Türkiye'de B-SUV sınıfının en çok satan modeli Suzuki Vitara oldu

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SUV tarzını kompakt boyutlarla bir araya getiren B-SUV’lar son dönemin en popüler modelleri arasında. Gün geçtikçe daha fazla modelin tanıtılmasıyla birlikte rekabetin de kızışmaya başladığı B-SUV segmentinin Türkiye’deki temsilcilerinden Suzuki Vitara, geçtiğimiz yıl elde ettiği başarıyla markanın yeniden yüzünü güldürdü. Suzuki Vitara, 2018 yılında Türkiye’nin en çok tercih edilen B-SUV modeli oldu.

Geçtiğimiz yıl toplam 2 bin 361 adet satış rakamına ulaşan Suzuki Vitara, %16’lık pazar payı ile kendi sınıfında ipi göğüslemeyi başardı. Suzuki Vitara’nın başarısından son derece memnun olduklarını dile getiren Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, 2019 yılında da aynı başarıyı elde edeceklerine inandıklarını belirtti. Japon markanın B-SUV modeli 2017 yılında da sınıfının en çok tercih edilen modeli olmuştu.

Captur az farkla ikinci

B-SUV yarışında Vitara’yı takip eden isim 2 bin 325 adetle Renault Captur oldu. Bin 641 adetle Jeep Renegade üçüncü olurken, bu yıl yeni jenerasyonuyla karşımıza çıkmaya hazırlanan Peugeot 2008 modeli bin 393 adetle dördüncü sırada yer aldı. Nissan Juke ise bin 318 adetle beşinci sıraya oturmayı başardı.

Suzuki Vitara özellikleri ve fiyatı

Türkiye’de 3 farklı donanım seçeneği ile satılan Suzuki Vitara’da iki adet benzinli motor seçeneği kullanılıyor. 1,6 litre hacimli VVT benzinli motor, 6000 d/dak’da 120 beygir güç ve 4400 d/dak’da 156 Nm tork üretirken, 1,4 litre hacimli Turbo Boosterjet benzinli motor ise 140 beygir güç ve 220 Nm tork üretiyor. Her iki motor seçeneğinde de yeni nesil 4x4 Allgrip teknolojisine yer verilen SUV, sürüş koşuluna bağlı olarak 2 çeker ve 4 çeker kullanım imkânı da veriyor.

Yokuş kalkış desteği, eğim iniş kontrol sistemi, radarlı fren destek sistemi, ve adaptif hız sabitleme gibi özelliklere sahip olan Suzuki Vitara’da 10.1 inç ekrana sahip multimedya sistemi, navigasyon, Bluetooth ve USB girişi gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Suzuki Vitara’nın satış fiyatları 122 bin 600 TL’den başlıyor.