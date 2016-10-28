Uber'in sahibi olduğu sürücüsüz tır "Otto" ilk teslimatını gerçekleştirdi

Google Maps eski CEO’su Lior Ron ve Google’ın sürücüsüz araç projesi mühendislerinden Anthony Lewandowski tarafından geliştirilen Otto, mayıs ayında görücüye çıkarılan ilk prototipinin ardından Uber tarafından satın alınmıştı.

Amerika’nın Colorado eyaletindeki Fort Collins ve Colorado Springs arasındaki 193 kilometrelik yolu başarıyla tamamlayan Otto, dorsesindeki 45 bin şişe alkollü içeceği sorunsuz şekilde belirtilen noktaya götürdü. Araç içerisinde güvenlik sebebiyle profesyonel sürücünün de bulunduğunu belirten şirket yetkilileri, Otto’nun şu an için sadece otoyollarda gidebildiğini ve şehir içinde sürücü yardımına ihtiyaç duyduğunu dile getirdiler.

30 bin dolar masrafla bir adet radar, üç adet liar ve bir adet tepe kamerasıyla sıradan araçları otonom hale getiren Otto’nun trafik kazalarını önemli oranda düşürmesi ve uzun yolun sürücüler üzerindeki etkilerini azaltması planlanıyor. Üstelik her geçen gün artan lojistik ihtiyacının sürücüsüz teknolojilerle büyük ölçüde karşılanabileceği ifade ediliyor

https://blog.ot.to/proudly-brewed-self-driven-95268c520ba4#.ud18m9flc