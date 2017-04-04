Prison Break efsanesi yeniden ekranlarda: İlk 5 dakika yayınlandı

Gerek konusu gerek kurgusuyla yayınlandığı dönemin fenomen yapımları arasına girmeyi başaran Prison Break, 8 yıllık hasrete son vermek için adeta geri sayım yapıyor. Tam kadro ekranlara gelecek olan dizinin 5. sezonunda yine heyecan ve gerilim dolu bölümler bizleri bekliyor.

Son bölümde -Wentworth Miller’ın canlandırdığı- Michael Scofield’ın ölümüyle sarsılan izleyiciler, bu kez efsanenin yeniden hayat buluşuna tanıklık edecek. Ansızın elinde bir fotoğrafla çıkıp gelen T-Bag sayesinde Scofield’ın Yemen'in en tehlikeli hapishanelerinden birinde olduğunu öğrenen abisi Lincoln (Dominic Purcell) ve eşi Sara (Sarah Wayne Callies), hazırladıkları planlarla özgürlüğün kapılarını açmaya çalışacak.

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T-Bag (Robert Knepper), Sucre (Amaury Nolasco) ve C-Note (Rockmond Dunbar) gibi yan karakterlerin de yer aldığı büyük kaçış macerasında gizemini koruyan birçok konu da yavaş yavaş açığa kavuşacak. Bugün FOXCRIME’da vizyona girecek yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken, yapımcılar ise merakla beklenen ilk bölümün 5 dakikasını yayınladı.