Microsoft Türkiye’den önemli kış saati güncellemesi

Bildiğiniz gibi Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla Türkiye genelinde yaz saati uygulamasının, bu yıldan itibaren yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı. Diğer bir deyişle artık saatleri geri almayacağız ve yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek, kış saatine geçilmeyecek.

Microsoft Türkiye ise Windows kullanıcılarının bu değişimden etkilenmemesi için önemli bir güncelleme yayınladı. Otomatik güncellemeleri kapatan kullanıcıların manuel olarak yükleme yapmaları gerektiğini hatırlayan teknoloji devi, Türkiye’nin yeni saat dilimini UTC+2 yerine UTC+3 olarak değiştiriyor.

Güncellemelerin geçerli olacağı işletim sistemleri:

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012

Windows 8.1

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

Windows 7 SP1

Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

Windows Vista SP2 Windows 10 güncelleştirmesi almak için güncelleştirmesi almak için Windows 10 Güncelleştirme geçmişi sayfası içinde listelenen en son güncelleştirmeleri yüklemek gerekiyor. Windows 10 1607 Sürümü ve Windows Server 2016: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3194798

Windows 10 1511 Sürümü: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3192441

Windows 10 RTM Sürümü: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3192440

Windows Vista/7/8.1 ve Sunucu sürümleri (2008 SP2/2008 R2/2012/2012 R2) için: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3192321

Windows Phone 10 için 14493.321 sürümünde ilgili güncelleştirme bulunmaktadır. Güncelleştirme yüklenmeden önce, 30 Ekim 2016 tarihi sonrası için oluşturulan takvim öğelerinde sorun yaşanmaması için Exchange On-premises ve Office 365 kullanıcıları için mutlaka güncelleştirmeleri yüklenmesi öneriyor. Exchange’i kurum içerisinde yerleşik kullanan şirketlerin ise sunucuların üzerinde çalıştığı Windows sunucuları güncelleyip, OWA servisleri için IIS resetlemeleri veya Windows sunucuları yeniden başlatmaları gerekiyor. Ayrıca Bkz. "Otomobillerde cam filmi artık serbest oluyor" Office 365 kullanıcıları için sunucuların güncelleştirme süreci devam ediyor. 30 Ekim tarihine kadar Türkiye bölgesine hizmet veren sunucular öncelikli olacak şekilde güncelleştirmeler yapılmaya devam edecek. Office güncellemesi için yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgi Microsoft Türkiye resmi blog sayfasında yer alıyor.