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Türkiye, dünyada en çok televizyon izleyen ülke oldu!

Yapılan son araştırma verilerine göre Türkiye, dünya genelinde günlük televizyon izleme oranlarında dünya rekoru kırdı. Listeye göre vatandaşlar günün önemli bir bölümü televizyon başında geçiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Medya takibi alanında hizmet veren Ajans Press’in Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) verilerine dayanarak hazırladığı rapor, ülkemizdeki televizyon alışkanlıklarını gözler önüne seriyor. Buna göre Türkiye’de geçtiğimiz yıldan itibaren 18 bin 586 magazin haberi yapılırken, dizilerle ilgili 6 bin 177 haber yayınlandı. Yani magazin içerikleri gündemde kendine daha fazla yer buluyor.
İstanbul’daki kişiler magazin programlarına öncelik verirken, Ankara’daki vatandaşlar ise daha çok dizi izlemeyi tercih ediyor. Diğer taraftan kadın izleyiciler sırasıyla bilgi yarışması, dizi, kadın programları, reality show ve magazin programlarını tercih ediyor. Erkekler ise sadece tartışma programlarının olduğu dilimde kadınların önüne geçiyor.

Türkiye, 330 dakika ile dünyada en çok televizyon izleyen ülke

Araştırmanın en çarpıcı sonucu ise günlük izleme süreleri. Zira -en yakın rakibi Japonya'nın 65 dakika önünde olan- Türkiye, 330 dakika ile dünyada en çok televizyon izleyen ülke olarak "önemli" bir rekora imza attı. Listenin devamında İtalya (261 dakika), Polonya (247 dakika), İspanya (244 dakika) ve Rusya (239 dakika) gibi ülkeler geliyor. Televizyon en az 217 dakika ile Brezilya'da izleniyor.
Bildiğiniz gibi ülkemizde son dönemde evlilik programlarının kaldırılması gündemde. Kısa süre önce açıklama yapan RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, evlilik programları hakkında vatandaşlardan alınan şikayetlerin 36 bini bulduğunu dile getirdi. Hükümet yetkililerinden edinilen bilgilere göre evlilik programlarıyla ilgili çok sayıda şikayetin gelmesinden dolayı konuyla ilgili yakın zamanda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarılacağı ancak yayından kaldırılmayacağı, sadece düzenleme getirileceği belirtiliyor.

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GreyParrot 2 yıl en beğenilen
Bu oranlara bakınca Türkiye gibi bir ülkede medyanın ele geçirilmesinin önemi daha iyi anlaşılıyor, Türk insanının en büyük bilgi kaynağı televizyon, buradan ne versen sorgulamadan alıyorlar dolayısıyla manipüle edilmiş, gerçeklerden uzak, zombi gibi birilerine bağlı kitle böyle elde ediliyor.
Bu oranlara bakınca Türkiye gibi bir ülkede medyanın ele geçirilmesinin önemi daha iyi anlaşılıyor, Türk insanının en büyük bilgi kaynağı televizyon, buradan n...
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anakata 2 yıl
ne buluyonuzda ne izliyonuz anlamıyorum.
geceleri yemek yerken, çay içerken seyrediyorum. içerik 0. bütün diziler birbirine benziyor. doğru dürüst film yayımlanmıyor. gideyim habertürk, cnn, ntv bakayım tartışma programı, açık oturum izleyeyim diyorum. hükümet şakşakcılarından geçilmiyor. hepsi aynı fikirde 10 adam oturmuş konuşuyolar. lan napıyonuz siz? 10dk katlanamıyorum.
geçen gece niye bu tvde bişey yok dedim, annem "bugün pazar" dedi. iyide eskiden haftasonları eğlenceli programlar olurdu, şahane pazar olurdu. harika filmler olurdu. şuan tv'de yayımlanan komedi programı, eğlence programı var mı? ben bulamadım.
tarım tv, bereket tv, doğu tv falan izliyorum artık.
ne buluyonuzda ne izliyonuz anlamıyorum.geceleri yemek yerken, çay içerken seyrediyorum. içerik 0. bütün diziler birbirine benziyor. doğru dürüst film yayı...
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3 Yanıt Yanıtla +116
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DH Misafiri 1 yıl
ben öyle söylenildiği gibi televizyon izlenme oranlarının olduğuna inanmıyorum en fazla nüfusun 100/20 si izliyor gazetelerin yarısı kapandı kalan yarısınında satışı yarıyarıya düştü çok değil 5 yıl sonra televizyon kanallarının 100/90 ı kapanır.
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hyasing40 2 yıl
oysa ki tv de bir ..... yok.
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kenan_0 2 yıl
esra erol sağolsun
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Stand Alone 2 yıl
Türk milleti tembeldir diye konu açılınca da adama demedikleri laf kalmıyor. Lafa gelince de ekonomik kriz bilmem ne. He canım he, çalışmak zor geliyor demiyorlar da...
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Her isi ters giden adam 1 yıl Stand Alone
Stand Alone
Türk milleti tembeldir diye konu açılınca da adama demedikleri laf kalmıyor. Lafa gelince de ekonomik kriz bilmem ne. He canım he, çalışmak zor geliyor demiyorlar da...

Yeter mi kardes ?
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CyFlush 2 yıl
Ne kadar doğru tartışılır bence, televizyon izlemeyipte saatlerce açık birakan bir kesim var.
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erco35coast 2 yıl
dışarısı ateş pahası yapılacak en ucuz şey "aburcubur-televizyon-çay"

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hector_1990 2 yıl
son 6 yıldır 2 tv aldım fllhd yenisi 4k diye ama hep monitör diye takılı nedense bizim kanallarımızda beş para etmez içerikler dolu filmler komedi aşk drama birbirinin aynı farklı tipler ve benzer içerikler
bu ülkede işe yaramayan bir sürü kurum var ama iki tanesi şu ve verdiğimiz vergiler haram olsun çünkü işlerini yapmıyorlar rtük ve denetleme kurumu
tvler yayınları insanları aptallaştırmaya yönelik ama el atan varmı ?
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PurposeLess sinan 2 yıl
Gelişmiş ülkelerle yarışıyoz, hatta hepsini geçmişiz. Durmak yok yola devam...
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SJess 2 yıl
başlık : zombilikte ilk sırada türkiye
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Guest-84CA19B46 2 yıl
Ben izlemiyorum sadece yabancı dizileri internetten izliyorum başka türlü televizyonu kolay kolay açmam
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