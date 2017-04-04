Türkiye, dünyada en çok televizyon izleyen ülke oldu!

Medya takibi alanında hizmet veren Ajans Press’in Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) verilerine dayanarak hazırladığı rapor, ülkemizdeki televizyon alışkanlıklarını gözler önüne seriyor. Buna göre Türkiye’de geçtiğimiz yıldan itibaren 18 bin 586 magazin haberi yapılırken, dizilerle ilgili 6 bin 177 haber yayınlandı. Yani magazin içerikleri gündemde kendine daha fazla yer buluyor.

İstanbul’daki kişiler magazin programlarına öncelik verirken, Ankara’daki vatandaşlar ise daha çok dizi izlemeyi tercih ediyor. Diğer taraftan kadın izleyiciler sırasıyla bilgi yarışması, dizi, kadın programları, reality show ve magazin programlarını tercih ediyor. Erkekler ise sadece tartışma programlarının olduğu dilimde kadınların önüne geçiyor.

Türkiye, 330 dakika ile dünyada en çok televizyon izleyen ülke

Araştırmanın en çarpıcı sonucu ise günlük izleme süreleri. Zira -en yakın rakibi Japonya'nın 65 dakika önünde olan- Türkiye, 330 dakika ile dünyada en çok televizyon izleyen ülke olarak "önemli" bir rekora imza attı. Listenin devamında İtalya (261 dakika), Polonya (247 dakika), İspanya (244 dakika) ve Rusya (239 dakika) gibi ülkeler geliyor. Televizyon en az 217 dakika ile Brezilya'da izleniyor.

Bildiğiniz gibi ülkemizde son dönemde evlilik programlarının kaldırılması gündemde. Kısa süre önce açıklama yapan RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, evlilik programları hakkında vatandaşlardan alınan şikayetlerin 36 bini bulduğunu dile getirdi. Hükümet yetkililerinden edinilen bilgilere göre evlilik programlarıyla ilgili çok sayıda şikayetin gelmesinden dolayı konuyla ilgili yakın zamanda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarılacağı ancak yayından kaldırılmayacağı, sadece düzenleme getirileceği belirtiliyor.