sunan botların oranı %5 düzeyinde.

Dünya genelinde CDN hizmetleri sunan Akamai ülkemizde de faaliyet gösteriyor. Şirketin güncel rakamlara göre internetteki trafiğin %40'a yakınını taşıdığı iddia ediliyor.

https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/akamai-q1-2016-state-of-the-internet-security-report.pdf