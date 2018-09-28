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Türkiye’nin ekonomisi ABD’li şirkete emanet

Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında alınan yeni kararı duyurdu. Türkiye’nin ekonomisi için ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey ile işbirliği yapılacak.
7 ay
54,1b
1
158
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) üç ana başlığa vurgu yapılıyor. Bunlar dengeleme, disiplin ve dönüşüm olarak sıralandı. Berat Albayrak değişim başlığı ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu. Türkiye’nin ekonomisi için ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey ile işbirliği yapılacağı açıklandı.

Berat Albayrak, “Yeni program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdik. 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek” dedi.

McKinsey işletmelere ve kamu kuruluşlarına hizmet veren global yönetim danışmanlığı şirketidir. 9 binden fazla danışman ve yaklaşık 2 bin kişilik araştırma personelinden oluşuyor. 60’tan fazla ülkede ofisi bulunuyor. ABD menşeili şirketin müşterilerinin yüzde 40’ı Avrupa’da, yüzde 35’i ABD’de, yüzde 16’i Asya Pasifikte yer alıyor.

Müşterilerin faaliyet gösterdiği kurumla ilgili bağlamı, sektör dinamiklerini ve makroekonomik ortamını analiz ediyor. Buna göre uzun süreli gelişmeler sağlayacak tavsiyelerde bulunuyor. Alınması gereken kararları belirliyor.


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pyrotechnician 7 ay en beğenilen
Madem ekonomiyi amerikalı şirket yöneticek, bakanlık neden var o zaman, bakanlar neden maaş alıyorlar ?
Bu şekilde ülke yönetilebiliyorsa sayet ben olayım ekonomi bakanı, bende alayım danışmanlık.
Madem ekonomiyi amerikalı şirket yöneticek, bakanlık neden var o zaman, bakanlar neden maaş alıyorlar ?Bu şekilde ülke yönetilebiliyorsa sayet ben olayım e...
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2 Yanıt Yanıtla +218
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TetraYazilim 7 ay
Artık kabul edin, Türkiye Amerika'nın sömürgesi. Görsel ve sosyal medyada söylenen yapılan her şey milleti uyutmak için.
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leocorte 7 ay
Bir taraftan halka boykot çektirip diğer yandan karalama kampanyası yürütülen ABD'li şirketlerden medet ummak ve ekonomik istatistiklerine bel bağlamak trajikomik bir durum.
Sonuçta bir boykotun daha ne kadar gereksiz bir düzmece olduğunun kanıtlar nitelikte bir durum. Güven vermiyor.
Umarız başarılı ve hızlı bir verim alınır.
Bir taraftan halka boykot çektirip diğer yandan karalama kampanyası yürütülen ABD'li şirketlerden medet ummak ve ekonomik istatistiklerine bel bağlamak trajikom...
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tomshardware 7 ay
CAHAPE'nin çağırdığı mckinseyi reyis geri gönderdi,
reyis yine harika, reyis yine kahraman.
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Morichannnn 7 ay
Şaka gibi.
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Merkur 7 ay
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“Bizi ekonomik olarak çökertmek isteyen ülkeden danışmanlık almayı benim aklım almıyor”
5-6 dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iki gün önce NTV’de ekonomiye ilişkin soruları yanıtlamıştı. ABD’li McKinsey ile yapılan anlaşma hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Görüş alacağız ama yerli ve milli duruşla yöneteceğiz" dedi ve ekledi: "Yapılan yorumlar cehaletten değilse ihanettir!"
Dinci Akit gazetesi yazarı Ali Osman Aydın bugünkü köşesinde isim vermeden Bakan Albayrak’ın bu sözlerini ve AKP’yi sert bir dille eleştirdi. Yazısında McKinsey ile yapılan anlaşmanın AKP’liler tarafından da eleştirildiğini ifade eden Ali Osman Aydın, “Siyaset kurumu, McKinsey ile yapılan anlaşmayı eleştirenleri ‘cehalet’ veya ‘ihanet’ denklemine hapsettiği için. Yani siyaset, ‘Ben şu nedenlerle McKinsey firmasıyla anlaştım.’ dedikten sonra birileri hala yorum yapıyorsa onlar ihanet içinde olmuş oluyorlar…” ifadelerini kullandı.
Ali Osman Aydın’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
“Erdal amca… Bakkalımız… 65 yaşında. 4 oğlu da askerlik yapmış. Siyasete girdiğinden beri Recep Tayyip Erdoğan markasına oy veriyor. Son gelişmelerden, artan fiyatlardan, müşteri memnuniyetsizliğinden rahatsız. 'Keşke şu McKinsey denilen Amerikan şirketiyle çalışmasalardı' diyor.
****
Üst mahalleden Rasim abi. Sanayide oto tamirciliği yapıyor. Yağlı dükkan duvarlarından birinde Recep Tayyip Erdoğan’ın afişi asılı. Üzerinde, 'İstanbul emin ellerde' yazıyor. Afişin üzerindeki tarih, '1994'ü gösteriyor. Rasim usta kafasını sallayarak 'Bula bula Amerikan şirketini mi buldular danışmanlık yaptıracak, yerli şirketler yok mu bu işi yapacak?' diyor.
****
Tekin… 25 yaşında. Kasiyerlik yapıyor. Ak Parti iktidarında büyüdü ancak hiçbir zaman Ak Parti’ye oy vermedi. Son zamanlarda Cumhurbaşkanının Amerika’yı hedef alan söylemlerini haklı olarak, yumruklarını sıkılı dinledi. Dolar kurunun yükselişini öfkeyle izledi. Çirkin muhalefete bulaşmadı. Bunları bir memleket meselesi olarak gördü. Tekin, “Amerikan firmasından alınan danışmanlık hizmetini duyduğumdan beri canım sıkkın, bu durumu hazmedemiyorum.” diyor.
****
Sezgin. İkinci çocuğunu bekliyor. Ak Parti ne zaman büyük bir miting planlasa Sezgin hemen akrabalarını organize ediyor. Çünkü, sezgin mitinglere akrabalarını götürmeyi bir görev addediyor. O bunu gönüllü olarak yapıyor. Sezgin, “Bizi ekonomik olarak çökertmek isteyen ülkeden danışmanlık almayı, benim aklım almıyor.” diyor.
****
Unutmadan, bu kişilerin tamamı, Cumhurbaşkanının 'Dolarlarınızı bozdurun!' çağrılarına, dolarlarını anında Türk lirasına çevirerek cevap verdiler.
'Ey Amerika! Ey Avrupa!' nidalarına her zaman, hasbi bir şekilde destek oldular.
Vergilerini ödediler, askerliklerini yaptılar, oy kullandılar…
Yine unutmadan bu insanların neredeyse tamamı 15 Temmuz’da, hem de henüz 'meydanlara çıkın' diye bir açıklama yapılmamışken, sokaklara çıktılar…

***
Fakat bu insanların “ihanet” içinde oldukları söyleniyor…
Hayır, terör örgütleriyle bağlantılı oldukları için değil…
Siyaset kurumu, McKinsey ile yapılan anlaşmayı eleştirenleri “cehalet” veya “ihanet” denklemine hapsettiği için.
Yani siyaset, ‘Ben şu nedenlerle McKinsey firmasıyla anlaştım.’ dedikten sonra birileri hala yorum yapıyorsa onlar ihanet içinde olmuş oluyorlar…
Bu kadar basit…
****
Söyledikleriniz hakikatin ta kendisi olsa da insanların söylediklerinizi dikkate almama, bildiklerini okuma, canları ne istiyorsa onu ifade etme hakları vardır.
Kimse kimsenin istediği gibi düşünmek, inanmak, konuşmak zorunda değildir.
Siyasetin görevi özgür düşüncenin ifade edilerek gelişmesine alan açmak ve söylenen şeylere toleransla yaklaşarak halkın taleplerini anlamaya çalışmaktır.
Özgürce düşünmek ve düşüncenin nasıl isteniyorsa öyle ifade edilmesi siyaset tarafından insanlara bahşedilmiş bir hak değildir. Bilakis, dini referanslarımızın, yüzlerce yıllık modernleşme sürecimizin bir sonucudur ve bedeli ödenmiştir.
Siyasetin aldığı hayati kararları eleştirmek, tartışmak vergisini veren, oy kullanan her yurttaşın en doğal hakkıdır. “Ekonomik gerçekler, uluslararası dengeler” söylemiyle insanların alınan kararları sorgulamadan kabul etmesini beklemek, sorgulayanları “cahil ya da hain” ilan etmek, en küçük eleştiride “beka” ürpertisi duymak, eleştiriyi “algı operasyonu” olarak görmek sağlık belirtisi değildir. Hele de alınan kararlar tarz-ı siyasetinizle, söylemlerinizle aleni bir şekilde çelişiyorsa insanlar bu çelişkiye dikkat çekmek durumundadırlar. Bu demokratik toplumun gereğidir... Ayrıca İbn Haldun’dan bir hatırlatma yapmak gerekirse, iktisadi teşebbüs ancak özgür ortamda meydana gelebilir.
Dolayısıyla ayrıştıran, yok sayan, yaftalayan “cehalet ve ihanet” denklemi ifadesi ağır ve kabul edilemez bir ithamdır. Vatanını seven, vergisini veren, hayatında çöp kovasını bile devirmemiş yukarıda hikayelerine yer verdiğimiz insanlar, sadece düşüncelerini paylaştılar diye neye ihanet etmiş olabilirler acaba?
Siyaset bunun cevabını vermelidir…”

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apodur 7 ay
mckinsey yerine "yerli ve Milli" bir şirket kuramaz mıydınız!
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Merkur 7 ay
GANDIRILDIK!
Türkiye'nin danışmanlık hizmeti aldığı McKinsey, Porto Riko'da çıkarlarını gizlemiş
Levent Gültekin
3-4 dakika
Türkiye’ye de danışmanlık hizmeti vereceği açıklanan McKinsey & Company şirketinin, hizmet verdiği Porto Riko’da çıkar çatışmasına neden olabilecek hazine bonosuna sahip olduğu ortaya çıktı.
Fotoğraf: Reuters
Euronews’ün haberine göre ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve borçlarını ödeyemediği için temerrüde düşen Porto Riko’ya danışmanlık hizmeti veren McKinsey’in ülkede aynı zamanda hazine bonolarına sahip olması ama bunları kamuoyuna açıklamaması tartışmaya neden oldu. ABD’li şirketin, ülkenin borçlarının nasıl ve ne zaman ödeneceğinde söz sahibiyken devletin kendisine ödemelerinde de karar verici durumda bulunması gündeme oturdu.
Porto Riko’da 2016’da beri faaliyet gösterip 50 milyon dolar ücret alan McKinsey’nin elinde en az 20 milyon dolarlık hazine bonosu var.
Porto Riko hükümeti borçlarını en az zararla geri ödemeyi hedeflerken McKinsey’nin kendi yatırımlarındaki riskleri minimize etmeye çalışacağı gerçeği, ülke ile şirket arasında bir çıkar çatışması oluşturuyor.
Normal şartlarda bu çatışmanın ülkedeki mahkemelere ve kamuoyuna duyurulması gerekirken, McKinsey’nin danışman şirketler için yasalardaki istisnadan yararlanarak yatırımlarını gizli tuttuğu belli oldu.
Kriz sürecini yöneten denetim kurulu, iddialar üzerine inceleme başlatarak şirket hakkında bir rapor hazırlattı. Raporda şirket içerisindeki yatırım departmanı ile danışma departmanının birbirinden bağımsız hareket ettiği ifade edildi.
McKinsey sözcüsü ise tüm çalışmalarının yasal çerçeveye uygun olduğunu savundu.
Kime ne kadar borç ödeneceğini kararlaştırıyor
ABD merkezli McKinsey, Porto Riko’ya verdiği danışmanlık kapsamında ülkenin krizden çıkabilmesi için hazine borçlarının hangi sırayla ve hangi oranda geri ödeneceğini kararlaştırıyor. Şirket böylelikle, kendi sahip olduğu hazine bonolarının hangi oranda geri ödeneceği hakkında karar verme yetkisine sahip.
McKinsey hakkındaki çıkar çatışması iddiası ilk değil. ABD’de danışmanlık hizmeti verdiği 13 firma, sahip olduğu çıkar çatışmalarını açıklamadığı gerekçesiyle şirket hakkında mayıs ayında dava açmıştı.
Porto Riko’da ne olmuştu?
ABD’ye bağlı yarı özerk ada ülkesi Porto Riko, 2015’te kişi başına düşün borcun dünyada en yüksek olduğu yer konumuna gelmiş ve borçlarını geri ödeyemeyeceğini açıklamıştı. Ülkeyi kriz batağından kurtarmak isteyen ABD Kongresi, 2016 yılında Porto Riko hakkında yeniden yapılandırma yasası geçirmişti. ‘2016 yasası‘, bir denetim kurulu oluşturularak ülkedeki ekonomik altyapının yeniden şekillendirilmesi ve borçların ödenmesini hedefliyor. Bu süreçte görev alan ve denetim kuruluyla beraber çalışan McKinsey & Company, ada hükümetine danışmanlık hizmeti vererek alacaklılara hangi oranda geri ödeme yapılacağını kararlaştırıyor.
Şirket, önümüzdeki 10 yıl boyunca Porto Riko’da danışmanlık vermeye devam edecek.

diken.com.tr/...
evrensel.net/...
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Teterboro 7 ay
Bugünden geçerli olmak üzere
Elektrik konutta %9, sanayi ve ticarehanelerde %18,
Doğalgaz, konutta %9, sanayi ve ticarethanelerde %18,5 yukarı yönlü fiyat güncellemesi aldı.
Zam degil (!) bunlar hiç zam olur mu?
Nasıl, eğleniyor muyuz "koyduk mu"cular?
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Merkur 7 ay
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Krizin faturası işçilere: Yemek masrafı çıkarmayın tuvalet kağıdını idareli kullanın
5-6 dakika
Ekonomik kriz git gide derinleşirken en büyük bedel yine emekçiye ödetiliyor. Yüksek kârlar elde ettiklerinde bu kârlarını işçilerle paylaşmakta son derece cimri olan patronlar, kârları düştüğünde işçilerden fedakârlıklar istiyor, işçilerin haklarına göz dikiyor.
Şirketler özel sağlık sigortası, öğle yemeği ve ulaşım/servis imkanlarında kısıtlamaya giderken, şirket araçları, cep telefonu, eğitim ve temsil ödenekleri de tasarruf kalemleri arasında yer alıyor.
Uzmanlara göre, krizin dalga boyunu zaman içinde katlanarak artacak ve tasarruf tedbirleri de sıkılaşacak. Mavi yakalıdan üst düzey yöneticiye kadar her kategoride krizin etkilerine karşı en temel tedbir olarak işe alımların durdurulması kararı öne çıkıyor. Birçok şirkette işe alımlar durdurulurken vardiya sayıları da azaltıldı. Başta otomotiv fabrikaları olmak üzere birçok şirket üretimlerini bir süreliğine durdururken, özel hastanelerde ise çalışanların vardiya saatleri uzatılıyor, maaşlarda yüzde 30-40 arasında düşürülme dayatılıyor.
Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre; hem eğitim olanakları sunulan çalışan sayısı hem de eğitim sürelerinde azalma söz konusu olurken, bazı şirketler ise eğitim harcamalarını tamamen durdurmuş durumda. Beyaz yakalıdan mavi yakalı tarafına doğru gittikçe vardiya ödeneği hak edişinde azalma söz konusu. Şirketlerin çalışanlarına gönderdiği tasarruf tedbirlerinde akla zarar öneriler var. Listeler halinde çalışanlara gönderilen bu önerilerin bazıları şöyle:
-Temizlik malzemeleri tasarruflu kullanılacak. Tuvalet kâğıdı idareli kullanılacak.
-Isınma için hava sıcaklığına uygun kıyafet giyilecek. Kat kat giyilerek, ortama göre kıyafet eksitilecek.
n Her şey müsvetteye çıktı alınacak. Müsvette kağıtlar düzgün saklansın. Boş kâğıda çıktı izinli olacak. Arkalı önlü basılacak. Uzun evrak basılmayacak. Renkli çıktı alınmayacak.
LAMBALARI AÇMAYIN
-Gerekmedikçe kırtasiye ürünleri alınmayacak, alınacaksa tüm ofise sorulacak. Ürünler ortak kullanılacak. Kaybedilmeyecek, takibi yapılacak. Düzgün kullanılacak.
-Ofis içinde odada kimse yokken elektrik açık olmayacak. Pencereden gün ışığı ile idare edilecek.
-Tek kargo gönderilmeyecek. Kargo izne tabi olacak.
-Kıyafet sayıları takip edilecek. Az miktarda yaptırılacak ve dışarıdan alınacak. Yenisi için eskisi istenecek. Kaybeden için kendisinden kesilecek. Kıyafet için stok yapılmayacak.
-Bakım ve onarımda arızaların sebebi araştırılacak. Onay olmadan tamir edilmeyecek.
-İnternet kotası için bulunulan yerde kotasız wifi alınacak. Özel internet tüketimi ücretsiz wifi olan yerlerde yapılacak.
-Seyahate gitmeden önce planlama yapılacak ve ucuz oteller bulunacak.
HALK YOKSULLAŞTI
Krizin etkileri gün geçtikçe daha derinden hissedilirken asgari ücretli ise yoksul kalmaya devam edecek ve en zengin ile en yoksul arasındaki makas iyice açılacak. Kişi başına düşen gelirin 2018’de 11.409 dolara yükseleceği öngörülmüştü. Ancak dövizin yılbaşından bu yana yüzde 40’tan fazla yükselmesi asgari ücretlinin de gelirini eritti.
2017’de kişi başına düşen ortalama gelir 10 bin 579 dolar iken asgari ücretlinin geliri 4 bin 616 dolar civarındaydı. Şu anda ise dolar kurunu 6.10 TL bile kabul etsek asgari ücretlinin yıllık geliri 3 bin 144 dolara inmiş oluyor.
Dolar kurunun yıl sonuna kadar 6-7 TL bandında olması halinde, Türkiye’nin milli gelirinin yüzde 10’a yakın küçüleceği ve kişi başına düşen gelirin de 10 bin dolardan 8 bin dolar civarına gerileyeceği hesaplanıyor. Kur krizi, büyümedeki yavaşlama ve yüzde 20’ye dayanan enflasyon sonrasında dar gelirlinin nasıl ayakta kalacağı ise meçhul.
İŞTEN ÇIKARMA TEHDİDİ
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, krizin bedelinin çalışanlara çıkartılmaya başlandığını vurgulayarak, “Özel hastanelerde çalışan birçok arkadaşamıza daha fazla mesai ve ücretlerin yüzde 30-40 arasında düşürülmesi dayatılıyor. Emekçiler işten çıkarılma ve işsizlikle tehdit ediliyor. En son Hazine ve Maliye Bakanı’nın çalışanlarla ilgili ilgili açıkladığı tasarruf tedbirlerini kabul etmiyoruz. Krizin bedeli işçiye, emekliye, dar gelirliye ödetilmek isteniyor” dedi.
Çerkezoğlu, krize karşı acilen şu adımların atılmasını istedi:
-Tüm ücretler yıl sonu beklemeden derhal artırılarak, yüzde 20’leri aşacak enflasyondan kaynaklanan kayıplar telafi edilmeli. Emekli aylıklarına enflasyondan kaynaklanan kayıp kadar zam yapılmalı.
-Toplu işten çıkarmalar yasaklanmalı. İşsizlik fonunun sermaye çıkarına kullanılmasına son verilmeli.
-Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan, asıl olarak kâr ve faiz gelirlerinin, servetin vergilendirilmesine dayalı bir sistem kurulmalı. Asgari ücretten hiçbir suretle vergi kesilmemeli.
-Çalışanların korunması için fiyatları kamu tarafından belirlenen ve geniş kesimlerce tüketilen hizmetlerin fiyatlarına zam yapılmamalı. Kamu ulaşım bedellerine ve hanelerde tüketilen elektrik, su ve doğalgazın fiyatı artırılmamalı.

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cabriyo 7 ay Merkur
- günde 1 saat kullandığı odadaki klimayı 24 saat açık bırakan. yada klima çalışıyor pencere açık, çıkarken kapıyı kapatmaz vs....
- işinin bittiği yerdeki ışığı kapatmadan çıkıp giden
- yemeyeceği çöpe atacağı yemeği aşçı koymayınca "sen koy bu benim hakkım değilmi" diye alıp yemeyip çöpe atan. çöpte tavuk etleri butlar... gidip bir işletmenin devlet dairesinin yemekhanesindeki çöpe hiç baktın mı?
- internetten işyerinde terabitlerce filim indirip kolleksiyon yapan.
.
yani milletvekillerine ona buna laf söylüyorsunuzda geri kalanlar sanki melekmiş gibi masal yazmayın buraya. evde olsa gider elini yıkar işyerinde pencereyi yeri masayı havlu kağıtla silen insanlar var. al bir bez sil sonra git yıka o bezi tekrar kullan. yok. beleş ya cepten para çıkmıyor. kim gidecek o bezi şimdi yıkayacak. eli kırılır yıkasa.
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Witcher3 7 ay
hani abd bizi çökertmek istiyordu kandırıldıkmı?
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DH Misafiri 7 ay
bu ülkenin ne çok düşmanı var kardeşim içerde dışarda haberde bir çok ülkenin asya dan avrupa ya danışmanlık aldıgı yazıyor... şirketlerimizden klüplerimize kadar herkes profesyonel yardım alıyor duyuni umumiye ne alaka ulan bi kerede vatanınızdan yana olun dün kemal dervişi kurtarıcı diye getirenleri kutsayıp bügün danışmanlık adı üstünde danışmanlık alanlara çemkiriyorsunuz
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firat_kilic 7 ay DH Misafiri
o zamanların meyvesini yemedin mi? peki neden geçici deprem vergisi kalıcı oldu iyi olduğumuz halde adı da %25 ötv sen hiç geçici vergiyi neden kalıcı yaptınız adınıda değiştirdiniz kaldırmıyorsunuz diye efendilerine seslendin mi? bize sesleniyorsun... avsın avcıyla birlikte hareket ediyorsun... bu ne yaman çelişki... daha oruç tutmayı bile bilmiyorlar anlamını kavrayamamışlar.. bak kübaya yarım yüzyıl oruç tuttu... şimdi olanlara bak... mutlaka izle.. başka bir gezegen gibi sanki... bilgi olarak hafızada kalsın kültürün artsın...
Para kullanılmayan ülke-- Küba youtube.com/...
Yani devlet ne demek cumhuriyet ne demek? vatandaş gerçekten ne demek? dünya ne demek? kaynak ne demek? ....
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DH Misafiri 7 ay
Sizin yalanınıza tüküreyim. Sadece görüşme yaptı şirketle. Şu ülkeyi kötülemek için elinizden geleni yapmaya devam ediyorsunuz. AKP iktidardan düşmeyecek. Kaçacak delik arayacaksınız. Yeni Osmanlı Devleti gümbür gümbür geliyor.
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Teterboro 7 ay DH Misafiri
adam gibi yorum yaz. zamanında kemal dervişe ülke teslim edildi diye demediğiniz kalmadı. şimdi abd li firmaya ülkeyi teslim ettiniz. sonra da vay öyle değilmiş böyleymiş. kendiniz gibi mi zannettiniz bizi.? döktüğünüz kolaların şişeleri ile kırdığınız iphoneler iyi kaçmış demek ki böyle zırıldanıyorsun. osmanlı devletiymiş. yesinler senin osmanlı devletini..
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StaatSanWalt 7 ay DH Misafiri
Senin açıklama okumayan, desteklediği kişilerden bile bihaber olan aklını seveyim, yahu berat albayrak kendisi dedi, mckinsey ekonomi yönetiminde söz sahibi olacak ama icra yetkisi olmayacak, diğer bakanlıkların temsilcileri olacak v.s diye siz neyin kafasında neyin tiribindensiniz nasıl bir kafa yapınız var.
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