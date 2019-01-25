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Türkiye'de B-SUV sınıfının en çok satan modeli Suzuki Vitara oldu

Suzuki Vitara, 2018 yılında da en çok tercih edilen B-SUV modeli olarak Japon markanın yüzünü güldürdü. Vitara'yı az farkla Captur'un izlediği yarışta Renegade üçüncü sırada. Detaylar haberimizde...
3 ay
4,7b
1
30
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye'de B-SUV sınıfının en çok satan modeli Suzuki Vitara oldu
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SUV tarzını kompakt boyutlarla bir araya getiren B-SUV’lar son dönemin en popüler modelleri arasında. Gün geçtikçe daha fazla modelin tanıtılmasıyla birlikte rekabetin de kızışmaya başladığı B-SUV segmentinin Türkiye’deki temsilcilerinden Suzuki Vitara, geçtiğimiz yıl elde ettiği başarıyla markanın yeniden yüzünü güldürdü. Suzuki Vitara, 2018 yılında Türkiye’nin en çok tercih edilen B-SUV modeli oldu.

Geçtiğimiz yıl toplam 2 bin 361 adet satış rakamına ulaşan Suzuki Vitara, %16’lık pazar payı ile kendi sınıfında ipi göğüslemeyi başardı. Suzuki Vitara’nın başarısından son derece memnun olduklarını dile getiren Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, 2019 yılında da aynı başarıyı elde edeceklerine inandıklarını belirtti. Japon markanın B-SUV modeli 2017 yılında da sınıfının en çok tercih edilen modeli olmuştu.

Captur az farkla ikinci 

B-SUV yarışında Vitara’yı takip eden isim 2 bin 325 adetle Renault Captur oldu. Bin 641 adetle Jeep Renegade üçüncü olurken, bu yıl yeni jenerasyonuyla karşımıza çıkmaya hazırlanan Peugeot 2008 modeli bin 393 adetle dördüncü sırada yer aldı. Nissan Juke ise bin 318 adetle beşinci sıraya oturmayı başardı.

Suzuki Vitara özellikleri ve fiyatı 

Türkiye’de 3 farklı donanım seçeneği ile satılan Suzuki Vitara’da iki adet benzinli motor seçeneği kullanılıyor. 1,6 litre hacimli VVT benzinli motor, 6000 d/dak’da 120 beygir güç ve 4400 d/dak’da 156 Nm tork üretirken, 1,4 litre hacimli Turbo Boosterjet benzinli motor ise 140 beygir güç ve 220 Nm tork üretiyor. Her iki motor seçeneğinde de yeni nesil 4x4 Allgrip teknolojisine yer verilen SUV, sürüş koşuluna bağlı olarak 2 çeker ve 4 çeker kullanım imkânı da veriyor.

Yokuş kalkış desteği, eğim iniş kontrol sistemi, radarlı fren destek sistemi, ve adaptif hız sabitleme gibi özelliklere sahip olan Suzuki Vitara’da 10.1 inç ekrana sahip multimedya sistemi, navigasyon, Bluetooth ve USB girişi gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Suzuki Vitara’nın satış fiyatları 122 bin 600 TL’den başlıyor.


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anyhill 3 ay en beğenilen
iç mekan kalitesi çok düşük seviyede, şahsen bu yüzden benim radarımdan direkt çıkıyor.
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lojistisyen 3 ay CWaRRioR
Vitara daha eski olduğu için duster'ın içi vitara olmuş diyebiliriz
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Sönmeyen Arıza Lambası. 3 ay
Allgrip 4 çeker sistemi ile birlikte gerçek ve köklü bir suv vitara.
Öyle yumuşak plastik isteyen gitsin başka modellere binsin. Yumuşak göğse dokunarak kişisel tatminini yaşasın. 5 sene sonra da ıvır zıvır sensör arızaları ile uğraşsın, bir tarafından su alsın, şanzımanı motoru ile uğraşsın.
Duster, 2008 gibi kullan at araçlarla kıyaslanması da ayrı bir komedi. Bunların kaç senelik geçmişi var ki rakip olsun.
Allgrip 4 çeker sistemi ile birlikte gerçek ve köklü bir suv vitara.Öyle yumuşak plastik isteyen gitsin başka modellere binsin. Yumuşak göğse dokunarak ki...
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1 Avatar
kizashi 3 ay
Bu fiyatlarla alınabilirliğini kaybetti, bu sene birinci olmaları zor.
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DH Misafiri 3 ay
Dıştan bakıldığında güzel ama malzeme kalitesi olarak vasatın altında. Suzuki de her japon marka gibi ülkemizde değeri ve kıymeti bilinmeyen bir marka. Suzuki, reklam ve pazarlamada çok geride kalıyor ülkemizde marka olarak doğru dürüst tanınmıyor
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okanclskn 3 ay
Hayatımda bu kadar gereksiz ve saçma bir segment görmedim. Bari c sınıfı yapın insafsızlar diz mesafesi olmayan bir kaç santim yüksek bir de plastik çamurluklu araçları suv diye iteliyorlar. Amerikadakiler oturma uzvuyla gülüyorlardır ordan.
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redloves 3 ay
Aracı aldıktan sonra, şu Video'yu görünce bir kez daha mutlu oldum.
youtu.be/...
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BekirTemel 3 ay
şaşırdım
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Sönmeyen Arıza Lambası. 3 ay
Allgrip 4 çeker sistemi ile birlikte gerçek ve köklü bir suv vitara.
Öyle yumuşak plastik isteyen gitsin başka modellere binsin. Yumuşak göğse dokunarak kişisel tatminini yaşasın. 5 sene sonra da ıvır zıvır sensör arızaları ile uğraşsın, bir tarafından su alsın, şanzımanı motoru ile uğraşsın.
Duster, 2008 gibi kullan at araçlarla kıyaslanması da ayrı bir komedi. Bunların kaç senelik geçmişi var ki rakip olsun.
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ilkerinanç 3 ay
Bu sınıfları karıştırıyorum devamlı ,o kadar çokki artık ,Nissan Qashqai ile farlkı sınıfta mı bunlar?
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Bloodin 3 ay ilkerinanç
Evet farklı sınıfta, Qashqai ve Duster C sınıfı, bagaja göre duşünebilirsiniz, B sınıflarında bagaj neredeyse hiç yok, bu sayede araç oldukça kısa, C sınıflarında ise iyi kötü dr olsa bir şeylerin sığabileceği bir bagaj var, araçlar da B sınıfına göre daha uzun
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cabriyo 3 ay
98.000tl ye kasımda 0km satılıyordu. 122bin değil. dolusu 140 gibiydi ama 4x4 kırmızı dikişli alkantra spor koltuk şerit takip anahtarsız falan 4x4 1.4turbo... e180de yok o donanım. bu fiyatlarla rakipsiz araç çok sattığına şaşırmadım. ayrıca iç hacmi + bagajı captur mazda rx3 gla a3 ten falan çok daha geniş. az kalsın alacakken direkten döndük toyota chr aldık. rusların videoları var offroad kar çamur karışık yerde land cruiser ın çıkamadığı tepeden çıkıyor bu vitara. keçi maşşallah.
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Göleli_At_Hırsızı 3 ay
Dışı gayet güzel içi vasat ötesi. Fiyatı dillere destan. B suv alana kadar passat alırsın. Sonrada derler yahu ayda 3 bin passat satılmış. Bunu sağlayan diğer firmalar.
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EmreGLC 3 ay
Malzeme kalitesi gerçekten çok kötü. Bu sınıfta 2008 çok iyi özellikle genişlik ve arka diz mesafesi efsane araçta.
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