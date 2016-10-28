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Microsoft Türkiye’den önemli kış saati güncellemesi

Ülkemizde kış saati uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili harekete geçen Microsoft, yayınlanan bu güncelleme paketiyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek istiyor.
2 yıl
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25
İşletim Sistemleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Microsoft Türkiye’den önemli kış saati güncellemesi
 
Bildiğiniz gibi Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla Türkiye genelinde yaz saati uygulamasının, bu yıldan itibaren yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı. Diğer bir deyişle artık saatleri geri almayacağız ve yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek, kış saatine geçilmeyecek.
Microsoft Türkiye ise Windows kullanıcılarının bu değişimden etkilenmemesi için önemli bir güncelleme yayınladı. Otomatik güncellemeleri kapatan kullanıcıların manuel olarak yükleme yapmaları gerektiğini hatırlayan teknoloji devi, Türkiye’nin yeni saat dilimini UTC+2 yerine UTC+3 olarak değiştiriyor.

Güncellemelerin geçerli olacağı işletim sistemleri:

  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows 7 SP1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Vista SP2 
Windows 10 güncelleştirmesi almak için Windows 10 Güncelleştirme geçmişi sayfası içinde listelenen en son güncelleştirmeleri yüklemek gerekiyor.
Güncelleştirme yüklenmeden önce, 30 Ekim 2016 tarihi sonrası için oluşturulan takvim öğelerinde sorun yaşanmaması için Exchange On-premises ve Office 365 kullanıcıları için mutlaka güncelleştirmeleri yüklenmesi öneriyor.
Exchange’i kurum içerisinde yerleşik kullanan şirketlerin ise sunucuların üzerinde çalıştığı Windows sunucuları güncelleyip, OWA servisleri için IIS resetlemeleri veya Windows sunucuları yeniden başlatmaları gerekiyor.
Office 365 kullanıcıları için sunucuların güncelleştirme süreci devam ediyor. 30 Ekim tarihine kadar Türkiye bölgesine hizmet veren sunucular öncelikli olacak şekilde güncelleştirmeler yapılmaya devam edecek. Office güncellemesi için yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgi Microsoft Türkiye resmi blog sayfasında yer alıyor.

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yoksulseytan22 2 yıl en beğenilen
Hayatımda en uyuz olduğum şey kış saati uygulaması idi. Sabah aydınlık olsa nolur karanlık olsa nolur. Ancak Akşam erken kararması ve özellikle kış saati yüzünden daha da erken kararması çok sinir bozucu.
Tasarruftan bahsedilmiş ama neyin tasarrufu. Sabah erken yakmadığın elektriği bu sefer akşam yakıyorsun.
Yıllardır merak ederdim bu kış saati uygulaması kime yarıyor diye.
Bu kış saati tasarrufu sadece kamuda çalışanlara yarıyor diyecem ancak onlarda işe 8 den önce gitmiyorlar. Özel sektör malum, saat sınırlaması yok. Okullarda da sabahçı ve öğrenci olayı neredeyse kalmadı.
Hayatımda en uyuz olduğum şey kış saati uygulaması idi. Sabah aydınlık olsa nolur karanlık olsa nolur. Ancak Akşam erken kararması ve özellikle kış saati yüzün...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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CoreXXX 2 yıl
kış saati uygulaması diye bişey yok. yaz saati uygulaması var ve uygulandıktan sonra geri alınması var. kış için kullnadığımız saat zaten normal saat martta ileri alınır sonra geriye
kış saati uygulaması diye bişey yok. yaz saati uygulaması var ve uygulandıktan sonra geri alınması var. kış için kullnadığımız saat zaten normal saat martta ile...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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Redunay 2 yıl
Nedir bu kış saatinden çektiğimiz arkadaş kışı ayrı dert yazı ayrı dert, bir ileri alırlar bir geri, bir uygularlar bir kaldırırlar, bir işe geç gideriz bir erken. Terör, işsizlik, darbe, bombalar, fetö bütün bunlar yetmiyor bir de bu saçmalıkla uğraşıyoruz ne b*ktan bir ülke lan.
Nedir bu kış saatinden çektiğimiz arkadaş kışı ayrı dert yazı ayrı dert, bir ileri alırlar bir geri, bir uygularlar bir kaldırırlar, bir işe geç gideriz bir erk...
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DH Misafiri 2 yıl
Windows 7 64 bit işletim sistemine saat güncellemesi yüklemek istiyorum. Araştırdım uygun paketi buldum , yükledi fakat saat ayarları - Saat dilimini değiştir - saat dilimi: (UTC+03:00 İstanbul) getirmiyor hala (UTC + 02:00 ....) şeklinde geliyor.Bu sebeple de hep saat 1 sat geri kalıyor. Soruna çözüm bilen varmı?
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belo3 2 yıl
8.1 64 bit. link veren olurmu . bulamadım. bir tane indirdim uyumsuz diyor
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yilmaz976 2 yıl belo3
Microsoft sitesinden orijinal olarak indirebilirsiniz.
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mcebi001 2 yıl
Bu yıl bu saçmalık mahvetti bizi sabah 6:40 da uyaniyorum tabi gündüz saatiydi bu yila kadar, bu denyolar yüzünden sanki gece yarısı işe gidiyormuş gibi oldum....Buna karar verenlere bir kaç aydır her sabah yeni yeni küfürler icat ediyorum .....O derece !
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drjacob 2 yıl
en gıcık olduğum şey saattir net
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DH Misafiri 2 yıl
güzel kardeşim yaz saati uygulaması kalktığından beri elektrik kullanımı %6.5 arttı. diğer bir deyişle, iktidara yakın olanların cebi biraz daha doldu.
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blackness88 2 yıl
mrb win7 kullanıyorum. win7 için güncelleme dosyası indirdiğim halde. sisteminiz için geçerli değil uyarısı veriyor. nası düzeleceğini bilen var mı?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ipli jeton 2 yıl blackness88
Sisteminize uygun dosyayı indirip yükleyin. 64 bit için x64, 32 bit için x86 yazanı yükleyeceksiniz.
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aycibin 2 yıl
Maksak saat olarak Avrupa ile arayı açacaksın araplara yaklasacaksin.biz de anlamadik.saat aralığı arttıkça ticaret zorlasiyor.hem yaz saati uygulamasi sayesinde Avrupa ile senkron (hep 1 saat farkla) yaşıyorduk.simdi o da bozuldu.

Ayrıca kış saati uygulaması degil,yaz saati uygulamasidir bunun adi.bizim coğrafi saatimiz kış saati denen saat zaten.yaz saati uygulamasında kalacağız yani.
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CoreXXX 2 yıl
kış saati uygulaması diye bişey yok. yaz saati uygulaması var ve uygulandıktan sonra geri alınması var. kış için kullnadığımız saat zaten normal saat martta ileri alınır sonra geriye
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esmerbuyucu 2 yıl CoreXXX
CoreXXX

kış saati uygulaması diye bişey yok. yaz saati uygulaması var ve uygulandıktan sonra geri alınması var. kış için kullnadığımız saat zaten normal saat martta ileri alınır sonra geriye

O zaman bizi normalden mahrum bıraktılar. Normal saatimiz olan GMT+2 tarihe karıştı. 12 ay boyunca GMT+3 yaz saati yaşayacağız. Kim düşündüyse bu fikri beyninden öpsünler(!)
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irish 2 yıl CoreXXX
CoreXXX
kış saati uygulaması diye bişey yok. yaz saati uygulaması var ve uygulandıktan sonra geri alınması var. kış için kullnadığımız saat zaten normal saat martta ileri alınır sonra geriye

Bunu yazmaya gelmiştim.
İşin enteresan tarafı koskoca gazeteler ve internet siteleri bie yanlış kullanıyor.
Anlamak güç.
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esmerbuyucu 2 yıl
Artık Arap ülkeleriyle iletişimimiz ivme kazanacak. Arap yatırımcılar saat farkı yüzünden zorlanmadan gayrimenkul yatırımlarını yapabilecek. Yehhu!
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LORDTEK 2 yıl
Sonunda doğru bulundu: GMT +3
Önceden 6 ay doğru, 6 ay hatalı tercih üzerinde devam ediyorduk. Mantık galip geldi, yaşasın!
Erken kalkan kazanır!
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