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Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arayan gemisi Barbaros için belgesel tadında video

Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Barbaros için Türkiye Petroelleri A.O. belgesel tadından etkileyici bir video hazırlamış. Videoda Barbaros’un üstlendiği görev, çalışma yapısı ve teknolojileri vide
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arayan gemisi Barbaros için belgesel tadında video
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Ülkemizin Akdeniz ve Ege’de başta Yunanistan olmak üzere bazı ülkeler ile gerilim yaşamasına neden olan sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa, özellikle son dönemde Akdeniz üzerinde şekilleneceği konuşulan yeni enerji denkleminde ülkemizin elini önemli ölçüde güçlendiren aktörlerden biri olmayı şimdiden başarmış durumda.

Akdeniz’de sondaj gemisi Fatih tarafından yürütülecek derin deniz sondajlarında yol gösterici bir rol üstlenecek olan Barbaros, Türk Deniz Kuvvetleri denetiminde Türk kıtasahanlığı içinde görev icra ediyor. Türkiye Petrolleri A.O. tarafından en önemli yatırımımız olarak lanse edilen geminin üzerinde tamamen Türk çalışanlar görev yürütüyor.

Özellikle derin deniz sondajlarında tek bir kuyunun 100 milyon doları bulan maliyetleri nedeni ile ülkemiz için son derece önemli olan Barbaros'a hazırlanan belgesel tadında videoda etkileyici görüntüler ile aşağıdaki konu başlıklarına değiniliyor:

  • Barbaros neden önemli?
  • Geminin teknolojisi ve özellikleri
  • Asla durmuyor ama neden?
  • En büyük risk neden geminin durması?
  • Hava tabancaları ve toplayıcı sensörler
  • Barbaros’un görevi neden kritik?
  • Gemi görev esnasında deniz canlılarına zarar veriyor mu?
  • Bir günde neler oluyor?
  • Gemiye güç veren yakıt gemiye nasıl sağlanıyor?
  • 2 boyutlu arama ve 3 boyutlu

https://www.youtube.com/watch?v=qo53t1Q4kEE Yorum Yaz
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khytr89 5 ay en beğenilen
Seçim is coming ...
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Ridianod 5 ay KaleyDeskop
sanmıyorum. Zaten maksat veri toplamak ve o gün içinde toplanan verinin gönderilmesinden sorumlu kişi bir ingilizdi eniştemin çalıştığı zamanlar. Anladınız siz işte.
sanmıyorum. Zaten maksat veri toplamak ve o gün içinde toplanan verinin gönderilmesinden sorumlu kişi bir ingilizdi eniştemin çalıştığı zamanlar. Anladınız siz ...
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musa_unsal2005 5 ay
Garez is coming. Videoyu izleyin bre ..... Belgesel tadında bir tanıtım. Seçimle alakası yok
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carloska 5 ay
bu tip haberlere yorumum hep aynı hiç biri asgari ücreti yaşam standartını vs.. artırmıyor çalanın daha fazla çalmasını sağlıyor sadece..
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Hendrik Johannes Cruijff 5 ay
Yalan yav talan seçim için olan olaylar yerli araba yerli uçak şimdide bunu çıkardılar e 5 seçimdi araba uçak bayatladı artık ekonomi battı ya petrokimya ve gaz pahalı şimdide ona sardılar göz boyamak için.
Böyle birşey olsa yedirmezler sana yar etmezler zaten.Dibinde petrol çıkaran ülkeler sen ise en zamlı petrol ve gazı kullanıyorsun buna rağmen sanki kutuplardan geliyormuş gibi.
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khytr89 5 ay en beğenilen
Seçim is coming ...
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KaleyDeskop 5 ay
bulsak bize yar ederler mi acaba?
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Ridianod 5 ay KaleyDeskop
sanmıyorum. Zaten maksat veri toplamak ve o gün içinde toplanan verinin gönderilmesinden sorumlu kişi bir ingilizdi eniştemin çalıştığı zamanlar. Anladınız siz işte.
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