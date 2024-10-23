TUSAŞ’a yapılan saldırıya yayın yasağı getirildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bugün saat 15:30 tarihinde Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ-TAI) tesisine bombalı terör saldırı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen saldırıda şehitlerimiz olduğu açıklandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ise yaptığı açıklamada yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

TUSAŞ saldırısına yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gerçekleştirilen saldırı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alındığını açıkladı. Şahin şu ifadeleri kullandı:

“Yerli ve millî savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır.

Medyamızda, resmî makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir.

Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır.

İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

Resmi: Ankara'da TAİ'ye bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi! 2 sa. önce eklendi

Saldırıya uğrayan TUSAŞ tesisinde kritik teknolojiler üretiliyor 1 dk. önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.