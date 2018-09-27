Türkiye'ye Pazar günü "kasırga" geliyor!

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de etkili olan tropikal fırtınalar, ülkemizde de görülecek. Küresel tahmin sistemlerindeki modellere göre Türkiye’ye afet boyutunda hasarlar verebilecek bir kasırga adım adım yaklaşıyor.

İyon Denizi üzerinden gelen Tropical Medicane olarak adlandırılan kasırganın yönünün değişmemesi halinde ülkemizin Orta-Akdeniz’ bölümünde büyük zararlara sebep olabileceği tahmin ediliyor. Kasırganın Pazar ya da Pazartesi günü yurdumuza ulaşması bekleniyor.

Hangi şehirleri etkileyecek?

Kırbaç kasırgasının 30 Eylül Pazar günü Kıyı Ege’de rotası tam belli olmamakla birlikte Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla arasından kıyı şeridinden giriş yapması bekleniyor. Kasırganın etkisiyle Kıyı Ege ve Marmara Bölgesi’nde aşırı şiddetli yağışlar görülebilir.

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Akdeniz ülkeleri için büyük tehlike arz eden Tropical Medicane kasırgasının şiddetini Yunanistan’da azaltmadan Türkiye’ye ulaşması durumunda etkisi büyük olacak. Şiddetli rüzgarlar, kıyıya yakın yerleşim yerlerini etkileyecek.

Tropical Medicane ismi, 'Mediterranean' (Akdeniz) ve 'hurricanes' (kasırga) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. 150 KM hızı aşması beklenen rüzgar, denizde yüksek dalgalara yol açacak. Tropical Medicane, ülkemize ilk kez uğrayacak.

Meteoroloji: Tropik Fırtına geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan son değerlendirme ve analizlere göre bugün öğleden sonra Orta Akdeniz’de oluşması beklenilen Alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırması ve Tropik Fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor. Orta Akdeniz’de oluşması beklenen Fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir.

Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte Fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak fırtınanın oluşumu ve gelişimi takip edilmekte olup; Fırtınanın yön, şiddet ve etkileyeceği alan konusunda gerekli olduğunda tahmin, uyarı ve açıklamalar yapılacaktır." denildi.