Waymo, Michigan'da otonom araç fabrikası kuruyor

Google'ı da bünyesinde barındıran Alphabet'in sürücüsüz otomobil şirketi Waymo, Michigan Ekonomik Kalkınma Kurumu'ndan eyalette otonom araç fabrikası kurmak için onay aldı. Waymo fabrikanın, tamamiyle sürücüsüz araçların seri üretimine ayrılmış dünyadaki ilk fabrika olacağını iddia ediyor.

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Şirket henüz ilk tesisinin kurulacağı yeri kesin olarak belirlememiş olsa da sürücüsüz otomobillerin montajı ve dağıtımı için mühendisler, operasyon uzmanları ve filo koordinatörleri işe almayı planlıyor. Waymo tesiste Fiat Chrysler minivan ve Jaguar Land Rover'ın gelişmiş otonom sürüş sensörleri ve ekipmanları ile donatılmış versiyonlarını üretmeyi planlıyor.

Yüzlerce çalışana iş imkanı sağlayacak

Waymo zaten hali hazırda Arizona'nın en büyük şehri ve aynı zamanda başkenti olan Phoenix'te otonom taksi çağırma hizmetini genişletmek için Chrysler'ın hibrit Pacifica minivanlarını kullanıyor. Şirketin Michigan'da kuracağı fabrika gelecek yıllarda yüzlerce kişiye istihdam imkanı sağlayacak.

https://futurism.com/waymo-approval-open-driverless-car-factory-michigan