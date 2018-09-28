Türkiye’nin ekonomisi ABD’li şirkete emanet

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) üç ana başlığa vurgu yapılıyor. Bunlar dengeleme, disiplin ve dönüşüm olarak sıralandı. Berat Albayrak değişim başlığı ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu. Türkiye’nin ekonomisi için ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey ile işbirliği yapılacağı açıklandı.

Berat Albayrak, “Yeni program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdik. 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek” dedi.

McKinsey işletmelere ve kamu kuruluşlarına hizmet veren global yönetim danışmanlığı şirketidir. 9 binden fazla danışman ve yaklaşık 2 bin kişilik araştırma personelinden oluşuyor. 60’tan fazla ülkede ofisi bulunuyor. ABD menşeili şirketin müşterilerinin yüzde 40’ı Avrupa’da, yüzde 35’i ABD’de, yüzde 16’i Asya Pasifikte yer alıyor.

Müşterilerin faaliyet gösterdiği kurumla ilgili bağlamı, sektör dinamiklerini ve makroekonomik ortamını analiz ediyor. Buna göre uzun süreli gelişmeler sağlayacak tavsiyelerde bulunuyor. Alınması gereken kararları belirliyor.