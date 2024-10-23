TUSAŞ’a yapılan saldırıya yayın yasağı getirildi

TUSAŞ saldırısına yayın yasağı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gerçekleştirilen saldırı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alındığını açıkladı. Şahin şu ifadeleri kullandı:
“Yerli ve millî savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır.
Medyamızda, resmî makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir.
Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır.
İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
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