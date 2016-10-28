Microsoft Türkiye’den önemli kış saati güncellemesi

Haber Editörü
Bildiğiniz gibi Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla Türkiye genelinde yaz saati uygulamasının, bu yıldan itibaren yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı. Diğer bir deyişle artık saatleri geri almayacağız ve yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek, kış saatine geçilmeyecek.
Microsoft Türkiye ise Windows kullanıcılarının bu değişimden etkilenmemesi için önemli bir güncelleme yayınladı. Otomatik güncellemeleri kapatan kullanıcıların manuel olarak yükleme yapmaları gerektiğini hatırlayan teknoloji devi, Türkiye’nin yeni saat dilimini UTC+2 yerine UTC+3 olarak değiştiriyor.
Güncellemelerin geçerli olacağı işletim sistemleri:
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 8.1
- Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
- Windows Vista SP2
Windows 10 güncelleştirmesi almak için Windows 10 Güncelleştirme geçmişi sayfası içinde listelenen en son güncelleştirmeleri yüklemek gerekiyor.
- Windows 10 1607 Sürümü ve Windows Server 2016: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3194798
- Windows 10 1511 Sürümü: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3192441
- Windows 10 RTM Sürümü: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3192440
- Windows Vista/7/8.1 ve Sunucu sürümleri (2008 SP2/2008 R2/2012/2012 R2) için: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3192321
- Windows Phone 10 için 14493.321 sürümünde ilgili güncelleştirme bulunmaktadır.
Güncelleştirme yüklenmeden önce, 30 Ekim 2016 tarihi sonrası için oluşturulan takvim öğelerinde sorun yaşanmaması için Exchange On-premises ve Office 365 kullanıcıları için mutlaka güncelleştirmeleri yüklenmesi öneriyor.
Exchange’i kurum içerisinde yerleşik kullanan şirketlerin ise sunucuların üzerinde çalıştığı Windows sunucuları güncelleyip, OWA servisleri için IIS resetlemeleri veya Windows sunucuları yeniden başlatmaları gerekiyor.
Office 365 kullanıcıları için sunucuların güncelleştirme süreci devam ediyor. 30 Ekim tarihine kadar Türkiye bölgesine hizmet veren sunucular öncelikli olacak şekilde güncelleştirmeler yapılmaya devam edecek. Office güncellemesi için yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgi Microsoft Türkiye resmi blog sayfasında yer alıyor.
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Tasarruftan bahsedilmiş ama neyin tasarrufu. Sabah erken yakmadığın elektriği bu sefer akşam yakıyorsun.
Yıllardır merak ederdim bu kış saati uygulaması kime yarıyor diye.
Bu kış saati tasarrufu sadece kamuda çalışanlara yarıyor diyecem ancak onlarda işe 8 den önce gitmiyorlar. Özel sektör malum, saat sınırlaması yok. Okullarda da sabahçı ve öğrenci olayı neredeyse kalmadı.