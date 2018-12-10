Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arayan gemisi Barbaros için belgesel tadında video

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Ülkemizin Akdeniz ve Ege’de başta Yunanistan olmak üzere bazı ülkeler ile gerilim yaşamasına neden olan sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa, özellikle son dönemde Akdeniz üzerinde şekilleneceği konuşulan yeni enerji denkleminde ülkemizin elini önemli ölçüde güçlendiren aktörlerden biri olmayı şimdiden başarmış durumda.

Akdeniz’de sondaj gemisi Fatih tarafından yürütülecek derin deniz sondajlarında yol gösterici bir rol üstlenecek olan Barbaros, Türk Deniz Kuvvetleri denetiminde Türk kıtasahanlığı içinde görev icra ediyor. Türkiye Petrolleri A.O. tarafından en önemli yatırımımız olarak lanse edilen geminin üzerinde tamamen Türk çalışanlar görev yürütüyor.

Özellikle derin deniz sondajlarında tek bir kuyunun 100 milyon doları bulan maliyetleri nedeni ile ülkemiz için son derece önemli olan Barbaros'a hazırlanan belgesel tadında videoda etkileyici görüntüler ile aşağıdaki konu başlıklarına değiniliyor:

Barbaros neden önemli?

Geminin teknolojisi ve özellikleri

Asla durmuyor ama neden?

En büyük risk neden geminin durması?

Hava tabancaları ve toplayıcı sensörler

Barbaros’un görevi neden kritik?

Gemi görev esnasında deniz canlılarına zarar veriyor mu?

Bir günde neler oluyor?

Gemiye güç veren yakıt gemiye nasıl sağlanıyor?

2 boyutlu arama ve 3 boyutlu

https://www.youtube.com/watch?v=qo53t1Q4kEE