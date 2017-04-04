Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Prison Break efsanesi yeniden ekranlarda: İlk 5 dakika yayınlandı

Televizyon dünyasının en önemli yapımları arasında yer alan ve 8 yıllık aranın ardından tekrar ekranlara dönmeye hazırlanan Prison Break'in yeni sezonunun ilk 5 dakikası yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
13,6b
1
23
Sinema ve Dizi
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gerek konusu gerek kurgusuyla yayınlandığı dönemin fenomen yapımları arasına girmeyi başaran Prison Break, 8 yıllık hasrete son vermek için adeta geri sayım yapıyor. Tam kadro ekranlara gelecek olan dizinin 5. sezonunda yine heyecan ve gerilim dolu bölümler bizleri bekliyor.

Son bölümde -Wentworth Miller’ın canlandırdığı- Michael Scofield’ın ölümüyle sarsılan izleyiciler, bu kez efsanenin yeniden hayat buluşuna tanıklık edecek. Ansızın elinde bir fotoğrafla çıkıp gelen T-Bag sayesinde Scofield’ın Yemen'in en tehlikeli hapishanelerinden birinde olduğunu öğrenen abisi Lincoln (Dominic Purcell) ve eşi Sara (Sarah Wayne Callies), hazırladıkları planlarla özgürlüğün kapılarını açmaya çalışacak.
Ayrıca Bkz. "Samsung, Galaxy S8'in parmak izi sensöründe hata yaptığını biliyordu"
T-Bag (Robert Knepper), Sucre (Amaury Nolasco) ve C-Note (Rockmond Dunbar) gibi yan karakterlerin de yer aldığı büyük kaçış macerasında gizemini koruyan birçok konu da yavaş yavaş açığa kavuşacak. Bugün FOXCRIME’da vizyona girecek yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken, yapımcılar ise merakla beklenen ilk bölümün 5 dakikasını yayınladı.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DenzeL_28 2 yıl en beğenilen
Türk milletine yabancı diziyi sevdiren diziler den biriydi, dizi olarak çoğumuzun ilki veya ikincisidir, 1 mbit internetli torrent ve download furyasının had safada olduğu rapidshare dönemlerinde bu diziyi izlemek için sabahlardık, güzel günlerdi zaman çabuk geçiyor maalesef.
Türk milletine yabancı diziyi sevdiren diziler den biriydi, dizi olarak çoğumuzun ilki veya ikincisidir, 1 mbit internetli torrent ve download furyasının had s...
Devamını Gör
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 2 yıl
Aklıma 2004 senesi geldi 128 kbps internet 4 GB kota
Kotayı aşarsan kota aşım bedeli vardı MB başı hesaplanıyordu ...
Mesela 4 ve 6 GB kota limiti olan 1Mbps hızındaki ADSL aboneleri en fazla 61,25 YTL’yi ödeme yapabilir.
Ulan ne günlerdi yahu . Yüksek hız bağlatalım diyordunuz hattınız yetmez diyorlardı şunu alın diyorlardı değerler tutmuyordu . Haftada bir bozuluyordu kutudur, dolaptır yok fareler kabloları kemirmiştir . Ulan neler duydum neler
Aklıma 2004 senesi geldi 128 kbps internet 4 GB kotaKotayı aşarsan kota aşım bedeli vardı MB başı hesaplanıyordu ...Mesela 4 ve 6 GB kota limi...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mpower14 2 yıl
yabancı diziyi sevdiren diziler
1-preson break
2-lost
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
homebird 2 yıl
Breaking Bad'i özledim :(
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbranca007 2 yıl
4 gözle bekledik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NKFPK 2 yıl
8 senede ...göbegi salmıştır hepsi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nostromo- 2 yıl
Bunlar hala mapustan kaçamadı mı ya,ne yeni bölümü ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huhuq 2 yıl
hadi bakalım, bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnDiViT 2 yıl
1. ve 2. sezondan sonra konu tıkanmış saçmalamışlardı
Umarım konusu iyi olur
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Ölüyü mü diriltmişler :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yedikeresekiz 2 yıl
hadai bakalım nasıl olcak merakla bekliyoruz. bellick i öldürmeyeydiler iyiydi. o da olsaydı iyiydi. sanırım eskilerde alex yok gördüğüm kadarıyla diğer kadro full var gibi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mpower14 2 yıl
yabancı diziyi sevdiren diziler
1-preson break
2-lost
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faniseyler 2 yıl
Arka plandaki cami benzeri yapı ilgimi çekti. Yine subliminal mesaj ile dinimizi kötüleyecekler ama olsun adamlar yapmış be abi izleyelim.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tecnikadamoguz01 2 yıl faniseyler
Hocam zaten skofild 'ın tutulduğu ülke Pakistan olmuş oluyordu veya başka bir Müslüman ülkesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 2 yıl faniseyler
faniseyler
Arka plandaki cami benzeri yapı ilgimi çekti. Yine subliminal mesaj ile dinimizi kötüleyecekler ama olsun adamlar yapmış be abi izleyelim.

Mesajim niye ucmus laaaaaaaan?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13569 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
dizi, prison break ve
7 etiket daha prison break 5. sezon foxcrime Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Kendi kendine iyileşebilen saydam madde geliştirildi 2 yıl Bang & Olufsen, dekoratif hoparlörü BeoSound Shape'i tanıttı 2 yıl Türk mühendisleri tarafından geliştirilen insansız hava araçları 2 yıl Google, mobil uyumlu web sitesi geliştiricileri için sertifika programı başlattı 2 yıl Intel Security yeniden McAfee oluyor 2 yıl İsveçli şirket tüm çalışanlarına çip takmaya başladı 2 yıl Savunma sanayii ihracatı yılın ilk çeyreğinde 370 milyon dolar oldu 2 yıl Transcend ilk NVMe tabanlı SSD modelini duyurdu 2 yıl WhatsApp uçtan uca para transferi sistemini Hindistan’da faaliyete sokuyor 2 yıl Booking.com: Türk müşteriler hizmetlerimizi kullanmaya devam edecek 2 yıl Daimler ve Bosch sürücüsüz araçlar için ortaklık kuruyor 2 yıl Nokia 9 dolu dolu bir telefon olacak 2 yıl Akıllı telefonu bilgisayara dönüştüren Samsung DeX’in Türkiye fiyatı belli oldu 2 yıl Otonom araç dünyasında sağlam adımlar atan NVIDIA, Tesla’nın önemli ismini işe aldı 2 yıl Türkiye, dünyada en çok televizyon izleyen ülke oldu! 2 yıl Reddit 2016 Şeffaflık Raporu: Yetkililer daha fazla kullanıcı bilgisi istiyor 2 yıl Tesla artık Ford’dan daha değerli bir şirket 2 yıl Google ve Android cihaz üreticileri güçlerini birleştiriyor 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 Ti mobilin yolunu tuttu 2 yıl Japonya'da ilk ‘’yeniden programlanmış’’ kök hücre nakli gerçekleştirildi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Prison Break efsanesi yeniden ekranlarda: İlk 5 dakika yayınlandı Sonraki Roland'ın kurucusu Ikutaro Kakehashi hayatını kaybetti 2 yıl Amerika kömür kullanımını azalttı 2 yıl Samsung'un sanal asistanı Bixby, Android Nougat'lı eski cihazlarda da çalışıyor 2 yıl Bilim insanları basit robotları manyetik alanlarla kontrol etmeyi keşfetti 2 yıl Nintendo Switch’in bükülme sorunu olduğu ortaya çıktı 2 yıl Samsung, Galaxy S8'in parmak izi sensöründe hata yaptığını biliyordu 2 yıl Dünyada yenilenebilir enerjide rekor artış: Türkiye’de durum ne? 2 yıl Dyson, elektrikli otomobil fikrini rafa kaldırdı 2 yıl LG G6′nın Türkiye fiyatı ve satış tarihi netlik kazandı 2 yıl Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli güneş paneli üreticilerine ek vergi getirildi! 2 yıl Apple yeni iPhone'lar için kendi grafik işlemcisini üretecek 2 yıl YTÜ Otomotiv Teknolojileri Etkinliği'17 başlıyor 2 yıl Turkcell 4.5G ile kullanıcıların data kullanımı yüzde 92 arttı 2 yıl HTC U amiral gemisi 6GB RAM ve Snapdragon 835'le geliyor 2 yıl Avustralya da ülkeye yapılan uçuşlar için özel güvenlik önlemleri alıyor 2 yıl Mobilite: Galaxy S8 yorumlarımız, HTC U, LG G6 ve dahası... 2 yıl Davut Sapanı: İsrail rüya projeyi tamamladı! 2 yıl Liter of Light projesi pet şişeleri ışık kaynağına dönüştürüyor 2 yıl Yeni Mumya filmi The Mummy'den ikinci fragman yayınlandı 2 yıl Samsung Galaxy S8 hakkında bilmeniz gerekenler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim