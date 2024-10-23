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    Anlık Bildirim

    TUSAŞ’a yapılan saldırıya yayın yasağı getirildi

    Bugün saat 15:30 tarihinde Ankara’daki TUSAŞ tesisine yapılan bombalı terör saldırısına yayın yasağı getirildi. Yayın yasağını Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu.
    TUSAŞ’a yapılan saldırıya yayın yasağı getirildi Tam Boyutta Gör
    Bugün saat 15:30 tarihinde Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ-TAI) tesisine bombalı terör saldırı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen saldırıda şehitlerimiz olduğu açıklandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ise yaptığı açıklamada yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

    TUSAŞ saldırısına yayın yasağı

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gerçekleştirilen saldırı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alındığını açıkladı. Şahin şu ifadeleri kullandı:

    “Yerli ve millî savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır.

    Medyamızda, resmî makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir.

    Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır.

    İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır.

    Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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