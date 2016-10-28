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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uber'in sahibi olduğu sürücüsüz tır "Otto" ilk teslimatını gerçekleştirdi

2016 yılının başında kurulan ve çok geçmeden Uber tarafından satın alınan sürücüsüz tır projesi Otto, Amerika’da 193 kilometrelik yolu sorunsuz şekilde katederek ilk nakliyesini gerçekleştirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Google Maps eski CEO’su Lior Ron ve Google’ın sürücüsüz araç projesi mühendislerinden Anthony Lewandowski tarafından geliştirilen Otto, mayıs ayında görücüye çıkarılan ilk prototipinin ardından Uber tarafından satın alınmıştı.
Amerika’nın Colorado eyaletindeki Fort Collins ve Colorado Springs arasındaki 193 kilometrelik yolu başarıyla tamamlayan Otto, dorsesindeki 45 bin şişe alkollü içeceği sorunsuz şekilde belirtilen noktaya götürdü. Araç içerisinde güvenlik sebebiyle profesyonel sürücünün de bulunduğunu belirten şirket yetkilileri, Otto’nun şu an için sadece otoyollarda gidebildiğini ve şehir içinde sürücü yardımına ihtiyaç duyduğunu dile getirdiler.
30 bin dolar masrafla bir adet radar, üç adet liar ve bir adet tepe kamerasıyla sıradan araçları otonom hale getiren Otto’nun trafik kazalarını önemli oranda düşürmesi ve uzun yolun sürücüler üzerindeki etkilerini azaltması planlanıyor. Üstelik her geçen gün artan lojistik ihtiyacının sürücüsüz teknolojilerle büyük ölçüde karşılanabileceği ifade ediliyor

https://blog.ot.to/proudly-brewed-self-driven-95268c520ba4#.ud18m9flc Yorum Yaz
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dgo_cr7 3 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
insanları çalıştırmazsa makinenin ürettiğini kime satacak acaba?
o arabanın taşıdığı birayı kim alacak?
kapitalizmi tam anlayamamışsın.
işçilere ödedikleri paradan mı imtina ettiklerini zannediyorsun?
devede kulak.
üretimi hızlandırıp hatayı azaltmak istiyorlar sadece.
insanlar her zaman orada duracak. hiç bir şey yapmasa bile.
insanları çalıştırmazsa makinenin ürettiğini kime satacak acaba?o arabanın taşıdığı birayı kim alacak?kapitalizmi tam anlayamamışsın.işçilere ...
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DH Misafiri 3 yıl
Bak bak zihniyete bak. Cracklayip şahin kullanacak. Hı hı yapsrsııınn hatta sen insansız tamirat bile yaptırırsın. Adamlar aya gitti aya. Biz hâlâ ekmek yok işsizlik bilmem ne derdindeyiz. Türk aklı işte millet bilim yarıştırır bizimki sidik. Ne diyim ki ???
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SEO-Uzmanı 3 yıl
kafasının içinde beyin taşımayanlar haliyle bu habere çok sevinecektir !
ama bu işin sosyolojik tarafı dünya üzerinde şoförlük yapan milyonlarca ailenin geçim kaynağı bu işten ciddi bir şekilde etkilenecek !
sosyolojik alt yapısı hazır olmadan sosyolojik yapıyı etkileyecek bu tarz teknolojik gelişmeler insanların ihtiyaçını karşılamayı bırakın insanın insan yerine konulmadığı bir sosyolojik olmayana yeni bir dünya düzenini sürüklenmeye sebep olunur !
bunun sonucu ; işsiz kalan insanlar sosyal açıdan desteklenmesi ve yeni iş kollarına yönlendirilmesi gerekir ama otonom sistemler kas gücü ve basit zeka isteyen işleri yapmaya başlayınca bu gün şoförler yarın masa başı oturan muhasebecilere kadar bu sistem bir çok açıdan insansız firma ve şirketlere dönüşüm sürecini başlatacaktır.
yani uzun lafın kısası çocuğunuzu ileride adam olması için boşu boşuna okutuyorsunuz ! çünkü bu sistemin geleceğinde çocuğunu ileride bir baltaya sap bile olmayacak !!! çünkü sistem böyle !
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umut_baris 3 yıl SEO-Uzmanı
Birader çalışmanın kendisi saçmalık zaten. Yeter bu ekmek muhabbeti be!
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dgo_cr7 3 yıl SEO-Uzmanı
insanları çalıştırmazsa makinenin ürettiğini kime satacak acaba?
o arabanın taşıdığı birayı kim alacak?
kapitalizmi tam anlayamamışsın.
işçilere ödedikleri paradan mı imtina ettiklerini zannediyorsun?
devede kulak.
üretimi hızlandırıp hatayı azaltmak istiyorlar sadece.
insanlar her zaman orada duracak. hiç bir şey yapmasa bile.
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kadirirdem 3 yıl
ne kadar kontrol edildi ve stabil çalışıyor tur çok tehlikeli onlarca kişi öldürebilir veya arabalara zincirleme kaza yapabilir...
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vamp 3 yıl
Araçlar tamamda tırlar bence çok tehlike olurlar. Kontrolden çıkan bir tır 10 aracı altına alıp ezebilir. Bence bu iş için erken.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
eskiden atlar vardı !
şimdi ise atlar yok artık !
eskiden insanlar vardı !
şimdi ise ???
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V4LKyR 3 yıl
Bir adet radar, üç adet liar ve bir adet tepe kamerası alıp ben de kendi aracımı otonom haline getirebilir miyim?
Otto'nun yazılımının crack'ini de bulduk mu tamamdır.
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